Disney+: tutte le novità di agosto 2021, arriva What If

Se ancora c'è qualcuno che crede nella carenza di titoli del periodo estivo, allora Disney potrebbe farvi cambiare idea. Dall'attesissima What if, per passare alla stagione finale di The Walking Dead, le novità sono tante, così come le serie di spessore che potranno farvi compagnia. Dopo l'arrivo di Star la piattaforma Disney si è notevolmente rinforzata, e dando uno sguardo ai titoli in arrivo è difficile lamentarsi. Importante anche la copertura di generi distanti tra loro, permettendoci di saltare da un'apocalisse zombie ad un'intervista con McCartney, per un servizio che tenta sempre di più di accontentare ogni spettatore. Eccovi quindi, come ogni mese, un recap delle uscite Disney+ di agosto, in un viaggio tra vecchie conoscenze e new entry di spessore.



What if...?, Stagione 1 (11 agosto 2021)

Serie animata creata da A.C. Bradley che andrà a riscrivere l'MCU per come lo conosciamo, esplorando realtà alternative nelle quali gli eventi hanno preso una piega completamente diversa. Ritroveremo alcuni dei supereroi più conosciuti, che verranno doppiati dagli interpreti dei vari film Marvel.

Considerando la vastità dell'universo fumettistico della casa delle idee, le potenzialità di What If sono notevoli, e l'hype è alle stelle. Sceneggiata da Bradley e diretta da Bryan Andrews, questa nuova serie animata si porta dietro delle aspettative pesanti, ma viste le recenti opere approdate su Disney+ siamo sicuri che non rimarrete delusi.



Godfather of Harlem, Stagione 2 (18 agosto 2021)

Nella recensione di Godfather of Harlem vi avevamo descritto come la serie, nonostante alcune imperfezioni, offrisse spunti molto interessanti rafforzati dalle grandi interpretazioni di Forest Whitaker nei panni di Bumpy Johnson, Nigel Thatch come Malcolm X e Giancarlo Esposito nel ruolo di Powell Jr.

Nella prima season i tre dominavano la scena, e siamo certi che anche in questa seconda parte i loro ruoli saranno molto importanti. Nel primo ciclo di episodi le tematiche sociali si intrecciavano alla vicenda principale, e da parte nostra speriamo che la situazione possa ripetersi nuovamente in modo convincente. Certo c'erano alcune situazioni da sistemare, ma le aspettative per Godfather of Harlem 2 sono sicuramente tante.



The Walking Dead, Stagione 11 (23 agosto 2021)

La serie di zombie di più grande successo degli ultimi anni giunge al capolinea con un'undicesima stagione che avrà l'arduo compito di chiudere una storia che nel tempo ha conquistato il pubblico. Sicuramente non parliamo di un titolo esente da difetti, ma tra luci e ombre il successo di The Walking Dead, basata sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, è innegabile. Ci eravamo lasciati dopo gli ultimi episodi extra della decima season, condita da un finale di grande impatto che aveva riscattato i cali registrati negli altri episodi.

Nella nostra recensione di The Walking Dead 10x22 sottolineavamo come il personaggio di Negan (interpretato da Jeffrey Dean Morgan) fosse uscito impreziosito dal finale di stagione, che aveva avuto il merito di scavare in modo convincente nel passato di uno dei personaggi più riusciti della serie. Ora non resta che aspettare questo nuovo ciclo di episodi per capire se il capitolo finale riuscirà a concludere degnamente tutto ciò che è stato lasciato in sospeso.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ ad agosto 2021

Body of Proof, Stagioni 1-2-3 (4 agosto 2021)

Ideata da Christopher Murphey, Body of Proof ci porta a seguire le vicende di Megan Hunt (Dana Delany), neurochirurga di Filadelfia che in seguito ad un incidente si trova costretta a reinventarsi. Le sue mani sono infatti irrimediabilmente danneggiate, e per questo Megan intraprenderà la carriera di medico legale tra nuove sfide e una vita personale che sembra andare a rotoli.



Marvel Studios Legends, Episodi 10-11-12 (4 agosto 2021)

Gli eventi cruciali del MCU vengono ripercorsi in questa serie che nei 3 episodi in arrivo si concentrerà su Peggy Carter, The Avengers Initiative e sui Ravagers. Per chi non l'avesse seguita, Marvel Studios Legends punta a mostrare alcune delle sequenze più importanti, ed è quindi utile soprattutto per chi vuole farsi un ripasso in attesa dei prossimi film.



9-1-1: Lone Star, Stagioni 1-2 (11 agosto 2021)

Lo spinoff di 9-1-1, procedural drama creato da Ryan Murphy, vede protagonista Owen (Rob Lowe), unico pompiere superstite di una caserma di Manhattan colpita dall'attentato dell'11 settembre. Dopo che un evento simile si abbatte anche su una caserma di Austin in Texas, Owen decide di trasferirsi lì assieme al figlio T.K. (Ronen Rubinstein). Qui i due si troveranno ad affrontare sfide di ogni tipo, mentre intrecci e relazioni maturano nel corso degli episodi. Se siete fan della serie segnatevi l'11 agosto, perché su Star arriveranno le prime due stagioni, in attesa di avere notizie sul futuro della serie.



American Dad, Stagioni 11-15 (11 agosto 2021)

L'agente della CIA Stan Smith torna insieme alla sua stravagante famiglia nelle nuove stagioni che approderanno su Star a partire dall'11 agosto. Tra risate e scene sopra le righe, American Dad, creata da Seth MacFarlane, ha conquistato una buona fetta di pubblico, e anche noi non vediamo l'ora di riguardarci qualche episodio. E ricordatevi che se avete dei sospetti su qualche terrorista o non sapete come gestire l'alieno di casa, Stan è pronto a darvi dei consigli.



Criminal Minds: Suspect Behaviours, Stagione 1 (18 agosto 2021)

L'unità di Analisi Comportamentale dell'FBI irrompe sul piccolo schermo accompagnata dalla sua squadra d'elite in questo spinoff del 2011 di Criminal Minds. Il protagonista del racconto è Sam Cooper (Forest Whitaker), a capo del team nonostante il suo particolare carattere che lo ha portato spesso a difendere le sue convinzioni contro tutto e tutti. Tensione e misteri da risolvere sono al centro della narrazione, e se siete fan del genere potrete finalmente recuperare questo spinoff.



Elena, Diventerò Presidente, Stagione 2 (18 agosto 2021)

Elena Cañero-Reed (Tess Romero) torna protagonista nella seconda stagione di Elena, riportandoci al suo percorso nelle scuole medie tra difficoltà e grandi aspirazioni. Le luci e ombre della sua carriera scolastica saranno raccontate in 10 episodi della durata di circa 20-30 minuti, che i fan potranno presto vedere.



Vita da Cucciolo, Stagione 1 (18 agosto 2021)

Cuccioli di specie diverse saranno i protagonisti di questa docuserie, nella quale seguiremo i piccoli dal momento della nascita fino ai loro primi passi, in una natura splendida e feroce al tempo stesso.



McCartney 3,2,1 | Stagione 1 (25 agosto 2021)

Rick Rubin intervista Paul McCartney in questa miniserie che sarà composta da sei episodi, nel corso dei quali l'artista ripercorrerà le tappe fondamentali della sua strepitosa carriera. Dall'incredibile successo nei Beatles alla fase da solista, McCartney svelerà alcune storie segreti e aneddoti legati ai suoi brani più celebri, per una docuserie che si preannuncia imperdibile per tutti i fan. Immagini, demo e video d'archivio giocheranno un ruolo fondamentale, e non vediamo l'ora di ascoltare e riascoltare le parole e le canzoni del noto musicista.



Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian 2 (25 agosto 2021)

Se siete fan di Star Wars non vi siete sicuramente persi The Mandalorian, e grazie a questo dietro le quinte potrete rivivere la magia della serie, ammirando l'incredibile lavoro che si nasconde dietro ogni episodio. Questa volta il focus sarà sulla riproduzione di Luke su schermo, e nello specifico sulla tecnologia utilizzata e sul lavoro fatto assieme a Mark Hamill, che ha permesso di riportare in scena uno dei personaggi più iconici della saga.



Gli Amici delle Vacanze, Stagione 1 (27 agosto 2011)

Marcus (Lil Rel Howery) ed Emily (Yvonne Orji) non sono soliti a feste e serate sregolate, ma l'incontro con Ron (John Cena) e Kyla (Meredith Hagner) in un resort messicano li porterà a lasciarsi andare infrangendo quella rigidità e compostezza che li aveva sempre contraddistinti. Dopo la vacanza la loro vita riprende come prima, ma il giorno del matrimonio arriva la sorpresa inaspettata: Ron e Kyla si sono infatti autoinvitati alla festa, e i loro sregolati trascorsi sono pronti a tornare a galla. Gli Amici delle Vacanze promette divertimento e spensieratezza, puntando tutto sull'intrattenimento e sulla presenza nel cast del mitico John Cena.



Only Murders in the Building, Stagione 1 (31 agosto 2021)

Comedy creata da Steve Martin, John Hoffman e Dan Fogelman nella quale Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) si ritroveranno a collaborare per risolvere un delitto. I tre estranei condividono la stessa passione per il genere true crime, e cercheranno di far luce sul caso indagando anche sul passato del palazzo nel quale vivono, dove è avvenuto il sospetto omicidio. Bugie e inaspettate rivelazioni influenzeranno i loro rapporti, mentre inizia a farsi strada l'idea che l'assassino possa essere tra loro.