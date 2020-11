Disney+, le novità da guardare a dicembre in streaming

Disney+ arriva alla chiusura del suo primo anno di attività in Italia: un periodo nel quale non è riuscito a offrire una vastissima scelta di contenuti, ma durante il quale ha saputo vestire i panni di un archivio immenso e dalla sconfinata proposta enciclopedica e archivistica.



Nonostante questo, la proposta dal punto di vista dell'animazione continua a esaltarsi, arrivando a riproporre alcune serie terminate a causa della chiusura di Disney Channel, adesso sapientemente recuperate dalla piattaforma in streaming. Andiamo alla scoperta del palinsesto che ci aspetta nel corso del mese di dicembre, per accompagnarci fino al Natale, con le nuove serie TV di Disney+.



I Cavalieri di Castelcorvo - 4 dicembre

Arrivano gli ultimi tre episodi della prima stagione della serie italiana prodotta e distribuita da Disney+. Tra sfide e intrighi, i giovanissimi eroi di Castelcorvo si ritroveranno a chiudere la loro vicenda, che il 4 dicembre vedrà l'arrivo di tutti e tre gli episodi in un sol colpo. Non si hanno ancora notizie sull'eventuale seconda serie, quindi potrebbero anche essere questi gli ultimi episodi a disposizione.



The Mandalorian

Arriva a conclusione anche la seconda stagione della serie spin-off dell'universo di Star Wars. Il Mandaloriano ci accompagnerà attraverso le ultime tre puntate, in onda dal 4 di dicembre fino al 18 dello stesso mese: tre momenti topici che ci permetteranno di far arrivare al pettine tutti i nodi creati dalla trama di The Mandalorian 2, che vede Din Djarin alla ricerca di altri mandaloriani per scoprire la vera natura del Bambino.

Dopo l'incontro con la Jedi Ahsoka Tano, quindi, la coppia ha esplorato il pianeta Corvus, dove viene svelato il vero nome e le origini di Baby Yoda, un ex padawan nel Tempio dei Jedi poi nascosto per farne perdere le tracce.



Ducktales: stagioni 1 e 2

Finalmente Disney+ renderà disponibili anche in Italia le prime due gloriose stagioni di Ducktales. La terza season, tutt'ora in corso sulla piattaforma streaming, è un proseguimento dello show animato con protagonisti Zio Paperone, Qui, Quo, Qua e Jet McQuack.

La serie ci porta in giro per il mondo seguendo le avventure dei protagonisti alla ricerca di immensi tesori con cui arricchire le fortune del magnate più ricco di Paperopoli. Le prime due stagioni di Ducktales, andato in onda a partire dal 1987, si aggiungeranno al catalogo Disney+ a partire dal prossimo 11 dicembre!



On Pointe - 18 dicembre

Una nuova docuserie arriverà su Disney+ nel pieno del mese di dicembre: sei episodi che arriveranno sulla piattaforma di streaming nello stesso giorno per raccontare una stagione nella School of American Ballet (SAB) di New York, celebre in tutto il mondo.

Con protagonisti gli allievi dagli 8 ai 18 anni, il focus sarà interamente sul loro sogno di diventare ballerini di prim'ordine. Allenamenti duri e giornate trascorse con un solo obiettivo in testa, con un rigoroso regime di vita. La serie ci accompagnerà anche ad assistere a Lo Schiaccianoci di George Balanchine sul palco del Lincoln Center.



Rapunzel: La serie - 18 dicembre

Per celebrare il compleanno di Rapunzel, che a novembre ha festeggiato i suoi primi dieci anni, Disney+ dal 18 dicembre propone la terza stagione di Rapunzel: La serie. Animata in America e prodotta da Disney Television Animation, la messa in onda è iniziata nel 2017, sette anni dopo l'uscita del Classico Disney: in Italia le prime due stagioni sono state trasmesse da Disney Channel, prima che il canale venisse dismesso. Adesso l'uscita della terza stagione è affidata alla piattaforma in streaming di casa a Burbank.

La seconda stagione, andata in onda l'anno scorso, ci aveva lasciati impegnati in un'avventura oltre le mura del regno di Corona, in direzione Regno Oscuro, per risolvere il segreto delle rocce nere. Con l'aggiunta di un nuovo personaggio, Adira, la squadra composta da Rapunzel, Eugene, Cassandra, Pascal, Maximus e Lance dava il benvenuto a una guerriera in grado di brandire una spada di ghiaccio, l'unica arma in grado di distruggere le rocce nere.



Nella terza stagione sarà il momento di tornare a Corona, dove Rapunzel dovrà diventare regina pro tempore, pronta a contrastare anche la minaccia rappresentata da Cassandra, divenuta improvvisamente sua nemica. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 18 dicembre, accompagnandovi fino alla fine di questo percorso, in America terminato lo scorso marzo.



Miraculous - 18 dicembre

Il 18 dicembre arriverà anche la terza stagione di Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir, la serie animata franco-giapponese-coreana creata da Thomas Astruc, già autore della serie televisive di Wakfu. Con protagonisti due giovanissimi parigini, Marinette e Adrien, la serie racconta la loro trasformazione in supereroi pronti a proteggere la città dai cattivi che sono stati creati da Papillon. In Italia le prime due stagioni erano state messe in onda nel 2016 su Disney Channel, per poi arrivare alla terza stagione, che aveva debuttato nel nostro paese nel marzo del 2019, terminando la propria messa in onda nel 2020, con la chiusura del canale.

Gli ultimi episodi, non andati in onda, sono stati pubblicati poi da Netflix nel corso degli ultimi due mesi. Adesso sarà possibile recuperare l'intera serie su Disney+, con l'azienda di Burbank che ne ha riscattato i diritti in attesa dell'arrivo della quarta e della quinta stagione, già annunciate e che inizieranno in America dal settembre del 2021. Per arrivare preparati all'evento, quindi, ecco un ottimo modo per ripassare le avventure di Ladybug e Chat Noir.



Beyond the Clouds - 18 dicembre

A settembre su Disney+ è arrivato Nuvole, il film che racconta la vera storia di Zach Sobiech, un ragazzo che ha perso la vita a causa di un cancro alle ossa. Zach aveva il sogno di diventare un musicista, obiettivo purtroppo mai raggiunto. Con Madison Iseman e Fin Argus nei panni dei protagonisti, il film traspone il romanzo firmato dalla madre di Zach, intitolato Fly a Little Higher. Il 18 dicembre sarà il momento di scoprire qualcosa di più su questa storia, con Beyond the Clouds, la docuserie che sarà possibile vedere tra gli extra del film di Disney+.

Composta da nove episodi, avrà un'uscita cadenzata di settimana in settimana, che accompagnerà gli spettatori fino al 29 gennaio con l'ultimo episodio. Nel primo, il regista Justin Baldoni inizia a raccontare la storia di Zach avviando le ricerche, incontrando anche la madre, che inizierà a introdurre l'autore al mondo del figlio. Una storia che può essere d'ispirazione a tutte le persone che non vogliono aspettare il domani, ma preferiscono vivere l'oggi.