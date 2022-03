Disney+, le serie di aprile 2022: dai Simpson a Ozpetek

Dopo l'uscita del primo trailer dedicato alla serie Le Fate Ignoranti, ad aprile potrete finalmente guardare gli attesi episodi del titolo diretto da Ferzan Ozpetek, che sarà anche una delle principali novità del prossimo mese su Disney+. Per chi invece vuole scoprire i segreti dietro ad alcuni dei personaggi Disney più importanti arriverà la docuserie Sketchbook che, attraverso un ricchissimo dietro le quinte, esplorerà l'arte legata ad alcuni dei protagonisti più iconici dei Walt Disney Animation Studios. Infine, per gli amanti dei Simpson arriverà anche la trentaduesima stagione, uscita di recente negli USA e presto disponibile anche per il pubblico italiano.



I Simpson, Stagione 32 (6 aprile 2022)

La famiglia più famosa d'America è pronta a farci divertire di nuovo, in una season che è stata prodotta durante lo scoppio della pandemia. La sitcom animata di Matt Groening ormai è diventata un punto di riferimento immancabile, anche se negli ultimi anni la qualità non sempre è stata all'altezza della fama che la serie si porta dietro.

Ovviamente dobbiamo considerare che stiamo pur sempre parlando di ben trenta stagioni, e qualche calo è praticamente inevitabile. Nonostante tutto, i fan non si lasceranno sicuramente sfuggire questi nuovi episodi, che sapranno divertire ed emozionare, portando a galla problematiche che hanno influenzato la nostra società in questi anni. Siete pronti per tornare nella stravagante e iconica Springfield?



Le Fate Ignoranti, Stagione 1 (13 aprile 2022)

Dopo il film del 2001 omonimo, Ferzan Ozpetek ripropone la sua celebre storia in una nuova serie televisiva, e chi ha amato la pellicola Le Fate Ignoranti non vede l'ora di mettere le mani su questo atteso titolo. Come protagonista troviamo Antonia (Cristiana Capotondi), che dopo la morte del marito scopre la vita che l'uomo conduceva in segreto, e la sua relazione omosessuale con Michele (Eduardo Scarpetta).

Antonia dopo l'incredibile scoperta intreccerà un legame con lo stesso Michele e i suoi amici, ritrovando la gioia che credeva di aver perduto da tempo. Alla regia torna l'amato Ferzan Ozpetek insieme a Gianluca Mazzella, mentre la sceneggiatura è curata da Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bocchini.



Sketchbook - Come Nasce Un Disegno (27 aprile 2022)

L'anima e la creatività che illuminano i Walt Disney Animation Studios sono al centro di questa docuserie nel corso della quale seguiremo il processo creativo che si cela dietro gli iconici personaggi Disney. Conosceremo alcuni dei più grandi artisti del noto studio di animazione, in un viaggio che ci porterà a seguire il flusso di idee e le abilità che danno vita a storie amate in tutto il mondo.

Nello specifico, assisteremo al talento di Gabby Capili alle prese col personaggio Kuzco del film Le Follie dell'Imperatore; Hyun Min Lee sarà impegnata con Olaf, direttamente dal mondo di Frozen (fate un tuffo nel passato con la nostra recensione di Frozen); Eric Goldberg approfondirà la figura del genio di Aladdin; Jin Kim sarà impegnato nel disegnare Capitan Uncino; Samantha Vilfort si cimenterà nell'illustrare Mirabel Madrigal del film Encanto (avete già scoperto la recensione di Encanto?); e infine Mark Henn darà forma ad uno dei suoi personaggi preferiti, ovvero Simba da Il Re Leone. Se avete amato questi classici Disney non potete proprio perdervi un incredibile tour tra presente e passato che ci mostra lo straordinario talento degli artisti che hanno lavorato a opere indimenticabili.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ ad aprile 2022

Single Drunk Female, Stagione 1 (6 aprile 2022)

Samantha Fink è una ventenne che vive un rapporto molto delicato con l'alcool e, dopo un licenziamento collettivo in quello che ormai è il suo ex luogo di lavoro, si trova in una situazione ancora più disperata. L'unica via di uscita sembra essere Greater Boston, dove vive la madre e dove lei stessa ha vissuto in passato. Lì inizierà a lavorare in una drogheria locale, ma dovrà riaffrontare alcuni vecchi fantasmi, tra i quali l'ex migliore amica, ormai fidanzata col suo ex ragazzo. Riuscirà Samantha a vincere la dipendenza dall'alcool e rimettere in sesto la sua vita?



Star, Stagione 2 (6 aprile 2022)

Il musical drama statunitense creato da Lee Daniels e Tom Donaghy ci porta ad Atlanta, dove seguiamo Jude Demorest, Brittany O'Grady e Ryan Destiny nei panni di tre cantanti di talento vogliosi di farsi strada nel mondo della musica. Come già dimostrato nel corso della prima season, il talento però non basta, e i nostri protagonisti dovranno mettersi in gioco superando anche le tante difficoltà di questo affascinante mondo nel quale la tanta competizione non lascia spazio per errori o decisioni sbagliate. Oltre alla musica saranno affrontate anche importanti tematiche attuali, in una serie che non ha paura di smontare stereotipi e pregiudizi.



The Kardashians, Stagione 1 (14 aprile 2022)

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie raccontano le loro celebri vite, mostrandoci anche retroscena meno conosciuti che i fan non possono perdersi. La quotidianità della famiglia Kardashian forse è spesso passata sottotraccia rispetto alle vicende più rumorose, ma questa volta il focus si sposta proprio sulla routine quotidiana, mettendo in mostra un lato umano che in passato è stato soltanto scalfito.



The Dropout, Stagione 1 (20 aprile 2022)

Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) è una giovane miliardaria di successo che è riuscita a stupire il mondo, ma improvvisamente la sua vita sembra andare a rotoli, e si troverà coinvolta in una spirale di terrore fatta di tradimenti, bugie e tragedie. Elizabeth Meriwether è al timone del titolo, in una miniserie drammatica dove la tensione sarà palpabile.



Grown-Ish, Stagione 4 (20 aprile 2022)

Zoey torna alla Cal U per l'ultimo anno, ma l'avvicinarsi dell'agognata laurea sembra accompagnata da diversi problemi personali legati anche alle sue amicizie, e un percorso apparentemente in discesa si trasformerà in una meta complicata e difficile da raggiungere.



Dollface, Stagione 2 (27 aprile 2022)

Jules (Kat Dennings) e le sue amiche Madison (Brenda Song), Stella (Shay Mitchell) ed Isadora (Esther Povitsky) sono vicine ai 30 anni e, tra una pandemia e alcune relazioni problematiche, anche il loro gruppo sembra sfaldarsi. Fortunatamente il legame che le tiene unite si dimostrerà più forte del tempo, e Dollface, show creato da Jordan Weiss, vi farà riscoprire il valore dell'amicizia e della condivisione, puntando su una storia ricca di emozioni.