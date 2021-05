Le serie TV SKY e NOW di giugno 2021

Il palinsesto Sky e il catalogo NOW vengono da mesi di ottimi risultati che hanno visto l'arrivo di alcune serie di grande spessore. La lotta tra le varie piattaforme streaming sta sicuramente contribuendo al fiorire di nuove proposte, che di mese in mese sono chiamate a migliorare l'offerta per il pubblico. In questo senso, le uscite Netflix di giugno sono rilevanti sotto diversi punti di vista, e Sky è chiamata a rispondere per tenere il passo e la nostra recensione di Friends: The Reunion riconosce i giusti passi in questa direzione.



Nonostante questo, per quanto riguarda il mese di giugno, l'offerta Sky e NOW non sembra raggiungere gli standard dei mesi precedenti e per il momento sono previsti soltanto tre arrivi. A questo punto la nostra speranza è che questi show possano attestarsi su alti livelli, per dimostrare quanto la qualità sia più importante della quantità.



Omicidio A Easttown, Stagione 1 (9 giugno 2021, Sky Atlantic)

Ideata e scritta da Brad Ingelsby, Omicidio a Eastown vede la star Kate Winslet interpretare Mare Sheehan, detective della Pennsylvania che si trova ad indagare su un caso piuttosto intricato. Questo non è però l'unico ostacolo da superare, visto che Mare sta attraversando un periodo difficile legato al suo passato. Una situazione complessa aggravata dal caso rimasto irrisolto riguardante la scomparsa della figlia di una sua ex compagna di scuola, che ha incrinato la fiducia della comunità nei suoi confronti.

La serie targata HBO è ambientata nei sobborghi di Philadelphia, e oltre alla già citata Kate Winslet vede la partecipazione di Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice ed Evan Peters. Tra le serie in uscita Omicidio A Easttown è sicuramente una delle più importanti, soprattutto se consideriamo l'accoglienza ricevuta all'estero dove il titolo è stato molto apprezzato da critica e pubblico. Manca poco al 9 giugno, e anche noi non vediamo l'ora di poter verificare in prima persona se le attese saranno ripagate.



Cobra - Unità Anticrisi, Stagione 1 (18 giugno 2021, Sky Atlantic)

L'Europa è appena stata colpita da un'esplosione solare che ha fatto saltare sia la rete elettrica che i sistemi di navigazione, lasciando la Gran Bretagna nell'oscurità e nel caos. Alcuni dei personaggi più competenti dello stato britannico cercheranno di fronteggiare la situazione creando la squadra COBRA, pronta a proteggere il proprio popolo che non è mai stato così esposto ad eventuali attacchi. Robert Sutherland (Robert Carlyle), Primo Ministro in carica, si troverà davanti ad una bomba sociale pronta ad esplodere, e dovrà cercare di ridurre i danni ad ogni costo.

Nel frattempo, nonostante la situazione critica, gli avversari politici sono pronti a prendere il posto di Robert, che non potrà permettersi neanche il minimo errore. La serie è scritta e creata da Ben Richards, ed è stata rinnovata per una seconda stagione che probabilmente vedremo a breve anche in Italia. Infine, oltre al già citato Robert Carlyle, fanno parte del cast: Victoria Hamilton, Richard Dormer, David Haig e Marsha Thomason.



Alfredino - Una Storia Italiana, Stagione 1 (21 e 28 giugno 2021, Sky Cinema)

La tragedia di Vermicino, nella quale perse la vita il piccolo Alfredo Rampi dopo la caduta in un pozzo artesiano, è il perno di questa nuova miniserie che sarà chiamata ad affrontare un tema molto delicato che fece riflettere tutta Italia. Anna Foglietta interpreta Franca Rampi (madre di Alfredino), mentre per quanto riguarda il resto del cast troviamo: Francesco Acquaroli come comandante dei Vigili del Fuoco; Vinicio Marchioni nei panni di Nando Broglio; Luca Angeletti nel ruolo del padre di Alfredo Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone come Marco Faggioli, e infine Giacomo Ferrara nei panni di Maurizio Monteleone.

Oltre alla tragica vicenda, Alfredino andrà probabilmente a toccare anche quello che ne conseguì, perché da quel giorno il Paese non sarebbe stato più lo stesso. Difatti proprio dopo questo incidente fu istituita la Protezione Civile per come la conosciamo oggi, che fino a quel momento non aveva preso realmente forma. Questa miniserie sarà diretta da Marco Pontecorvo e siamo sicuri che i due episodi che la compongono non passeranno inosservati, riaprendo una ferita che ha lasciato il segno nel popolo italiano.



Tutte le altre serie Sky e NOW di giugno 2021

Sharp Objects, Stagione 1 (1 giugno 2021)

Adattamento del romanzo "Sulla pelle" di Gillian Flynn, Sharp Objects è una miniserie del 2018 creata da Marti Noxon e diretta da Jean-Marc Vallée. Tre anni dopo l'uscita il titolo torna disponibile su Sky e NOW, e potremo quindi tornare a seguire la giornalista Camille Preaker (Amy Adams). Quest'ultima è al centro del racconto e per motivi lavorativi si troverà costretta a tornare nella sua città natale dove sono scomparse due ragazzine. Un ritorno a casa forzato che porterà la nostra protagonista a ritrovare la madre Adora (Patricia Clarkson) e la sorellastra Amma (Eliza Scanlen), nonostante i rapporti siano tutt'altro che idilliaci. Ad aggravare ulteriormente la situazione ci pensa il clima della cittadina stessa, dove omofobia, razzismo e violenza sono all'ordine del giorno, per un thriller tanto affascinante quanto oscuro.



The Leftovers, Stagione 3 (9 giugno 2021)

A distanza di qualche anno dal debutto in Italia torna disponibile su Sky e NOW la terza e ultima stagione di The Leftovers. La creatura di Damon Lindelof e Tom Perrotta ancora oggi gode del favore del pubblico, che all'uscita premiò la serie dando un responso molto positivo. Se non avete avuto occasione di recuperare The Leftovers ora potrete rimediare godendovi questa sorprendente storia, e per chi non la conoscesse vi ricordiamo che la vicenda principale ruota attorno alla misteriosa scomparsa del 2% della popolazione mondiale, svanita nel nulla all'improvviso. Il racconto inizia proprio a tre anni dall'incredibile evento, portandoci nella cittadina di Mapleton, anch'essa colpita dall'avvenimento. Ispirata all'omonimo libro di Tom Perrotta, The Leftovers unisce una trama ricca di tensione e mistero a personaggi ben caratterizzati, e per questo vi consigliamo di non perdervela.



Veep - Stagioni 1,2,3,4,5,6,7 - (15 giugno 2021)

Tutte e 7 le stagioni di Veep - Vicepresidente incompetente sbarcano On Demand, dopo una lunga cavalcata che si è conclusa nel 2019 in seguito all'arrivo della settima stagione. La serie è una parodia della politica americana, e vede protagonista Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) nel ruolo di vicepresidente. Nonostante l'importanza dell'incarico, Selina e il suo staff non sono certo perfetti, ma tra scene cariche di ironia e intrecci politici cercheranno di lasciare il segno nella storia degli Stati Uniti, accompagnandoci in episodi che riescono ad intrattenere grazie ad una scrittura sempre brillante.



Animals, Stagioni 1,2,3 - (19 giugno 2021)

Animals, serie televisiva animata statunitense creata da Phil Matarese e Mike Luciano per HBO, torna per rafforzare il catalogo Sky e NOW, e lo fa completa di tutti gli episodi. Animali cittadini di vario tipo sono protagonisti della storia, tra dialoghi sopra le righe e riflessioni sulla loro vita non umana, in un titolo che punta sulla sua originalità per far breccia tra il pubblico.



Here And Now, Stagione 1 (24 giugno 2021)

Alan Ball è al timone di Here And Now, serie appartenente alla scuderia HBO. La vicenda principale vede protagonista una famiglia multirazziale contemporanea ed è composta da: Greg (Tim Robbins) padre e professore di filosofia; Audrey (Holly Hunter) madre e terapista; i tre figli adottivi Ashley (Jerrika Hinton), Duc (Raymond Lee), Ramon (Daniel Zovatto), e infine la figlia biologica Kristen (Sosie Bacon). Quello che vediamo negli episodi è un quadro familiare che all'apparenza sembrerà perfetto, ma in realtà diverse crepe profonde verranno presto a galla.