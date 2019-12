Le serie TV di gennaio su Amazon Prime Video, arriva Star Trek Picard

Anche nel 2020 Amazon Prime Video sembra voler continuare con la strategia "pochi ma buoni". I titoli in cantiere per il mese di Gennaio sono appena una frazione del catalogo serie TV Netflix di gennaio 2020, ma tutti molto interessanti. Il filo conduttore è quello dei ritorni: Sir Patrick Stewart riprende l'iconico ruolo di Jean-Luc Picard, il mondo di Jason Bourne rivela i suoi retroscena, James May lascia per un attimo da parte i motori e ci accompagna alla scoperta del Giappone. Ecco i tre titoli più intriganti del mese, e a seguire la lista completa delle uscite.



JAMES MAY: OUR MAN IN... JAPAN - dal 3 Gennaio



Dopo le auto di The Grand Tour e le barche dello speciale Seamen, James May torna su Amazon Prime Video con sei episodi alla scoperta del Giappone.

Senza conoscere nulla della lingua e dell'etichetta del paese del Sol Levante, Captain Slow ci accompagnerà in questo viaggio da nord a sud tra arte e tradizioni millenarie, moderne ossessioni e stramberie, cercando di capire cosa ci sia alla base della loro cultura e che cosa possiamo imparare dal loro approccio alla vita



TREADSTON - dal 10 Gennaio

Dopo tre romanzi di Robert Ludlum, dodici sequel scritti da Eric Van Lustbader e cinque film, la saga di Bourne sbarca anche in tv con Treadstone. La serie esplora la storia dalle origini a oggi della famosa Operazione Treadstone, il programma di missioni segrete sotto copertura della CIA volto a trasformare ignare reclute in inarrestabili assassini.

Nel cast non c'è Matt Damon, ma Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle e Michelle Forbes. I produttori originari dei film Ben Smith e Jeffrey Weiner mantengono il loro ruolo anche nella serie, affiancati dall'esperto Tim Kring (Heroes)



STAR TREK: PICARD - dal 24 Gennaio



La serie probabilmente più attesa del mese è ambientata alla fine del XXIV secolo, 20 anni dopo la fine di Star Trek: la Nemesi. Il capitano Picard () è arrivato al capitolo finale della sua vita, e ritiratosi nel suo vigneto si trova a riflettere sulle scelte compiute e sul loro significato.

Una serie più lirica e personale di The Next Generation, e gli autori ci tengono a precisare che non si tratta di un seguito, ma nonostante questo gli appassionati potranno godersi i ritorni di Data (Brent Spiner), Deanna Troi (Marina Sirtis), William Riker (Jonathan Frakes) e via dicendo. E non mancano i Borg! Nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway. I dieci episodi di Picard verranno trasmessi uno a settimana, in versione originale, sottotitolata e doppiata.



Tutte le altre serie su Amazon Prime Video a gennaio



Il mentalista Patrick Jane (Simon Baker) mette le sue capacità di osservazione al servizio delle indagini del California Bureau of Investigation.Continua la serie che ha dato vita all'universo televisivo Arrowverse tratto dai fumetti DC Comics, prossima alla conclusione negli USA e già trasmessa in Italia su Premium ActionGli episodi della serie animata creata da Matt Stone e Trey Parker andati in onda in originale nel 2016.Arriva anche in Italia la prima produzione originale Prime Video spagnola, una commedia romantica prodotta e interpretata da Javier Veiga già confermata per una seconda stagione.La docuserie originale Amazon Prime Video è un nuovo ritratto del noto serial killer raccontato dalla sua ex fidanzata Elizabeth Kendall.