Disney+, l'intero catalogo Serie TV di gennaio 2022

Dopo un anno scoppiettante, Disney+ si prepara a sparare le prime cartucce del 2022, e sembra che anche a gennaio i titoli da guardare non mancheranno. Dalla particolare Marvel's Hit-Monkey, alla seconda stagione dell'emozionante Better Things, le serie in arrivo variano da prodotti già conosciuti ad altri che potrebbero sorprendere, e per questo vi consigliamo di non sottovalutare nessuna proposta. Eccovi quindi il nostro tradizionale resoconto sulle serie in arrivo, per una piattaforma in continua crescita che di mese in mese continua a migliorarsi e a sorprendere.



Better Things, Stagione 2 (5 gennaio 2022)

Come vi raccontavamo nella nostra recensione di Better Things, questa è una serie che affronta tematiche di grande attualità, e lo fa utilizzando un'ironia intelligente che permette di far riflettere lasciando spazio anche ad una buona dose d'intrattenimento.

Ovviamente ritroveremo Sam Fox (Pamela Adlon), attrice single che cerca di districarsi tra lavoro e famiglia, intenta a crescere le tre figlie Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward). Visti i precedenti non vediamo l'ora di mettere mano su questa seconda season, per scoprire se Better Things sarà in grado di dare continuità rispetto a quanto visto nella prima stagione.



9-1-1, Stagione 5 (12 gennaio 2022)

Creata da Ryan Murphy e Tim Minear, 9-1-1 nel tempo è stata capace di attrarre una buona fetta di pubblico grazie alle avventure dei suoi protagonisti, e ora fa il suo ritorno proponendo nuove catastrofi ed emergenze improvvise. Questa volta sembra che il nodo centrale della trama sarà costituito da un blackout dovuto ad un massiccio attacco informatico che manda in tilt il Paese, chiamando all'impresa polizia, paramedici e vigili del fuoco che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle stagioni.

Nel cast ritroviamo Angela Bassett nei panni di Athena Grant; Peter Krause come Robert "Bobby" Nash; Evan "Buck" Buckley interpretato da Oliver Stark; Aisha Hinds nelle vesti di Henrietta "Hen" Wilson; Howie "Chimney" Han impersonato da Kenneth Choi e tanti altri personaggi divenuti ormai fondamentali, per uno show che soprattutto in patria poggia su una solida fanbase.



Marvel's Hit-Monkey, Stagione 1 (26 gennaio 2022)

Se vi state chiedendo cosa ci fa un macaco giapponese in giro per Tokyo, allora forse dovete fare attenzione alla nuova particolare serie Marvel Hit-Monkey, che vi farà capire che non c'è da scherzare di fronte a questi animali. Infatti, il nostro protagonista vede la propria famiglia di scimmie uccisa dalla malavita, e decide di vendicarsi facendosi aiutare dal fantasma di un sicario morto.

Will Speck e Josh Gordon hanno adattato la storia da una one-shot Marvel del 2010, e tra azione, comicità e violenza siamo certi che Hit-Monkey sarà in grado di colpire duro e centrare il bersaglio.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a gennaio

Big Sky, Stagione 2 (5 gennaio 2022)

Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) sono due investigatrici private pronte a tutto per arrivare alla verità e ottenere giustizia, ma il Montana sembra riservare sfide in grado di mettere in difficioltà anche loro, in una corsa contro il tempo che renderà la narrazione carica di tensione e mistero. Come scrivevamo nella nostra anteprima di Big Sky ci troviamo di fronte ad un crime drama che esplora le paure dell'America post-covid, e proprio per questo presenta tematiche di grande attualità e richiamo che rendono il racconto ancora più interessante e coinvolgente.



Station 19, Stagione 5 (5 gennaio 2022)

La Stazione 19 di Seattle è il luogo nel quale si intrecciano le storie dei protagonisti di questa serie, tra interventi d'emergenza e soccorsi di routine. Anche le relazioni tra i personaggi sono fondamentali e parte del racconto, mentre le luci dei riflettori sono puntate soprattutto sulla protagonista Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz). Lo spin-off di Grey's Anatomy creato da Stacy McKee ha saputo conquistare grazie alle storie degli intrepidi vigili del fuoco che vengono raccontate nel corso degli episodi, e l'arrivo di questa quinta season è la conferma del successo ottenuto.



The Chi, Stagione 4 (5 gennaio 2022)

Jake (Michael Epps), Papa (Shamon Brown) e Kevin (Alex Hibbert) vivono nel South Side, dove la polizia si è resa protagonist di atti di violenza che hanno scatenato una catena di eventi apparentemente inarrestabili. Nonostante tutto la comunità cerca di fare gruppo stringendosi in cerchio e facendo forza l'uno sull'altro, andando avanti anche a dispetto delle numerose ingiustizie che imperversano nella zona.



Mayans M.C., Stagioni 1-3 (12 gennaio 2022)

Ezekiel "EZ" Reyes (J. D. Pardo) è il protagonista di questo spin-off di Sons of Anarchy e lo seguiamo nelle scorribande portate avanti dal Mayans Motorcycle Club. Questa non era la vita immaginata da Ez, ma dopo la morte della madre le sue prospettive sono cambiate e ora niente potrà fermarlo. Dal 12 gennaio verranno rese disponibili le tre stagioni complete della serie, e siamo sicuri che i fan di Sons of Anarchy avranno un motivo in più per abbonarsi a Disney.



The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game (14 gennaio 2022)

Le donne emcees e rapper più influenti degli ultimi decenni vengono raccontate attraverso interviste fatte ad artiste importanti del settore, gettando uno sguardo sull'evoluzione e la forza del movimento nel corso degli anni. Dietro le quinte e storie personali delle protagoniste saranno il perno di questo speciale, che per gli appassionati sarà una chicca imperdibile.



Queens - Regine dell'Hip Hop, Stagione 1 (19 gennaio 2022)

Le Nasty Bitches, astri nascenti dell'Hip Hop, sembrano ormai un lontano ricordo, ma a distanza di diversi anni sono pronte a riprovarci per dimostrare di che pasta sono fatte. Le quattro donne quarantenni che facevano parte del gruppo decidono di ritrovarsi per tornare ai fasti di un tempo, ma la strada è in salita, e gli ostacoli da superare sembrano essere insormontabili.



Il Mondo secondo Jeff Goldblum, Stagione 2 (19 gennaio 2022)

La narrazione carismatica e frizzante di Jeff Goldblum fa il suo ritorno accompagnata da nuovi entusiasmanti episodi, che proseguiranno la strada intrapresa da questa seconda season. Preparatervi quindi ad essere sorpresi da invenzioni che vi stupiranno, oltre ad analisi che prendono in considerazione abitudini del nostro vivere quotidiano mettendole in mostra da diversi punti di vista. Un esperimento interessante che come scrivevamo nella nostra recensione de Il Mondo Secondo Jeff Goldblum funziona e convince.