Da Ms. Marvel a This Is Us, il ricco catalogo Serie Disney+ di giugno 2022

L'universo cinematografico Marvel è in continua espansione, e Disney+ è decisa a portare avanti il progetto continuando a sviluppare serie che poi andranno a collegarsi anche ai film principali. Infatti anche il prossimo mese ci sarà spazio per una nuova eroina, ovvero Ms. Marvel, che dovrà tenere alta la qualità dei prodotti seriali realizzati dai Marvel Studios. Infatti nella recensione di Moon Knight vi raccontavamo di come iniziassero a farsi sentire alcuni limiti di queste produzioni, e ora siamo curiosi di vedere come Disney porterà avanti tutti i progetti in cantiere. Sempre restando in tema supereroi, stanno per arrivare su Disney tutte le serie Netflix legate alla Casa delle Idee, che andranno a completare un'offerta di grande caratura.



Ms. Marvel, stagione 1 (8 giugno 2022)

Nel nostro speciale dedicato a Ms. Marvel ci chiedevamo se dopo le prime informazioni trapelate non ci fosse il rischio di uno snaturamento del personaggio, e considerando che mancano solo pochi giorni all'uscita, presto avremo un primo responso.

Come i fan sicuramente già sanno la protagonista della vicenda principale è Kamala Khan (Iman Vellani), adolescente americana di origine pakistana che sogna di ottenere dei poteri come i supereroi che da tempo ammira, ma proprio dopo aver realizzato il suo sogno capirà che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Kamala infatti, da scrittrice di fan fiction diverrà a sua volta una supereroina, ma non tutto filerà liscio come immaginava la ragazza, e i primi problemi non tarderanno ad arrivare.



This Is Us, stagioni 1-5 (8 giugno 2022)

La serie drammatica di Dan Fogelman negli ultimi anni ha conquistato gran parte del pubblico, presentando un racconto corale e di grande impatto. Tre archi temporali, un gran numero di personaggi in scena, e una storia coinvolgente sono gli ingredienti del successo di This Is Us, che ora arriverà su Disney+, dove potrete recuperare questo incredibile show.

Jack (Milo Ventimiglia), Rebecca (Mandy Moore), Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) sono solo alcuni dei personaggi che imparerete a conoscere nel corso delle varie stagioni, e proprio il legame che quest'ultimi sono in grado di stabilire con lo spettatore è il motivo per il quale la serie ha riscosso tanto successo, riuscendo a narrarci una vicenda familiare tanto credibile quanto emozionante. Come i fan sapranno la sesta stagione è attualmente in onda, e se volete mettervi in pari questo è il momento giusto per farlo.



Only Murders In The Building, stagione 2 (28 giugno 2022)

Nella recensione di Only Murders In The Building scrivevamo di come lo show fosse riuscito a colpirci in modo positivo, risultando una ventata di freschezza sotto diversi punti di vista.

Infatti l'idea di realizzare una sorta di parodia del genere investigativo aveva funzionato, arricchita dalla presenza di protagonisti degni di nota che catturano da subito la simpatia dello spettatore. Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short) si sono infatti dimostrati assolutamente capaci di dominare la scena, e non vediamo l'ora di seguire gli sviluppi di questa seconda stagione, la quale dovrà anche fornire delle risposte per alcuni quesiti rimasti irrisolti.



Tutte le serie Marvel prodotte da Netflix (29 giugno 2022)

I fan Marvel ansiosi di recuperare qualche prodotto seriale del passato possono esultare, perché stanno per arrivare Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher, Luke Cage e The Defenders, pronte a sbarcare su Disney+ dopo il loro esordio avvenuto anni fa su Netflix.

Certo non sempre la qualità dei suddetti tioli è stata costante, ma ci sono indubbiamente delle autentiche perle che hanno acceso la passione del pubblico per questi supereroi. In particolare questo vale per il Diavolo di Hell's Kitchen, che come scritto nella recensione di Daredevil 3 riuscì a convincerci in toto, mostrando una grande interpretazione sia da parte di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, che di Vincent D'Onofrio nel ruolo di Fisk. Per quanto riguarda le altre produzioni ci sono stati indubbiamente alti e bassi, ma pur non replicando la qualità vista in Daredevil potrebbero comunque sorprendervi, soprattutto se amate la loro controparte cartacea.



Le altre serie di giugno 2022 in arrivo su Disney+

Abbott Elementary, stagione 1 (1 giugno 2022)

Sitcom in stile mockumentary creata da Quinta Brunson, nella quale seguiamo degli appassionati insegnanti intenti a far progredire i loro studenti per prepararli al futuro. Nonostante i fondi scolastici non siano proprio ottimali, i professori cercheranno di fare del loro meglio, anche se non mancherà qualche disavventura. Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, e Sheryl Lee Ralph fanno parte del cast, completato dalla presenza in scena della stessa creatrice dello show Quinta Brunson.



Mixed-Ish, stagioni 1-2 (1 giugno 2022)

Single-camera sitcom ideata da Kenya Barris, Peter Saji e Tracee Ellis Ross, Mixed-Ish è la serie prequel di Black-ish, e ci porta a seguire Rainbow Johnson (Arica Himmel), ragazza di una famiglia mista che si trova ad affrontare le problematiche tipiche dell'adolescenza.



Star, stagione 3 (1 giugno 2022)

Jude Demorest, Brittany O'Grady e Ryan Destiny interpretano rispettivamente Star Davis, Simone Davis e Alexandra "Alex" Crane, tre cantanti pronte a tutto per raggiungere il loro sogno. Star ci porterà a seguire l'ascesa delle tre artiste, tra le mille difficoltà di un settore dove a causa dell'alta competitività non è ammesso neanche il minimo errore.



American Dad, stagione 16 (1 giugno 2022)

La celebre serie animata creata da Seth MacFarlane, Mike Barker, e Matt Weitzman prosegue lungo il suo cammino, e a giugno potremo gustarci i nuovi episodi della sedicesima stagione. L'agente speciale Stan e la sua chiassosa e particolare famiglia sono pronti per tornare, e come al solito possiamo aspettarci un umorismo tagliente, e battute che non potranno non strapparvi un sorriso.



The Orville - New Horizons, stagione 3 (2 giugno 2022)

Creata, scritta e interpretata da Seth MacFarlane, The Orville prosegue il suo viaggio spaziale, verso una terza stagione che dovrà cercare di confermare la bontà del progetto. Infatti in passato la qualità dei vari episodi è stata abbastanza altalenante, ma vista la capacità di MacFarlane la svolta potrebbe essere dietro l'angolo. Come i fan sapranno, i viaggi della USS Orville, nei cicli di episodi precedenti, hanno spesso omaggiato classici della fantascienza come Star Trek, per una parodia che a dispetto dei limiti mostrati sa divertire.



Pose, stagioni 1-2 (8 giugno 2022)

Nella nostra recensione di Pose 2 avevamo sottolineato la grande direzione artistica del titolo, e la scelta azzeccata degli showrunner di mettere in piedi un racconto ancora più intimista ed emotivo, che crea un legame unico verso i protagonisti. Nelle due stagioni che verranno rese disponibili è stata messa in mostra la capacità degli autori di affrontare tematiche di grande richiamo, e tra lotte di genere e la grave epidemia di AIDS degli anni '90, non mancano certamente grandi eventi del passato che hanno avuto risvolti significativi. Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals sono quindi riusciti a confezionare un prodotto di notevole fattura, e da parte nostra speriamo che questo terzo capitolo possa confermare l'alta qualità dei precedenti.



Love, Victor, stagione 3 (15 giugno 2022)

Ormai la fine della scuola si avvicina, e Victor, insieme ai suoi amici, dovrà cercare di capire che direzione prendere. I dubbi e i problemi all'orizzonte sembrano moltiplicarsi, in un viaggio alla scoperta di se stesso che porterà il ragazzo a compiere decisioni difficili che potrebbero cambiare il suo futuro.



Snowfall, stagione 5 (15 giugno 2022)

L'aumento esponenziale di consumo di crack del 1983 portò gravissime conseguenze, che Snowfall ci ha raccontato nel corso delle varie stagioni attraverso i suoi protagonisti. Soldi, droghe e traffici illeciti hanno segnato il destino oscuro di molte persone, e questo titolo ci porta propria a seguire questo lato maligno di Los Angeles.



When We Rise, stagione 1 (15 giugno 2022)

Docu-drama ideata e scritta da Dustin Lance Black, incentrata sul movimento LGBT e sulle persone che hanno lottato per far valere i propri diritti. Il racconto partirà dal 1969 per arrivare ai giorni nostri, proponendo un quadro completo che va ad abbracciare ideali e tematiche di grande spessore. Tra i personaggi più importanti troviamo Cleve Jones interpretato da Guy Pearce, Roma Guy interpretata da Mary-Louise Parker, e Diane interpretata da Rachel Griffiths.



Have You Seen This Man? (22 giugno 2022)

Podcast di stampo crime che indaga su alcuni pericolosi fuggitivi che negli anni hanno fatto perdere le loro tracce, in un percorso che andrà a trattare personaggi divenuti celebri per le loro nefandezze.



The Fosters, stagioni 1-5 (22 giugno 2022)

Peter Paige e Bradley Bredeweg dirigono un family drama che ruota attorno alla vita di coppia di Stef Foster (Teri Polo) e Lena Adams (Sherri Saum). Nel corso delle varie stagioni questa serie è stata capace di trattare tematiche legate al mondo LGBT, riuscendo a dipingere personaggi credibili che hanno conquistato il pubblico.



I Griffin, stagione 19 (22 giugno 2022)

La sitcom animata di Seth MacFarlane non si è mai fatta problemi nello sdoganare tabù e fare battute sferzanti su qualsiasi argomento, e anche per questo I Griffin hanno continuato a proseguire per la loro strada, arrivando fino a questa diciannovesima stagione. Come di consueto ritroveremo tutti i personaggi principali delle passate season, per nuovi episodi che promettono di regalare ancora più intrattenimento e risate.



Atlanta, stagione 3 (29 giugno 2022)

Come sottolineato nella recensione di Atlanta 2, questo è un prodotto che ha avuto il merito non soltanto di mostrare uno spaccato dell'America contemporanea, ma anche di proporre dei protagonisti interessanti e un intreccio suggestivo, riuscendo a convincere in modo deciso. Lo show creato da Donald Glover ha sempre soddisfatto pubblico e critica, e da questa terza stagione non possiamo che aspettarci un'ulteriore conferma positiva, riproponendoci le vicissitudini di Earnest "Earn" Marks (Donald Glover), Alfred "Paper Boi" Miles (Brian Tyree Henry), Darius X (Lakeith Stanfield) e Vanessa "Van" Keefer (Zazie Beetz).



Baymax! (29 giugno 2022)

Lo straordinario successo di Big Hero 6 non poteva che portare alla produzione di sequel e spinoff, e difatti ecco arrivare il prodotto legato al film, ovvero Baymax. Come suggerisce il titolo il famoso robot sanitario sarà protagonista, anche se possiamo aspettarci l'apparizione di qualche volto noto del lungometraggio originale, in un prodotto che accontenterà soprattutto i fan.



Making History (29 giugno 2022)

Tre amici navigano fra diverse linee temporali, ma mentre le loro esplorazioni si fanno sempre più interessanti, la loro vita nel presente inizia ad incappare in diverse problematiche, lasciando il loro destino in balia del tempo.



Good Trouble, stagioni 1-2 (29 giugno 2022)

Lo spinoff di The Fosters arriva su Disney+ accompagnato dalle prime due stagioni, in un racconto ambientato qualche anno dopo la serie madre. Questa volta saremo a Los Angeles, dove Callie e Mariana faranno nuove amicizie cercando di superare i problemi che si troveranno davanti.



Black-Ish - Stagione 8 (29 giugno 2022)

La sitcom di Kenya Barris giunge all'ottava stagione, continuando a seguire la vita della famiglia di Andre 'Dre' Johnson (Anthony Anderson) e Rainbow Johnson (Tracee Ellis Ross). Nel corso delle stagioni i protagonisti hanno dovuto affrontare diverse difficoltà, e anche in questo nuovo capitolo verranno probabilmente trattate tematiche legate alla comunità afroamericana, spaziando da siparietti e battute taglienti a scene più riflessive.