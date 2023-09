Da Mike Flanagan al ritorno di Lupin, a ottobre su Netflix ce n'è per tutti

Dopo aver esaminato le serie Disney+ di ottobre 2023, ora andiamo ad analizzare la proposta seriale di Netflix, la quale proporrà un'offerta vasta e di qualità. In particolare tra le tante serie in arrivo spiccano la terza parte di Lupin; la nuova opera di Mike Flanagan intitolata La caduta della casa degli Usher, e la settima stagione di Elite. I tre titoli appena citati mostrano in modo evidente la voglia di Netflix di provare a diversificare il più possibile la sua offerta, andando a coprire tanti generi televisivi che andranno quasi sicuramente ad accontentare gli abbonati al servizio. Infine, accanto alle serie tv saranno ovviamente presenti anche nuove docuserie, reality e show televisivi, tra i quali citiamo l'intrigante La vita sul nostro pianeta, che coinvolge anche la nota Industrial Light & Magic.



Lupin, stagione 3 (5 ottobre 2023)

Omar Sy torna nei panni del ladro gentiluomo, in una terza stagione che sarà composta da 7 episodi nel corso dei quali vedremo Assane Diop deciso a lasciare la Francia e bloccato in una difficile clandestinità.

Nonostante l'intenzione di abbandonare la città, Assane si troverà costretto a restare a Parigi a causa di un evento improvviso, e dovrà dunque prepararsi per le minacce che metteranno a repentaglio la sua stessa vita. Come scrivevamo nella recensione di Lupin - Parte 2, la season precedente ci aveva convinti, e visto l'incredibile successo riscosso era abbastanza prevedibile l'arrivo di una terza parte, sulla quale ora potremo finalmente mettere le mani.



La caduta della casa degli Usher, stagione 1 (12 ottobre 2023)

Se avete letto la nostra recensione di Midnight Mass, e la recensione di The Haunting of Hill House, saprete che Mike Flanagan è riuscito a far centro in più di un'occasione, e anche per questo siamo ansiosi di poter vedere la sua nuova creatura, ovvero La caduta della casa degli Usher.

Quest'ultima trae ispirazione da alcuni racconti di Edgar Allan Poe, e sarà incentrata su Roderick e Madeline Usher, fratelli capaci di mettere in piedi un vero e proprio impero. Nonostante il successo, però, qualcosa di sinistro ed oscuro è stato tenuto nascosto, e dopo anni la verità inizierà a venire a galla, mentre gli stessi eredi della ricca famiglia periranno in circostanze misteriose a causa di una donna legata al passato degli Usher.



Elite, stagione 7 (20 ottobre 2023)

Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma dopo quanto successo non riesce a mettere da parte il suo passato, e decide di sfruttare uno stage per tornare nella sua vecchia scuola.

La nuova stagione di Elite porrà dunque molta enfasi sul modo che ognuno di noi ha per gestire i traumi che possono sconvolgere la nostra vita, mostrandoci non solo il percorso di Omar, ma anche quello degli altri personaggi, ingabbiati in un passato difficile da affrontare. L'incredibile successo di Elite non sempre è stato accompagnato da una qualità costante tra le varie stagioni, ma in questo caso, visti temi trattati, potremmo trovarci davanti ad un'importante svolta.



La vita sul nostro pianeta, stagione 1 (25 ottobre 2023)

Il 99% degli esseri viventi che hanno vissuto sul nostro pianeta sono estinti, ma grazie a tecnologie innovative e all'avanguardia, La vita sul nostro pianeta riporterà in vita alcune incredibili creature del passato, anche grazie ad una collaborazione con la nota Industrial Light & Magic.

Un percorso affascinante che ci porterà indietro di migliaia di anni, tra specie maestose ed una lotta per la sopravvivenza che ha da sempre caratterizzato la storia del nostro splendido pianeta. Inoltre vi ricordiamo che la serie è prodotta da Steven Spielberg, mentre Morgan Freeman sarà la voce narrante di questo incredibile viaggio nel tempo.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad ottobre 2023

Everything Now, stagione 1 (5 ottobre 2023)

Dopo un ricovero causato da alcuni disturbi alimentari, la giovane Mia capisce, una volta rientrata a scuola, che la vita dei suoi amici è andata avanti senza di lei, e per questo è decisa a recuperare il tempo perso ad ogni costo. Tra feste, nuove amicizie, e amori a prima vista, Mia cerca di riprendere in mano la sua strada, ma scoprirà presto che nella vita non tutto può essere pianificato.



Strong Girl Nam-Soon, stagione 1 (7 ottobre 2023)

Kang Nam Soon è una ragazza dotata di particolari poteri che la rendono incredibilmente forte, e dopo essere scomparsa da bambina in Mongolia (dove è cresciuta), ora è pronta per tornare in Corea alla ricerca dei genitori, ed è qui che conoscerà la madre e la nonna. Le tre però non saranno le uniche protagoniste, ed un particolare caso le coinvolgerà in un'indagine che condurranno insieme al detective Hee-sik Kang, per una comedy di stampo poliziesco che potrebbe stupire.



Pacto De Silencio - Oscuri Segreti, stagione 1 (11 ottobre 2023)

Mistery drama che ruota attorno alla figura di una giovane influencer, la quale, dopo essere stata abbandonata da piccola farà di tutto per scoprire chi è sua madre. Nonostante alcuni indizi trovati, la ricerca potrebbe rivelarsi più complicata del previsto, mentre la vita delle persone coinvolte rischia di cambiare per sempre.



La mia amica vampira, stagione 1 (17 ottobre 2023)

Il giorno del suo tredicesimo compleanno Carmie scopre di essere per metà umana e per metà vampira, ma i suoi poteri non saranno semplici da gestire, soprattutto considerando che a scuola l'imprevisto potrebbe essere dietro l'angolo.



Kaala Paani , stagione 1 (18 ottobre 2023)

Una misteriosa malattia si diffonde sulle isole Andamane e Nicobare, e gli abitanti del posto dovranno lottare contro il tempo per scoprire una cura che possa salvarli, in un luogo distante da tutto e tutti nel quale le grida di terrore rischiano di perdersi nel vuoto, costringendo ogni persona a lottare per riuscire a vedere l'alba del giorno successivo.



Bodies, stagione 1 (19 ottobre 2023)

Traendo ispirazione dalla graphic novel di Si Spencer, Bodies è una nuova serie poliziesca che vede la sua storia frammentata in quattro linee temporali. Lo stesso cadavere viene infatti scoperto nel 1890, 1941, 2023 e 2053, e quattro detective dovranno riuscire a capire cosa è realmente successo, mentre la figura del politico Elias Mannix (Stephen Graham) sembra fare da contorno a questa misteriosa vicenda. Diretta da Marco Kreuzpaintner e scritta da Paul Tomalin, la storia di Bodies si articolerà in 8 episodi, per un racconto che sembra avere un'ottimo potenziale.



Neon, stagione 1 (19 ottobre 2023)

La scoppiettante e luminosa Miami sembra essere il luogo ideale per tre giovani pronti a tutto per sfondare nel mondo del reggaeton. Santi (Tyler Dean Flores) è infatti un artista emergente di talento, ed insieme agli amici Ness (Emma Ferreira) e Felix (Jordan Mendoza) tenterà di realizzare il suo sogno, in una comedy nel corso della quale i tre protagonisti vivranno tra ambizioni e qualche disavventura.



Yaratilan - La Creatura, stagione 1 (20 ottobre 2023)

L'impero Ottomano sta per finire, ma nonostante le difficoltà del periodo Ziya è deciso a diventare un medico specializzato nella cura delle malattie infettive. Ihsan, capendo l'ambizione del collega, cerca di aiutarlo in una particolare ricerca, ma l'oggetto che troveranno si rivelerà come una minaccia concreta per l'intera umanità, un male rimasto a lungo nascosto che ora è pronto a riprendere il suo posto.



Big Mouth, stagione 7 (20 ottobre 2023)

Col passare delle stagioni, anche gli studenti della scuola media di Bridgeton sono ormai cresciuti, e in questa settima stagione di Big Mouth li seguiremo nel loro percorso verso le scuole superiori. Tra Mostri degli Ormoni, sfide, amicizie e opportunità, il nuovo percorso scolastico si aprirà davanti ai giovani protagonisti, promettendo episodi che siamo sicuri daranno nuova linfa vitale alla serie.



Doona! , stagione 1 (20 ottobre 2023)

Una stella del pop ed un giovane universitario incrociano le loro strade in questa serie, per un k-drama che cercherà di emozionare e divertire.



Justice League, stagioni 1 - 2 (24 ottobre 2023)

Realizzata da Bruce Timm ed ispirata ai fumetti DC, Justice League è una serie animata che adatta per la televisione alcune delle storie più famose riguardanti uno dei gruppi di supereroi più amati di sempre, cercando allo stesso tempo di proporre un suo stile. Se siete fa della controparte cartacea, Justice League farà sicuramente al caso vostro, per un titolo imperdibile per gli appassionati del genere.



Tore, stagione 1 (27 ottobre 2023)

Dopo aver perso una persona a lui cara, Tore, giovane 27enne, cerca di sperimentare nuovi modi per sfuggire alla realtà e reprimere il dolore, in un equilibrio che vacilla sempre più vistosamente. Questa nuova dramedy svedese ci porta dunque a conoscere il giovane e la sua vita divisa tra il lavoro nell'impresa di pompe funebri del padre, ed una sfera privata messa a dura prova dalla recente perdita, per un racconto che proverà ad emozionare e far riflettere su tematiche di grande importanza.



Docuserie e show televisivi

Beckham, stagione 1 (4 ottobre 2023)

Il titolo lascia spazio a poche interpretazioni, e difatti Beckham sarà una docuserie incentrata sul celebre campione inglese che nel corso della sua carriera ha conquistato fan da tutto il mondo, in un percorso che ebbe inizio dai campionati minori. Un cammino che mostra la grande determinazione che il noto calciatore mise in campo per conquistare il successo, tra grandi sfide superate e momento di crescita che lo portarono ad entrare nell'olimpo del calcio.



Ilhados Com a Sagra, stagione 1 (9 ottobre 2023)

Reality nel quale alcune persone vengono portate in un'isola per competere e vincere un ricco premio in denaro. L'idea alla base potrebbe sembrare simile a tanti show di questo tipo, ma qui i partecipanti scopriranno di dover lavorare insieme ad altri membri della loro famiglia, nello specifico al fianco dei genitori della propria compagna o del proprio compagno. Riusciranno a superare gli ostacoli che si troveranno davanti?



Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica, stagione 2 (10 ottobre 2023)

Show televisivo nel quale soltanto i migliori improvvisatori comici riusciranno ad arrivare al traguardo, in una sfida nella quale nulla è scontato.



Big Vape: ascesa e caduta di Juul, stagione 1 (11 ottobre 2023)

La storia di una nota azienda di sigarette elettroniche viene qui ripercorsa, mostrandoci come una startup divenuta in poco tempo multimiliardaria finì per vedere il suo successo andare in fumo ad una velocità assolutamente inaspettata.



Surviving Paradise, stagione 1 (20 ottobre 2023)

Reality nel quale i partecipanti dovranno sfidare la natura e loro stessi, così da poter raggiungere una lussuosa villa ed il ricco premio finale.