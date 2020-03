Infinity: le migliori serie da guardare gratis sulla piattaforma streaming

Il momento che tutta Italia sta vivendo è molto particolare, e la possibilità di alleviare le nostre giornate con qualche distrazione in più è sicuramente importante. In questo senso Infinity, piattaforma streaming di Mediaset, è stata recentemente protagonista di un'iniziativa di solidarietà digitale, offrendo 2 mesi gratuiti a tutti i nuovi iscritti. Se non avete ancora avuto modo di iscrivervi, questo è sicuramente il momento giusto per farlo, e se volete avere un'idea del catalogo Infinity, in questo articolo vi segnaleremo alcune serie che potrebbero interessarvi.



The Big Bang Theory

Curata da Chuck Lorre e Bill Prady, questa è stata senza dubbio una delle sitcom di maggior successo degli ultimi anni. Molti di voi sicuramente avranno già avuto modo di seguirla, ma, se avete intenzione di recuperarla o riguardarla, su Infinity sono presenti tutte e dodici le stagioni. Come già saprete, la serie mette al centro la vita di Leonard (Johnny Galecki), Sheldon (Jim Parsons), Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar), studiosi di fisica legati da un'amicizia che poggia anche sulle loro passioni legate al mondo Nerd e Geek.

Purtroppo col passare delle stagioni la qualità e la freschezza è inevitabilmente calata, anche se la quotidianità dei protagonisti riesce sempre a regalare un buon intrattenimento. The Big Bang Theory ha portato a casa ben 10 Emmy, e soprattutto le prime stagioni hanno avuto il merito di rendere popolari passioni e tematiche di nicchia, raccontando con chiave ironica la quotidianità dei quattro scienziati (che va poi ad includere altri personaggi), e le loro difficoltà nel relazionarsi con gli altri.



The Young Sheldon

Creata da Chuck Lorre e Steven Molaro, e nata come spinoff di The Big Bang Theory, ci mostra l'infanzia di Sheldon Cooper (interpretato da Iain Armitage), che fin da piccolo mostra capacità fuori dal comune.

Giunta ormai alla sua terza stagione, attualmente in onda, è presente anche con le sue prime due stagioni su Infinity. Sicuramente l'impatto non è stato lo stesso della serie principale, ma riesce comunque ad intrattenere.



Le serie del DC Universe

Legate all'Arrowverse, queste sono le serie legate al mondo DC presenti su Infinity. Da segnalare la momentanea assenza di Arrow, anche se non è da escludere che possa essere reinserita in futuro.The Flash

Creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, segue le vicende del giovane Barry Allen (Grant Gustin), che in seguito ad un incidente acquisisce la capacità di muoversi a velocità incredibili. Prendendo spunto dai fumetti, la serie sta continuando il suo percorso, ed è ormai arrivata alla sesta stagione(in uscita il 27 marzo). Su Infinity sono disponibili le prime cinque stagioni, e avrete quindi la possibilità, se non l'avete già fatto, di immergervi nel mondo DC. Non si tratta di una serie perfetta, ma resta comunque godibile, regalando diverse ore d'intrattenimento anche per chi non ha mai letto la controparte cartacea.



Supergirl

La kryptoniana Kara Danvers (Melissa Benoist), è la protagonista di Supergirl, serie curata da Greg Berlanti, Ali Adler e Andrew Kreisberg. Attingendo dal mondo DC Comics, potrete riscoprire villain diventati famosi grazie a Superman, con Kara pronta a tutto pur di difendere gli abitanti di National City. Nel catalogo sono presenti le stagioni che vanno dalla 2 alla 4, con la quinta che debutterà in Italia su Premium Action il 14 marzo.

Legends of Tomorrow

A differenza delle altre serie DC, questa si distingue per i toni più scanzonati, focalizzandosi sulle avventure delle leggende provenienti dall' Arrowverse,con il viaggiatore del tempo Rip Hunter (Arthur Darvill), che riunisce un particolare team formato sia da cattivi che da eroi.

Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg sono i creatori, mentre gli showrunner sono Phil Klemmer e Chris Fedak. Attualmente è in corso la quinta stagione (con la sesta già confermata), della quale potete leggere le prime impressioni su Legends of Tomorrow 5.



Batwoman

In arrivo il 25 marzo in Italia, a distanza di qualche mese dall'uscita americana, la prima stagione della serie creata da Caroline Dries di Batwoman, ci porterà nella città di Gotham, con Kate Kane (interpretata da Ruby Rose), come protagonista.

Questa farà probabilmente riferimento alla seconda Catwoman dei fumetti DC e sarà collegata all'Arrowverse, portandoci a seguire le battaglie che la protagonista dovrà affrontare contro il crimine che invade le strade di Gotham. Sembra inoltre confermata anche una seconda stagione, anche se al momento non ci sono molte informazioni al riguardo.



Vampire Diaries

Ideata da Kevin Williamson e Julie Plec, e prendendo spunto dai romanzi di Lisa J. Smith, Vampire Diaries segue le avventure di Elena Gilbert (Nina Dobrev), nella cittadina di Mystic Falls, in Virginia. Qui la protagonista verrà coinvolta in alcuni eventi soprannaturali, che chiameranno in causa anche alcuni suoi amici. La serie ha ottenuto svariati riconoscimenti, segnando anche un record di spettatori al suo debutto sull'emittente The CW (prima di essere superata da Arrow).

Su Infinity sono presenti tutte e 8 le stagioni, compreso anche lo spinoff Legacies. Quest'ultimo è creato da Julie Plec, e vede protagonista Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), con gli eventi che partono sempre da Mystic Falls. Su Infinity potete trovare la prima e la seconda stagione, con quest'ultima che è attualmente in onda. Una terza è già in programma per il futuro, confermando il successo della serie.



Riverdale

Ispirata ai personaggi dei fumetti Archie Comics degli anni quaranta(dai quali però si differenzia molto), Riverdale ha ottenuto un buon riscontro a livello di pubblico, ed è arrivata alla sua quarta stagione che andrà in onda in Italia proprio in questi giorni.

Su Infinity potete inoltre trovare le prime tre stagioni di questo Teen Drama che vede protagonista Archie Andrews (KJ Apa) e i suoi compagni di scuola, alla scoperta dei segreti che si celano dietro la cittadina di Riverdale. Ogni stagione ruota attorno ad un mistero da risolvere, dal quale si diramano varie sottotrame. Ad occuparsi della serie c'è lo stesso direttore creativo della Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa.