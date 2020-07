Disney+, le novità in arrivo a luglio per le serie

Continua l'attesa per le produzioni Marvel in casa Disney+. Nel frattempo, però, la piattaforma on demand continua la pubblicazione degli episodi dedicati alle serie già in avvio nei mesi precedenti, affiancando il tutto anche a delle novità sia per quanto riguarda National Geographic che di produzioni precedentemente appartenenti a Disney Channel. Per quanto il catalogo stia continuando ad avere pochi contenuti dal punto di vista della qualità, Disney sta comunque tenendo attive le pubblicazioni mensili. Andiamo a scoprire insieme quali sono le offerte di questo mese dal punto di vista delle serie tv offerte dalla piattaforma mensilmente.



Il ritorno di Penny, un successo tutto italiano

Era il 7 maggio 2018 quando Penny on M.A.R.S. debuttò su Disney Channel in Italia, come spin-off della serie Alex & Co. Ideata da un team completamente italiano, con Claudio Norza alla regia e Angelo Pastore, con Beatrice Valsecchi e Giacomo Berdini alla sceneggiatura, la serie consta di 39 episodi della durata di circa mezz'ora l'uno e dopo le prime due stagioni si appresta ora a vivere la sua terza iterazione, in esclusiva su Disney+.

Già andata in onda nel Regno Unito dal 17 febbraio scorso, dal 3 luglio è disponibile sulla piattaforma di streaming della casa di Burbank, che accoglierà anche le prime due stagioni, per chi non ha avuto l'opportunità di vederle su Rai Gulp e su Disney Channel negli anni scorsi. La storia gira intorno a Penny, un'allegra adolescente che decide di iscriversi al liceo musicale M.A.R.S., la cui scenografia è allestita nel campus di Design di Bovisa del Politecnico di Milano. In un teen drama à l'italiana, la storia di Penny si andava a intersecare a vicende amorose, ma anche di ripicche adolescenziali con le eterne rivali del liceo musicale. Nella terza stagione ritorneranno tutti gli attori delle prime due, a partire ovviamente da Olivia-Mai Barrett, che interpreta il personaggio di Penny Mendez, così come Shannon Gaskin nei panni di Camilla Young.



Anche la terza stagione è girata a Milano, ma interamente in lingua inglese, pronta ora a sbarcare a livello internazionale su Disney+ in tutti i paesi. Insieme con l'arrivo di Penny on M.A.R.S., ma alla fine del mese, arriverà anche la prima stagione di Alex & Co, la serie dalla quale è tratta l'avventura milanese di Penny. Diversamente dal liceo musicale che fa da sfondo alla vicenda, Alex e le sue amiche - Nicole, Christian, Sam ed Emma - si ritrovano a dover vivere la quotidiana ambientazione di un normale liceo, anche qui tra amicizie, amori, malumori e paure.



Le serie di National Geographic

Dal 3 luglio è disponibile anche la prima stagione della serie tv Il Regno del Lupo Bianco, una produzione National Geographic. Nei panni del protagonista della serie documentario c'è Ronan Donovan, alla ricerca dell'affascinante lupo bianco insieme ad altre creature. Il viaggio verso l'Artide porterà il fotografo in un percorso unico e raccontato con una grande attenzione per le immagini e per le inquadrature, con l'obiettivo di portare tutti gli spettatori in una regione ancora non profondamente esplorata e che dona dei panorami di grande magia e fascino.

Accanto a questa proposta esplorativa, tutti gli appassionati dei documentari potranno anche godere della serie Turisti Curiosi con Bob e Mack, una serie originale composta da sei episodi e che arriverà il 24 luglio su Disney+. Bob Woodfull e suo figlio Mack partono per un viaggio intorno al mondo, così da poter non solo fortificare e ragionare sul rapporto tra padre e figlio, ma anche di visitare degli spazi selvaggi inesplorati del Pianeta: per restare in tema Disney, sarà un po' come vedere In Viaggio con Pippo con persone in carne ed ossa come protagonisti, alla ricerca dei misteri della nostra terra.



I nuovi episodi

Ovviamente seguiranno anche le nuove puntate delle serie già distribuite su Disney+, a partire da Vita da Cani, la docu-serie con protagonista Bill Farmer, l'originale doppiatore di Pippo e Pluto, pronta a raccontare tutte le storie degli amici animali a quattro zampe e le loro grandi abilità. Arriveranno anche i nuovi episodi di Un giorno in Disney, Le domeniche Disney e ovviamente quelli conclusivi sul making of di Frozen II, il dietro le quinte che racconta la produzione del Classico record di incasso nella storia del cinema d'animazione.

Continuano anche gli episodio di Hero Project, la serie Marvel che racconta la storia di giovani eroi e sull'impatto positivo che riescono ad avere sulla comunità: dopo aver raccontato la straordinaria storia di Jordan, una ragazzina nata con un arto diverso, ed Elijah Lee, che a un 11 anni ha iniziato a sensibilizzare tutti i suoi coetanei e non sull'abuso di minori, gli episodi di luglio racconteranno di Genesis, la fantastica alleata degli animali, Salvador, Gitanjali, Austin e Hailey, così da toccare quota venti episodi totali, già tutti trasmessi in America fino allo scorso 20 marzo.