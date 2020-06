Netflix: tutte le novità in streaming a luglio 2020

Giugno è stato caratterizzato daIl'esordio di alcune nuove produzioni originali, tra le quali l'italiana Curon, che nonostante i difetti ha mostrato anche degli spunti interessanti. Con questo nuovo appuntamento dedicato alle uscite Netflix, andremo invece a vedere in dettaglio le proposte di luglio, che si preannuncia come un mese caldo, e questo non solo per le temperature estive, ma soprattutto per l'arrivo di nuove serie molto interessanti. Eccovi quindi un riepilogo di quello che potrete trovare tra qualche settimana, tra nuovi contenuti originali e alcuni graditi ritorni.



Warrior Nun, stagione 1 (2 luglio 2020)

Tratta dal fumetto di Ben Dunn (Warrior Nun Areala), la serie diretta da Simon Barry (autore di Continuum), vedrà come protagonista Ava (interpretata da Alba Baptista), che verrà resuscitata dopo la morte grazie ad un misterioso manufatto. La giovane diciannovenne, decisamente poco religiosa rispetto al ruolo che ricopre, entrerà a far parte dell'Ordine della Spada Cruciforme, gruppo nel quale suore e preti combattono le forze del male sulla Terra con i poteri conferiti dall'ordine.

Tra i protagonisti, le suore Lilith (Lorena Andrea), Shotgun Mary (Toya Turner), Padre Vincent (Tristán Ulloa), e la Madre Superiora (Sylvia de Fanti). Preparatevi per questa prima stagione di dieci episodi, nella quale l'azione sicuramente non mancherà.



Cursed, stagione 1 (17 luglio 2020)

Cursed, basata sulla graphic novel di Frank Miller e Tom Wheeler, che sono anche creatori e showrunner della serie, propone una rivisitazione del mito di Nimue del ciclo arturiano. Nimue, interpretata da Katherine Langford, è un'adolescente dotata di un potere che la porterà a diventare Dama del Lago, in una vita segnata da sofferenze e tragedie.

La ragazza, troverà in Artù (Devon Terrell) un alleato, e con quest'ultimo affronterà un viaggio per portare un'antica spada a Merlino (Gustaf SkarsgArd). Nel corso di questo viaggio, Nimue dovrà imparare ad utilizzare i suoi poteri, trovandosi ad affrontare nemici temibili come Re Uther (Sebastian Armesto) e i Paladini Rossi. Una serie che, visti i nomi coinvolti e le premesse della storia, è sicuramente tra le uscite più attese di luglio.



The Umbrella Academy, stagione 2 (31 luglio 2020)

Dopo il finale della scorsa stagione, finalmente ritorna The Umbrella Academy (della quale potete leggere la nostra recensione della prima stagione). Basata sulla graphic novel di Gerard Way e Gabriel Ba, la storia vede protagonisti sette ragazzi dotati di poteri speciali nati lo stesso giorno. Questi vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves, che li spinge a lavorare sulle loro abilità per poter in futuro proteggere il mondo. L'uomo si rivela fin troppo autorevole e rigido nei confronti dei ragazzi, che decidono di andarsene una volta raggiunta l'età adulta, lasciando la Umbrella Academy.

In cinque, dopo la morte del padre adottivo, si riuniscono, e scoprono che il destino del mondo dipende dalle loro azioni. La prima stagione era sicuramente avvincente, riuscendo a calibrare nel modo giusto azione, ironia e sviluppo dei personaggi. Steve Blackman, creatore della serie, ha detto di voler seguire la controparte cartacea, e non resta quindi che aspettare il 31 luglio per scoprire se questa seconda stagione sarà all'altezza delle aspettative.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a luglio 2020

Mystic Pop-up Bar, stagione 1 (2 luglio 2020)

Una nuova serie coreana con Hwang Jung-eum, Yook Sung-jae e Choi Won-young, nella quale un giovane dotato di particolari poteri si trova a lavorare in un bar storico. La particolarità è che qui i clienti verranno aiutati attraverso l'esplorazione dei loro sogni, in una serie dalle premesse interessanti nella quale commedia, azione e fantasy si uniscono. Forse l'esordio di Mystic Pop-up Bar non si trascina dietro la stessa attenzione di altri titoli, ma considerando la qualità delle recenti produzioni coreane siamo sicuri che possa avere tutte le carte in regola per sorprendere.



Il Club delle Babysitter, stagione 1 (3 luglio 2020)

Ispirandosi ai romanzi di Ann M. Martin, questa prima stagione de Il Club delle Babysitter affronterà tematiche attuali come il razzismo, il divorzio e il senso d'appartenenza, seguendo l'amicizia formatasi in un gruppo di ragazze che hanno avviato un servizio di babysitting. Alicia Silverstone, interpreterà Elizabeth Thomas-Brewer, madre di Kristy Thomas (interpretata da Sophie Grace). Tra le protagoniste, da segnalare anche Malia Baker che sarà Mary-Anne Spier, Momona Tamada nei panni di Claudia Kishi, Shay Rudolph che sarà Stacey McGill, e infine Xochitl Gomez come Dawn Schafer.



Le Ragazze del Centralino, stagione 5 (3 luglio 2020)

Arriva la seconda parte della quinta e ultima stagione de Le Ragazze del Centralino, serie ambientata a fine anni venti, nella quale le protagoniste, Lidia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fernández García), Ángeles (Maggie Civantos) e Marga (Nadia de Santiago), assunte da una compagnia telefonica, cercano la propria indipendenza cercando di coniugare con successo vita e lavoro.



Ju-On: origins, stagione 1 (3 luglio 2020)

Dopo il film di Takashi Shimizu, e i sequel, remake, e reboot che sono seguiti, arriva anche la serie Netflix di Ju-On. Questa sarà un prequel del film, e andrà ad esplorare i misteri che si celano dietro l'orrore che vive nella casa dove andranno l'investigatore del paranormale Odajima (Yoshiyoshi Arakawa), assieme ad Haruka (star dello spettacolo interpretata da Yuina Kuroshima). Ju-On: origins, diretta da Sho Miyake, sarà la prima serie horror giapponese ad approdare su Netflix, e svelerà cosa è realmente accaduto nella casa maledetta, in un'indagine che unirà horror e dramma, trascinando i protagonisti in una storia oscura che li segnerà per sempre.



The Underclass, stagione 1 (5 luglio 2020)

Una nuova produzione Thailandese, nella quale seguiremo le vicende di una studentessa delle scuole superiori che resta invischiata negli affari di una gang locale, con la giovane alla scoperta di sé stessa e alla ricerca di una strada da seguire per il suo futuro.



Stateless, stagione 1 (8 luglio 2020)

Con la partecipazione di Cate Blanchett, che ha lavorato anche all'ideazione di questa nuova miniserie, Stateless ci porta a vivere la storia di quattro sconosciuti che si incontrano in un centro di detenzione per migranti in Australia. Un dramma che affronta le tematiche relative alla chiusura degli stati verso chi cerca una nuova vita che possa offrirgli delle possibilità. Nel cast, troviamo anche Yvonne Strahovski, Jai Courtney, Fayssal Bazzi, Asher Keddie, Marta Dusseldorp e Dominic West.



The Protector, stagione 4 (9 luglio 2020)

Poco dopo l'uscita della terza stagione, torna The Protector, con la lotta di Hakan (interpretato da Çagatay Ulusoy) per la sua città che prosegue con i nuovi episodi. La serie turca creata da Binnur Karaevli, vede ora una Istanbul in preda al caos, con il protettore Hakan che cercherà di contrastare nuovamente gli Immortali, dopo una terza stagione che ci aveva convinti (come potete leggere nella nostra recensione di The Protector 3).



Oscuro Desiderio, stagione 1 (15 luglio 2020)

Un nuovo thriller erotico ambientato in Messico, nel quale Alma Solares, brillante professoressa universitaria che ha da poco rotto col marito, intreccia una relazione con Darío Guerra, un giovane di 23 anni. Una passione che presto si trasformerà in ossessione, trasformando una storia d'amore in una vicenda ricca di intrighi e misteri.



Show televisivi e docuserie

Vuoi Sposarmi, stagione 1 (1 luglio 2020)

Un reality nel quale sono organizzati matrimoni a sorpresa con l'aiuto di tre esperti del settore, i quali aiuteranno le coppie a realizzare i propri sogni con festeggiamenti incredibili in grado di rendere unico uno dei momenti più importanti della vita di ogni persona.



Dating Around: Brasile, stagione 1 (10 luglio 2020)

Degli appuntamenti al buio tra single in Brasile, con quest'ultimi che, in caso di amore a prima vista, potranno rivedersi per un secondo appuntamento.



Unsolved Mysteries, stagione 1 (1 luglio 2020)

Il reboot di Netflix di Unsolved Mysteries, riporterà alla luce gli avvenimenti più strani degli ultimi anni, coinvolgendo le persone che sono state testimoni di questi eventi. Ogni episodio sarà dedicato ad una vicenda diversa, in una serie di casi tuttora avvolti nel mistero.