Infinity: le novità di dicembre e gennaio

Dopo avervi parlato delle novità Netflix di gennaio, ora ci addentreremo nel catalogo Infinity, che prevede una new entry di grande spessore: Game of Thrones. Saranno infatti rese disponibili in versione 4k tutte e otto le stagioni della serie che ha catalizzato l'attenzione di pubblico e critica negli ultimi anni. Come scrivevamo nella nostra recensione del finale di Game of Thrones, forse l'ultima tornata di episodi ha avuto qualche problema di scrittura, ma la qualità generale è indubbiamente di alto livello. A gennaio, potremo inoltre goderci la sesta stagione di The Flash, oltre al ritorno di alcuni dei titoli più amati dagli abbonati Infinity.



The Flash, stagione 6 (8 gennaio 2021)

La sesta stagione completa di The Flash andrà ad aggiungersi alle precedenti, già presenti all'interno del catalogo. Creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, la storia segue le vicende del giovane Barry Allen (Grant Gustin), che in seguito ad un incidente acquisisce la capacità di muoversi a velocità incredibili.

Prendendo spunto dai fumetti, la serie sta continuando la sua corsa, con l'attesa sesta stagione, che permetterà ai fan del supereroe DC, di immergersi nuovamente in una serie che, nonostante alcuni difetti, riesce ancora ad intrattenere.



Il Trono di Spade, stagioni 1-8 (11 gennaio 2021)

Il catalogo Infinity inizia il nuovo anno alla grande, arricchendosi con una delle serie più importanti degli ultimi anni. Game of Thrones, creata da David Benioff e D. B. Weiss, è basata sulla saga fantasy " Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco" di George R. R. Martin, e riesce a mescolare un'ambientazione suggestiva e credibile, con lotte di potere, tradimenti ed elementi fantasy. Le prime stagioni, seguendo in modo fedele i romanzi, puntano molto sull'aspetto politico e l'evoluzione dei personaggi, a differenza delle ultime che, agli intrighi di potere, aggiungono battaglie incredibili che tengono testa anche alle produzioni cinematografiche più importanti.

L'ottava stagione è stata sicuramente la più discussa e criticata, ma resta il fatto che anche quest'ultima presenta uno scontro mastodontico che a livello visivo sorprende e convince. Per chi si fosse perso la serie, che negli anni ha conquistato ben 59 Premi Emmy, potrete quindi recuperarla grazie ad Infinity, che metterà a disposizioni tutte e 8 le stagioni in 4k. Tra gli interpreti principali del cast non possiamo esimerci dal nominare Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams, Emilia Clarke, Isaac Hempstead Wright e Alfie Allen.



Legacies, stagioni 1-2 (disponibile)

La serie spinoff di The Originals, a sua volta uno spinoff di The Vampire Diaries, è parte della ricca offerta di Infinity, con le sue due stagioni complete. La seconda season è stata re-inserita questo dicembre, permettendo a tutti gli abbonati di recuperare gli episodi mancanti. Potremo quindi rituffarci a Mystic Falls, dove seguiremo le vicende di Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell).

Per chi non conoscesse la serie, Legacies è stata ideata da Julie Plec ed è un teen drama caratterizzato da elementi tipici dei fantasy. Il cast, comprende tra gli altri anche Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Quincy Fouse, Peyton Alex Smith, Matt Davis e Chris Lee.



Le altre serie che troverete su Infinity

The Goldbergs, stagione 7 (12 gennaio 2021)

La sitcom semi-aubiografica creata da Adam F. Goldberg, arriva con la settima stagione a partire dal 12 gennaio, nonostante Goldberg non sia più lo showrunner dalla sesta stagione. Il prossimo anno, i fan potranno quindi ritrovare la famiglia al completo, con Beverly (Wendi McLendon-Covey), Murray (Jeff Garlin), Adam (Sean Giambrone), Barry (Troy Gentile) e Erica (Hayley Orrantia) pronti a stupirvi.



Prodigal Son, stagioni 1-2 (seconda stagione disponibile dal 26 gennaio)

Creata da Chris Fedak e Sam Sklaver, Prodigal Son arriva su Infinity con le prime due stagioni. Il protagonista della serie è Tom Payne nei panni di Malcolm Bright, profiler FBI che ora lavora per il NYPD, dove mette in mostra le sue incredibili capacità nel capire e prevedere le azioni dei serial killer, riuscendo a dedurre i loro piani. Nonostante questo, la vita di Malcom è tutt'altro che perfetta e proprio questo suo particolare dono spinge spesso al limite la sua stessa salute mentale. Vi ricordiamo inoltre che, mentre la prima stagione è già disponibile, la seconda arriverà soltanto a partire dal 26 gennaio, quando verrà aggiunto un episodio a settimana.



Manifest, stagione 2 (disponibile)

Dopo aver messo a disposizione degli abbonati la prima stagione di Manifest, da questo dicembre è stata inserita anche la seconda, per la felicità dei fan. La storia principale è incentrata su un aereo di passeggeri che improvvisamente scompare nel nulla, per poi ricomparire cinque anni più tardi. Per i passeggeri il tempo non è passato, ma non si può dire lo stesso per chi gli stava vicino, con i protagonisti che troveranno le loro vite stravolte a causa degli anni di assenza, durante i quali erano stati creduti morti. Fanno parte del cast: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur e Matt Long.



Veronica Mars, stagione 4 (31 dicembre)

Torna a disposizione degli abbonati Infinity la quarta ed ultima stagione di Veronica Mars, la detective creata da Rob Thomas e interpretata da Kristen Bell. Oltre a continuare la sua relazione con Logan, in questo quarto capitolo vediamo la protagonista a capo dell'impresa di famiglia, la Mars Investigation. La detective è inoltre maturata rispetto agli inizi della serie, ma è sempre alla ricerca della verità ad ogni costo. Questa stagione finale sarà disponibile a partire dal 31 dicembre; in questo modo i fan sapranno come festeggiare l'ultimo giorno dell'anno.



A.P. Bio, stagione 3 (in corso, un episodio a settimana)

Dal 20 dicembre è stato aggiunta al catalogo, al ritmo di un episodio a settimana, la terza stagione di A.P. Bio, sitcom creata da Mike O'Brien, con protagonista Jack Griffin (Glenn Howerton). Quest'ultimo, è un professore di Harvard caduto in disgrazia che, dopo essere stato costretto ad insegnare in un liceo, trova nei suoi nuovi studenti il mezzo perfetto per la vendetta contro il suo rivale Miles (Tom Bennett). Il cast, comprende anche Lyric Lewis, Mary Sohn, Jean Villepique, Patton Oswalt e Paula Pell.