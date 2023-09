Disney+, un ottobre 2023 scintillante! (E non solo per Loki)

Nelle ultime settimane l'universo di Star Wars è tornato ad attrarre l'attenzione di molti appassionati, e siccome scrivevamo che l'episodio 5 di Ahsoka è uno dei punti più alti di Star Wars, la strada intrapresa sembra essere finalmente quella giusta. Come però molti sanno, Disney non è solo Star Wars, ed il prossimo ottobre conferma la bontà del parco titoli della piattaforma, tra nuove produzioni e grandi nomi. Infatti, dando un rapido sguardo alle serie in arrivo, troviamo ad esempio la nuova stagione di Loki, una delle opere più riuscite del panorama seriale Marvel.



Restando sempre in orbita di grandi nomi di successo, anche Piccoli Brividi troverà nuova linfa vitale in un nuovo adattamento ad episodi, in un ottobre di qualità nel corso del quale arriveranno anche Dear Mama (docuserie su Tupac e la madre Afeni); l'ultima stagione dello spinoff Mayans M.C.; la nuova produzione italiana I Leoni di Sicilia, ed i titoli animati Praise Petey e LEGO Marvel Avengers: codice rosso.



Dear Mama, stagione 1 (4 ottobre 2023)

Il rapporto tra Afeni ed il figlio Tupac Shakur vengono approfonditi in Dear Mama, dove seguiremo la storia di una delle figure più importanti dell'Hip Hop, in una docuserie diretta da Allen Hughes che andrà non solo ad esplorare alcune importanti tappe della vita di Tupac, ma che aprirà anche una finestra sul mondo della madre dell'artista.

Afeni, infatti, era attivista delle Pantere Nere, e vedremo dunque intrecciarsi un pezzo importante della storia degli Stati Uniti al movimento dell'Hip Hop, per un'opera nella quale vengono intervistati anche grandi nomi, tra i quali citiamo Snoop Dogg, Dr. Dre, Mike Tyson e Jamal Joseph.



Loki, stagione 2 (6 ottobre 2023)

Nella recensione di Loki elogiavamo la capacità di questa serie di scuotere il MCU. Infatti, grazie soprattutto ad una scrittura ispirata e brillante, la prima season di Loki era stata capace di stupire superando anche gli altri titoli seriali Marvel. Visto quanto scritto è dunque lecito aspettarsi una seconda season di spessore, anche se non sarà semplice ripetere il successo del capitolo precedente.

Per quanto riguardo la trama dei nuovi episodi, ciò che sappiamo è che ritroveremo il nostro Loki (Tom Hiddleston) impegnato a combattere per salvaguardare la TVA, circondato da nuovi alleati e nemici che andranno ad espandere ulteriormente l'universo narrativo Marvel, tra i quali ritroveremo Mobius, il cacciatore B-15, Sylvie, il Giudice Rensalyer e Miss Minutes.



Piccoli Brividi, stagione 1 (13 ottobre 2023)

Cinque liceali decidono di indagare sulla tragica scomparsa di Harold Biddle, adolescente del quale si sono perse le tracce da più di 30 anni, e tra inquietanti scoperte e oscuri segreti, i nostri protagonisti saranno chiamati ad affrontare sfide che porteranno alla luce un passato della loro città fatto di misteri e verità nascoste, mentre anche i loro stessi genitori potrebbero avere più di qualche scheletro nell'armadio.

La serie di libri di Piccoli Brividi di R.L. Stine ha accompagnato nel tempo intere generazioni di ragazzi, e tra esperimenti televisivi e cinematografici più o meno riusciti, siamo curiosi di vedere come sarà il risultato finale in questo caso, per un adattamento che prenderà ispirazione da alcuni acclamati capitoli della controparte cartacea, ovvero Foto dal futuro, La maschera maledetta, La pendola del destino, Vendetta strisciante ed Il pupazzo parlante.



Mayans M.C. - stagione 5 (18 ottobre 2023)

Ideata da Kurt Sutter ed Elgin James, la serie spinoff di Sons of Anarchy torna su Disney+, in una nuova stagione che vedrà i Mayans sotto la guida di Ezechiele "EZ" Reyes (JD Pardo).

Considerando che siamo davanti all'ultima season, i nuovi episodi sono senza dubbio cruciali, e per questo possiamo aspettarci non solo alcune svolte di trama molto importanti, ma anche qualche doloroso addio a personaggi che hanno segnato questo spinoff. Il percorso scelto da Ez sembra portarlo verso un sentiero oscuro dal quale non si può tornare indietro, per un finale che promette una degna conclusione per questo amato titolo che ha saputo espandere l'universo narrativo dell'amata Sons of Anarchy.



Le altre serie Disney+ di ottobre 2023

I Leoni di Sicilia, stagione 1 (25 ottobre 2023)

Scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, e diretta da Paolo Genovese, I Leoni di Sicilia è una nuova serie italiana incentrata sulla famiglia Florio. In particolare, seguiremo il viaggio dei fratelli Paolo e Ignazio, due commercianti di spezie che decidono di lasciare la Calabria per tentare la fortuna in Sicilia. Una volta sull'isola, i due riescono ad aprire un negozio che ottiene da subito un discreto successo, e Vincenzo, figlio di Paolo, trasformerà la loro impresa in un vero e proprio impero, trovandosi però a doversi scontrare con la giovane Giulia, desiderosa di andare oltre le rigide regole del tempo, per una storia che ci porta nell'affascinante Italia dell'800.



Praise Petey, stagione 1 (25 ottobre 2023)

Serie animata creata da Anna Drezen che ha come protagonista Petey, ragazza di New York che si ritrova tra le mani una particolare eredità. Infatti, dopo la morte del padre scopre che quest'ultimo era leader di una setta che aveva preso potere in una piccola cittadina, e Petey cercherà dunque di prendere in mano la situazione cambiando alcune particolari usanze poco raccomandabili.



LEGO Marvel Avengers: codice rosso (27 ottobre 2023)

Un nuovo speciale che va ad unire l'universo Marvel al mondo Lego, per un titolo d'animazione dal quale possiamo aspettarci il tipico umorismo delle opere Lego, unito ai volti dei celebri Avengers, per una storia che promette di intrattenere divertire.