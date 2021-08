Disney+: tutte le nuove serie in uscita a settembre 2021

Se le nuove uscite Sky di settembre 2021 non vi hanno conquistati, allora forse potrete virare su Disney, perché in programma ci sono diversi pezzi da novanta che possono sbaragliare la concorrenza. Se siete fan di Star Wars, è impossibile non mettere in cima alla lista Star Wars : Visions, che cerca di unire due galassie apparentemente lontane proponendo un progetto ambizioso e ricco di fascino. Passando invece all'horror, qui la vera novità è l'arrivo di American Horror Story e del suo spinoff. Infine, da segnalare l'attesa per Y: L'ultimo Uomo, adattamento dell'omonimo fumetto DC. I titoli in uscita oltre quelli già citati sono tanti, e se le premesse sono queste Disney potrebbe seriamente iniziare a conquistare terreno rispetto alle altre piattaforme streaming.



American Horror Stories, stagione 1 (8 settembre 2021)

Gli amanti di American Horror Story possono esultare, perché è in arrivo su Disney l'atteso spinoff che avrà il compito di non far rimpiangere la serie madre. Questa prima stagione sarà composta da 7 episodi che proporranno 7 storie horror autoconclusive diverse tra loro, in una serie antologica che andrà ad espandere ulteriormente un franchise che ha saputo conquistare pubblico e critica. Le menti dietro American Horror Stories sono sempre Ryan Murphy e Brad Falchuk, che si erano già occupati della serie principale e potranno garantire continuità e coerenza all'interno del medesimo universo narrativo.

Infine, nel cast troveremo: Matt Bomer, Kaia Gerber, Madison Bailey, Rhenzy Feliz, Kyle Red Silverstein, Amy Grabow, Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter, Paris Jackson, Billie Lourd, Virginia Gardner, John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Belissa Escobedo, Aaron Tveit, Danny Trejo, Dyllon Burnside, Nico Greetham, Charles Melton e Kevin McHale.

Y: L'ultimo Uomo, stagione 1 | Episodi 1-3 (22 settembre 2021)

Un misterioso cataclisma ha decimato la vita sulla terra uccidendo tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, o almeno così sembra. Infatti Yorick Brown (Ben Schnetzer) è sopravvissuto, e in compagnia della sua scimmia Ampersand vagheranno per il mondo alla ricerca di altri superstiti. La serie è basata sul fumetto DC omonimo di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, e ci porterà a scoprire un pianeta inevitabilmente diverso, nel quale però c'è l'opportunità di ripartire da zero per cercare di costruire un futuro migliore.

Oltre al sopracitato Ben Schnetzer, faranno parte del cast: Diane Lane, Ashley Romans, Diana Bang, Juliana Canfield, Marin Ireland, Amber Tamblyn, Elliot Fletcher e Paul Gross. Le serie di stampo post apocalittico sono veramente tante, ma la proposta di Y: L'ultimo Uomo potrebbe portare finalmente qualcosa di diverso, e anche per questo è una delle novità più attese dell'offerta Disney di settembre.

Star Wars: Visions, stagione 1 (22 settembre 2021)

Star Wars in salsa anime era sicuramente il sogno di tanti fan, e da settembre gli appassionati potranno abbracciare questa nuova serie animata dedicata ad una delle saghe più amate di sempre. Star Wars: Visions è un insieme di corti realizzati da professionisti dell'animazione giapponese, e ci regalerà una prospettiva e un punto di vista diversi di un universo che di per sé è già incredibilmente affascinante.

Nello specifico, gli studi coinvolti sono: Kamikaze Douga, Twin Engine, Trigger, Kinema Citrus, Production I.G., e Science SARU. Ognuno porterà alla luce una storia diversa unita ad uno stile unico, e già dal trailer rilasciato le sensazioni non possono essere che positive. Visions rappresenta sicuramente una novità molto interessante, e siamo certi che gli appassionati non se la lasceranno sfuggire.

Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a settembre 2021

American Horror Story, stagioni 1-9 (1 settembre 2021)

Visto l'arrivo dello spinoff non poteva mancare la serie principale, ed ecco quindi che a partire da settembre saranno rese disponibili ben 9 stagioni di American Horror Story, creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Ogni season propone trama, ambientazione e personaggi diversi, in un titolo che ha saputo conquistare un'importante fetta di pubblico. Se siete tra quelli che se la sono persa, ora avrete la possibilità di rimediare, così da arrivare preparati anche per lo spinoff. I tanti episodi della serie non sempre hanno brillato, alternando ottimi spunti a qualche scivolone, ma nonostante questo è indubbia l'importanza di quest'opera che continua ad intrattenere i fan anche a distanza di dieci anni dal debutto.



Single Parents, stagioni 1-2 (1 settembre 2021)

Essere genitori non è semplice, e l'impresa è resa ancora più ardua quando ci si trova a farlo da soli. Ed è da questo assunto che parte Single Parents, facendoci conoscere un gruppo di madri e padri single che cercano di aiutarsi per ritagliare un po' di tempo per loro stessi. Will (Taran Killam) fatica a ripartire, ma una volta conosciuto il gruppo la sua vita sembra vicina ad una svolta, pronta a cambiare per sempre in positivo.



Un Solo Nome: Feyenoord, stagione 1 (1 settembre 2021)

Se seguite il campionato olandese o semplicemente siete appassionati di calcio allora questa serie potrebbe interessarvi. Come suggerisce il titolo, gli episodi saranno incentrati sul Feyenoord, che come le altre squadre ha dovuto fare i conti con la pandemia, trovandosi a gestire una situazione senza precedenti.

Video dentro gli spogliatoi, dietro le quinte e approfondimenti di vario tipo sono gli ingredienti messi a disposizione, dando la possibilità di vivere la stagione calcistica 2020/21 così come l'hanno vissuta i giocatori, per uno sgaurdo dall'interno che vi farà assaporare il calcio a 360 gradi.



Una Vita da Dug, stagione 1 (1 settembre 2021)

Direttamente dal film Up targato Disney e Pixar, arriva il cane Dug, protagonista dei corti che andranno a comporre questa prima season. Scritto e diretto dal candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmy Award Bob Peterson, Una Vita da Dug sarà un'opera fresca, divertente e leggera che farà contenti sia i più piccoli che i più grandi.



The Resident, stagione 4 (8 settembre 2021)

Il medical drama creato da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi riparte dalla quarta stagione, portando nuovamente in scena la vita all'interno del Chastain Memorial Hospital, dove seguiremo il personale nel suo lavoro quotidiano per salvare le vite delle persone. Questa volta a fare da sfondo alla vicenda principale ci sarà il passaggio della struttura dal privato al pubblico, e i cambiamenti saranno sicuramente importanti. Le relazioni tra i vari protagonisti saranno sicuramente centrali, e in particolare si ripartirà dal matrimonio tra il Dr. Conrad Hawkins ( Matt Czuchry,) e l'infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp), che darà il via alle danze di questa quarta season.



Cuori Senza Età, stagioni 1-7 (8 settembre 2021)

A Miami Beach, in Florida, 4 donne single di mezza età condividono la casa, le loro storie, e passioni.

Ognuna di loro ha un passato importante alle spalle e un vissuto da condividere, e nel corso delle varie stagioni impareremo a conoscere Dorothy (Bea Arthur), Blanche (Rue McClanahan), Rose (Betty White) e infine Sophia (Estelle Getty).



Dottoressa Doogie, stagione 1 (8 settembre 2021)

Una dramedy di formazione che segue la brillante sedicenne Lahela "Doogie" Kamealoha che nonostante l'età ha iniziato la sua carriera da medico. La giovane prodigio dovrà affrontare i primi ostacoli importanti della sua vita, dividendosi tra il lavoro e la sua sfera privata. In questo compito verrà aiutata dalla famiglia e dai colleghi, mentre la sua crescita personale subirà un'impennata grazie a questa incredibile esperienza.



National Geographic - Apocalypse: La Guerra dei Mondi, stagione 1 (8 settembre 2021)

Una docuserie suddivisa in 6 episodi che va ad analizzare l'impero capitalistico capitanato dagli USA e l'Oriente comunista dell'Unione Sovietica, prendendo in esame il periodo che va dal 1945 al 1991. Un racconto affascinante nel quale si ripercorre la storia di due fazioni opposte che per anni sono sembrate vicine alla guerra. Paradossalmente, proprio il possesso di un'arma distruttiva come quella nucleare ha frenato gli animi, portando a scontri indiretti e sotterranei che hanno evitato quella che poteva essere una catastrofe.



Bless The Harts, stagione 1 (15 settembre 2021)

Creata da Emily Spivey, vincitrice dell'Emmy Award, Bless The Harts è una nuova serie animata che seguirà le vicende della famiglia Harts, costantemente al verde e abituata a navigare nelle ristrettezze economiche. Una povertà che trova la sua ricchezza nelle amicizie e nei rapporti familiari, mostrandoci dei protagonisti capaci di apprezzare una vita lontana dall'ambito sogno americano. Preparatevi quindi per una storia che oltre ad intrattenere, sarà capace di emozionare affrontando tematiche importanti.



The Orville, stagioni 1-2 (15 settembre 2021)

Le avventure spaziali della Orville e del suo equipaggio saranno al centro del racconto, promettendo un viaggio ricco di risate e avventure. The Orville infatti punta molto sulla comicità, offrendo una sorta di parodia di serie blasonate come Star Trek.

Dietro il progetto c'è il grande Seth MacFarlane, che interpreta anche il capitano Ed Mercer. Nel cast sono inoltre presenti: Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, Halston Sage, J. Lee, Mark Jackson e Jessica Szohr.



Stumptown, stagione 1 (15 settembre 2021)

Dexadrine "Dex" Parios, interpretata da Cobie Smulders, è una veterana di guerra che vive una situazione molto complessa. Tra debiti di gioco, stress e una situazione familiare difficile Dex dovrà cercare di ritrovare equilibrio nella sua vita, mentre le sue abilità da investigatrice privata la portano a scontrarsi con la polizia.



Disney: noi principesse sempre, stagione 1 (17 settembre 2021)

Le principesse Disney più amate e conosciute diventano protagoniste di quattordici racconti che saranno diretti da autori provenienti da tutto il mondo. Le varie storie saranno inoltre dedicate a bambini che nella vita hanno partecipato a iniziative importanti aiutando altre persone, e omaggeranno questi eroi in erba attraverso storie inedite che coinvolgeranno le grandi protagoniste dei racconti Disney.



The 90s: The Last Great Decade, stagione 1 (22 settembre 2021)

Dall'arrivo di Internet al caso 0.J. Simpson, per passare alle mode (alcune discutibili) che hanno caratterizzato un decennio memorabile. Ora se siete nostalgici o semplicemente curiosi potete rivivere gli anni '90 in tutto il loro splendore, in episodi che ripercorreranno gli eventi più significativi di quel periodo. Ovviamente non tutto è rose e fiori, e ci sarà anche spazio per analizzare i casi e gli avvenimenti più controversi. Quel che è certo, è che se volete assaporare quel decennio ora potrete finalmente farlo.



Black-Ish, stagione 6 (22 settembre 2021)

Sitcom statunitense ideata da Kenya Barris nella quale seguiamo una famiglia afro-americana che si trova ad affrontare i problemi della comunità nera in rapporto alla società che li circonda. Da sottolineare che Black-Ish cerca di regalare una chiave di lettura diversa dal solito, affrontando attraverso la comicità temi reali e spinosi.



The Great North, stagione 1 | Episodi 1-2 (29 settembre 2021)

La famiglia Tobin, formata dal padre single Beef e i figli Judy, Wolf, Ham e Moon sarà protagonista in questa prima season ambientata in Alaska. Creata e sceneggiata da Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux e Minty Lewis, The Great North è una serie animata che ci porterà a seguire la volontà di Beef di tenersi vicino i propri figli, in una zona in costante evoluzione che si riflette sulla vita quotidiana degli abitanti.



Sons of Anarchy, stagioni 1-7 (29 settembre 2021)

Una serie iconica che ha saputo coinvolgere ed emozionare milioni di spettatori grazie ai suoi personaggi e alle intriganti vicende che li hanno visti come protagonisti. La trama principale vede un gruppo di motociclisti che tentano di colpire chi approfitta della propria posizione per attaccare la loro cittadina.

Per fare questo, loro stessi sono coinvolti in un traffico d'armi illegale, e problemi di varia natura sono all'ordine del giorno. Tra i volti più importanti troviamo Jackson Jax' Teller interpretato da Charlie Hunam, Katey Sagal nei panni di Gemma, e Ron Perlman come Clarance Clay' Morrow, in un viaggio coinvolgente ricco di colpi di scena.



Grand Hotel, stagione 1 (29 settembre 2021)

Drama che vede al centro della vicenda un hotel a conduzione familiare di Miami Beach nel quale l'apparente perfezione cela in realtà segreti e scandali. Santiago Mendoza, proprietario della struttura assieme alla moglie e i figli, offre agli ospiti lusso e servizi incredibili, ma il lato oscuro del luogo verrà presto a galla.