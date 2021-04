Le serie Sky e NOW in arrivo a maggio 2021

L'aprile targato Sky e NOW si avvicina alla chiusura accompagnato da nuovi titoli che hanno illuminato il palinsesto. In tal senso, se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Anna, una serie dotata di grande carattere che ha sorpreso in positivo. Buttando un occhio su quello che ci aspetta il prossimo mese, maggio ha delle frecce di tutto rispetto al suo arco, alcune delle quali potrebbero centrare il bersaglio. A questo proposito, i riflettori sono puntati su Intergalactic, Barry 2 e Domina, e crediamo che questi show saranno in grado di soddisfare gli abbonati Sky/NOW grazie a storie tanto diverse tra loro, quanto ricche di fascino.



Barry, Stagione 2 (3 maggio 2021, Sky Atlantic)

Nel nostro speciale su Barry vi avevamo illustrato perché a nostro parere questa fosse una serie da non lasciarsi sfuggire e, a distanza di poco tempo, ecco arrivare anche la seconda stagione. Dopo l'uscita negli USA, approda anche da noi questo nuovo ciclo di episodi, che avrà il compito di confermare quanto di buono era stato mostrato nel primo capitolo.

Ovviamente ritroveremo Bill Hader nei panni di Barry Berkman, protagonista di una vita divisa tra la rinnovata voglia di inseguire i propri sogni e il suo lato oscuro di assassino. Quel che è sicuro è che in questa seconda season gli scheletri nell'armadio di Barry torneranno a tormentarlo, e costruirsi un futuro non sarà affatto semplice. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo Stephen Root nei panni di Fuches, Sarah Goldberg come Sally Reed, Anthony Carrigan nel ruolo di Noho Hank e, infine, Henry Winkler sarà nuovamente l'incredibile Gene Cousineau.



Domina, Stagione 1 (14 maggio 2021, Sky Atlantic)

L'ascesa di Livia Drusilla, terza consorte di Augusto interpretata da Kasia Smutniak, è il perno del racconto targato Sky Studios e Fifty Fathoms. Livia segnò al tempo una rottura riguardo il ruolo che veniva tipicamente assegnato alla donna, che in questo caso emerge e diventa parte fondamentale di un pezzo importante della storia dell'Impero Romano.

Per quanto riguarda gli attori principali, Gaio Ottaviano sarà interpretato da Matthew McNulty, mentre la sorella Ottavia verrà portata in scena da Claire Forlani. Infine, da sottolineare la presenza nel cast di Liam Cunningham nelle vesti del padre di Livia, e Isabella Rossellini che sarà Balbina. Domina è sicuramente una delle new entry più interessanti, e ci porterà a vivere un periodo storico ricco di fascino che ha tutto il potenziale per conquistare il pubblico.



Intergalactic, stagione 1 (30 maggio 2021, Sky Atlantic)

Il prodotto di punta del prossimo maggio è senza dubbio Intergalactic, nuova serie Sky Original che vede Julie Gearey nel ruolo di showrunner e sceneggiatrice. La figura centrale di questo sci-fi al femminile è Ash Harper (Savannah Steyn) , pilota di una flotta galattica che vede la sua carriera arrestarsi improvvisamente. La brillante Ash viene infatti accusata ingiustamente di alto tradimento e mandata in esilio al fianco di criminali di vario tipo.

E proprio quest'ultimi saranno l'ancora di salvezza della nostra protagonista, prendendo il controllo della nave per poi raggiungere il mondo libero: Arcadia. La criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) guida il gruppo, ma per raggiungere la libertà dovrà appoggiarsi alle conoscenze di Ash, che avrà quindi l'opportunità di ripartire da zero. Considerando quanto emerso da video ed immagini, Intergalactic potrebbe avere le carte in regola per imporsi, portandoci in un universo dove il confine tra buoni e cattivi è quantomai labile. Frenesia, adrenalina e scene d'azione spettacolari saranno i punti fondamentali di questa nuova storia, anche se sarà importante capire come l'intera vicenda sarà gestita nel corso di questa prima attesa stagione.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW a maggio 2021

John Adams, Stagione 1 (4 maggio 2021, Sky Atlantic)

John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti, sarà protagonista di questa miniserie dedicata alla sua vita politica e privata, mentre sullo sfondo la guerra per l'Indipendenza imperversa. La vicenda principale trae ispirazione dal romanzo omonimo di David McCullough, e vedrà il presidente interpretato da Paul Giamatti. Al timone della serie troviamo Tom Hooper, mentre la sceneggiatura è stata curata da Kirk Ellis.



Hammarvik, Stagione 1 (4 maggio 2021, Laeffe)

Creata dalla scrittrice svedese Camilla Läckberg, Hammarvik vede al centro della storia la poliziotta Johanna (Disa Östrand) rientrata nella sua città natale per il funerale della madre. Nella cittadina un caso particolare attira l'attenzione di Johanna, ricordandole un episodio vissuto in passato, e la giovane poliziotta deciderà di prolungare la sua permanenza per far luce su quanto successo. Inizierà quindi un viaggio nel passato della donna, la quale rivedrà vecchi fantasmi che credeva di essersi lasciata alle spalle.



Mayans M.C. - stagione 3 (7 maggio 2021, FOX)

Lo spinoff di Sons of Anarchy prosegue nel suo viaggio, dopo i risvolti del finale della stagione precedente. Un colpo di scena che avrà delle ripercussioni anche in questi nuovi episodi, nei quali rivedremo Ezekiel "EZ" Reyes interpretato da J. D. Pardo. Da sottolineare che, a causa di alcune vicissitudini legate a quanto accaduto nel corso delle riprese, il co-creatore Kurt Sutter non fa più parte del progetto. Nonostante questo, Mayans M.C. continua a seguire la sua strada, mentre all'orizzonte si prospettano nuove nubi, cariche di lotte ed alleanze che faranno sicuramente felici i fan.



Superstore, Stagione 6 (9 maggio 2021, Premium Stories)

La sesta e ultima stagione della comedy Superstore vedrà il ritorno di America Ferrera nei panni di Amy, per chiudere la storyline di una delle colonne portanti della serie. In ogni caso l'addio del personaggio è ancora in programma e, come confermato dagli showrunner Jonathan Green e Gabe Miller, potrebbero esserci delle importanti new entry.



9-1-1, Stagione 4 - Seconda parte (10 maggio 2021, FOX)

Il drama procedurale creato da Ryan Murphy e Brad Falchuck arriva alla sua quarta stagione anche grazie ai grandi risultati di audience ottenuti negli States. Agenti di polizia e vigili del fuoco di Los Angeles saranno nuovamente protagonisti di straordinari salvataggi mentre cercheranno di proteggere le persone dai disastri che attanagliano la città. Come di consueto, ci sarà spazio anche per la vita privata dei personaggi principali, i quali cercheranno di far conciliare il loro difficile lavoro alla vita personale.



9-1-1: Lone Star, Stagione 2 - Seconda parte (10 maggio 2021, FOX)

Lo spinoff di 9-1-1 creato da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear ritorna in Italia in una seconda season molto attesa dai fan. Owen Strand (interpretato da Rob Lowe) sarà nuovamente protagonista in questa tornata di episodi e, insieme al suo team, affronterà situazioni al limite dell'incredibile, rischiando la vita per salvare le persone della città di Austin (Texas).



Enlightened - La nuova me, Stagione 1 (12 maggio 2021) - Stagione 2 (26 maggio 2021, Sky Atlantic)

Dopo essere andate in onda negli USA ben 10 anni fa, arrivano finalmente in italia le prime due stagioni di Enlightened, serie televisiva statunitense ideata da Laura Dern e Mike White. La vicenda principale vede la dirigente aziendale Amy Jellicoe (Laura Dern) in preda ad una crisi nervosa che la costringe ad abbandonare la sua carriera e cambiare la sua vita. Inizierà quindi un percorso riabilitativo nelle Hawaii, in un ambiente diverso che la possa allontanare dalla frenesia cittadina per ritrovare la serenità perduta.



Luck, Stagione 1 (25 maggio 2021, Sky Atlantic)

Nonostante il mancato rinnovo per una seconda stagione, Luck non è una serie qualunque, visto che vanta nomi di grande risonanza, protagonisti di carriere importanti. La serie ideata da David Milch targata HBO vede infatti la presenza di Michael Mann, che ha diretto l'episodio pilota. E se in cabina di regia il livello è alto, anche il cast non scherza, considerando che Dustin Hoffman è uno dei protagonisti nel ruolo di Chester "Ace" Bernstein. La vicenda principale ruota attorno alle corse dei cavalli e all'impressionante giro d'affari che le accompagna. Infatti i protagonisti della storia frequentano la stessa pista e, nel corso degli episodi, l'odore dei soldi si farà sempre più forte, portando alla luce patti e conflitti. Nel cast oltre al già citato Dustin Hoffman, sono presenti Nick Nolte, Dennis Farina, Richard Kind, John Ortiz e Kevin Dunn. Infine, da sottolineare che questo non è un titolo di recente produzione, visto che uscì nel 2011, e chissà se mandandolo in onda a distanza di qualche anno non possa vivere una seconda giovinezza.



The Blacklist, stagione 8 - Seconda parte (28 maggio 2021, Fox Crime)

La seconda parte dell'ottava stagione della serie ideata da Jon Bokenkamp è in arrivo, seguita dai suoi personaggi principali: Raymond "Red" Reddington (interpretato da James Spader) ed Elizabeth "Lizzie" Keen (Megan Boone). I due ormai collaborano da tempo nonostante le divergenze iniziali, e cercheranno ancora una volta di mettere dietro alle sbarre i pericolosi ricercati che si nascondono nell'ombra.