Netflix: tutte le novità in uscita a settembre 2020

L'Inferno sulla terra portato dalla quinta stagione di Lucifer, ha contraddistinto il mese di agosto, con un mese rovente ricco di titoli interessanti e nuove proposte sorprendenti, come dimostra la nostra recensione di High Score, docuserie incentrata sul mondo videoludico. Settembre significa il ritorno tra i banchi di scuola e la fine delle vacanze estive, ma forse Netflix riuscirà a risollevare il vostro umore, con nuove uscite degne di nota, come l'epopea spaziale di Away, il ritorno di Baby con la sua terza stagione, e Ratched, nuova serie di Ryan Murphy. Le novità non finiscono qui; eccovi quindi un resoconto completo di tutte le nuove uscite Netflix di settembre.



Away, Stagione 1 (4 settembre 2020)

L'astronauta Emma Green, interpretata da Hilary Swank (vincitrice di due premi Oscar), prende parte ad una missione triennale verso Marte e questo la porterà lontano dalla figlia adolescente (Talitha Bateman) e dal marito (Josh Charles). Away, nuova serie originale Netflix creata da Andrew Hinderaker, Matt Reeves e Jason Katims, andrà ad esplorare i rapporti tra Emma e la famiglia, prima della partenza per una missione tanto rischiosa quanto affascinante, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro dell'intera umanità.

Una storia d'amore epica che parlerà di sacrificio e passione, con una protagonista che dovrà fare delle rinunce importanti per raggiungere i propri sogni, affrontando una sfida senza precedenti.



Baby, Stagione 3 (16 settembre 2020)

Lo scandalo delle baby squillo che coinvolse il quartiere Parioli di Roma, fu una vera e propria bomba mediatica e ispirò Baby, che giunge ora alla sua terza e ultima stagione. In Italia la serie è molto seguita, con una fanbase ormai solida, a prova del fatto che il progetto ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico.

Le protagoniste, Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani), sono state protagoniste di una seconda stagione che, seppur con qualche limite, ha esplorato le gioie e le paure tipiche dell'età adolescenziale, accompagnandoci fino a questa terza parte che dovrà chiudere il cerchio, come confermato anche dal collettivo di sceneggiatori composto da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol.



Ratched, Stagione 1 (18 settembre 2020)

Avevamo analizzato l'ultima fatica Netflix di Ryan Murphy nella nostra recensione di Hollywood, che aveva convinto sotto molti punti di vista, ma il prolifico showrunner torna con una nuova produzione per il colosso streaming. Ratched, è la nuova serie drama/horror americana basata sul romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey e sarà incentrata sulla figura dell'infermiera Mildred Ratched, interpretata da Sarah Paulson.

Una donna all'apparenza perfetta che, una volta inserita nel team medico di un rinomato centro psichiatrico, rivelerà la sua natura maligna. Nonostante la serie debba ancora fare il suo debutto, è già giunto il rinnovo da parte di Netflix, a riprova della fiducia riposta nel talento di Murphy.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad agosto 2020

H, Stagioni 1-4 (1 settembre 2020)

Approda su Netflix H, sitcom francese andata in onda tra il 1998 e il 2002. Se vi state chiedendo quali siano le tematiche della serie, sappiate che il titolo stesso contiene la risposta ai vostri interrogativi, perché H sta per Humour, Histoire et Hôpital. Protagonisti i membri di un team medico dalle dubbie capacità, che lavorano in un ospedale dei sobborghi parigini. Questa improbabile compagnia si renderà protagonista di scene sopra le righe, che riusciranno a strapparvi più di una risata, con situazioni surreali in grado di regalarvi diverse ore di puro intrattenimento.



Il Giovane Wallander, Stagione 1 (3 settembre 2020)

Il commissario svedese Kurt Wallander, ispirato al personaggio creato dallo scrittore Henning Mankell, è il protagonista di questa nuova serie originale Netflix, in arrivo il 3 settembre. Dopo il precedente adattamento realizzato da BBC One, questo sarà un prequel incentrato su un Wallander ancora giovane che, poco dopo aver concluso l'accademia di polizia, dovrà affrontare il suo primo vero caso da poliziotto. Il personaggio verrà interpretato dall'attore Adam Palsson, in una prima stagione suddivisa in sei capitoli.



Was It Love?, Stagione 1 (3 settembre 2020)

Una nuova serie coreana romantica composta da sedici episodi, con al centro la vita di una madre single, che si trova a riscoprire l'amore. Visto il successo delle recenti produzioni coreane, chissà se anche Was It Love? riuscirà a mantenere uno standard qualitativo di buon livello, soprattutto per quanto riguarda la scrittura dei personaggi, vero punto di forza dei K-Drama arrivati su Netflix negli scorsi mesi.



Julie And The Phantoms, Stagione 1 (10 settembre 2020)

Julie (Madison Reyes), è una ragazza appassionata di musica che fatica a mantenere vivo il suo interesse dopo la morte della madre, con la quale condivideva questa passione. Questo fino a quando tre fantasmi fanno la loro comparsa nello studio della defunta, riaccendendo la passione di Julie. Julie And The Phantoms è realizzata dal regista di High School Musical e anche questa volta la musica avrà sicuramente un ruolo chiave all'interno della serie.



The Gift, Stagione 2 (10 settembre 2020)

Atiye (Beren Saat), è una pittrice di Istanbul che vive una vita all'apparenza perfetta. La ragazza, però, dopo aver visitato l'antico tempio di Gobeklitepe, scopre, grazie all'aiuto dell'archeologo Erhan (Mehmet Günsür) di avere un legame con questo misterioso luogo. Questo la porterà a stravolgere la propria vita, andando alla ricerca delle verità nascoste tra le rovine del posto. La seconda stagione della serie turca cercherà sicuramente di far luce sulle questioni lasciate aperte dal finale della prima stagione, nella speranza che la qualità generale dello show possa migliorare.



Altro Che Caffè, Stagione 2 (11 settembre 2020)

La comedy francese ideata da Igor Gotesmantorna per una seconda stagione. Questi nuovi episodi vedranno nuovamente al centro della storia la famiglia Cohen di Parigi, con la loro macelleria convertita e pronta per il mercato della cannabis. I loro piani, nel corso della prima stagione, non sono andati come previsto e sarà interessante vedere come proseguirà la storia, dopo un finale che vedeva la famiglia immischiata in una situazione complicata.



The Duchess, Stagione 1 (11 settembre 2020)

Katherine Ryan interpreta una madre single di Londra e la sua vita problematica sarà al centro della trama di questa serie. La donna prova un grande affetto per il figlio e vorrebbe averne un altro con lo stesso uomo, nonostante i rapporti tutt'altro che idilliaci con il padre del primogenito.



Criminal: Regno Unito, Stagione 2 (16 settembre 2020)

La serie televisiva antologica britannica creata da Kay Smith e Jim Field Smith torna con questa seconda stagione, dopo una prima parte che presentava alcuni spunti originali interessanti, come la scelta di utilizzare la stanza dell'interrogatorio come il luogo nel quale ambientare la trama. Criminal affrontava casi diversi riguardanti Germania, Spagna, Regno Unito e Francia, con tre episodi dedicati a ciascun Paese, realizzati da tre team diversi di autori, registi e interpreti. Se da una parte ciò rendeva interessante il confronto tra i vari Stati, dall'altra evidenziava una certa ripetitività di fondo nello schema narrativo degli episodi. La speranza è che con questa seconda stagione vengano arginati i difetti della precedente.



Sneakerheads, stagione 1 (25 settembre 2020)

Una nuova comedy nella quale l'ossessione di Devin per le sneaker, porterà il padre di famiglia interpretato da Allen Maldonado a contatto con un business che coinvolge migliaia di persone. Una serie che cercherà di intrattenere e allo stesso tempo far appassionare gli spettatori ai personaggi.

Show televisivi e docuserie

Al Passo Con I Kardashian, Stagioni 3-4 (1 settembre 2020)

Arrivano la terza e la quarta stagione del reality televisivo statunitense che ci porta nella vita della famiglia Kardashian, per la felicità dei fan. Negli USA questa serie ha riscosso un enorme successo, con i Kardashian ormai divenuti delle vere e proprie celebrità, tanto che l'eco della loro fama ha oltrepassato i confini, arrivando anche da noi.



I Segnalibri, Stagione 1 (1 settembre 2020)

Alcune star leggono libri per bambini scritti da autori di colore, per sensibilizzare i più piccoli su concetti fondamentali come: uguaglianza, empatia, amore per se stessi e antirazzismo.



Felipe Esparza: Bad Decisions, Stagione 1 (1 settembre 2020)

Due spettacoli dal vivo dall'intrattenimento assicurato - uno in inglese e l'altro in spagnolo - del grande comico Felipe Esparza, che sbarca così su Netflix con i suoi show.



Top Chef, Stagioni 3-4 (1 settembre 2020)

La terza e la quarta stagione di Top Chef approdano su Netflix e la tensione tra i fornelli torna ad accendere la sfida tra i cuochi che partecipano al reality.



Bad Boy Billionaires: India, Stagione 1 (2 settembre 2020)

Docuserie investigativa che cerca di far luce sulla vita di quattro magnati indiani, tra storie di corruzione, frodi e avidità.



Chef's Table: Bbq, Stagione 1 (2 settembre 2020)

Candidata agli Emmy, questa nuova serie va ad esplorare il mondo del barbecue con alcuni degli chef e dei pitmaster più rinomati, provenienti da Messico, Australia e Stati Uniti.



The Home Edit: L'arte Di Organizzare La Casa, Stagione 1 (9 settembre 2020)

Un reality nel quale le esperte Clea Shearer e Joanna Teplin aiutano persone in difficoltà nell'organizzare la propria casa, eliminando la parola disordine dalla loro vita.



La Linea: L'ombra Del Narcotraffico, Stagione 1 (9 settembre 2020)

Docuserie spagnola che ci porta a seguire alcuni agenti mentre cercano di sgominare il traffico illegale di stupefacenti su una spiaggia della penisola iberica.



Tutto Sul Taco, stagione 2 (15 settembre 2020)

Un tuffo nel gustoso mondo del Taco, in un viaggio gastronomico che vi porterà a scoprire le varietà di Taco più importanti del mondo, andando a rivelarne le origini.



Challenger: L'ultimo Volo, Stagione 1 (16 settembre 2020)

Docuserie sul disastro del Challenger, che portò alla morte dell'equipaggio, scioccando il mondo intero. Per il momento non abbiamo molti dettagli sui contenuti di questa nuova serie, ma nei vari episodi verranno sicuramente analizzate le cause della tragedia, probabilmente con alcune interviste fatte a chi lavorò da vicino al progetto.



American Barbecue, Stagione 1 (18 settembre 2020)

Un reality nel quale i concorrenti dovranno sfidarsi a suon di barbecue, per decretare chi sarà il migliore, nel corso di una prima stagione tutta da assaporare.