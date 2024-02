Netflix: marzo è un mese ricchissimo per le serie TV

A marzo arriveranno su Netflix diverse serie interessanti, e tra quelle più attese sono presenti anche alcuni nomi di peso che siamo certi si porteranno dietro molte aspettative. Partendo dai titoli italiani, è in arrivo Supersex, serie che andrà ad esplorare la vita di Rocco Siffredi; mentre volgendo il nostro sguardo verso le novità internazionali spiccano The Gentleman, che coinvolge Guy Ritchie, autore del film omonimo, ed Il problema dei 3 corpi, che vedrà il ritorno di David Benioff e DB Weiss nel panorama seriale dopo l'ultima stagione de Il Trono di Spade, che suscitò reazioni molto contrastanti. L'hype probabilmente è in gran parte riservata proprio a Il problema dei 3 corpi, ma vi consigliamo comunque di non sottovalutare anche tutte le altre novità, anche perché, visto il grande quantitativo di uscite, potrebbe tranquillamente esserci qualche gradita sorpresa.



Supersex, stagione 1 (6 marzo 2024)

Liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi (interpretato da Alessandro Borghi), creata e scritta da Francesca Manieri, Supersex vedrà questa prima stagione suddivisa in sei episodi, nel corso dei quali saranno alla regia Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

La trama andrà ad approfondire la vita del celebre pornoattore, ripercorrendo le sue origini e la sua vita, in un viaggio alla scoperta di un personaggio che è diventato un simbolo del settore. Tra i principali interpreti infine troviamo Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Saul Nanni, Enrico Borello, Vincenzo Nemolato, Gaia Messerklinger, Jade Pedri e Linda Caridi.



The Gentlemen, stagione 1 (7 marzo 2024)

Ispirata al film omonimo del 2019 (del quale parlammo nella recensione di The Gentleman), questa nuova serie vedrà alla regia lo stesso Guy Ritchie, che aveva diretto la pellicola originale. In questa prima stagione troveremo una storia che dovrebbe replicare le stesse atmosfere del film, portandoci a scoprire la malavita britannica.

Nello specifico, seguiremo Eddie Horniman (Theo James), che dopo aver ereditato la proprietà del padre, parte di un vero e proprio impero legato alla cannabis, decide di proteggere la famiglia dagli attacchi delle organizzazioni criminali. Nonostante le intenzioni iniziali, l'uomo finirà per seguire il percorso del padre, e la scelta di star fuori da quel mondo lascerà presto il posto alle ambizioni di Eddie. Infine, nel cast sono confermati Theo James, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito e Peter Serafinowicz, per quella che è senza dubbio una delle serie più attese del prossimo mese.



Il problema dei 3 corpi, stagione 1 (21 marzo 2024)

Dopo gli importanti traguardi raggiunti grazie a Il Trono di Spade, David Benioff e DB Weiss portano in scena Il problema dei 3 corpi, trilogia fantascientifica scritta da Liu Cixin. Passato, presente e futuro della Terra si intrecceranno in una storia nella quale seguiamo il conflitto tra alieni e umani.

In particolare, il racconto inizia negli anni '60 dagli occhi dell'astrofisico Ye Wenjie, il quale, dopo aver ricevuto un misterioso messaggio, darà il via ad una serie di eventi senza precedenti che cambieranno il futuro dell'umanità. Infine, segnaliamo che fanno parte dell'ampio cast Liam Cunningham, John Bradley, Jonathan Pryce, Benedict Wong, Tsai Chin, Elza González, Saamer Usmani, Sea Shimooka, Zine Tseng, Jess Hong e Jovan Adepo.



Tutte le altre serie Netflix di marzo 2024

Furies, stagione 1 (1 marzo 2024)

Furies, serie francese ideata da Yoann Legave e Jean-Yves Arnaud, ci porta all'interno della malavita parigina, seguendo Lyna, giovane donna decisa a vendicare la morte del padre. Per realizzare il suo scopo, Lyna decide di unirsi ad un'organizzazione criminale gestita da Furia (boss della zona), ma ben presto si renderà conto che la sua scelta condizionerà anche il suo futuro. Infine, andando ad analizzare il cast, troviamo Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz, Steve Tientcheu, Quentin Faure, Jeremy Nadeau, Sandor Funtek, Anne Azoulay e Eye Haïdara.



Blood & Water, stagione 4 (1 marzo 2024)

La storia di Puleng e Fikele continuerà ad arricchirsi in questa quarta season, svelando i segreti di alcuni personaggi chiave, e dando spazio a nuovi appassionanti intrecci legati ai personaggi di questa serie sudafricana.



Meet Me After School, stagione 1 (1 marzo 2024)

Akira Kuroiwa, 15enne, e Hijiri Suenaga, insegnante di 25 anni, iniziano una relazione, per un intreccio che porterà i due ad affrontare diversi ostacoli legati sia alla differenza di età che al ruolo della donna, la quale potrebbe rischiare di perdere il posto e la reputazione.



Anikulapo: L'ascesa dello spettro, stagione 1 (1 marzo 2024)

Per evitare di fallire la sua missione e compiere il suo destino, Saro deve ritornare ad Ojumo, ma qui, ad attenderlo, troverà un compito molto difficile, per una serie nigeriana che sembra toccare il genere fantasy, e vedrà il cast composto, tra gli altri, da Kunle Remi, Bimbo Ademoye, Sola Sobowale e Taiwo Hassan.



Maamla Legal Hai, stagione 1 (1 marzo 2024)

Siamo nella zona del tribunale distrettuale di Patparganj, dove i legali del posto tentano di mantenere l'ordine e la giustizia in un clima fin troppo caotico che rischia di sfuggire dal loro controllo.



Resident Alien, stagione 1 (1 marzo 2024)

Basata sull'omonimo fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, Resident Alien vede protagonista l'alieno Harry, il quale, dopo essere atterrato sulla terra, prende le sembianze di un dottore. In Colorado l'alieno inizia ad ambientarsi, ma la sua missione lo metterà presto davanti ad una difficile decisione. Per il momento sembra essere previsto l'arrivo della prima stagione della serie, ma, considerando il successo ottenuto e le tre stagioni all'attivo, possiamo aspettarci che anche gli episodi successivi vengano aggiunti in futuro.



La Linea Verticale, stagione 1 (1 marzo 2024)

La Linea Verticale ci porta all'interno di un reparto di urologia oncologica, dove seguiamo gli avvenimenti che si susseguono tramite gli occhi dei pazienti, in un racconto nel corso del quale impareremo a conoscere i vari protagonisti.



Non Uccidere, stagione 1 (1 marzo 2024)

Valeria Ferro è una detective che indaga su omicidi legati alla gelosia, rabbia e vendetta, in una continua ricerca della verità e della giustizia, per una serie ideata da Claudio Corbucci.



Das Signal - Segreti dallo spazio, stagione 1 (7 marzo 2024)

Diretta da Sebastian Hilger e Philipp Leinemann, Das Signal - Segreti dallo spazio segue Sven (Florian David Fitz), un padre single che dopo la misteriosa scomparsa della moglie astronauta Paula (Peri Baumeister) cerca di avere delle risposte riguardo quanto successo. L'uomo e la figlia Charlie (Yuna Bennett), colpiti dalla vicenda, proveranno a trovare la verità, ma col passare del tempo i loro dubbi apriranno la strada a pericoli e risposte inaspettate, per un mystery drama che potrebbe rivelarsi molto interessante.



Young Royals, stagione 3 (11 marzo 2024)

Dopo una prima stagione nella quale avevamo seguito l'ingresso in una prestigiosa scuola del principe Wilhelm (Edvin Ryding), ed una seconda season nella quale tra i tanti sviluppi si era posto le basi per le importanti rivelazioni finali, ora questo terzo ciclo di episodi (che sarà l'ultimo) dovrà porre fine a tutti gli intrecci rimasti irrisolti, per un finale atteso da tutti i fan della serie.



Bandidos, stagione 1 (13 marzo 2024)

Miguel (Alfonso Dosal), Lilí (Expósito) e Wilson (Juan Pablo Medina) formano una squadra per cercare un tesoro perduto nei Caraibi messicani, ma la loro fame di gloria incontrerà presto le prime difficoltà, soprattutto considerando che il gruppo preferisce improvvisare piuttosto che elaborare un buon piano, in una serie creata da Pablo Tébar.



Girls5eva - La rivincita delle pop star, stagione 3 (14 marzo 2024)

Sara Bareilles, Busy Philipps, Paula Pell, Renée Elise Goldsberry sono le attrici protagoniste di questa comedy, interpreti delle componenti di quella che era una band di successo, che dopo una serie di eventi finì per sgretolarsi. Ora, a ben 20 anni di distanza, il loro ritorno è sempre più vicino, anche se ognuna di loro ha una vita fatta di impegni quotidiani e percorsi diversi , e riunire il gruppo non sarà affatto semplice.



Chicken Nugget, stagione 1 (15 marzo 2024)

Scritta e diretta da Lee Byeong-heon, e basata sull'omonimo webtoon, questa serie coreana avrà come protagonista una ragazza che viene misteriosamente trasformata in un Chicken Nugget. Due uomini tenteranno di salvarla da una triste fine, ma capire come cambiare questa tragicomica situazione non sarà semplice, per una comedy che promette di divertire ed intrattenere.



Mano De Hierro, stagione 1 (15 marzo 2024)

Serie drammatica ideata da Lluís Quílez che ci porta a seguire un pericoloso traffico di droga e coloro che lo alimentano. Jaime Lorente, attore conosciuto per il ruolo di Denver ne La casa di carta, sarà tra i protagonisti, in una storia che partirà dal minaccioso regno criminale gestito da Joaquín Manchado (Eduard Fernández). Il pericoloso boss sembra inarrestabile, ma una serie di eventi scatenerà una catena di attacchi e vendette, per un crime thriller ricco di tensione.



Young Royals Forever (18 marzo 2024)

Documentario che andrà ad approfondire la serie Young Royals, tra interviste, dietro le quinte e retroscena legati alla terza season in arrivo.



Satu, stagione 1 (27 marzo 2024)

Dopo il fallimento della loro startup, tre giovani imprenditori si ritrovano indebitati fino al collo, ma una clamorosa idea potrebbe salvarli dalla bancarotta: sfruttare la religione per ingannare le persone e racimolare i soldi necessari. Un business che potrebbe procurar loro grandi profitti, mettendo però a rischio il futuro.



Docuserie e show televisivi di marzo 2024

Date da mangiare a Phil, stagione 7 (1 marzo 2024)

Phil Rosenthal continua il suo tour culinario mondiale, assaggiando ogni tipo di piatto locale e facendoci conoscere località anche lontane che offrono prelibatezze indimenticabili.



The Netflix Slam, speciale (3 marzo 2024)

Il grande Rafael Nadal ed il talentuoso Carlos Alcaraz si sfidano in questo speciale Netflix che proietta la piattaforma nel mondo del tennis, in un evento nel quale è prevista anche la partecipazioni di altre figure legate a questo incredibile sport.



Men On A Mission, stagione 1 (4 marzo 2024)

Alcuni celebri comici interpretano degli studenti delle scuole superiori, e nel corso degli episodi accoglieranno diverse celebrità sfidandole al ritmo di battute e risate, in uno show coreano tutto da ridere.



The Program: Rompere il silenzio, stagione 1 (5 marzo 2024)

Docuserie incentrata sul turbolento passato di una ragazza, tra riflessioni e conseguenze di quegli anni.



Full Swing: Una stagione di golf, stagione 2 (6 marzo 2024)

Docuserie che segue alcuni giocatori di golf professionisti, fornendo un quadro completo sulla vita dentro e fuori del campo di questi atleti.



Turning Point: La bomba atomica e la guerra fredda, stagione 1 (12 marzo 2024)

Titolo che ripercorre alcuni punti chiave che riguardano l'ultimo secolo, partendo dalla creazione della bomba atomica, per poi passare dalla corsa agli armamenti degli anni successivi, fino ad arrivare all'invasione russa dell'Ucraina dei giorni nostri.



Is It Cake? - Dolci Impossibili, stagione 3 (29 marzo 2024)

Pasticcieri esperti si sfidano nel creare torte che devono rappresentare alcuni oggetti specifici, mostrando un talento ed una creatività impareggiabili.