Le serie TV Netflix in arrivo a gennaio 2021

Netflix, dopo aver concluso un anno ricco di nuove proposte, ha deciso di ripartire col botto, con serie pronte a stupire, come Lupin e Fate: The Winx Saga, che andranno ad arricchire un catalogo caratterizzato da un respiro sempre più internazionale. Infatti, dando uno sguardo al passato, tra i contenuti originali del 2020, alcuni si sono distinti per una qualità assolutamente sopra la media, come avrete capito anche leggendo la nostra recensione de La Regina degli Scacchi, che ha stupito pubblico e critica.



C'è stato anche spazio per alcuni graditi ritorni, che si sono confermati su alti livelli, come sottolineato dalla nostra recensione di The Crown 4, che si conferma un prodotto di grande qualità. Detto questo, anche il nuovo anno sembra partire con il piede giusto, ed eccovi quindi una lista di tutte le nuove serie in arrivo su netflix a gennaio 2021.



Cobra Kai, Stagione 3 (8 gennaio 2021)

Dopo aver conquistato vecchi fan e nuove generazioni, Cobra Kai, sequel di Karate Kid, torna con la sua terza stagione, che vedrà nuovamente Ralph Macchio e William Zabka nei panni di Daniel LaRusso e Johnny. Il successo della serie, dato anche dall'ottimo mix di umorismo e momenti più riflessivi, è ormai consolidato, e dopo il precedente finale di stagione sarà interessante capire come la storia continuerà ad evolversi.

Da sottolineare che, tra i pregi di Cobra Kai, c'è anche la sua capacità di non appesantire mai eccessivamente la narrazione, pur affrontando anche tematiche importanti. L'8 gennaio potremo finalmente scoprire cosa ci aspetta, con il cast in gran parte confermato, che vede: Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Nichole Brown, Gianni Decenzo e Jacob Bertrand.



Lupin, Stagione 1 (8 gennaio 2021)

Omar Sy interpreta Assane Diop, protagonista di Lupin, nella nuova serie dedicata al ladro gentiluomo in arrivo l'8 gennaio. Creata da George Kai, e ispirata ai romanzi di Maurice LeBlanc, Lupin è prodotta dalla Gaumont Television, e ci porterà a seguire le avventure di Assane.

Quest'ultimo, dopo la condanna del padre per un crimine non commesso, asseconda la sua voglia di rivalsa servendosi del libro di Arsène Lupin, tentando di mettere a segno furti incredibili che metteranno alla prova le sue abilità. Oltre ad Omar Sy, fanno parte del cast: Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La prima parte di Lupin sarà suddivisa in 5 episodi, con i primi tre diretti da Louis Leterrier e gli ultimi due da Marcela Said.



Fate: The Winx Saga, Stagione 1 (22 gennaio 2021)

Basata sul cartone animato Winx Club di Iginio Straffi e Brian Young, Fate: The Wynx saga è la nuova serie live action curata da Brian Young e Judy Counihan. Questa prima stagione sarà composta da sei episodi, e vede coinvolto anche Iginio Straffi, CEO del gruppo Rainbow, tra i produttori esecutivi. La vicenda principale è ambientata nella scuola di Alfea, dove le arti magiche vengono praticate e insegnate alle fate da migliaia di anni.

Bloom, interrpetata da Abigail Cowen, è però diversa dalle altre, essendo cresciuta in mezzo agli esseri umani, e nasconde dentro di sé un potere tanto potente quanto pericoloso, che dovrà imparare a controllare. Le sue compagne d'avventura saranno Stella (Hannah van der Westhuysen), Musa (Elisha Applebaum), Aisha (Precious Mustapha), Terra (Eliot Salt), e Beatrix (Sadie Soverall). I fan potranno seguire questa prima stagione a partire dal 22 gennaio, con una storia che intreccia amicizia, amore, scontri, e colpi di scena.



Tutte le altre serie Netflix in arrivo a gennaio 2021

Monarca, Stagione 2 (1 gennaio 2021)

La soap messicana realizzata da Diego Gutiérrez arriverà su netflix l'1 gennaio, quando potremo tornare a seguire le vicende della Tequila Herederos e del clan Carranza. La storia, segnata da complotti e vendette, ci porta nella vita di alcuni miliardari messicani, con l'impero della Tequila Herederos macchiato da vicende losche, e segreti che scopriremo nel corso degli episodi. Tra i protagonisti, ritroveremo: Irene Azuela (Ana María Carranza Dávila), Juan Manuel Bernal (Joaquin Carranza Dávila), Osvaldo Benavides (Andrés Carranza Dávila), Rosa Maria Bianchi (Cecilia Dávila Vda), Alejandro de la Madrid (Rodrigo Ross Carranza) e, infine, Antonio de la Vega (Bernardo Velez) .



Suits, Stagione 9 (Parte 1) (6 gennaio 2021)

La nona e ultima stagione di Suits arriva su Netflix ad alcuni mesi di distanza dal debutto negli USA, ripartendo dall'esplosivo finale della season precedente. Ritroveremo il cinico e noto avvocato di New York Harvey Specter (Gabriel Macht), che vedrà evolvere la sua relazione con Donna (Sarah Rafferty), con il rapporto tra i due che sarà centrale in questi ultimi episodi. Il cast, comprenderà: Rick Hoffman, Amanda Schull, Dulé Hill, Patrick J Adam e Katherine Heigl. Assente invece Meghan Markle, come prevedibile visti i suoi impegni.



Brooklyn Nine-Nine, Stagione 6 (8 gennaio 2021)

Con la conclusione della tornata di episodi precedente, la serie ha lasciato i fan con il matrimonio tra Jake (Andy Samberg) e Amy (Melissa Fumero), ormai partiti per la luna di miele. Questo, mentre Holt (Andre Braugher) è in attesa di sapere se verrà nominato commissario di New York. In attesa di vedere come la storia andrà avanti, è inoltre confermata la settima stagione, con Brooklyn Nine-Nine che continuerà quindi a farci compagnia.



50m2, Stagione 1 (27 gennaio 2021)

Dark comedy realizzata in collaborazione con BKM, che vede il sicario Golge (Engin Ozturk), in fuga per salvarsi la vita. Questo, finisce per vivere in una sartoria di 50 metri quadrati, con i vicini del quartiere che pensano che sia il figlio del proprietario del negozio, deceduto da poco. Col passare del tempo, Golge inizierà a darsi da fare nel quartiere, con una nuova identità che pur essendo difficile da mantenere, lo trasformerà in un'altra persona, con il nostro protagonista che scoprirà anche alcuni dettagli sul suo passato. 50m2 è diretta da Selcuk Aydemir e Burak Aksak, e faranno parte del cast Aybuke Pusat, Kursat Alniacik, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yigit Kirazci, Ozgur Emre Yildirim, Tuncay Beyazit, Tugce Karabacak, Hasan Yalnizoglu e Murat Kilic.



Show televisivi e docuserie

Dream Home Makeover: La Casa Ideale, Stagione 2 (1 gennaio 2021)

Lo Studio McGee si occupa di design d'interni e ristrutturazioni, e dopo essersi fatti conoscere anche grazie ai social, ora il loro studio è protagonista di questo show televisivo. Qui, cercheranno di soddisfare i propri clienti, proponendo progetti sorprendenti che saranno protagonisti delle varie puntate.



Le Guide Di Headspace: Meditazione, Stagione 1 (1 gennaio 2021)

Tecniche ed esperienze guidate che potranno farvi entrare nel mondo della meditazione, per frenare la vostra stressante routine quotidiana e far respirare la vostra mente ed il vostro corpo.



Nailed It!: Messico, Stagione 3 (5 gennaio 2021)

Pasticcieri dilettanti si sfidano in questo show televisivo, nel quale solo uno vincnerà il montepremi finale. Il disastro, però, è dietro l'angolo, con dessert che si trasformeranno in vere e proprie frittate.



Storia Delle Parolacce, Stagione 1 (5 gennaio 2021)

Le origini e l'impatto delle parolacce della lingua inglese, analizzate dall'attore Nicolas Cage, in una serie che promette risate e intrattenimento (condite da un po' di storia).



Surviving Death: Cosa C'e' Dopo La Morte?, Stagione 1 (6 gennaio 2021)

Docuserie che va ad esplorare quello che accade dopo la morte, con esperienze di persone che hanno visto la loro vita in grave pericolo.



Fran Lebowitz: Una Vita A New York (8 gennaio 2021)

Un viaggio tra le strade di New York, esplorando i pensieri della scrittrice Fran Lebowitz, che sarà protagonista di un incontro con Martin Scorsese.



Inside The World's Toughest Prisons, Stagione 5 (8 gennaio 2021)

Serie incentrata su giornalisti investigativi che, per documentare cosa accade nelle peggiori prigioni del mondo, vi entrano volontariamente da detenuti.



Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy (11 gennaio 2021)

La storia del crack negli anni '80, durante la recessione. Una droga che ebbe conseguenze gravi, soprattutto a causa del basso prezzo e degli effetti devastanti.



Night Stalker: Caccia A Un Serial Killer (13 gennaio 2021)

La storia di Richard Ramirez, serial killer che ha terrorizzato Los Angeles. La vicenda, sarà raccontata attraverso l'esperienza di due poliziotti, che non si sono dati pace fino all'avvenuta cattura.



Bling Empire, Stagione 1 (15 gennaio 2021)

Reality nel quale seguiremo alcuni esponenti benestanti della comunità asiatica americana, che prendono parte a feste impressionanti e serate indimenticabili.