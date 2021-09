Disney+, le serie di ottobre 2021 da guardare in streaming

Se le tante uscite Netflix di ottobre vi hanno convinti, ora tocca a Disney+, che come al solito si dimostra più agguerrita che mai. E se il nome di Taika Waititi basta per farvi drizzare le antenne, allora preparatevi, perché è in arrivo Reservation Dogs, serie ideata proprio da Sterlin Harjo e Waititi. Per gli amanti dell'horror, arriva invece la decima stagione di American Horror Story, che prosegue il filone iniziato il mese scorso dopo l'arrivo delle season precedenti e dello spin-off. Infine, importante anche l'approdo di Mr. Inbetween, che mette in scena risate e drammi familiari tra un omicidio e l'altro. In conclusione ci aspetta un altro mese interessante, nel quale sembrano esserci diversi titoli di qualità.



Reservation Dogs, Stagione 1 (13 ottobre 2021)

Sterlin Harjo e Taika Waititi sono al timone di questa nuova comedy in arrivo su Disney+. I protagonisti saranno quattro nativi americani dell'Oklahoma, che per raggiungere la California ricorrono a qualsiasi mezzo, arrivando anche a rubare.

Nel cast troviamo D'Pharoah Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis e Lane Factor, in un titolo che sia per quanto riguarda gli interpreti che i registi e gli sceneggiatori vanta un cast composto da indigeni. La vicenda principale non risparmierà scene esilaranti e momenti di tensione, in un viaggio tutto da scoprire.



American Horror Story: Double Feature, Stagione 10 (20 ottobre 2021)

Nella nostra anteprima di American Horror Stories avevamo espressi alcuni dubbi sullo spinoff di AHS, e dopo alcune stagioni che hanno oscillato tra alti e bassi Ryan Murphy e Brad Falchuk vorranno sicuramente restituire importanza alla serie madre.

Double Feature dovrà quindi cercare di far fare il salto di qualità al titolo, che negli anni ha sempre ottenuto un grande riscontro da parte del pubblico. Per quanto riguarda la trama ciò che sappiamo è che una famiglia si trasferisce in una città isolata sulla spiaggia, e qui scopriranno dei segreti inquietanti riguardanti gli abitanti e il luogo. Infine, per quanto riguarda il cast, troveremo: Kathy Bates, Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.



Mr. Inbetween, Stagione 1 (27 ottobre 2021)

Black comedy ispirata al film The Magician incentrata su Ray Shoesmith (Scott Ryan), un assassino che cerca di destreggiarsi tra il suo particolare lavoro e la vita privata. I problemi familiari non sempre riescono a combaciare con la professione nel modo giusto, e Ryan sentirà sempre di più la pressione di questa vita particolare, dovendosi occupare sia della figlia Brittany (Chika Yasumura) che del fratello malato Bruce (Nicholas Cassim).

Se la vostra vita vi sembra stressante, quella rappresentata in Mr. Inbetween lo è sicuramente di più, perché fare il sicario richiede dedizione e una buona dose di discrezione, passando nella stessa giornata da un omicidio ai compiti da genitore.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ e Star

War Of The Worlds, Stagione 2 (6 ottobre 2021)

La serie di Howard Overman sta per tornare, e verremo nuovamente catapultati in una terra devastata che ormai è irriconoscibile. La resistenza contro l'invasione aliena continua, ma questa volta un'importante rivelazione potrebbe stravolgere il senso del conflitto. La prima season di War Of The Worlds era purtroppo afflitta da molti problemi, che dovranno necessariamente essere risolti per migliorare la qualità del titolo. Visto il rinnovo ci aspettiamo dei passi in avanti, e ormai manca poco per scoprire come proseguirà la lotta per la sopravvivenza dell'umanità.



Better Things, stagione 1 (6 ottobre 2021)

Sam Fox (Pamela Adlon) si trova divisa tra l'amore per la sua famiglia e gli incessanti ritmi lavorativi, in una vita nella quale sembra sempre più difficile trovare uno spazio per sé. Le tre figlie Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward) rappresentano il faro della quotidianità di Sam, che nonostante gli impegni cerca di esserci sempre. Nel corso degli episodi seguiremo la stressante routine della protagonista, in un crescendo di emozioni e intrattenimento.



The D'Amelio Show, stagione 1 (13 ottobre 2021)

Charli, Dixie, Heidi e Marc sono i volti principali dei D'Amelio, una famiglia che vede la propria vita e routine trasformarsi in modo rapido e drastico. Le figlie adolescenti Charli e Dixie sono infatti diventate delle star del web, e Heidi e Marc si ritrovano a dover gestire una popolarità che è piombata sulle loro teste in modo sorprendente. La vita di Hollywood è tanto ambita quanto rischiosa, e la famiglia dovrà tenere la guardia alta per salvaguardare il proprio futuro. Al timone della docuserie troviamo Sara Reddy ed Esther Frank, mentre nel corso degli episodi impareremo a conoscere la famosa famiglia.



Criminal Minds, stagione 15 (13 ottobre 2021)

Criminal Minds è stata senza dubbio una serie di grande importanza per il genere crime, e ora anche gli abbonati Disney potranno guardare l'ultima stagione. Tra tanti alti ed alcuni bassi, questo è un titolo che è stato capace di intrattenere milioni di persone, ansiose di seguire i casi e gli sviluppi degli intrecci principali delle tante stagioni andate in onda. Come i fan sanno, le vicende principali riguardano le indagini condotte da un gruppo di criminologi dell'FBI, che nel corso degli episodi vanno a tracciare profili e smacherare criminali. Se vi siete persi la conclusione di questa grande serie, ora avrete la possibilità di rimediare.



Deep State, stagioni 1 - 2 (20 ottobre 2021)

Max Easton (Mark Strong) non è più una spia per il governo, ma la morte del figlio cambia le carte in tavola. Quest'ultimo era divenuto a sua volta una spia per seguire le orme del padre, e Max è pronto a tutto per scoprire la verità. Ciò che emergerà sarà una rete ancora più oscura ed intricata, e Max dovrà fare ricorso a tutte le sue abilità per andare fino in fondo, in una tela di contatti oscuri che punta a creare conflitti in medio oriente per fare profitti.



Underworld Inc. stagione 1 (20 ottobre 2021)

La rete sotterranea del mercato nero trae forza dal traffico illegale di oggetti di ogni tipo, e la marea di soldi che si muove sotto gli occhi del mondo continua ad espandersi dilagando ovunque. In pochi hanno il controllo dei movimenti del settore, ma ora sembra che qualcuno si stia muovendo per prenderne le redini, tra rischi e pericoli di ogni tipo.



White Collar, stagioni 1-6 (27 ottobre 2021)

Creato da Jeff Eastin, White Collar segue Neal Caffrey (Matt Bomer) intento a collaborare con l'FBI dopo una vita dedita al crimine. Infatti dopo la cattura Neal non trova altra soluzione se non collaborare, e così aiuta l'agente Peter Burke (Tim DeKay) e il suo team nel catturare dei pericolosi criminali. La situazione resta in bilico, mentre col passare del tempo Neal si sente sempre di più come un topo in trappola.



Tyrant, stagioni 1-3 (29 ottobre 2021)

Il figlio di un dittatore torna in patria dopo essersene andato per 20 anni, e al suo ritorno dovrà riniziare a prendere decisioni in linea rispetto al ruolo che gli spetta. La serie è stata ideata da Gideon Raff, e come interprete principale vede Adam Rayner nei panni di Bassam "Barry" Al-Fayeed, secondogenito del dittatore. Tyrant negli anni ha diviso il pubblico ottenendo opinioni contrastanti, ma se volete dargli una possibilità questa è l'occasione giusta.