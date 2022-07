Disney+, le novità in streaming a luglio: c'è anche Andrew Garfield!

Le serie Netflix di luglio 2022 rappresentano un'offerta alla quale è difficile rinunciare, e Disney, dopo l'abbuffata dei mesi scorsi, cerca di rispondere puntando su un mix tra nuovi arrivi, docuserie, e franchise celebri. E partendo proprio dai grandi nomi, High School Musical nel tempo ha conquistato una buona fetta di pubblico, e dopo essere stato rilanciato qualche anno fa da Disney, ora ritorna, in una terza stagione che sarà nuovamente incentrata sulla vita dei ragazzi protagonisti. Passando alle docuserie, gli occhi sono tutti puntati su Light & Magic, che come suggerisce il titolo ci porterà a scoprire l'incredibile lavoro svolto dalla divisione dedicata agli effetti speciali della Lucasfilm, in un dietro le quinte imperdibile. Il prossimo luglio sembra quindi pronto a regalarci ore di intrattenimento, e chissà se qualche new entry riuscirà ad emergere sorprendendo tutti.



In Nome Del Cielo, stagione 1 (27 luglio 2022)

Ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer, In Nome Del Cielo è incentrata sull'omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della figlia, e ripercorre la catena di eventi legata al tragico epilogo. Il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indagherà sulla famiglia Lafferty, ed emergeranno dei segreti oscuri intrecciati alla religione mormone, per una fede che non permette interpretazioni diverse dalla strada tracciata.

Al timone della serie troviamo Dustin Lance Black, mentre per quanto riguarda il cast, oltre al già citato Andrew Garfield, sono presenti Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat, per quello che è uno dei titoli più attesi del prossimo luglio.



High School Musical: The Musical: La Serie, stagione 3 (27 luglio 2022)

Nella recensione di High School Musical La Serie vi descrivevamo un titolo riuscito solo in parte, visto che l'idea di partenza era certamente interessante, ma l'esecuzione lasciava molto a desiderare. In questa terza stagione seguiremo I Wildcats in trasferta, per la precisione nel campo estivo in California, dove oltre a perseguire i loro obiettivi si svilupperanno nuove amicizie e relazioni.

Sviluppata da Tim Federle, e basata sui film di Peter Barsocchini, High School Musical: The Musical: La Serie ha cercato di rinnovare il brand, per un'operazione che ha tentato di accontentare i tanti fan sparsi per il mondo.



Light & Magic (27 luglio 2022)

Negli anni la Lucasfilm si è occupata di alcune tra le produzioni hollywoodiane più importanti, e questo anche grazie alla Industrial Light & Magic, divisione dell'azienda dedicata agli effetti speciali. Ora, grazie a Imagine Documentaries e Lucasfilm stessa, avremo la possibilità di seguire un incredibile dietro le quinte della Industrial Light & Magic accompagnati dal regista Lawrence Kasdan, che ci guiderà all'interno dell'azienda.

Brian Grazer e Ron Howard sono i produttori esecutivi della docuserie, e ci aspettano 6 episodi ricchi di passione, lavoro, e tanta creatività, che vi sveleranno cosa si cela dietro la magia che circonda le produzioni del noto studio.



Tutte le altre serie in arrivo a luglio 2022 su Disney+

Ghost Whisperer, stagioni 1-5 (6 luglio 2022)

Thriller/fantasy ideato da John Gray, che segue le vicende di Melinda Gordon ( Jennifer Love Hewitt), imprenditrice che è in grado di comunicare con i defunti. In questo caso, però, non parliamo soltanto di persone decedute, ma di anime che non sono riuscite a passare nell'aldilà, e Melinda cercherà di aiutarle a trovare la luce prima che sia troppo tardi.



Good Trouble, stagione 3 (6 luglio 2022)

La serie spinoff di The Fosters giunge alla terza season, e la storia principale si intreccerà nuovamente alla vita di Callie Adams Foster (Maia Mitchell) e Mariana Adams Foster (Cierra Ramirez), intente ad inseguire io loro sogni a Los Angeles.



Captive Audience: A Real American Horror Story (6 luglio 2022)

Nel 1972 un bambino di 7 anni, Steven, scompare nel nulla, prima di fare ritorno 7 anni più tardi, accolto e acclamato da tutti. Tutto sembra essersi risolto, ma le cicatrici che il ragazzo si porta dietro sono profonde, e non tutto va secondo i piani, come capirete da questa docuserie.



Promised Land (6 luglio 2022)

Due famiglie latine lottano per la ricchezza ed il potere nella Sonoma Valley in California, e gli effetti della loro ingordigia andranno presto a ripercuotersi su tutta la comunità. La vicenda principale vede Joe Sandoval (John Ortiz), patriarca della famiglia, intento a cedere la sua attività a uno dei figli, ma visti i grandi interessi economici in gioco la scelta potrebbe presto trasformarsi in un bagno di sangue, per una serie drama ricca di tensione.



The Responder (6 luglio 2022)

Liverpool, come tante altre grandi città, ha un lato oscuro pronto a prendere il sopravvento appena ne ha l'occasione, e Chris (Martin Freeman), cercherà di fare il possibile per evitarlo, intervenendo in prima persona. Infatti quest'ultimo guida un veicolo di pronto intervento, e si trova spesso a fronteggiare emergenze e vicende oscure. La vita privata di Chris non è delle più facili, e lo seguiremo mentre tenterà di mantenere la lucidità in situazioni sempre più complesse e difficili. Un nuovo caso relativo ad una tossicodipendente lo coinvolgerà, ma per fortuna l'uomo non sarà solo, visto che Rachel (Adelayo Adedayo), nuova recluta della squadra, sarà affiancata a Chris. I due capiranno presto che l'unico modo per sopravvivere è aiutarsi a vicenda, prima che le strade della metropoli si prendano le loro vite.



Bob's Burgers, stagione 12 (13 luglio 2022)

Se tra i film in uscita su Disney+ possiamo trovare la pellicola dedicata a Bob's Burger, per quanto riguarda le serie TV anche qui ritroviamo il mitico fast food gestito da Bob e dalla sua famiglia, ormai giunti alla dodicesima stagione. Forse non sempre la qualità è stata all'altezza delle aspettative, ma Bob's Burgers si è sempre dimostrata capace di intrattenere a dovere.



Wild Crime (20 luglio 2022)

Gli agenti del National Park System sono i protagonisti delle vicende raccontate, in un luogo tranquillo nel quale, purtroppo, non sempre le persone sono come sembrano.



City of Angels | City of Death (20 luglio 2022)

La Los Angeles degli anni '70 e '80 non era sicura come si può pensare, e anzi ci furono svariati episodi di omicidi tragici compiuti da veri e propri serial killer. I casi più eclatanti e complessi del periodo verranno ripercorsi in questa docuserie, nel corso della quale seguiremo le indagini che vennero portate avanti al tempo.



Santa Evita (26 luglio 2022)

Evita, moglie del presidente Juan Domingo Perón, fu protagonista di una vicenda che fece grande scalpore, visto che dopo la sua morte il corpo fu imbalsamato e non sepolto. Basata sul bestseller di Tomás Eloy Martínez, Santa Evita va ad indagare proprio sulla figura della donna, la quale prima del colpo di stato ai danni del marito era diventata una figura politica di spicco. Il suo corpo senza sepoltura ha creato diversi dibattiti in patria, e questo titolo cercherà di svelare alcuni importanti dettagli sull'incredibile vicenda.



Mayans M.C., stagione 4 - parte 1 (27 luglio 2022)

Mayans MC 4 è ambientato a circa 4 anni di distanza dagli eventi di Sons of Anarchy, della quale è lo spinoff. JD Pardo nel ruolo di Ezechiele "EZ" Reyes è il protagonista della serie, nel corso della quale abbiamo seguito le vicende legate al Mayans Motorcycle Club. Kurt Sutter ed Elgin James sono i creatori del titolo, e anche in questa quarta season possiamo aspettarci scontri, e grandi personaggi in grado di prendersi la scena e coinvolgere lo spettatore.