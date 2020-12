Le serie TV in arrivo su Sky a gennaio 2021

Sky inaugura il 2021 con l'attesa terza stagione di Yellowstone, che vede il ritorno della famiglia Dutton, tra intrighi, alleanze e nuovi personaggi, che metteranno a rischio la proprietà di John Dutton, interpretato ancora una volta da Kevin Costner. Ci sarà spazio anche per la magia e per le emozioni, con la seconda stagione di A Discovery of Witches, e il secondo speciale di Euphoria. Come al solito, le novità sono tante, con un palinsesto ricco che avrà il compito di far partire nel migliore dei modi il nuovo anno di Sky e dei suoi abbonati.



A Discovery of Witches, Stagione 2 (Sky Atlantic, 16 gennaio 2021)

Dopo il finale della stagione precedente, i fan potranno finalmente avere delle risposte ad alcune situazioni rimaste irrisolte, con la trama principale che continuerà a seguire i romanzi della saga All Souls. Il primo ciclo di episodi, infatti, aveva preso ispirazione dal primo romanzo, intitolato Il Libro della Vita e della Morte, con questa seconda stagione che invece dovrebbe ispirarsi al secondo capitolo, chiamato L'Ombra della Notte.

Da quel che sappiamo, i nuovi episodi dovrebbero vedere Matthew (Matthew Goode) e Diana (Teresa Palmer) viaggiare nel passato, visitando la Londra Elisabettiana alla ricerca di una potente strega che possa aiutarli. Ritroveremo anche Alex Kingston, Valarie Pettiford, Lindsey Duncan, Tanya Moodie, Daniel Ezra e Aisling Loftus.



Euphoria: Fuck Anyone Who's Not A Sea Blob - Part 2: Jules, Speciale (Sky Atlantic, 25 gennaio 2021)

Euphoria torna con il secondo episodio speciale, questa volta incentrato su Jules (Hunter Schafer). Potremo quindi entrare nella mente e nei pensieri della ragazza, che riflette su quanto accaduto nel corso dell'anno appena trascorso, con il suo personaggio schiacciato da situazioni al limite che l'hanno portata a prendere alcune decisioni drastiche.

Ora non resta che aspettare di vedere come sarà questo nuovo episodio, dopo che, come scritto nella nostra recensione dello special natalizio di Euphoria su Zendaya, eravamo rimasti soddisfatti dal risultato finale.



Yellowstone Stagione 3 (Sky Atlantic, 29 gennaio 2021)

Come sottolineato nel corso della nostra recensione di Yellowstone 2, questa è una serie capace di coinvolgere grazie a personaggi fantastici, una storia interessante e un'ambientazione mozzafiato. Il tutto, al servizio di un'ottima regia, con una terza stagione che da questo punto di vista siamo certi non vi deluderà. Il finale della precedente tornata di episodi ci aveva lasciato con i Dutton costretti ad allearsi con quello che poco prima era un loro nemico, per fronteggiare un rivale agguerrito e senza scrupoli.

Anche questa volta le alleanze e le lotte per il potere non mancheranno di certo, con un'attenzione particolare rivolta alla famiglia Dutton e al loro sconfinato ranch, nel quale la vita scorre in quello che sembra quasi un mondo parallelo rispetto alle vicine città. Ovviamente, ritroveremo anche i protagonisti principali: Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Houser e Gil Birmingham.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky a gennaio 2021

The Intern, Stagione 5 (FOX Crime, 7 gennaio 2021)

Gli otto episodi che andranno a comporre la quinta stagione di The Intern cambieranno il percorso di alcuni dei protagonisti, con uno scenario inizialmente quasi idilliaco che sarà stravolto dall'arrivo di Chantal, madre di Barth (Philippe Lelièvre). Torneranno anche Constance (Michèle Bernier), Boris (Antoine Hamel), Antoine (Clément Moreau) e Alice (Jeanne Lambert).



The Undoing, Stagione 1 (Sky Atlantic, 8 gennaio 2021)

Basata sul romanzo di Jean Hanff Korelitz, The Undoing è la nuova miniserie creata da David E. Kelly, diretta da Susanne Bier. Nel cast sarà presente la star internazionale Nicole Kidman, che vestirà i panni di Grace Fraser, psicologa in procinto di pubblicare il suo primo romanzo, che dovrà lottare per la sua vita e per quella di suo figlio. Nel cast, troveremo: Hugh Grant, Édgar Ramírez, Noah Jupe, Lily Rabe, Matilda De Angelis, e Ismael Cruz Córdova.



Magnum P.I., Stagione 3 (FOX, 10 gennaio 2021)

Creata da Eric Guggenheim e Peter M. Lenkov, torna Magnum P.I. con la sua terza stagione. Ritroveremo quindi Thomas Magnum (Jay Hernandez) alle prese con nuovi casi da risolvere, che metteranno a dura prova le sue capacità. Inoltre, faranno parte del cast: Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill e Tim Kang.



L.A.'S Finest, Stagione 2 (FOX, 11 gennaio 2021)

Ideata da Brandon Margolis e Brandon Sonnier, L.A.'s Finest 2, spin-off di Bad Boys, non è stata rinnovata, e questa sarà l'ultima stagione della serie. La protagonista è Sydney Burnett (Gabrielle Union) che, dopo esser diventata detective della polizia di Los Angeles, diventa partner di Nancy McKenna (Jessica Alba). Entrambe condividono un passato piuttosto burrascoso, e i rapporti sembrano partire col piede sbagliato. Col passare degli episodi, però, il legame tra le due si rafforza, mentre cercano di risolvere alcuni dei casi più delicati di Los Angeles. Per quanto riguarda il cast, torneranno Zack Gilford, Duane Martin, Ryan McPartlin, Sophie Reynolds e Ernie Hudson.



Station 19, Stagione 4 (FOX, 12 gennaio 2021)

I vigili del fuoco di Seattle tornano protagonisti nella quarta stagione di Station 19, lo spinoff di Grey's Anatomy che nel corso della season precedente ha registrato dei picchi d'ascolto, anche grazie al crossover con la serie principale. Tra i protagonisti, ritroveremo Jaina Lee Ortiz come Andy Herrera e Jason George nei panni di Benjamin Warren.



The Good Doctor, Stagione 3 (FOX, 13 gennaio 2021)

La serie con protagonista Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy, arriverà su Sky il 13 gennaio, dopo il successo riscosso negli USA. Seguiremo quindi il nostro chirurgo mentre cerca di salvare la vita delle persone all'interno del Saint Bonaventure Hospital, in California. Oltre al protagonista, saranno presenti Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Hill Harper e Fiona Gubelmann.



Baghdad Central, Stagione 1 (Sky Atlantic, 18 gennaio 2021)

Thriller ambientato in Iraq, Baghdad Central trae ispirazione dal romanzo del 2014 scritto da Elliott Colla. La serie, diretta da Alice Troughton e scritta da Stephen Butchard, arriva su Sky Atlantic il 18 gennaio e segue Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter), poliziotto in cerca della figlia scomparsa Sawsan (Leem Lubany). Fanno parte del cast, anche: Waleed Zuaiter, Bertie Carvel, Clara Khoury, Leem Lubany e Corey Stoll.



Prodigal Son, Stagione 2 (Premium Crime, 25 gennaio 2021)

Il crime drama di Chris Fedak e Sam Sklaver sarà a disposizione degli utenti Sky, tramite i canali Premium, con la sua seconda stagione. Ritroveremo Tom Payne nei panni di Malcolm Bright, profiler che dopo un'esperienza nell'FBI, ora lavora per il NYPD, dove si distingue per la sua innata capacità di rintracciare i killer seguendo i loro schemi mentali. La sua collaborazione con il dipartimento sarà quindi fondamentale, nonostante la paura di Malcolm per la sua salute mentale, temendo che il suo dono possa trasformarsi in una condanna.



The Bold Type, Stagione 4 (Premium Stories, 26 gennaio 2021)

Comedy-drama creata da Sarah Watson, che vede la vicenda principale seguire la vita di Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee) e Sutton (Meghann Fahy), tra amori, carriere, e amicizie. La serie è ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattrice del Cosmopolitan, e fa della sua capacità di coinvolgere lo spettatore la sua arma principale, riuscendo ad arrivare a questa quarta stagione sorretta da ottimi riscontri da parte del pubblico.



Balthazar, Stagione 3 (FOX Crime, 26 gennaio 2021)

Raphaël Balthazar (Tomer Sisley) è un brillante medico legale caratterizzato, però, da un carattere alquanto particolare. Nonostante le sue capacità, dovrà però collaborare con Hélène Bach, capitano della polizia interpretato da Hélène de Fougerolles. Infatti, solo così potranno riuscire a risolvere i casi che si troveranno davanti, con i due costretti a superare i loro problemi personali e le divergenze dovute anche al carattere dello stesso Raphaël.