Le serie TV in onda su Sky a dicembre 2020

L'uscita della seconda stagione di His Dark Materials arricchirà il palinsesto Sky di dicembre con nuovi episodi pronti a sorprenderci grazie ad un mondo fantasy ricco di fascino e di incredibili personaggi. Potranno esultare anche i fan di Tin Star, che il 30 dicembre approderà su Sky Atlantic con la sua terza e ultima stagione. Ci sarà anche spazio per alcune novità interessanti come The Undoing e Moonbase 8, per un mese che, dalle premesse, potrà riservare diverse soddisfazioni agli abbonati.



Penny Dreadful: City Of Angels, Stagione 1 (Sky Atlantic, 5 dicembre 2020)

Lo spin-off di Penny Dreadful arriva su Sky con un'ambientazione e una storia che preannunciano una vicenda ad alta tensione. Ambientata nella Los Angeles del 1938, Penny Dreadful: City of Angels vede il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) e il suo partner Lewis Michener (Nathan Lane) alle prese con un omicidio che ha sconvolto la città, in un clima già molto teso a causa degli scontri tra polizia e cittadini latino-americani.

Un conflitto che però rivela radici molto più oscure e profonde, nel quale il folklore messicano-americano s'intreccerà alle indagini e alle problematiche dell'epoca. La serie di John Logan, purtroppo, non è stata rinnovata, e questa resta quindi la prima e unica stagione.



The Undoing, Stagione 1 (Sky Atlantic, 11 dicembre 2020)

Thriller psicologico basato sul romanzo di Jean Hanff Korelitz, The Undoing, miniserie diretta da Susanne Bier, vanta, tra le star del cast, Nicole Kidman nei panni di Grace Fraser. Grace, protagonista del racconto, è una psicologa in procinto di pubblicare il suo primo romanzo, ma ben presto si troverà a dover fronteggiare una minaccia che metterà a rischio la sua vita e quella del figlio. Tra gli altri membri del cast ci saranno Hugh Grant, Édgar Ramírez, Noah Jupe, Lily Rabe, Matilda De Angelis, e Ismael Cruz Córdova.

His Dark Materials, Stagione 2 (Sky Atlantic, 21 dicembre 2020)

Ispirata ai romanzi di Phillip Pullman, torna Queste Oscure Materie, con una seconda stagione molto attesa, che prenderà ispirazione da "La lama sottile", il secondo capitolo della trilogia del noto scrittore. Dopo una prima tornata di episodi convincente, questa seconda stagione sembra alzare l'asticella con un respiro ancora più epico, come ribadito anche nella nostra anteprima di His Dark Materials 2.

Sembra quindi che la serie fantasy ideata da Jack Thorne, co-prodotta da HBO e BBC, sia ripartita nel migliore dei modi, con l'ambizione di continuare a migliorarsi e distinguersi dai tanti prodotti seriali che affollano il mercato televisivo. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo i protagonisti della prima stagione e i rispettivi interpreti: Lyra (interpretata da Dafne Keen), Lord Asriel Belacqua (James McAvoy) e Marisa Coulter (Ruth Wilson). Non resta quindi che attendere il 21 dicembre, quando verranno trasmessi i primi due episodi su Sky Atlantic, in quello che sarà un appuntamento settimanale imperdibile.



Tutte le altre serie in uscita su Sky

Euphoria: Trouble Don't Last Always, speciale (Sky Atlantic, 7 dicembre 2020)

Il primo dei due episodi speciali di Euphoria, verrà trasmesso il 7 dicembre, in attesa della seconda stagione. Sam Levinson, curatore della serie, è alla regia di questo primo capitolo che sarà intitolato "Trouble Don't Last Always". Questa volta seguiremo Rue (Zendaya) che, dopo essere stata lasciata da Jules (Hunter Schafer) alla stazione ferroviaria, cerca di celebrare il Natale in seguito ad una ricaduta. Parteciperà all'episodio anche Colman Domingo nei panni di Ali, uscito dal tunnel della tossicodipendenza. Come scritto nella nostra recensione di Euphoria, la prima tornata di episodi ci aveva convinti sotto molti punti di vista e restiamo quindi in trepidante attesa della prossima stagione.



Deutschland 89, Stagione 1 (Sky Atlantic, 11 dicembre 2020)

Sequel delle serie Deutschland 83 del 2013 e Deutschland 86 del 2018, ecco arrivare in Italia la prima stagione di Deutschland 89. Protagonista della storia è Martin Rauch (Jonas Nay), spia della Germania dell'Est che, dopo il crollo del muro di Berlino, vede la sua vita sconvolta. Questa prima stagione si suddivide in otto episodi e sarà disponibile a partire dall'11 dicembre.



Deputy, Stagione 1 (FOX, 11 dicembre 2020)

Bill Hollister, interpretato da Stephen Dorff, viene eletto sceriffo nella contea di Los Angeles in seguito alla morte del predecessore. Bill, però, inizierà presto a farsi dei nemici, visto che non intende scendere a compromessi pur di trovare giustizia. Deputy, creata da Will Beall, verrà trasmessa l'11 dicembre, ma questa prima stagione, purtroppo, sarà anche l'ultima, visto che la serie non è stata rinnovata.



Moonbase 8, Stagione 1 (Sky Atlantic, 14 dicembre 2020)

Comedy americana diretta e scritta da Fred Armisen, Tim Heidecker, Jonathan Krisel e John C. Reilly, con protagonisti tre astronauti della NASA che sognano di lavorare nella base spaziale lunare. Per raggiungere il loro obiettivo, dovranno però superare dei test nel simulatore che si trova a Winslow (Arizona), dove i nostri protagonisti saranno chiamati a dimostrare le loro capacità. Nel cast, troviamo John C. Reilly nei panni di Robert "Cap" Caputo, Tim Heidecker come Scott "Rook" Sloan e Fred Armisen, che interpreterà Michael "Skip" Henai.



NCIS, Stagione 17 (FOX Crime, 14 dicembre 2020)

La longeva serie poliziesca curata da Donald P. Bellisario approda su Sky con la diciassettesima stagione. Inizialmente, erano previsti ben 24 episodi ma, a causa del COVID, sono stati ridotti a 20. Rivedremo Mark Harmon nei panni dell'agente Leroy Jethro Gibbs, a capo della squadra speciale protagonista della serie. Fanno parte del cast anche Sean Murray, Emily Wickersham, Wilmer Valderrama, David McCallum, Brian Dietzen, Rocky Carroll e Maria Bello.



Black Monday, Stagione 2 (Sky Atlantic, 15 dicembre 2020)

Creata da Jordan Cahan e David Caspe, Black Monday è una dark comedy che ci porta a rivivere il lunedì nero di Wall Street, quando la borsa crollò mettendo in subbuglio il mercato finanziario. Seguiremo la vicenda dagli occhi di un gruppo di dipendenti del The Jammer Group, in una seconda stagione che porrà l'attenzione sulle conseguenze del crollo e su quello che accadde in seguito. Il cast, vede Don Cheadle nei panni di Maurice Monroe, Andrew Rannells come Blair Pfaff, Regina Hall che sarà Dawn Darcy, e, infine, Paul Scheer come Keith.



Bob Hearts Abishola, Stagione 1 - episodi 17-20 (Premium Stories, 19 dicembre 2020)

Dopo l'interruzione forzata causa COVID, arrivano su Sky gli episodi mancanti della prima stagione di Bob Hearts Abishola, sitcom americana creata e prodotta da Chuck Lorre, Al Higgins, Gina Yashere e Eddie Gorodetsky. La storia vede l'imprenditore Robert "Bob" Wheeler (interpretato da Billy Gardell), colpito da un infarto che lo porta al ricovero in ospedale. Dopo il risveglio resterà colpito dall'infermiera Abishola (Folake Olowofoyeku), che cercherà di conquistare in ogni modo nel corso di questa prima stagione. La serie, è stata rinnovata per una seconda season e non resta che attendere per avere ulteriori notizie sulla data d'uscita.



A.P. Bio, Stagione 3 (Premium Stories, 19 dicembre 2020)

Dopo l'iniziale cancellazione, A.P. Bio è stata rinnovata per una terza stagione, che a breve sarà disponibile per gli abbonati Sky. La sitcom, creata da Mike O'Brien, vede come protagonista Jack Griffin (interpretato da Glenn Howerton), insegnante di biologia che pianifica la sua vendetta contro chi gli ha impedito di raggiungere il lavoro dei suoi sogni. Fanno parte del cast, anche Patton Oswalt (Ralph Durbin), Aparna Brielle (Sarika Sarkar), Nick Peine (Marcus Kasperak), Jean Villepique (Michelle Jones), Tom Bennett (Miles Leonard), Jacob McCarthy (Devin), Mary Sohn (Mary Wagner) e, infine, Lyric Lewis (Stef Duncan).



Tin Star, Stagione 3 (Sky Atlantic, 30 dicembre 2020)

Dopo la sorprendente rivelazione che ha segnato il finale della stagione precedente, torna la famiglia Worth, con la terza e ultima tornata di episodi che andrà a chiudere definitivamente la serie. Questa stagione sarà composta da sei episodi, che avranno il compito di chiudere in modo efficace ogni questione lasciata in sospeso. Come prevedibile, torneranno gli attori protagonisti, con Jack interpretato da Tim Roth, Angela (Genevieve O'Reilly) e Anna (Abigail Lawrie).