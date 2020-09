Infinity: tutte le serie TV in arrivo a settembre 2020

Nella nuova guerra delle piattaforme streaming potrebbe passare sottotraccia Infinity, che dopo aver puntato a lungo sui prodotti DC arriva ad ampliare il ventaglio di prodotti a disposizione con titoli di genere diverso che cercheranno di soddisfare i propri abbonati. Forse l'offerta per quantità non raggiunge i competitors, ma ci sono sicuramente alcuni titoli che meritano di essere menzionati, con nuove uscite che potrebbero sorprendere. Per quanto riguarda il prossimo mese, da segnalare la seconda stagione di Roswell New Mexico e All American. E dopo le importanti notizie riguardanti la quinta stagione di Riverdale ecco anche l'arrivo in italia dello spinoff Katy Keene. Le novità ovviamente non si fermano qui, ed eccovi quindi la lista completa delle serie TV in uscita a settembre su Infinity.



All American, stagione 2 (2 settembre 2020)

Il giorno successivo alla messa in onda su Premium Stories, approda su Infinity la seconda stagione di All American. La serie televisiva americana, creata da April Blair, ci porta a scoprire la vita dell'ex giocatore di football americano, Spencer Paysinger, con Daniel Ezra che torna nei panni di Spencer James.

Considerando il materiale a disposizione, sarà interessante vedere fin dove si spingeranno i sedici episodi di questa seconda stagione, che potrete guardare a partire dal 2 settembre. Quel che è certo è che le tematiche principali della prima parte torneranno protagoniste, con uno spaccato importante sulle classi sociali meno abbienti, e la caparbietà di chi vuole raggiungere grandi traguardi nonostante gli ostacoli da superare.



Roswell New Mexico, stagione 2 (4 settembre 2020)

Ispirata alla serie di romanzi Roswell High di Melinda Metz, Roswell New Mexico torna con la sua seconda stagione. Anche in questo caso, la messa in onda del primo episodio avverrà su Premium Stories il 3 settembre, con l'inserimento nel catalogo Infinity il giorno successivo.

La serie, ideata da Carina Adly Mackenzie, mette al centro della storia il legame tra Liz Ortecho (Jeanine Mason), e Max Evans (Nathan Parsons), alieno giunto sulla terra da diversi anni con l'aspetto di un normale adolescente. Sullo sfondo, l'alone di paura e inquietudine che aleggia sulla città di Roswell, con la vita dei protagonisti che sarà in pericolo.



Katy Keene, stagione 1 (15 settembre 2020)

Il musical con i tratti tipici del comedy-drama di Roberto Aguirre-Sacasa e Michael Grassi, basato sul personaggio degli Archie Comics, ci porta a seguire le vicende di quattro aspiranti artisti di Broadway che cercano di farsi strada in un mondo lastricato di difficoltà e ostacoli. La serie è uno spinoff di Riverdale, ed è ambientata cinque anni dopo gli eventi di quest'ultima.

La musica avrà un ruolo fondamentale negli episodi, intrecciandosi con la vita e le storie dei personaggi. Tra i protagonisti, Katy Keene (interpretata da Lucy Hale), la cantautrice Josie McCoy (Ashleigh Murray), "It Girl" Pepper Smith ( Julia Chan) e infine Jorge Lopez (Jonny Beauchamp). Lo show arriverà su Infinity il 15 settembre, dopo la messa in onda del primo episodio su Premium Stories. Questa sarà inoltre la prima e unica stagione, visto che Katy Keene è stata cancellata dall'emittente CW.



Tutte le altre serie in arrivo su Infinity

The sinner, stagione 3 (10 settembre 2020)

Inizialmente, la trasmissione di The Sinner sui canali Premium era prevista per aprile, ma, a causa della pandemia, è stata rimandata a settembre. La serie antologica prodotta da Jessica Biel, vede ogni stagione incentrata su di un caso diverso, con il detective Ambrose (Bill Pullman) che resta protagonista. Da quello che sappiamo, questa terza stagione si aprirà con un incidente automobilistico che porterà Ambrose a trasferirsi lontano da casa, costretto ad affrontare una nuova problematica indagine che metterà a dura prova le sue capacità



All rise, stagione 1 (12 settembre 2020)

Lola Carmichael (Simone Missick), da poco diventata giudice, cerca fin da subito di fare la differenza cercando di portare giustizia nei problematici e spinosi casi che le si presentano davanti. La serie, creata da Greg Spottiswood, è un legal drama che pone l'attenzione sulla quotidianità di giudici, procuratori e avvocati difensori, alle prese con questioni che si riveleranno essere tutt'altro che semplici. L'ambientazione scelta per questa prima stagione di All Rise è Los Angeles, e verrà data grande importanza soprattutto all'aspetto umano dei casi da risolvere, con i giudici che cercheranno di tutelare i cittadini nel miglior modo possibile.