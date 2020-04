Io resto a casa: serie TV e cartoni su Netflix per bambini fino ai 10 anni

Il tempo è un bene prezioso e in questo periodo di quarantena non mancano le occasioni per stare in compagnia dei propri cari e in particolare dei più piccoli. Tra lezioni, libri e compiti a casa è importante però ritagliarsi momenti di relax da gustarsi leggendo una storia, giocando con loro o semplicemente guardando qualcosa in televisione. Ecco che a tal proposito viene in vostro aiuto il catalogo Netflix, con la sua vastissima scelta di contenuti adatti a tutte le età e anche contenuti per i più piccoli. E se la decisione è troppo ardua, vi proponiamo una selezione di cinque serie tv (film di animazione e non) da vedere con i vostri bambini dai 6 ai 10 anni, direttamente dal catalogo Kids di Netflix.



Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir



Marinette è una sedicenne che vive e studia a Parigi, dove i genitori gestiscono un piccolo forno. È segretamente innamorata di Adrien, il nuovo compagno di classe figlio di un famoso stilista, ma ha anche un altro segreto.a forma di coccinella che custodiscono il potere della creazione e, supereroina che difende la città dal perfido Papillon, che trasforma le persone con sentimenti negativi in super cattivi., che altri non è che Adrien, in possesso dell'anello del gatto nero, che racchiude in sé il potere della distruzione.

La serie è indirizzata prevalentemente ad un pubblico femminile, ma racchiude in sé anche un elemento di appeal adatto ai maschietti, con combattimenti e super-cattivi, che si alternano alla vita scolastica, alle amicizie e ai primi amori. L'elemento pedagogico è insito nell'analisi delle emozioni umane e nella prevenzione di quelle negative, facendo riferimento a valori quali l'amicizia e la collaborazione, ma anche l'importanza dello sviluppo personale e la fiducia in se stessi come metodo per rafforzare l'autostima e affrontare così le sfide della vita reale come Marinette ed Adrien.



Una strega imbranata



La vita di Mildred Hubble, una ragazzina dalla vita ordinaria, che viene sconvolta da Maud, una giovane strega precipitata in casa sua per un incidente con la scopa. Nell'aiutarlae viene così ammessa alla Suola di Magia di Miss Cackle. La ragazzina è un po' imbranata con gli incantesimi e, tra amicizie, avventure entusiasmanti e l'eterno conflitto con la compagna Ethel.

L'adattamento in tre stagioni di Una strega imbranata, la saga di romanzi di Jill Murphy, ha riscosso parecchio successo a livello europeo e non solo. Le avventure di Millie sono molto apprezzate dalle bambine e presentano ovviamente intenti educativi alla base di ogni episodio. Fondamentale nel corso della serie è il tema della famiglia; le relazioni con i genitori sono molto importanti, forti e positive, con un forte attenzione contro le disuguaglianze sociali. Le protagoniste di Una strega imbranata si distinguono per la loro unicità, ma il vero focus è sull'amicizia, come solida base per affrontare i problemi della vita. Una serie che trasporta fuori dall'ordinario e che farà felici le fan della magia.



Trollhunters - I racconti di Arcadia



Jim è un quindicenne come tanti ed abita ad Arcadia; la sua è una vita ordinaria, finché non trovaa difesa dei Troll che abitano sotto la città. Jim si ritrova così a dover salvare il mondo in un'antica battaglia tra il bene e il male, affrontando l'ostilità dei troll e la vita quotidiana, che divide, ignara del destino del figlio.

Creata da Guillermo Del Toro e prodotta dalla DreamWorks Animations, Trollhunters ha riscosso sin da subito un grande successo di pubblico e di critica. Tutta la maestria di Del Toro traspare nell'enorme valore produttivo della serie, che dimostra una vera e propria derivazione cinematografica. Il suo modo di raccontare storie di mostri in modo accattivante per un pubblico giovanile, ne fa un must della serialità per bambini. Il vantaggio di catapultare l'eroe in un duplice scenario raddoppia anche l'intento pedagogico che fa leva sui temi della lealtà e dell'amicizia, dell'importanza di seguire il cammino migliore e di battersi per una giusta causa, affrontando anche i propri limiti e le proprie paure.



Piccoli detective



Gli investigatori di questa serie sono. L'intraprendente Ezra Banks e Maudie Miller, una ragazzina ossessionata dagli indovinelli, decidono di creare un'agenzia di investigatori privati nella dépendance nel giardino di Ezra. Anche gli amici Ava e Kayle si uniscono a loro per. L'attività dei piccoli detective è documentata scrupolosamente in simpatici vlog che testimoniano i casi risolti di episodio in episodio.

Piccoli detective è una serie molto interessante per avvicinare i più piccoli al mondo della detection con simpatia e semplicità. Il suo stile è diretto, giovane e genuino; l'ideale per passare del tempo all'insegna del mistero. E il gioco si fa ancor più interessante quando si prova ad anticipare tutti insieme le mosse e le deduzioni dei piccoli investigatori. Nonostante non sia uno show dal carattere prettamente educativo, Piccoli Detective invita i suoi spettatori ad usare il proprio senso critico, affinando le capacità di osservazione, analisi e valutazione, con senso di responsabilità e facendo leva sul gioco di squadra.



Siamo Solo Orsi



è ottimista, divertente e combina disastri,è il romanticone del gruppo, mentresi esprime a monosillabi parlando di séin terza persona.e cercano di integrarsi nella società umana vivendo avventure imprevedibili.

Siamo Solo Orsi scombina le carte in tavola, presentandoci una parodia del mondo moderno dal punto di vista di tre orsi con tre diversi caratteri, affrontando la tematica dell'amicizia nonostante la diversità, con un approccio genuino e avventure al limite del paradosso, tra quotidianità e situazioni surreali. L'inadeguatezza dei nostri protagonisti per i tratti distintivi della società moderna è il motore dell'azione e del divertimento. Il messaggio trasmesso ai piccoli spettatori è chiaramente quello dell'unione nella diversità; perché ognuno è un universo a sé, ma non può prescindere dal fatto che insieme siamo più forti, come del resto dimostra la situazione che stiamo vivendo.