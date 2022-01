Netflix, il catalogo serie TV in streaming a febbraio 2022

Lo sterminato catalogo Netflix a febbraio si espanderà ulteriormente, e questa volta sembra che la nota piattaforma abbia anche voluto investire in modo massiccio sulle serie animate, proponendo sia l'interessante show legato all'omonimo videogioco Cuphead, che graditi ritorni come Disincanto e Kid Cosmic. Ma gli show d'animazione rappresentano solo una piccola percentuale dei nuovi arrivi, perché a capitanare le new entry di febbraio troviamo l'attesa Vikings Valhalla, pronta a farci assaporare nuove avventure vichinghe guidate da grandi guerrieri. Infine ci sarà posto anche per lo spazio, perché l'irriverente Space Force farà il suo ritorno con la sua seconda stagione. Ricapitolando, come avrete capito l'offerta è ricca e ampia e all'orizzonte si prospettano grandi cose per gli abbonati Netflix.



Disincanto, Stagione 4 (9 febbraio 2022)

A dispetto degli alti e bassi che hanno caratterizzato Disincanto sin dall'inizio, la serie animata di Matt Groening prosegue spedita, e l'arrivo della nuova stagione ne è una conferma.

Le disavventure medievali della stravagante Bean, accompagnata da Elfo e Luci, ci porteranno verso nuove avventure, e la speranza è che questa volta oltre ai protagonisti venga riservata una maggiore cura anche per i personaggi secondari, andando a limare quei difetti che hanno inficiato sulla qualità generale di Disincanto nei precedenti cicli di episodi (vi consigliamo di cominciare dalla nostra recensione di Disincanto).



La Serie Di Cuphead!, Stagione 1 (18 febbraio 2022)

Lo show animata basato sul celebre videogioco Cuphead, vede al timone Chad e Jared Moldenhauer, e a giudicare dal trailer sembra che lo stile unico che contraddistingue il titolo sia stato preservato.

Cuphead infatti aveva colpito per l'estetica ispirata ai cartoni animati degli anni '30 e sembra che oltre all'aspetto visivo ritroveremo anche i personaggi che abbiamo già apprezzato nel videogame (trovate qui la nostra recensione di Cuphead). Riuscirà Cuphead a ricreare le atmosfere del gioco? O sarà l'ennesimo adattamento mal riuscito?



Space Force, Stagione 2 (18 febbraio 2022)

Greg Daniels (creatore di The Office) e Steve Carell sono i due nomi dietro l'esilarante serie che, come scrivevamo nella recensione di Space Force, ci aveva convinti. Un cast stellare e un'ironia di qualità avevano contraddistinto la prima season che affrontava anche tematiche attuali facendo satira politica sul governo USA del periodo.

Anche questa volta ritroveremo il generale Naird (Steve Carell) e il dottor Mallory (John Malkovich), oltre ai tanti personaggi che ci hanno accompagnati nella prima season, promettendo una nuova stagione tutta da ridere.



Vikings Valhalla, Stagione 1 (25 febbraio 2022)

La serie spinoff della celebre Vikings sta finalmente per arrivare, portandoci 100 anni dopo gli eventi della serie madre. Jeb Stuart sarà al timone dello show, mentre Michael Hirst è coinvolto soltanto come produttore esecutivo. Dopo l'incredibile successo di Vikings, l'hype è a livelli pazzeschi e in molti sperano di trovare delle storie appassionanti come quelle vissute negli anni passati.

Tra i protagonisti troveremo il vichingo Leif Erikson (Sam Corlett), il primo europeo a sbarcare in Nord America; la sorella Freydis (Frida Gustavsson), e Harald Sigurdsson (Leo Suter) che dopo aver fallito nel rivendicare il trono inglese e danese cerca di ripartire da zero. Se avete letto la nostra recensione di Vikings 6 saprete che eravamo rimasti soddisfatti dalla conclusione del titolo, speriamo che le nostre aspettative non vengano tradite anche in questo caso.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a febbraio

Dion, Stagione 2 (1 febbraio 2022)

Basata sull'omonimo fumetto del 2015 di Dennis A. Liu., Dion segue le vicende di Nicole (Alisha Wainwright), una madre rimasta vedova che cerca di crescere nel miglior modo possibile il figlio Dion (Ja'Siah Young). Quest'ultimo però non è un bambino come gli altri, e sembra possedere dei poteri incredibili che lo metteranno in pericolo. Nicole si trova quindi non solo a crescerlo da single, ma anche a dover gestire una situazione apparentemente irreale, mentre Dion dovrà imparare a gestire i suoi poteri senza cadere nelle mani di chi vuole approfittarne. Lo scontro che aveva chiuso il precedente ciclo di episodi si trascinerà sicuramente anche in questa seconda season che arriverà all'inizio del prossimo mese.



Riverdale, Stagione 5 (1 febbraio 2022)

Il teen drama dalle tinte mystery ispirato ai personaggi della Archie Comics sta per approdare su Netflix accompagnato dalla quinta stagione, che porterà con sé anche un salto temporale di ben 7 anni. La misteriosa cittadina nel frattempo ha cambiato pelle, ma i misteri non sono di certo scomparsi, così come i tanti segreti che si annidano dietro l'apparente tranquillità del posto. Tra i protagonisti ritroveremo KJ Apa come Archie Andrews, Cole Sprouse nei panni di Jughead Jones, Lili Reinhart (Betty Cooper), Camila Mendes (Veronica Lodge) e Madelaine Petsch nel ruolo di Cheryl Blossom.



Oscuro Desiderio, Stagione 2 (2 febbraio 2022)

La serie crime/erotica Oscuro Desiderio sta per tornare, in una seconda stagione che però dovrà riscattare gli errori della precedente. Infatti come scrivevamo nella recensione di Oscuro Desiderio questa non era riuscita a mettere in piedi una storia convincente, e i pochi punti di forza non erano stati sfruttati a dovere. Lo show creato da Leticia López Margalli nel corso della prima season era incentrato sull'insegnante Alma Solares (Maite Perroni) e sulla sua relazione con il giovane Darío Guerra (Alejandro Speitzer), e siamo certi che anche nei nuovi episodi ci sarà spazio per relazioni clandestine, tradimenti e intrecci amorosi.



Murderville, Stagione 1 (3 febbraio 2022)

Remake di Murder in Successville, Murdeville vede Will Arnett tra i produttori e nel ruolo del capo detective Terry Seattle, dopo che in passato aveva già preso parte a serie importanti come Bojack Horseman. Terry non sarà solo, e nel corso dei vari episodi vanterà apprendisti di tutto rispetto, interpretati da varie guest star. La particolarità del serial risiede soprattutto nel format scelto, perché Murderville non avrà il classico script da seguire, ma lascerà improvvisare gli attori che si troveranno a risolvere casi di omicidio diversi tra loro. Al timone del titolo troveremo Iain K. Morris e Brennan Shroff, e viste le premesse siamo curiosi di capire come sarà il risultato finale di questo singolare esperimento.



Kid Cosmic, Stagione 3 (3 febbraio 2022)

Come scrivevamo nella recensione di Kid Cosmic 2, la frenetica serie animata Netflix ha cercato di introdurre all'interno della narrazione tematiche importanti e attuali, ma alcuni aspetti non sono stati curati come in passato. Nonostante questo la capacità di intrattenere di Kid Cosmic è rimasta intatta, e siamo fiduciosi sul fatto che anche la terza season ci farà divertire.



Finding Ola, Stagione 1 (3 febbraio 2022)

Hend Sabry interpreta la farmacista Ola Abd ElSabour, madre divorziata che cerca di mantenere la propria famiglia portando avanti anche la sua carriera professionale. Nel corso dei sei episodi che compongono questa stagione Ola intraprenderà un viaggio alla ricerca di se stessa, regalando momenti emozionanti e lasciandoci riflettere su quello che cerchiamo nella nostra vita.



Il Colore Delle Magnolie, Stagione 2 (4 febbraio 2022)

Serie originale Netflix basata sui libri dell'omonima saga di Sherryl Woods che, dopo un buon esordio, farà il suo ritorno il 4 febbraio. Maddie (Joanna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliott) saranno ancora al centro della storia e, dopo essersi aiutate nel gestire la loro vita e la loro nuova attività, ora si troveranno davanti ad alcuni imprevisti che cercheranno di affrontare unendo le forze come in passato. Il Colore Delle Magnolie ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico grazie allo splendido rapporto di amicizia tra le tre protagoniste e siamo certi che anche questa volta il loro legame sarà centrale.



Brooklyn Nine-Nine, Stagione 7 (6 febbraio 2022)

I fan della comedy-poliziesca statunitense Brooklyn Nine-Nine possono esultare, perché presto torneremo nel 99° distretto di Brooklyn dove potremo seguire Jake Peralta (Andy Samberg) e il suo team. Tra gli altri, ritroveremo anche Stephanie Beatriz nei panni di Rosa Diaz; Terry Crews (Terry Jeffords) e Andre Braugher nei panni del capitano Ray Holt. L'ironia e lo stile di Brooklyn Nine-Nine negli anni hanno conquistato sempre più persone, e crediamo che difficilmente questa settima stagione ci deluderà, mettendo in scena nuovamente un racconto irriverente ed emozionante.



Finché Vita Non Ci Separi, Stagione 1 (10 febbraio 2022)

Una villa da sogno e una famiglia che ci vive da generazioni sembrano essere le basi per una storia di successi e lussi, ma la ditta di famiglia che si occupa di matrimoni affronterà delle difficoltà, e i protagonisti di questa nuova serie saranno chiamati ad unirsi per cercare di superare anche i momenti più difficili.



Inventing Anna, Stagione 1 (11 febbraio 2022)

Miniserie creata e prodotta da Shonda Rhimes, basta sull'articolo del New York Times intitolato "How Anna Delvey Tricked New York's Party People". Ma cosa trattava il suddetto pezzo? Protagonista della vicenda era Anna Delvey, nome utilizzato dalla truffatrice Anna Sorokin per truffare alcune delle persone più ricche della Grande Mela. La donna partecipava a feste ed eventi di lusso di grande richiamo per adescare le sue vittime, fingendosi una ricca ereditiera che finiva per derubarli chiedendo prestiti o favori. La serie Netflix pescherà a piene mani proprio dagli eventi reali, anche perché il materiale a disposizione non sembra mancare.



Toy Boy, Stagione 2 (11 febbraio 2022)

Creata da César Benítez, Juan Carlos Cueto e Rocío Martínez Liano, Toy Boy è una serie thriller/erotica che segue le vicende di Hugo (Jesús Mosquera), spogliarellista accusato di omicidio che nel corso della prima stagione ha lottato per provare a dimostrare la sua innocenza. Dopo una catena di eventi significativi, Hugo in questo seconda stagione cercherà giustizia, soprattutto dopo quanto avvenuto nella prima season.



Fishbowl Wives, Stagione 1 (14 febbraio 2022)

Ispirata alla serie manga di Kurosawa R., questa nuova serie giapponese ci presenta un quadro apparentemente perfetto che nasconde una realtà molto più oscura e deprimente. Infatti le sei donne protagoniste della storia sono intrappolate in matrimoni infelici dai quali non riescono ad uscire, e il tutto è ambientato in un lussuoso complesso di appartamenti che dietro la sua perfezione nasconde vite soffocate dall'infelicità.



Fedeltà, Stagione 1 (14 febbraio 2022)

Serie originale Netflix di produzione italiana tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, Fedeltà ha come protagonisti Carlo (Michele Riondino) e Margherita (Lucrezia Guidone), una giovane coppia in crisi che attraversando l'Italia affronterà i propri problemi, lasciando delle riflessioni anche su quello che significa l'amore, e facendoci riflettere sull'ascolto di noi stessi.



Cielo Grande, Stagione 1 (16 febbraio 2022)

Un evento di wakeboard in una sconosciuta località argentina attira l'attenzione di Steffi, giovane atleta messicana. Quest'ultima mettendosi in gioco cercherà anche di indagare sui segreti della propria famiglia, tra colpi di scena e intrecci inaspettati.



Il Giovane Wallander, Stagione 2 (17 febbraio 2022)

Il giovane ufficiale di Polizia Kurt Wallander (Adam Palsson) è pronto a stupirci prendendo parte a nuove indagini, nel corso delle quali mostrerà nuovamente le sue capacità. Un incidente fuori da un nightclub molto frequentato aprirà questa seconda season, e nonostante l'inesperienza Wallander cercherà di arrivare a capo di una situazione intricata e pericolosa.



Uno Di Noi Sta Mentendo, Stagione 1 (18 febbraio 2022)

Teen mystery drama targato Peacock che vede Addy (Annalisa Cochrane), Bronwyn (Marianly Tejada), Cooper (Chibuikem Uche), Nate (Cooper van Grootel) e Simon (Mark McKenna) messi in punizione a scuola poco prima di un evento che va oltre ogni peggiore previsione. Infatti Simon muore, e considerando che aveva lanciato un'app che utilizzava per vendicarsi dei compagni, i moventi non sembrano mancare. Chi sarà il colpevole?



Di Nuovo 15 Anni, Stagione 1 (25 febbraio 2022)

La trentenne Anita riesce a trovare il modo di viaggiare nel tempo tornando a quando aveva 15 anni, ma l'entusiasmo iniziale si porterà dietro anche qualche problema, e il ritorno al passato non sarà come lo immaginava. Il tema del loop temporale negli ultimi anni è stato fonte di diversi film più o meno riusciti, e vedremo come questa serie approccerà e sfrutterà questo espediente.



Le docuserie e gli show televisivi di febbraio

Il Carnivoro, Stagione 10 - Parte 2 (2 febbraio 2022)

Il celebre Steven Rinella è protagonista della decima stagione de Il Carnivoro, serie nella quale lo abbiamo visto in situazioni estreme negli angoli più remoti del globo. Steven infatti mangia ciò che caccia, e nel corso delle varie season è sempre riuscito a portare a termine il suo obiettivo, anche superando i numerosi ostacoli naturali che si trovava davanti.



L'amore È Cieco: Giappone, Stagione 1 (8 febbraio 2022)

Reality giapponese nel quale vengono fatte incontrare delle persone single che cercano l'anima gemella. Riusciranno a trovarla, o finiranno per respingere il candidato che avranno davanti?



Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy? (8 febbraio 2022)

Ms. Pat ripercorre il suo percorso e le difficoltà incontrate nell'essere madre, il tutto utilizzando il suo inconfondibile umorismo che l'ha resa celebre.



Caccia Ai Killer, Stagione 2 (9 febbraio 2022)

Investigatori che hanno seguite piste riguardanti famosi serial killer raccontano le agghiaccianti scoperte fatte durante le loro ricerche, in una scia di sangue terrifica che spesso li ha portati ad affrontare situazioni tragiche.



Idee Da Vendere, Stagione 1 (9 febbraio 2022)

Degli imprenditori brasiliani propongono le loro idee davanti ad una giuria per vincere il montepremi finale, in un reality che potrebbe cambiare la vita del vincitore.



L'amore È Cieco, stagione 2 (11 febbraio 2022)

Trenta partecipanti si parlano senza poter vedere il volto dell'altro, passando poi alla fase successiva in caso di responsi positivi. Trovare la persona della propria vita può essere una procedura lunga e complessa, ma la frenesia di questo show di speed dating alleggerisce senza dubbio il processo.



Swan Shop: Mercatino Alla Radio, Stagione 2 (16 febbraio 2022)

Il programma radiofonico Swan Shop annuncia oggetti di ogni tipo che verranno messi in vendita in un apposito mercato, e i collezionisti non vedono l'ora di sintonizzarsi per scoprire le gemme nascoste che verranno proposte.



Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, Stagione 1 (16 febbraio 2022)

Il poliedrico rapper statunitense Kanye West viene raccontato come mai prima in questa docuserie, regalando un dietro le quinte prezioso che i fan non vedranno l'ora di scoprire. Una carriera incredibile che lo ha portato a vincere le sfide che la vita gli ha messo davanti, raggiungendo un successo planetario e trasformandolo in una vera e propria icona.



Mo Gilligan: There's Mo To Life (17 febbraio 2022)

Mo Gilligan ripercorre il suo passato tra una risata e l'altra, dando però anche spunti di riflessione importanti riguardo gli ostacoli che ha dovuto superare.



Al Passo Con I Kardhasian, Stagioni 9-10 (17 febbraio 2022)

Netflix continua a puntare sui Kardashian e sulla loro popolarità, aggiungendo di mese in mese nuove stagioni della celebre famiglia. I fan ovviamente non vedono l'ora, ed è incredibile vedere come anche a distanza di alcuni anni il richiamo dei Kardashian riesca ad attirare l'attenzione.



Bubba Wallace: In Gara Contro Ogni Limite, Stagione 1 (22 febbraio 2022)

L'unico pilota nero della Nascar è il personaggio principale di questa docuserie, nel corso della quale verranno ripercorse le tappe fondamentali della sua carriera e l'importanza della sua presenza in un circuito così importante.