Disney+, tutte le serie TV di marzo 2022: arriva Moon Knight!

A marzo l'attesa per Moon Knight verrà finalmente ripagata, e l'adrenalinica serie Marvel sarà sicuramente la novità più attesa su Disney+. Tra i nuovi arrivi da segnalare il ritorno di Better Things e 9-1-1: Lone Star, in un catalogo che come al solito cerca di dare spazio a storie avvincenti appartenenti a generi diversi. Anche se tutti gli occhi sono inevitabilmente puntati sullo show con Oscar Isaac, il nostro consiglio è quindi di dare una possibilità anche alle altre novità, perché anche questa volta potrebbero esserci delle gradite sorprese. Eccovi il nostro consueto riepilogo delle principali serie in arrivo su Disney+ a marzo 2022, tra catastrofi, scontri spettacolari e comedy di grande livello.



Better Things, Stagione 3 (2 marzo 2022) / Stagione 4 (30 marzo 2022)

Nella nostra recensione di Better Things 2 vi parlavamo di una comedy riuscita che aveva mostrato diversi punti di forza e spunti interessanti. L'ironia che aveva caratterizzato la season precedente era infatti nuovamente il cardine della serie, anche grazie ad una strepitosa interpretazione della creatrice Pamela Adlon.

Le stagioni in arrivo a marzo sono ben due, e i fan del titolo non possono far altro che iniziare a segnarsi le date sul calendario, così da potersi nuovamente sentire a casa tra le battute di questa spiazzante comedy che vede tra i creatori anche Louis C.K., il cui accordo fu annullato in seguito alle accuse di molestie sessuali.



9-1-1: Lone Star, Stagione 3 (9 marzo 2022)

Dopo gli eventi della season precedente, i membri della squadra 126 sono ormai separati, ma questo non vuol dire che la situazione sarà tranquilla a lungo, perché una nuova catastrofe sta per abbattersi sulla città di Austin. Un'inaspettata tempesta di ghiaccio si scatenerà sulla cittadina, mentre Owen Strand (Rob Lowe) e Tommy Vega (Gina Torres) cercheranno di far riunire la 126 per affrontare l'emergenza e salvare il maggior numero possibile di civili.

Lo spinoff del procedural drama 9-1-1, serie creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, sta per tornare, accompagnata da nuovi eventi ricchi di adrenalina che soddisferanno i fan, ma che potrebbero incuriosire anche una fetta importante di appassionati del genere.



Moon Knight, Stagione 1 (30 marzo 2022)

Nel nostro speciale dedicato a Moon Knight analizzavamo il trailer rilasciato da Disney, nel quale già c'erano alcuni indizi importanti. Infatti sappiamo che il protagonista Steven Grant (Oscar Isaac), impiegato in un negozio di souvenir, scopre di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector, e già qui c'è una prima differenza rispetto al fumetto, dove Steven è un miliardario. Nelle sequenze mostrate il nostro protagonista sembra soffrire di un disturbo dissociativo dell'identità legato a ricordi di un'altra vita, visioni e vuoti di memoria angoscianti, ma presto scoprirà che sotto c'è molto di più, e la sua vita verrà stravolta.

La miniserie televisiva Disney+ sviluppata da Jeremy Slater, basata sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, sembra presentarci una vicenda oscura e cupa, caratterizzata da scontri spettacolari e brutali, e siamo certi che se lo spirito della controparte cartacea verrà preservato allora ci sarà da divertirsi. Nel frattempo l'hype è certamente alle stelle, per quella che sarà la novità più attesa del marzo targato Disney.



Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ a marzo 2022

Star, Stagione 1 (2 marzo 2022)

Musical drama statunitense creato da Lee Daniels e Tom Donaghy, nel quale seguiamo tre giovani cantanti di talento mentre si fanno strada nel mondo della musica. Tra i protagonisti principali del cast troviamo Jude Demorest, Brittany O'Grady e Ryan Destiny, in una storia che fa leva sulla voglia di riscatto e la forza di volontà delle protagoniste.



Bless This Mess, Stagione 1 (2 marzo 2022)

Single-camera sitcom creata da Lake Bell ed Elizabeth Meriwether, incentrata sulla coppia formata da Mike (Dax Shepard) e Rio (Lake Bell). La vicenda principale vede i due lasciare New York per andare in una fattoria in Nebraska ereditata da Mike, ma si trovano davanti uno scenario desolante, visto che la struttura ha bisogno di molte riparazioni ed è attualmente abitata dall'anziano Rudy. Seguiremo quindi i nostri protagonisti intenti a rimettere in piedi la proprietà, mentre il loro legame con Rudy e la particolare comunità del posto inizierà piano piano a prendere corpo.



Bear Grylls: Celebrity Edition (2 marzo 2022)

Il noto alpinista ed ex membro delle Forze Speciali Britanniche Bear Grylls ci guiderà in un viaggio unico, nel corso del quale verrà affiancato da star come Brie Larson, Alex Honnold, Cara Delevingne, Armie Hammer, Bobby Bones, Channing Tatum, Dave Bautista, Joel McHale, Rob Riggle e Zachary Quinto. Ogni celebrità caratterizzerà un episodio diverso, mettendosi alla prova lontano dal lusso e dalle comodità, in territori affascinanti ma anche molto pericolosi.



II Cacciatore di Dinosauri, Stagione 1 (2 marzo 2022)

Il fascino dei ritrovamenti fossili legati al mondo dei dinosauri è innegabile e coinvolge da sempre grandi e piccoli. In questo caso potremo assistere ad un viaggio alla scoperta di incredibili reperti, mentre gli echi di grandi creature del passato si risvegliano tra i vari episodi, in una docuserie imperdibile per ogni appassionato.



Week-End In Famiglia, Stagione 1 (9 marzo 2022)

Fred (Eric Judor) il fine settimana ha la possibilità di vedere le tre figlie Clara (Liona Bordonaro), Victoire (Midie Dreyfus) e Romy (Roxane Barrazuol), ma nella loro famiglia regna il caos, e lo stesso Fred, amante del divertimento sfrenato, non rappresenta sicuramente il classico padre di famiglia perfetto. Una grossa mano nel peggiorare le cose viene poi data dalle tre madri delle ragazze (Annelise Hesme, Jeanne Bournaud e Annabel Lopez) e dall'amico Stan (Hafid F. Benamar), visto che quest'ultimi invece di facilitare i compiti di Fred cercano sempre di mettersi in mezzo per ogni decisione, e la situazione col passare del tempo sarà sempre più incandescente. Nonostante tutto l'uomo riesce a trovare una nuova compagna sviluppando una relazione importante con Emmanuelle (Daphné Côté Hallé), che ora andrà a vivere da lui cercando di trovare un minimo di equilibrio in una situazione totalmente fuori controllo.



Universi Paralleli, Stagione 1 (23 marzo 2022)

Sam, Bilal, Romane e Victor sono amici sin da quando erano piccoli, e da sempre hanno affrontato le difficoltà che avevano davanti unendo le forze. Ora però la loro tranquilla vita viene improvvisamente minacciata da un evento inaspettato e apparentemente inspiegabile, e i quattro ragazzi verranno catapultati in mondi paralleli e realtà temporali diverse. Nonostante questo, la loro volontà di far tornare le cose come erano prima li spingerà a non mollare, e intraprenderanno un viaggio che li porterà a crescere, sperimentando esperienze incredibili che fino a poco tempo prima non avrebbero mai immaginato di conoscere.



Bob's Burgers, Stagione 11 (23 marzo 2022)

Il particolare ristorante non stellato di Bob è pronto a tornare, accompagnato dall'irriverenza che ci ha tenuto compagnia nel corso delle tante stagioni. La comicità di una delle famiglie più strampalate del mondo animato sarà sicuramente uno degli ingredienti principali del ristorante di Bob, e dal 23 marzo i fan potranno finalmente gustarsi anche questa undicesima stagione.