Disney+: i migliori cartoni animati per bimbi fino a 10 anni

Il catalogo Disney+ non contiene solo sorprese in grado di intrattenere ed educare solo i più piccoli. Con una decennale esperienza di animazione alle spalle e un sacco di brand proprietari come Star Wars e Marvel, l'offerta per i bambini fino a 10 anni si presenta in tutta la sua ricchezza sfogliando l'app Disney+. Vediamo insieme alcuni dei migliori cartoni animati adatti ai più grandicelli (avete già letto lo speciale sulle migliori serie per bimbi fino a 5 anni su Disney+?).



Duck Tales

"La vita a Paperopoli è un gran ballo", tra i cattivi storici come Amelia e la Banda Bassotti che cercano di impossessarsi delle ricchezze di Zio Paperone e le avventure del papero più ricco del mondo alla ricerca di tesori nascosti e civiltà perdute in compagnia dei nipotini Qui, Quo e Qua. Grandi e piccini sono tutti invitati a seguirli nei loro fantastici viaggi.

Duck Tales, oltre ad essere una serie senza tempo per ragazzi, è alimentata da una narrazione molto piacevole e non mancherà di affascinare i bambini ed instillare nostalgia negli adulti. Le spericolate avventure di Zio Paperone e dei suoi nipotini sono storie di qualità, spesso ambientate in luoghi remoti, introducendo i bambini a concetti storici e geografici attraverso trame fantasiose che esplorano eventi reali e mitologia. I valori fondamentali affondano le radici in messaggi positivi come la gentilezza, il lavoro di squadra e la filantropia.



Phineas e Ferb



Phineas e Ferb sono due fratellastri che, ricorrendo ad invenzioni stravaganti. La sorella Candace farà però di tutto per dimostrare alla madre che i fratelli sono dei buoni a nulla.

Phineas and Ferb è un cartone animato che porta all'iperbole il divertimento e rappresenta una perfetta occasione di svago. I bambini si divertiranno a scatenare la loro immaginazione con le bizzarre avventure dei personaggi e apprezzeranno l'arguzia e l'intelligente umorismo dello show.



Kim Possible



Kim Possible è una liceale che alterna gli impegni quotidiani da studentessa modello alla sua attività dida parte dei cattivi di turno, affrontando l'impossibile con tenacia e costanza.

Kim Possible è uno show al femminile incentrato sul girl power. Kim è una ragazza intelligente ed intraprendente, mentre non mancano i riferimenti al tema della famiglia e, nonostante lo show sia prevalentemente incentrato sull'azione, presenta buoni valori da seguire, che puntano sullo sviluppo individuale senza dimenticare l'importanza della generosità.



Gravity Falls



I gemelli Dipper e Mabel vengono, che gestisce una trappola per turisti conosciuta come "Regno del Mistero" nella città di Gravity Falls.catapulterà i gemelli nell'avventura, alla ricerca della verità su Gravity Falls.

Gravity Falls rappresenta la risposta di Disney ad Adventure Time ed è una serie che può essere apprezzata anche dai più grandicelli. Sebbene Dipper e Mabel spesso abbiano opinioni diverse su come procedere nel corso delle loro avventure, alla fine il legame tra fratelli li rende una squadra formidabile e il messaggio positivo che ne deriva permea le loro vicende.



Rapunzel - La serie



La minaccia di Madre Gothel è lontana e, in attesa di sposare il fidanzato Eugene, sempre in compagnia del camaleonte Pascal e del cavallo Maximus. Tra l'amore per Eugene e la nuova vita di corte,per scoprire cosa si cela dietro il ritorno dei suoi capelli magici.

Rapunzel è per molti versi un'eccezione nel panorama Disney. È una principessa forte e votata all'azione e questa sua indole costruttiva emerge anche nella serie animata. L'autodeterminazione e la scoperta di sé giocano un ruolo rilevante all'interno degli episodi; il richiamo al misterioso passato della principessa è un'occasione per la famiglia di riflettere sul passato e su come questo condizioni il presente.



Star Wars Rebels

Ambientata tra La vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, Star Wars Rebels segue le vicende di un gruppo di ribelli che a bordo dell'astronave Spettro getteranno le basi per l'Alleanza Ribelle. A cercare di impedire ai nostri di raggiungere il proprio obiettivo ci saranno anche personaggi storici della saga come Darth Vader e Darth Maul.

Questa serie animata ambientata nell'universo di Star Wars contiene messaggi positivi relativi alla causa dei Ribelli, che combattono con lo scopo di minare il dominio di un potente e spietato avversario, approfondendo l'importanza del rapporto tra mentore e allievo nello sviluppo della personalità. Per i giovani fan di Star Wars, ma anche per i loro appassionati genitori.



Lab Rats



Leo è un adolescente che si trasferisce con la madre nella casa del patrigno miliardario. Il ragazzo, con i quali decide di affrontare il mondo esterno, a partire dal liceo. Mamma e papà saranno costretti dalle circostanze a, crescendoli con Leo e affrontando i problemi giorno per giorno.

Lab Rats è una serie piacevole sia per i genitori che per i bambini e contiene messaggi importanti, uno su tutti la fiducia e la comunicazione reciproca all'interno della famiglia, affrontando l'ordinario nello straordinario, come la diversità individuale, la rivalità tra fratelli e il ruolo dei genitori.



Avengers Assemble



Gli eventi della serie sono successivi a quelli di. Dopo uno scioglimento della squadra,Thor, Captain America, Hulk, Occhio di Falco, Vedova Nera e Falcon per affrontare una nuova minaccia globale.

Avengers Assemble incentra il suo messaggio sull'importanza del lavoro di squadra e della coesione nella comunanza di obiettivi, indicando i limiti di un ego troppo invadente e valorizzando la fiducia nelle capacità del prossimo. Gli scontri infatti sono anche interni ed evidenziano quanto l'incapacità di lavorare uniti indebolisca la lotta contro il nemico comune.



Marvel Spider-Man



Ambientato nelle settimane successive al fatidico morso del ragno,presenta, che si ritrova a dover fare i conti con i nuovi super poteri, cercando di stare al passo con la sua vita da adolescente.

Marvel Spider-Man si concentra fortemente sulla dicotomia tra Spider-Man e il giovane Peter Parker agli inizi della leggenda. Emergono infatti i problemi di Peter, relativi soprattutto all'anziana Zia May e alla loro condizione economica. Per questo Peter è anche un eroe insolitamente "umano", con cui gli spettatori possono simpatizzare, nonché un ragazzo "comune" nel quale il valore della compassione e l'importanza di aiutare il prossimo sono esponenzialmente elevati dalla sua genuina moralità.



Elena di Avalor



Elena è una principessa chemalvagia. Dopo aver passato gli ultimi decenni rinchiusa in un amuleto magico per fuggire dalla minaccia della strega, ora Elena può finalmente diventare regina, ma

Integrità, entusiasmo, onestà, gentilezza e determinazione sono solo alcune delle qualità di Elena di Avalor, che prende in mano il proprio destino pur non dimenticando l'importanza dell'aiuto altrui, consapevole della propria imperfezione ed impulsività. Trovano così spazio temi fondamentali come il rispetto dell'esperienza altrui, l'amicizia e le relazioni familiari.