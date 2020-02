Neflix: tutte le serie TV in uscita a marzo 2020

Il mese di febbraio in casa Netflix ha saputo soddisfare gli abbonati su più fronti, con l'uscita di Locke & Key, Narcos: Messico, Better Call Saul e Altered Carbon. Una programmazione di tutto rispetto che non sfigura in confronto alle new entry di questo mese. Termina l'attesa per alcune delle serie più seguite, ma non mancano gli esordi. Ecco a voi le principali serie in uscita su Netflix nel mese di marzo.



Kingdom, stagione 2 (13 marzo 2020)



nel Bel Paese, in parte anche per la mancanza di un doppiaggio italiano, è giunto il momento di vedere cos'ha in serbo la seconda stagione dellaambientata ai tempi dalla dinastia Joseon (1392-1897), che ha unito critica e pubblico in tutto il mondo. Diretta da Kim Seong-hun (The Tunnel)segue le vicende del principe ereditario Lee Chang (Ju Ji-hoon), che si trova ad affrontaregovernato dal padre, a sua volta deceduto e ritornato in vita come zombie assetato di sangue; un segreto tenuto nascosto da unache mira a mantenere il potere sul regno.

Se la prima stagione di Kingdom, con i suoi soli sei episodi, si concludeva troppo velocemente, la speranza è che questa nuova stagione sappia dare maggiore respiro ad una narrazione già di per sé molto buona, rafforzata da un comparto tecnico eccellente e da un cast sempre all'altezza. Questa è senz'altro l'occasione per recuperarla e continuare a seguire la missione per la salvezza del regno.



Lettera al re, stagione 1 (20 marzo 2020)



Esordio per Lettera al re , laprodotta dae basata sull'omonimo libro di. Seguiremo il viaggio del giovane Tiuri, un cavaliere che ha il compito di consegnare una lettera riservata al re,che predice l'ascesa di un eroe che sconfiggerà il principe che minaccia di gettare il mondo nell'oscurità e ristabilire così la pace.

Tra gli interpreti Amir Wilson (His Dark Materials) e David Wenham (Iron Fist, Il Signore degli Anelli). Una serie molto attesa dai fan del fantasy, della quale parleremo senz'altro in futuro.



Self-made: la vita di Madam C.J. Walker (20 marzo 2020)

La premio Oscar Octavia Spencer (The Help) intepreta Madam Walker, che con le proprie forze ha creato un impero di prodotti per la cura dei capelli, divenendo di fatto la prima donna afroamericana milionaria degli Stati Uniti.

Basata sul libro On Her Own Ground scritto dalla trisnipote A'Lelia Bundles, Self-made: la vita di Madam C.J. Walker è il racconto edificante di un'icona afromericana che ha combattuto contro i pregiudizi razziali per promuovere un cambiamento sociale. Una storia di emancipazione che ora, grazie a Netflix, è una mini-serie in quattro episodi distribuita in più di 190 Paesi nel mondo. Da non perdere.



Ozark, stagione 3 (27 marzo 2020)



Tutto è pronto per la terza stagione di, incentrata sulle(Jason Bateman e Laura Linney) che lottano per il controllo sul destino della loro famiglia, mentre il loro casino continua a funzionare. Wendy ha anche unche prevede un'alleanza con Helen (Janet McTeer) e con il boss del cartello Omar Navarro (Felix Solis), ma(Tom Pelphrey) rischia di scombinare le carte in tavola.

Con queste premesse la serie Netflix creata da Bill Dubuque e Mark Williams si prefigura un must per gli amanti del crime-drama. Nell'attesa potete consolarvi con il teaser della terza stagione di Ozark e tirare ad indovinare.



Tutte le altre serie in uscita a marzo 2020 su Netflix



Ad un anno di distanza dalla prima messa in onda su, debutta anche sula terza stagione deldellabasato sui. La seconda stagione ci aveva lasciato con il fiato sospeso, con l'arresto di Archie (KJ Apa) per l'omicidio di Cassidy Bullock e il vero assassino ancora a piede libero. Se ve la siete persa, questa è una buona occasione per vedere come Archie e soci, nei 22 episodi che compongono questa terza stagione. Nel frattempo Riverdale è già stata confermata per una quinta stagione . E se siete fan di questa serie, su Netflix non dovete perdervi la terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina , sempre ambientata nell'universo diGiunge alla seconda stagione laispirata ai giocattoli della lineadi VTech. Il piccolo Cory Carson è pronto a vivere altreesplorando le tortuose strade di Bumperton Hills. Per i bambini l'unica regola è divertirsi!La prima parte della sesta ed ultima stagione di Vikings approda su Netflix dopo il passaggio su TIM Vision, in attesa dello spin-off Vikings: Valhalla , che dovrebbe uscire. Continua così la serie History che narra le avventure romanzate del guerriero Ragnarr Loðbrók (Travis Fimmel) e che segue ora: Bjorn (Alexander Ludwig), ora sovrano di Kattegat, e Ivar (Alex Høgh Andersen), in fuga verso terre sconosciute. E se avete bisogno di una rispolverata alla trama, vi consigliamo di leggere il nostro riassunto di Vikings finora . Non sappiamo ancora quando vedremo la seconda parte dell'ultima stagione di Vikings, ma una cosa è certa; il creatore Michael Hirst avverte di, perché ne serviranno in abbondanza negli ultimi episodi della serie.Castlevania, la serie targata Powerhouse Animation, basata sull'omonimo videogioco del 1986, è pronta a tornare su Netflix., sul mondo non è calata la pace sperata. Trevor Belmont, Sypha Belnades e Alucarde dovranno muoversi in un quadro dove tutto ora sembra imprevedibile. La terza stagione di Castlevania è composta da dieci episodi e, oltre ad un'ottima animazione e ad una varietà più fantasiosa di creature,narrativo che non lascerà indifferenti i fan. Per tutti gli aggiornamenti in merito, vi invitiamo a seguire la sezione Anime di Everyeye.it.Terza stagione per la serie turca che vede Hakan (Çagatay Ulusoy), il commerciante di Instanbul che scopre di essere legato ad un antico ordine segreto. Se vi siete persi l'inizio di questa serie vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di The Protector Iltargatodovrebbe ricominciare da dove l'avevamo lasciato,di Cesar (Diego Tinoco), Ruby (Jason Genao), Jamal (Brett Gray) e Monse (Sierra Capri), dopo che quest'ultima aveva annunciato agli amici la sua decisione di lasciare Freeridge. Dato il crescente interesse del pubblico nel corso delle prime due stagioni, vedremo se gli otto nuovi episodi di On My Block saranno all'altezza delle aspettive.Dopo Ragnarok, arriva dalla Norvegia Bloodride, la nuova serie horror antologica creata da Kjetil Indregard (Maniac). Sei episodi per altrettanti racconti del terrore che mescolano horror e humor nero scandinavo. Un progetto interessante che getta buone premesse per gli appassionati del genere. Vedremo se sarà in grado di mantenerle.Ci spostiamo in Islanda, doveha deciso di produrreche racconta le indagini del profiler Arnar (Björn Thors) sulle tracce di un serial killer che coinvolge anche la casa famiglia, interessata decenni prima da orrendi fatti di sangue. La serie è composta da otto episodi e vede come regista e showrunner l'esordiente Thordur Pallson.Altro esordio per una serie originale Netflix, questa volta siamo in Olanda, dove la moglie di un funzionario in ascesa nell'entourage del sindaco di Amsterdam rimane. Tra amori, legami familiari e i segreti del mondo delle escort di lusso e dei cartelli della droga, la serie porta alla ribalta". Questo il messaggio lanciato dain occasione dell'annuncio diffuso su Instagram i primi di gennaio sulla data d'uscita della terza stagione della produzione originale spagnola. Assisteremo infatti alper l'ultimo semestre prima del diploma, ma le cose sono combiate. Samu (Itzan Escamilla) ha ordito un piano con Guzman (Miguel Bernardeau) per convincere Carla (Ester Exposito) a confessare(Alvaro Rico) nell'omicidio di Marina (Marìa Pedraza), ma quest'ultimo ha fatto sparire l'arma del delitto, uscendone illeso. Vedremo comecondizionerà la situazione al rientro in classe.Debutta la sit-com inglese creata da Mae Martin e Joe Hampson. Mae (Mae Martin) è un astro nascente della stand-up comedy londinese, per la quale: dal romanticismo esasperato alla tossicodipendenza. Un giorno Mae scopre di essere attratta da Georgina (Charlotte Ritchie). Parte così il percorso di Mae verso, nonostante la complessità dei sentimenti e le dipendenze.ha rinnovato per una quarta stagione l'adattamento statunitense dello show israelianosulla vita dei(Finn Roberts e Ariel Mortman) nella prestigiosa Greenhouse Academy dove, tra rivalità, amori e misteri, affrontano, giorno per giorno, le sfide poste dalla quotidianità.Tratta dall'omonimo romanzo diè la serie francese Netflix che, dopo V Wars e Dracula, estende l'interesse della piattaforma streaming per la figura mitologia del vampiro. L'adolescente Doïna (Oulaya Amamra),, è alle prese con i suoi nuovi poteri. Una situazione complicata dal dramma familiare e da una comunità segreta di vampiri che la perseguita.Altro esordio, questa volta per l'americana, serie distribuita da Netflix che getta uno sguardo sullo spietatomischiato ai misteri di una piccola cittadina del Midwest. Una serie drammatica sul prezzo del successo, che vedrà la crisi tra le amiche Addy Hanlon (Herizen Guardiola) e Beth Cassidy (Marlo Kelly) sotto la guida della nuova coach Colette French (Willa Fitzgerald), nonché un racconto di crescita imbrattato dallache sconvolge l'intera cittadina.Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione per Freud, la serie tedesca che romanza. Nella Vienna di fine ‘800 Freud (Robert Finster) si ritroverà al centro di un complotto, insieme ad una sensitiva e ad un ispettore di polizia, e sarà coinvolto nella, sulle tracce dell'assassino. Non mancheranno certo gli intrecci tra crimine e analisi psicologica ad opera del padre della psicanalisi. Di certoAnche questo mese ci troviamo di fronte non solo ad uscite che privilegiano- dal, dalall', passando per l'animazione - ma che arricchiscono anche il panorama internazionale di produzioni originali Netflix, garantendo agli abbonati di tutto il mondo unache non può che fare bene alla cinematografia e al mercato. Non ci resta che augurarvi una buona visione!