Infinity: le migliori serie dell'autunno 2020

Guardando i titoli che stanno per arricchire il catalogo di Infinity, c'è sicuramente grande attesa per la settima stagione di The 100, che dopo l'arrivo negli USA farà il suo esordio anche da noi. Le novità ovviamente non si fermano qui, e, in tal senso, non è da sottovalutare anche il ritorno di Blindspot, che si chiuderà con la quinta stagione. Nel caso vi foste persi le serie arrivate a settembre, abbiamo dedicato anche uno spazio relativo alle ultime uscite del mese di settembre, portando l'attenzione su quelle che potrebbero interessarvi di più. Eccovi quindi una lista delle migliori serie TV disponibili quest'autunno.



The 100, Stagione 7 (27 ottobre 2020)

The 100 di Jason Rothenberg, ispirata alla serie di romanzi di Kass Morgan, giunge alla settima ed ultima stagione, che avrà il non semplice compito di regalare un finale di spessore ad una serie che nel tempo è stata capace di conquistare il pubblico, costruendosi una solida fanbase. Come i fan già sapranno, la storia è ambientata 97 anni dopo una guerra nucleare che ha devastato il pianeta, con i sopravvissuti che si aggrappano all'unica cosa che gli rimane: una stazione spaziale denominata l'Arca, che però non è più in grado di sostenere una popolazione in continua crescita.

Per questo, alcuni giovani condannati per reati diversi vengono inviati sulla Terra, per scoprire se è possibile ristabilire la vita su un pianeta ormai completamente stravolto. La stagione precedente si è conclusa lasciando col fiato sospeso i fan, con alcune domande che troveranno una risposta soltanto in questo finale. Torneranno i protagonisti della season precedente; rivedremo Eliza Taylor come Clarke Griffin, Bob Morley nel ruolo di Bellamy Blake e Marie Avgeropoulos con Octavia.



Non resta quindi che aspettare la fine di ottobre, quando potremo finalmente assistere alla conclusione di The 100. Intanto, per ingannare l'attesa, se volete scoprire alcuni "lati nascosti" della serie, vi consiglio di leggere il nostro articolo sui segreti di The 100, che potrebbe sorprendervi con alcuni particolari che potrebbero esservi sfuggiti.



Blindspot, Stagione 5 (28 ottobre 2020)

Dopo lo scoppiettante finale della stagione precedente, ritorna Blindspot, serie televisiva statunitense creata da Martin Gero. Questa quinta stagione sarà anche l'ultima e vedremo come gli showrunner hanno deciso di concludere la storia, che dovrà dare tutte le risposte alle questioni lasciate in sospeso nei capitoli precedenti. Torneranno Sullivan Stapleton nei panni di Kurt Weller, e Jaimie Alexander come Jane Doe, gli agenti dell'FBI che ormai ci hanno accompagnati sin dalla prima stagione.

Confermati anche gli altri membri del cast, tra i quali: Rob Brown, Audrey Esparza, Ashley Johnson e Ennis Esmer. Questa quinta tornata sarà composta da undici episodi, e ripartirà dall'esplosione che aveva coinvolto i protagonisti nel finale della stagione precedente, che aveva spiazzato i fan con un cliffhanger che avrà delle gravi ripercussioni sulle nuove vicende.



Tutte le altre serie in arrivo ad ottobre, e le migliori di settembre

Splitting Up Together, Stagione 2 (4 ottobre 2020)

Remake della serie danese del 2016 Bedre skilt end aldrig, ideata da Mette Heeno, Splitting Up Together, curata da Emily Kapnek, arriva su Infinity con la sua seconda stagione dopo la messa in onda avvenuta su Premium Stories. La trama ci porta nella vita di una coppia che, dopo il divorzio, ritrova l'armonia. I tre figli, vivono a giorni alterni con uno dei genitori, che capiscono cosa non andava prima, e col passare del tempo, cercano di migliorare alcuni aspetti del loro carattere, riuscendo nel difficile riavvicinamento. Rivedremo quindi Jenna Fischer nei panni di Lena, Oliver Hudson (Martin), Bobby Lee (Arthur), Diane Farr (Maya), e Lindsay Price come Camille.



Superstore, Stagione 5 (11 ottobre 2020)

Dopo il cliffhanger che aveva chiuso la quarta stagione, l'11 ottobre potremo scoprire come proseguirà la storia, con il cast che conferma il ritorno di tutti i personaggi principali. Rivedremo, infatti: America Ferrera nei panni di Amelia Sosa-Dubanowski, Ben Feldman nel ruolo di Jonah Simms, Lauren Ash come Dina Fox, Colton Dunn sarà Garrett McNeil, e Nico Santos nel ruolo di Mateo Liwanag. Inoltre, vi ricordiamo che è stata confermata la sesta stagione di Superstore, anche se la serie dovrà rinunciare all'attrice America Ferrera.



All American, Stagione 2 (episodi 1-4)

Disponibile dal 2 settembre scorso, la seconda stagione di All American, serie televisiva americana creata da April Blair, ci porta a seguire le difficoltà affrontate dall'ex giocatore di football americano Spencer Paysinger, prima del suo successo come atleta. Daniel Ezra interpreterà il protagonista del racconto, in una storia che ci regala un punto di vista importante sulla vita delle classi sociali meno abbienti, portando alla luce tematiche importanti che danno ancora più forza ai traguardi raggiunti da chi, grazie alle proprie capacità, è riuscito ad emergere, come nel caso di Spencer.



Katy Keene, Stagione 1 (Episodi 1-2)

Nonostante sia stata confermata la cancellazione della serie, Katy Keene resta un tassello importante dell'universo legato ai personaggi degli Archie Comics, soprattutto considerando che è uno spinoff di Riverdale ambientato cinque anni dopo gli eventi della serie madre. Creata da Roberto Aguirre-Sacasa e Michael Grassi, la serie mette sotto i riflettori quattro aspiranti artisti di Broadway che cercano di fare carriera inseguendo i loro sogni. Il gruppo, è rappresentato da Katy Keene (Lucy Hale), Josie McCoy (Ashleigh Murray), It Girl Pepper Smith ( Julia Chan) e Jorge Lopez (Jonny Beauchamp).



Come prevedibile, considerando la natura del titolo, la musica avr un ruolo da protagonista, accompagnando e caratterizzando la messinscena e i vari intrecci narrativi. Al momento sono disponibili solo i primi due episodi, ma in futuro, seguendo la messa in onda dei canali Premium, verranno probabilmente aggiunti anche quelli mancanti.



Roswell New Mexico, Stagione 2 (Episodi 1-4)

Con i primi quattro episodi resi disponibili nelle scorse settimane, la seconda stagione di Roswell New Mexico è sicuramente tra le uscite di settembre più importanti del catalogo Infinity. Il legame tra Liz Ortecho (Jeanine Mason) e l'alieno Max Evans (Nathan Parsons) è stato uno degli elementi cardine del racconto, ma ora, dopo il sacrificio dello stesso Max, diventano centrali le conseguenze di quanto successo nella stagione precedente, con i primi effetti collaterali della resurrezione che iniziano a manifestarsi in Liz.