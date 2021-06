Le serie in arrivo su Sky e NOW a luglio 2021

Se le uscite Netflix di luglio e le serie Disney in arrivo non vi hanno soddisfatti, allora sarete interessati a spostare l'attenzione su Sky e NOW, che si apprestano ad accogliere alcune nuove proposte dotate di un buon potenziale. Una di queste è senza dubbio The Flight Attendant, che punta tutto sull'attrice Kaley Cuoco e su un intreccio ricco di fascino. Tornando indietro di qualche secolo, troviamo invece I Luminari, pronta a farci viaggiare fino alla Nuova Zelanda. Infine, tra le proposte più interessanti segnaliamo la seconda stagione di City on a Hill, che vede protagonista Kevin Bacon. Queste e tante altre serie vi aspettano a luglio, quando seguiremo storie che viaggiano tra presente e passato.



The Flight Attendant, Stagione 1 (Sky Serie, 1 luglio 2021)

Basata sull'omonimo romanzo del 2018 di Chris Bohjalian, The Flight Attendant ha come protagonista Kaley Cuoco nei panni di Cassandra "Cassie" Bowden, hostess di volo abituata a intrattenersi passando da un festino all'altro. La voglia di vivere la sua vita divertendosi porterà Cassie a una nottata fatta di eccessi nella quale finirà a letto assieme ad uno dei passeggeri, anche se quello che sorprende realmente è ciò che accadrà dopo.

Infatti, al risveglio la nostra protagonista troverà il "compagno" ucciso sul letto, mentre lei non ricorderà nulla della serata appena trascorsa. Cercherà di dimenticare l'accaduto nel volo successivo, ma l'FBI sembra intenzionata ad andare a fondo, mentre Cassie prova a ricordare quanto successo. Il thriller prodotto da HBO è uscito da quasi un anno negli USA, e dopo un'accoglienza positiva da parte della critica, anche noi non vediamo l'ora di mettere le mani su questa nuova serie.



City on a Hill, Stagione 2 (Sky Atlantic, 5 luglio 2021)

Nata da un'idea di Ben Affleck e MacLean, la serie creata da Charlie McLean ritorna su Sky, per una seconda stagione che cercherà di replicare quanto di buono è stato fatto nel primo ciclo di episodi. Ovviamente ritroveremo Kevin Bacon nei panni di Jackie Rohr, oltre a Aldis Hodge, Amanda Clayton, Cathy Moriarty, Kevin Dunn e Jill Hennessy.

La trama principale di City on a Hill vede un agente corrotto dell'FBI collaborare assieme ad un assistente procuratore, e sarà proprio l'insolito duo a mettersi sulle tracce di gruppo criminale per portarlo alla luce e coinvolgere il sistema giudiziario di Boston.



I Luminari - Il Destino Nelle Stelle, Stagione 1 (Sky Serie, 7 luglio 2021)

Il period drama dell'emittente BBC Two prende ispirazione dal libro omonimo di Eleanor Catton, la quale ha partecipato all'adattamento della storia per questa serie. La vicenda principale è ambientata intorno al 1860, in un' isola del Sud della Nuova Zelanda. Tanti si dirigono sul posto per tentare la fortuna ed iniziare una nuova vita; una decisione che accomuna anche la protagonista Anna Wetherell (Eve Hewson), che è pronta a partire per dare una svolta al suo futuro.

Una volta arrivata, fa la conoscenza di Emery Stainesm (Himesh Patel) e un sentimento di affetto reciproco scaturirà dall'incontro. Nonostante le buone premesse gli ostacoli non mancano, e Anna dovrà lottare per raggiungere i suoi obiettivi. Infine, da segnalare la presenza nel cast di Eva Green, che interpreterà Lydia Wells.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW a luglio

Coroner, Stagione 1 (Sky Investigation, 2 luglio 2021)

Il distretto South Hams nella parte sud della contea del Devon è il luogo nel quale la coroner Jane Kennedy (Claire Goose) e il sergente di polizia Davey Higgins (Matt Bardock) indagano per analizzare omicidi e morti violente o improvvise. I due dovranno ricorrere ad ogni mezzo per capire l'origine dei crimini, per un poliziesco che si preannuncia ad alta tensione.



I Hate Suzie, Stagione 1 (Sky Atlantic, 3 luglio 2021)

Creata da Lucy Prebble e Billie Piper, I Hate Suzie vede Suzie Pickles (Billie Piper) nei panni di una giovane pop-star attrice televisiva invischiata in una vicenda che mette a rischio la sua privacy. Il suo telefono viene infatti hackerato e, dopo la diffusione di alcune foto private, il matrimonio con Cob (Daniel Ings) è in serio pericolo. I due cercheranno di proteggere il figlio Frank (Matthew Jordan-Caws), mentre Naomi (Leila Farzad), manager e amica di Suzie, tenterà in ogni modo di salvare la carriera dell'artista.



Bulletproof, Stagione 1 (Sky Investigation, 4 luglio 2021)

Noel Clarke e Ashley Walters, creatori e protagonisti di Bulletproof nei panni di Aaron Bishop e Ronnie Pike, sono due detective della NCA a Londra, uniti nel lavoro e nella vita. La loro amicizia ha infatti radici profonde, visto che si conoscono sin da quando erano bambini. Nel corso di questa prima stagione seguiremo i due mentre indagano su alcuni gravi reati, in casi intricati che li costringeranno a scavare a fondo per cercare ogni minimo indizio. All'estero sono già andate in onda le prime tre stagioni, e se questa prima season otterrà un buon riscontro anche da noi, siamo sicuri che potremo veder arrivare anche tutti gli altri episodi.



Avvocati Di Famiglia - Family Law, Stagione 1 (Sky Investigation, 6 luglio 2021)

Serie drammatica canadese incentrata su Abigail Bianchi (Jewel Staite), avvocata alcolista che una volta toccato il fondo si trova costretta a lavorare per il padre (Victor Garber). I due sono praticamente estranei, e Abigail incontrerà per la prima volta anche i fratellastri, in un titolo nel quale le relazioni tra i personaggi saranno centrali.



Il Giustiziere, Stagione 1 (Sky Investigation, 8 luglio 2021)

Reboot della serie Un giustiziere a New York, Il Giustiziere va ad inserirsi nello stesso universo narrativo di Hawaii Five-0, Magnum P.I. , S.W.A.T. e MacGyver. Questa volta sarà protagonista Robyn McCall (Queen Latifah), madre pronta a tutto pur di aiutare chi le sta intorno mettendo a disposizione le sue grandi capacità. Andrà tutto secondo i piani?



Temple, Stagione 1 (Sky Atlantic, 9 luglio 2021)

Temple, serie curata da Liza Marshall, è un adattamento della serie norvegese Valkyrien, ed è incentrata su una clinica illegale e sotterranea nella quale le persone possono farsi curare senza passare dal sistema nazionale. Il chirurgo Daniel (Mark Strong), aiutato da Lee (Daniel Mays) e Anna (Carice van Houten) aiuterà pazienti che sempre più spesso sono o emarginati o parte di organizzazioni criminali, e la sua voglia di fare la differenza sarà messa a dura prova. I nostri protagonisti hanno alle spalle insoddisfazioni e problemi personali, e tentano di riscattarsi attraverso questa iniziativa, ma la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro.