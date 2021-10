Netflix: il ricchissimo catalogo serie TV di novembre 2021

Quello che sta per arrivare è un mese interessante sotto diversi punti di vista, soprattutto quello della varietà, e le aggiunte al catalogo Netflix di novembre non fanno che confermare questa teoria. Da Arcane, che ci porta ad esplorare il mondo di League of Legends, a Strappare Lungo i Bordi, che porta in TV Zerocalcare che abbiamo imparato a conoscere attraverso i suoi fumetti. A completare l'opera il live action di Cowboy Bebop, che sta già facendo discutere molto. Avremo quindi nomi importanti e tante new entry, per un catalogo che va ad abbracciare sempre più generi e passioni.



Narcos: Messico, Stagione 3 (5 novembre 2021)

Come vi raccontavamo nella nostra recensione di Narcos Messico 2, la season precedente è stata soprattutto di transizione, ed è quindi lecito attendersi un passo in avanti importante dai nuovi episodi. Lo spin-off di Narcos incentrato sul Cartello di Guadalajara in Messico si trova quindi ad un bivio, ma le basi per un grande seguito in grado di sorprendere ci sono tutte.

Inoltre, importante sottolineare che questa è l'ultima stagione della serie, e saranno introdotti alcuni nuovi volti come Victor Tapia, un poliziotto di Juarez interpretato da Luis Gerardo Méndez; Ismael 'El Mayo' Zambada, trafficante indipendente portato in scena da Alberto Guerra; e Andrea Nuñez (Luisa Rubino), giornalista pronta a indagare sulla corruzione che dilaga nel paese. Nell'attesa vi lasciamo alla nostro speciale su Narcos Messico 3.



Arcane, Stagione 1 (7 novembre 2021)

L'annuncio di una serie dedicata al popolare League of Legends non solo ha entusiasmato la community del videogame, ma ha anche attirato l'attenzione di chi è rimasto affascinato dal trailer presentato. Arcane prende vita su Netflix; questa nuova serie animata sarà prodotta da Riot, animata da Fortiche Productions, e sarà incentrata sulla nascita di due popolari campioni del videogioco.

Sullo sfondo troveremo i contrasti tra la ricca città di Piltover e l'oppressa Zaun, e questa sarà l'occasione perfetta per ampliare la lore del videogame facendoci immergere in un mondo ricco di fascino. Questa prima stagione dovrebbe essere divisa in 3 atti composti da 3 episodi ciascuno, e non vediamo l'ora di poter mettere le mani su quello che è uno dei titoli più attesi di novembre.



Strappare Lungo i Bordi, Stagione 1 (17 novembre 2021)

I racconti di Zerocalcare hanno conquistato uno spazio importante nel mondo del fumetto, e ora sembra proprio che l'autore sia pronto per sbarcare anche in TV. Nella nostra intervista a Zerocalcare l'autore ha parlato di questo passaggio, ribadendo che anche questo volta ci troveremo davanti ad una storia per lui molto personale, nella quale riusciremo sicuramente ad immergerci.

Che siate fan o meno, Strappare Lungo i Bordi potrebbe rivelarsi una gemma del panorama seriale, e se lo stile e la comicità del noto fumettista traspariranno anche sullo schermo, allora il risultato non potrà che essere positivo.



Cowboy Bebop, Stagione 1 (19 novembre 2021)

Spesso le serie live action tratte da anime famosi sono oggetto di critiche e discussioni, e anche Cowboy Bebop non fa eccezione. Sin dalle prime immagini fino al recente trailer i fan si sono divisi, ma dare un giudizio prima del tempo potrebbe portare fuori strada.

Per quanto riguarda il cast John Cho sarà Spike Spiegel; Mustafa Shakir interpreterà Jet Black; Daniella Pineda ricoprirà il ruolo di Faye Valentine; Elena Satine sarà Julia, e Alex Hassell sarà Vicious. Già dal trailer gli autori hanno cercato di far intuire lo stile che hanno intenzione di adottare, ma basterà per convincere i fan o ci troveremo davanti ad un'altra delusione?



Tiger King, Stagione 2 (17 novembre 2021)

La docuserie evento incentrata sul carismatico e folle Joe Exotic riuscì a sorprendere tutti richiamando l'attenzione anche di grandi star. Come scrivevamo nella recensione di Tiger King, sotto lo strato di assurdità ed eventi incredibili c'era una storia vera e profonda, che colpiva e si amalgava dentro un mondo troppo assurdo per essere vero.

Eric Goode era al timone della docuserie, e ora è pronto a tornare per approfondire i discussi protagonisti del primo capitolo. Prepariamoci a nuove follie e assurdità, perché anche se abbiamo già avuto un assaggio di ciò che ci aspetta, questa seconda season promette scintille.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a novembre 2021

Ritoccàti, Stagioni 1-2 (1 novembre 2021)

Il mondo della chirurgia estetica viene messo a nudo nel corso degli episodi girati all'interno dello studio di Giulio Basoccu, chirurgo plastico romano. Tra finzione e realtà, questo show va a mostrarci la quotidianità della clinica di Giulio, avvicinandosi per certi versi ad una docuserie.



Angry Birds, Stagione 4 (1 novembre 2021)

I simpatici protagonisti di Angry Birds sono pronti a tornare, preparandosi a passare al livello successivo sorprendendoci grazie ad avventure semplici ma spassose.



Ridley Jones: La paladina del museo, Stagione 2 (2 novembre 2021)

La serie animata dedicata ai più piccoli che vede protagonista Ridley si prepara al ritorno, riportandoci a scoprire il magico museo che cerca di proteggere ad ogni costo, in un luogo magico che la notte prende vita.



Big Mouth, Stagione 5 (5 novembre 2021)

Serie animata statunitense incentrata sull'adolescenza di Nick, Andrew e i loro amici, in un percorso all'insegna della comicità e dell'amicizia. Ma un periodo delicato come quello adolescenziale ha anche i suoi mostri, e in Big Mouth impareremo a conoscerli tra un'esperienza e l'altra.



Glòria, Stagione 1 (5 novembre 2021)

Siamo nel Portogallo del 1968, dove un ingegnere di Radio Free Europe cerca di svelare la rete di trame e bugie che infestano Glória do Ribatejo. Glòria è quindi uno spy-drama ambientato nel periodo della guerra fredda, nel quale rivivremo la tensione e i sotterfugi che caratterizzavano il periodo, in un racconto ricco di suspense.



The Unlikely Murderer, Stagione 1 (5 novembre 2021)

Una nuova produzione originale svedese di stampo true crime tratta dall'omonimo libro di Thomas Petterson. La vicenda principale ha come protagonista Stig Engström (interpretato da Robert Gustafsson), indagato per l'omicidio del primo ministro svedese Olof Palme nel 1986. Charlotte Brändström e Simon Kaijser dirigeranno i vari episodi, nel corso dei quali verrà tratteggiata la figura dell'enigmatico Stig, tra fughe e indagini.



Gentefied, Stagione 2 (10 novembre 2021)

Dramedy creata da Marvin Lemus e Linda Yvette Chávez che ha come interpreti principali Karrie Martin, Joseph Julian Soria, Carlos Santos e Joaquín Cosio. La storia segue tre cugini statunitensi di origine messicana intenti ad inseguire il sogno a stelle e strisce che purtroppo mette in pericolo il loro quartiere ed il negozio di tacos di famiglia. I protagonisti riusciranno a trovare il giusto compromesso mantenendo salde le loro radici?



Mentiras, Stagione 1 (15 novembre 2021)

Dramma psicologico spagnolo con Ángela Cremonte e Javier Rey che ci porta a scoprire un caso molto delicato. Una professoressa di letteratura accusa di stupro il chirurgo che l'ha operata, ma quest'ultimo si difende dicendo che le cose non sono andate come la donna racconta. Quale sarà la verità?



Christmas Flow, Stagione 1 (17 novembre 2021)

Creata da Henri Debeurme,Victor Rodenbach,Marianne Levy, Christmas Flow ci porta a conoscere due mondi diversi che s'incontrano il giorno di Natale, quando un rapper famoso e una giornalista s'innamorano. Le differenze tra i due sono tante, ma l'amore potrebbe colmare questa distanza.



La regina del flow, Stagione 2 (17 novembre 2021)

La soap opera colombiana guidata da Klych López e Andrés López giunge alla seconda stagione, nella quale la cantautrice Yeimy (Carolina Ramírez) rischia di vedere il suo mondo crollarle addosso. Infatti dopo gli eventi della prima season questa volta ci sono nuove nubi all'orizzonte, e la protagonista dovrà affrontare ostacoli che credeva di aver ormai superato.



Hellbound, Stagione 1 (19 novembre 2021)

Delle persone vedono la loro morte predetta, e una volta arrivato il momento un angelo appare ponendo fine alla loro vita. Yeon Sang-Ho è al timone di questa nuova serie sudcoreana basata sull'omonimo webtoon (realizzato dallo stesso autore) e, visti gli standard qualitativi dei prodotti made in Corea, non ci stupiremmo di essere nuovamente sorpresi dopo la nostra recensione di Squid Game. Le premesse sono intriganti, e questa sarà sicuramente una serie da tenere sott'occhio.



Undercover, Stagione 3 (21 novembre 2021)

Bob (Tom Waes) e Kim (Anna Drijver) sono degli agenti sotto copertura che si fingono una coppia in campeggio cercando nel frattempo d'infiltrarsi nelle operazioni del trafficante di droga Ferry (Frank Lammers). Dopo gli eventi delle prime due season l'operazione può dirsi conclusa, ma Ferry ora conosce l'identità dei due, e non avrà pace fino a quando non riuscirà ad ottenere l'agognata vendetta.



Masters Of The Universe: Revelation, Stagione 1 - Parte 2 (23 novembre 2021)

Dopo una prima parte che ha diviso i fan, Masters Of The Universe: Revelation si avvicina alla conclusione della prima stagione, e gli occhi sono tutti puntati su questo atteso ritorno. La prima parte era sotto diversi aspetti coraggiosa, e cercava di proporre un suo stile e una storia avvincente. Nonostante alcune sbavature, il risultato finale è stato sicuramente buono, anche se non tutti gli appassionati della serie originale hanno apprezzato la direzione intrapresa. In questa seconda parte ci attenderanno sicuramente altri colpi di scena, mentre il finale dovrà cercare di chiudere questo ciclo di episodi in modo convincente. Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Masters Of The Universe Revelation.



True Story, Stagione 1 (24 novembre 2021)

Kid, comico di fama internazionale interpretato da Kevin Hart, passa una serata col fratello Carlton (Wesley Snipes), ma qualcosa va storto e la sua carriera è in pericolo. Col tempo le cose invece di migliorare sembrano precipitare, e a questo punto la carriera non è la sola cosa a rischio.



F Is For Family, Stagione 5 (25 novembre 2021)

La serie animate ideata e scritta da Bill Burr e Michael Price ci porta a conoscere la famiglia Murphy, esempio della classe media negli Stati Uniti degli anni '70. La spiccata comicità degli episodi unita ai problemi di quegli anni sono le caratteristiche principali di F Is For Family, giunta ormai alla sua quinta stagione.



Le docuserie e gli show televisivi di novembre

Sotto Coperta: Mediterraneo, Stagione 3 (1 novembre 2021)

L'incredibile magia del Mediterraneo e uno yacht sono gli ingredienti di Sotto Coperta: Mediterraneo, ma i clienti esigenti che saliranno a bordo non saranno facili da gestire, e seguiremo i capitani Mark e Sandy a capo di un equipaggio piuttosto disorganizzato che dovrà essere formato.



Caccia ai Killer, Stagione 1 (4 novembre 2021)

Tracciare un serial killer è un lavoro per pochi, ma riuscendo ad analizzare ogni minimo indizio, degli investigatori cercano di dare la caccia a pericolosi criminali, esponendosi a loro volta a numerosi rischi.



Swap Shop: mercatino alla radio, Stagione 1 (7 novembre 2021)

Reality americano che vede una trasmissione radiofonica intenta a lanciare un mercatino ricco di pezzi da collezione, dando l'opportunità a collezionisti di ogni tipo di ritrovarsi per acquistare il loro oggetto dei desideri.



Your Life Is A Joke, Stagione 1 (9 novembre 2021)

Il comico tedesco Oliver Polak decide di passare una giornata insieme ad alcuni VIP, ma non lo farà per chiedergli un autografo. Oliver scherzera infatti con gli ospiti, prendendoloi in giro tra una battuta e l'altra.



Animal: il meraviglioso regno animale, Stagione 1 (10 novembre 2021)

Docuserie narrata da Bryan Cranston, Rebel Wilson, Rashida Jones e Pedro Pascal, che esplora il magico mondo animale cercando di raccontare momenti emozionanti e toccanti in grado di lasciare a bocca aperta.



Love Never Lies, Stagione 1 (11 novembre 2021)

Reality nel quale sei coppie si sfidano in un test della verità dove chi dimostra di essere sincero si vedrà ricompensato.



Al Passo con I Kardashian, Stagioni 7-8 (17 novembre 2021)

Viste le tante stagioni, la passione verso i Kardashian è indiscutibile, e i fan non si faranno certamente problemi a continuare a seguire la famosa famiglia. Ora che anche la settima e l'ottava season verranno messe a disposizione, potrete finalmente rituffarvi in un universo fatto di eccessi, stile e lusso.



Carlos Ballarta: Falso Profeta (18 novembre 2021)

Stand-up comedy del messicano Carlos Ballarta che qui usa il suo incisivo black humour per giocare sui luoghi comuni riguardanti la cultura e la religione dell'America Latina.



L'arte Soffiata: Aria di Natale, Stagione 1 (19 novembre 2021)

Cinque artisti competono per realizzare la miglior opera d'arte a tema natalizio, cercando di stupire grazie alla loro incredibile creatività.



La Mente In Poche Parole, Stagione 2 (19 novembre 2021)

Emma Stone ci guida alla scoperta della nostra mente in un questa nuova stagione della docuserie, andando ad analizzare il funzionamento del cervello umano e i relativi disturbi. Spesso ci sorprendiamo della complessità di ciò che ci circonda, ma la nostra mente resta uno dei sistemi più intricati che esistano al mondo.



New World, Stagione 1 (20 novembre 2021)

Sei celebrità su un'isola da sogno cercano di guadagnare valuta virtuale tramite strategie e alleanze, ma i tradimenti sono dietro l'angolo. Chi riuscirà a lasciare l'isola col bottino in mano?



Selling Sunset, Stagione 4 (24 novembre 2021)

Gli agenti immobiliari dell'importante Oppenheim Group vendono appartamenti lussuosi da sogno per le persone più ricche del pianeta, e in questa quarta season vedremo nuovamente ville e strutture in grado di lasciare a bocca aperta.



La Scuola di Cioccolato di Chef Amaury, Stagione 1 (26 novembre 2021)

Alcuni professionisti si mettono in gioco cercando d'imparare l'arte dello chef cioccolatiere Amaury, in puntate deliziose tutte da gustare.