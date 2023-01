Disney+, quali serie TV guardare a febbraio 2023?

La vivace e chiassosa Famiglia Proud, i disastri e gli interventi della squadra protagonista di 9-1-1, e la complicata quotidianità di Toby Fleishman saranno al centro delle proposte del prossimo mese, e andranno a completare un'offerta che in parte vi avevamo già svelato nel nostro articolo dedicato ai film in uscita su Disney+ a febbraio 2023. Ovviamente, i tre titoli appena citati sono soltanto quelli che a nostro parere risultano essere i più promettenti, e difatti sono in arrivo anche tanti altri titoli interessanti, come ad esempio la terza stagione della serie animata The Great North, le avventure di The Hardy Boys, le lotte contro le disuguaglianze di The Hair Tales, e, infine, la particolare sfida nella natura di alcuni famosi chef che animerà Chef Vs Wild. Come avrete capito, non mancano titoli che meritano di essere approfonditi, per un febbraio ricco di proposte interessanti.



La Famiglia Proud: Più Forte e Coraggiosa, stagione 2 (1 febbraio 2023)

Penny Proud e la sua famiglia ci riporteranno a vivere la loro colorata e vivace quotidianità, in una serie animata creata da Bruce W. Smith e Ralph Farquhar che affronta tematiche legate alla vita di tutti i giorni, spostando l'attenzione soprattutto su Penny e le sue disavventure scolastiche.

Tra nuovi vicini, amici di vecchia data, e trovate strampalate, La Famiglia Proud è pronta per tornare a divertire in questa seconda stagione, dopo una prima season che, come scrivevamo nel nostro first look de La Famiglia Proud Più Forte e Coraggiosa, si era dimostrata capace di intrattenere.



Fleishman a Pezzi, stagione 1 (22 febbraio 2023)

Tratta dal romanzo di Taffy Brodesser-Akner, Fleishman a Pezzi ci porta a seguire il 41enne Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), da poco divorziato e pronto per abbracciare la sua nuova vita da single.

Improvvisamente, però, l'ex moglie Rachel (Claire Danes) scompare, e l'uomo dovrà badare alle figlie Hannah (Meara Mahoney Gross) di 11 anni, e Solly (Maxim Swinton) di 9, dividendo la sua quotidianità tra lavoro, amicizie e le figlie. Taffy Brodesser-Akner si è occupato in prima persona dell'adattamento, e perciò, se avete amato l'originale, sicuramente apprezzerete anche questa serie.



9-1-1, stagione 6 (22 febbraio 2023)

La serie di Ryan Murphy incentrata sulla gestione di emergenze e disastri naturali farà il suo ritorno il prossimo mese, riportandoci a seguire le eroiche imprese dei protagonisti.

Ovviamente, possiamo aspettarci interventi sul filo del rasoio ed episodi adrenalinici, che come al solito si svilupperanno in parallelo alla vita privata dei personaggi principali, tra nuove relazioni, ed un lavoro per pochi che li costringerà a nuove pericolose missioni di soccorso. Inoltre, da segnalare che Arielle Kebbel, interprete della nuova recluta Lucy, troverà probabilmente spazio nei nuovi capitoli, impattando sulle dinamiche del gruppo di protagonisti, e aggiungendo quel pizzico di novità che potrebbe rendere la vicenda princiaple ancora più interessante.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a febbraio 2023

The Great North, stagione 3 (1 febbraio 2023)

La famiglia Tobin sta per tornare, e potremo dunque rivedere Beef ed i figli Judy, Wolf, Ham e Moon. Creata e sceneggiata da Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux e Minty Lewis, The Great North è una serie animata che ci porterà a seguire la volontà di Beef di tenersi vicino i propri figli, in una zona dell'Alaska che sta lentamente cambiando assieme al resto del mondo, portando diverse novità nella vita di tutti i giorni di chi vi abita.



Chef Vs Wild, stagione 1 (1 febbraio 2023)

Due chef si troveranno a competere in mezzo alla natura selvaggia, dove dovranno procurarsi gli ingredienti per preparare alcuni piatti da servire nel corso della sfida finale, in una gara nella quale non sono ammessi errori.



The Hardy Boys, stagione 2 (8 febbraio 2023)

Basata sulla saga letteraria Hardy Boys creata da Edward Stratemeyer, questa serie è ideata da Steve Cochrane e Jason Stone, e ci porta a seguire le avventure di Frank e Joe Hardy, due fratelli che cercano di indagare sui misteri della loro cittadina. Bridgeport, infatti, sembra celare diversi segreti, ed i due dovranno cercare di sventare le imminenti minacce che potrebbero mettere in pericoli tutti gli abitanti del posto.



The Hair Tales, stagione 1 (15 febbraio 2023)

La storia di donne afroamericane di successo raccontata da un punto di vista particolare che parte dai loro capelli, tra lotte, talento, e tanti ostacoli da superare. Oprah Winfrey, Issa Rae, Chlöe Bailey, Ayanna Pressley, Marsai Martin e Chika partecipano al progetto raccontando la loro storia personale, per un'opera che sposterà la luce dei riflettori su tematiche importanti e personalità di grande spessore.