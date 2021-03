Le serie in arrivo su Sky a marzo 2021

Se siete tifosi giallorossi o amanti dello sport in generale, non potete non essere curiosi riguardo Speravo De Morì Prima in arrivo su Sky Atlantic, che ripercorre alcuni momenti cruciali dell'ultima stagione da calciatore di Totti. Nel caso in cui preferiate qualcosa di diverso, allora potrete comunque contare sul ritorno di The Walking Dead, e sui frenetici scontri di The Warrior. Anche per quanto riguarda i canali Premium l'offerta sarà molto interessante, grazie ai nuovi episodi di Young Sheldon e Riverdale che arrivano finalmente in Italia. Questo, dopo un febbraio denso di nuove proposte di ottima fattura, come confermato dalla nostra anteprima di Your Honor, serie da poco sbarcata su Sky che, nonostante alcuni difetti, sembra promettere bene.



The Walking Dead, Stagione 10 (17+) (FOX, 1 marzo 2021)

Nella nostra recensione di The Walking Dead 10, avevamo sottolineato come i 16 episodi resi disponibili soffrissero di molti alti e bassi, nonostante qualche buona idea. A partire dal 1 marzo, i fan potranno vedere i 6 episodi bonus che andranno ad aggiungersi a questa decima stagione, nella speranza che i nuovi capitoli possano offrire qualche guizzo in più.

Da quel che traspare, dovrebbero essere approfonditi alcuni personaggi, con uno spazio maggiore dedicato ai singoli protagonisti, scelta dovuta anche al periodo particolare che stiamo vivendo. Infatti, le scene dei nuovi episodi sono state girate in piena pandemia e, dovendo rispettare le norme anti COVID, è stato adottato un approccio definito dagli stessi registi più intimista.



Speravo De Morì Prima, Stagione 1 (Sky Atlantic, 19 marzo 2021)

Diretta da Luca Ribuoli e basata sull'autobiografia di Francesco Totti, Speravo De Morì Prima ci porta a rivivere la carriera e le emozioni della bandiera giallorossa che ha trovato nella città di Roma la sua casa, calcando i campi di calcio per oltre 27 anni, tra imprese sportive e prodezze memorabili. Il periodo preso in esame è quello del complicato ritiro, e la serie sarà divisa tra la vita privata e quella sportiva del fuoriclasse.

Totti sarà interpretato da Pietro Castellitto, che avrà il non semplice compito di incarnare uno dei calciatori più importanti di sempre. Tra ironia, gioia ed emozioni, la serie è sicuramente molto attesa, in particolare dai tifosi giallorossi che potranno esultare nuovamente seguendo il cammino del loro numero 10.



Warrior, Stagione 2 (Sky Atlantic, 30 marzo 2021)

Prendendo spunto dagli scritti di Bruce Lee, Warrior vede come protagonista Ah Sahm (Andrew Koji) dopo l'addio alla sua terra natale e il complicato approdo a San Francisco, dove si trova a vivere in prima persona le guerre delle tong di Chinatown. In seguito a una prima stagione caratterizzata da scontri altamente spettacolari e lotte di potere, torneremo tra le strade di San Francisco dove la guerra tra Hop Wei e Long Zii non accenna a placarsi.

I problemi però non finiscono qui perché, oltre alle continue lotte che insanguinano Chinatown, si fa sempre più strada il sentimento razzista anti cinese, che in questa seconda stagione potrebbe portare a gravi conseguenze. Questa seconda season sarà gestita da Jonathan Tropper, affiancato nella produzione da due grandi nomi, ovvero Justin Lin (Fast & Furious) e Shannon Lee (figlia di Bruce Lee). Infine, per quanto riguarda il cast, oltre al già citato Andrew Koji ritroveremo: Kieran Bew, Jason Tobin, Olivia Cheng, Dianne Doan, Perry Yung ,Langley Kirkwood, Hoon Lee, Christian McKay, Joe Taslim, Joanna Vanderham, Tom Weston-Jones e Dean Jagger.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky a marzo 2021

Riverdale, Stagione 5 (Premium Stories, 4 marzo 2021)

La quinta stagione di Riverdale partirà dai 3 episodi finali esclusi dalla quarta stagione, con i ragazzi pronti a diplomarsi e lasciare il liceo. In questo "inizio" ci sarà spazio anche per il ballo di fine anno, nel quale capiremo quali sono le conseguenze delle azioni di Betty (Lili Reinhart) e Archie (KJ Apa). Dopo questa parentesi, assisteremo ad un salto temporali di ben 5 anni che ci porterà ad un quarto episodio che si preannuncia molto importante per il futuro della serie, nel quale gli equilibri che conosciamo saranno probabilmente completamente stravolti.



All American, Stagione 3 (Premium Stories, 12 marzo 2021)

La vita del giocatore di football Spencer Paysinger torna protagonista nella terza stagione di All American, serie che ripercorre la carriera del noto sportivo. Questa volta, sembra che la terza stagione abbia in serbo per i fan un salto temporale che ci trasporterà all'ultimo anno di liceo di Spencer (interpretato da Daniel Ezra), tra nuove relazioni e la voglia di spaccare il mondo.



Mom, Stagione 8 (Premium Stories, 13 marzo 2021)

Ideata da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky e Gemma Baker, Mom è al momento la serie più longeva del network CBS dopo la fine di The Big Bang Theory. In un percorso così importante, anche i protagonisti hanno cambiato la loro vita nel corso delle stagioni, con Christy, interpretata da Anna Faris, che saluta la serie dopo anni da protagonista. Bonnie (Allison Janney) tornerà invece sotto i riflettori anche in questa stagione, cercando di mantenere viva la sua relazione con Adam, per un rapporto che potrebbe riservarci qualche sorpresa.



Young Sheldon, Stagione 4 (Premium Stories, 14 marzo 2021)

La serie create da Chuck Lorre e Steve Molaro torna con l'attesa quarta stagione, che i fan non vedono l'ora di vedere. Il giovane Sheldon sarà di nuovo protagonista con la sua particolare infanzia, tra una famiglia che non lo comprende fino in fondo e un mondo che non riesce a mantenere il passo col giovane prodigio. Ritroveremo quindi Iain Armitage nei panni di Sheldon Cooper, Zoe Perry come Mary Cooper (madre di Sheldon) e Lance Barber nella veste di George Cooper Senior. Lo spinoff di The Big Bang Theory continua il suo percorso, approfondendo uno dei personaggi più amati della serie principale.



The Investigation, Stagione 1 (Sky Atlantic, 15 marzo 2021)

In questa serie targata HBO, Jens Møller (interpretato da Søren Malling) è a capo dell'unità omicidi della polizia di Copenhagen, e si troverà faccia a faccia con un caso complicato: l'omicidio della giornalista svedese Kim Wall. Partirà quindi un'indagine complessa che svelerà una storia intricata e oscura, che metterà a dura prova le abilità di Jens e della sua unità.



Harrow, Stagione 3 (FOX Crime, 26 marzo 2021)

La serie tv australiana creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath torna con una terza stagione che dovrà far luce su alcune questioni irrisolte. Ovviamente, ritroveremo Ioan Gruffudd nei panni del dottor Daniel Harrow, tanto brillante nel suo lavoro quanto caratterialmente spigoloso. Nonostante la sua spiccata personalità, Harrow continuerà a guidare le indagini nella risoluzioni di casi delicati e molto complicati che solo il suo genio è in grado di decifrare.