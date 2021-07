Netflix: tutte le serie in arrivo ad agosto 2021

Ad agosto 2021 Netflix sotto l'aspetto quantitativo non delude. Infatti anche il mese prossimo arriveranno numerosi titoli che andranno ad arricchire il catalogo e, visti i tanti contenuti, è probabile che tra questi si nasconda qualche gradita sorpresa. Eccovi quindi tutte le uscite Netflix di agosto che, come leggerete, spaziano tra generi diversi proponendo una varietà senza eguali.



Control Z, Stagione 2 (4 agosto 2021)

Un misterioso hacker mette in subbuglio un liceo di Città del Messico svelando segreti che sarebbero dovuti rimanere nascosti, creando tensione e mettendo a rischio gli stessi studenti. Sofia (Ana Valeria Becerril), protagonista della serie, è una delle studentesse della scuola, e pur facendo fatica a integrarsi come le altre riesce a fare la differenza nel corso della prima season grazie al suo spirito di osservazione.

Il primo ciclo di episodi vedeva quindi la ragazza intenta a scoprire l'identità dell'hacker, in un racconto nel quale l'amicizia, l'amore e i colpi di scena non mancavano. Purtroppo, come scrivevamo nella nostra recensione di Control Z, lo show era afflitto da diversi problemi e la seconda season avrà quindi il compito di migliorare la qualità generale, limando quei difetti che erano apparsi sin troppo evidenti.



La Direttrice, Stagione 1 (20 agosto 2021)

Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) viene assunta per ricoprire la carica di preside della facoltà d'inglese della Pembroke University, anche se la sua sbadataggine è un ostacolo di non poco conto.

Essendo la prima donna a ricoprire quel ruolo all'interno del dipartimento, Ji-Yoon Kim dovrà fronteggiare diversi ostacoli, in una comedy caratterizzata da tematiche molto attuali. "F*ker in Charge of You F*king F*ks" è la targa del suo ufficio, facendo capire chi comanda anche a dispetto di un atteggiamento apparentemente goffo che creerà più di qualche situazione imbarazzante.



Post Mortem - Nessuno Muore a Skarnes, Stagione 1 (25 agosto 2021)

La comedy norvegese diretta da Harald Zwart ci porta a seguire una vicenda molto particolare: Live (Kathrine Thorborg Johansen) dopo essere stata dichiarata morta si risveglia, ma ad accompagnarla ci sarà una sete di sangue insaziabile che porterà pro e contro.

Se l'essere vampira comporta dei sacrifici, da un altro punto di vista giova alle casse dell'impresa funebre della famiglia, che può riabbracciare la cara Live prendendo le dovute precauzioni. Nel cast saranno inoltre presenti Elias Holmsen Sørensen (Odd), Andrée Sørum (Reinert), Kim Fairchild (Judith), Sarah Khorami (Rose) e Terje Strømdahl (Arvid), in una storia che cercherà di mescolare elementi tipici dei thriller a momenti di leggerezza e divertimento.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad agosto

Hit & Run, Stagione 1 (6 agosto 2021)

Segev (Lior Raz) vede la sua vita vicina al collasso dopo la morte della moglie, rimasta uccisa in modo misterioso. Proprio per questo partirà una disperata ricerca della verità condotta dall'uomo, aiutato da una persona alla quale era molto legato. L'indagine si rivelerà più complessa del previsto, mentre la realtà dei fatti sembra avvolta da una coltre di nebbia impenetrabile. Scritta da Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich, e Nicole Yorkin, Hit & Run arriverà il 6 agosto, e promette un racconto denso di emozioni e mistero che potrebbe far appassionare gli amanti del genere.



Navarasa, Stagione 1 (6 agosto 2021)

Creata da Mani Ratnam, Navarasa è una serie antologica composta da 9 episodi che andranno ad esplorare differenti emozioni umane seguendo il concetto indiano di Navarasas, un'arte dedita a suscitare particolari reazioni emotive nello spettatore. Rabbia, coraggio, paura e compassione sono solo alcuni dei sentimenti che verranno trattati, in un viaggio che andrà a toccare l'animo umano.



I Need Romance, Stagione 1 (10 agosto 2021)

Un'instancabile lavoratrice incontra il suo vecchio partner che cercherà di farle riscoprire il piacere di vivere, staccando dal lavoro e ritrovando la sua vera vita. Riuscirà il compagno a ridare colore all'esistenza della sua ex?



Alrawabi School for Girls, Stagione 1 (12 agosto 2021)

Teen Drama al femminile diretto e scritto da Tima Shomali assieme alla sceneggiatrice Shirin Kamal nel quale viene affrontato il bullismo, tema che purtroppo resta sempre attuale per ogni generazione. In questo caso la protagonista, dopo esserne stata vittima, pianifica la sua vendetta che la porterà a capire l'origine di quel tipo di atteggiamento. La ragazza scoprirà infatti che la natura di ognuno di noi non può essere ingabbiata in buoni o cattivi e che dietro ci sono sempre storie personali che possono influenzare la crescita di una persona, in modo negativo o positivo.



Al Nuovo Gusto Di Ciliegia, Stagione 1 (12 agosto 2021)

Lisa Nova (Rosa Salazar) è un'aspirante regista nella Los Angeles del 1990, ma non va tutto secondo i piani. Le occasioni tardano ad arrivare, e la sua carriera sembra sempre più agonizzante e bisognosa di opportunità per un sogno che si allontana sempre di più. Dopo svariati rifiuti, Lisa cede alla disperazione, e seguiremo il percorso mentale e reale che la protagonista intraprenderà per avere la sua vendetta su quelli che l'hanno rifiutata, ricorrendo anche a pratiche oscure come il vodoo. Infine, nel cast oltre a Rosa Salazar troviamo Catherine Keener, Eric Lange, Jeff Ward e Manny Jacinto, per una storia che si preannuncia ricca di mistero.



Svaniti Nel Nulla, Stagione 1 (13 agosto 2021)

Ispirata al romanzo Gone For Good di Harlan Coben, Svaniti nel Nulla affronta la storia di Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield), trentenne sconvolto dalla morte di Sonia (Garance Marillier) e del fratello Fred (Nicolas Duvauchelle). Dopo i tragici eventi la sua vita sembra tornare alla normalità, ma dieci anni dopo la moglie Judith (Nailia Harzoune) scompare nel nulla mentre viene celebrato il funerale della madre di Guillaume, facendolo cadere nella disperazione. Quest'ultimo cercherà quindi di raccogliere tutte le forze rimaste in modo da far luce su quanto successo, venendo a contatto con segreti rimasti a lungo celati.



Il Suo Regno, Stagione 1 (13 agosto 2021)

Dopo la morte del rivale, un televangelista concorre per la carica di presidente, ma le indagini sull'omicidio sveleranno trame e intrecci pericolosi che avvolgono la vicenda nelle ombre. I fili nascosti mossi sullo sfondo dell'omicidio verranno finalmente a galla, facendo luce sull'oscuro avvenimento che ha scatenato una serie di eventi avvolti nell'incertezza.



Valeria, Stagione 2 (13 agosto 2021)

Valeria (Diana Gómez) torna in questa seconda season, che ripartirà esattamente da dove ci aveva lasciati. La nostra protagonista si troverà davanti ad una scelta impegnativa, e dovrà decidere se andare contro i suoi valori o accettare la proposta. Assieme a Valeria, in questa nuova tornata di episodi ritroveremo anche le amiche Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) e Nerea (Teresa Riott), ognuna intenta ad affrontare sfide personali e lavorative diverse. Nel frattempo rinfrescatevi la memoria con la nostra recensione di Valeria.



The Defeated, Stagione 1 (18 agosto 2021)

Le macerie lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale sono devastanti e, catapultandoci nella Berlino del 1946, The Defeated ci porta a seguire una situazione al limite nella quale la città sembra pronta a crollare sotto tutti gli aspetti. Ed è sullo sfondo di queste rovine che un detective americano e una poliziotta tedesca inesperta inizieranno a collaborare per aiutarsi a vicenda nel raggiungere i loro traguardi. Il detective è infatti alla ricerca del fratello scomparso, mentre la giovane deve affrontare i crimini che imperversano nella città, per un legame che si costruirà nel corso degli episodi, portando i due a risolvere i propri problemi.



Clickbait, Stagione 1 (25 agosto 2021)

Creata da Tony Ayres e Christian White, Clickbait si articola in 8 episodi che vanno ad esplorare la frattura esistente tra l'identità reale e quella virtuale in un mondo dominato dai social media. Nick Brewer (Adrian Grenier) è un padre di famiglia che improvvisamente sparisce dalla circolazione, fino a quando non appare un video che lo mostra assieme ad un cartello che recita il seguente messaggio: "Io abuso le donne. A 5 milioni di visualizzazioni morirò". La sorella Pia (Zoe Kazan) e la moglie Sophie (Betty Gabriel) restano scioccate dall'accaduto, ma la vita di Nick, apparentemente innocente, rivelerà un lato oscuro rimasto nascosto per molto tempo, in una serie che mostra la forza dei social e la doppia identità che questi possono nascondere.



La Famiglia Mckellan, Stagione 4 (26 agosto 2021)

Il quarto capitolo de La Famiglia Mckellan sta per arrivare, e potremo finalmente rivedere Tia Mowry come Cocoa McKellan, Loretta Devine nei panni di M'Dear, Anthony Alabi (Moz McKellan), Talia Jackson (Jade McKellan), Isaiah Russell-Bailey (Shaka McKellan), Cameron J. Wright (Mazzi McKellan) e Jordyn James che interpreterà nuovamente Ami McKellan. In questa quarta parte la famiglia si trasferirà in Georgia, dove lo shock culturale sarà notevole. Nel Sud del paese, infatti, le abitudini sono diverse da Seattle, e i Mckellan dovranno abituarsi a cambiare la loro quotidianità per integrarsi nel migliore dei modi.



Show televisivi e docuserie

Top Secret Ufo: Rivelazioni, Stagione 1 (3 agosto 2021)

Una nuova docuserie incentrata sugli UFO, nella quale verranno analizzate diverse teorie e fonti per capire se siamo veramente soli nell'universo.



Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, Stagione 1 (4 agosto 2021)

Abbandonare la scuola per lavorare è una scelta che molti intraprendono, ma la vicenda narrata da questa docuserie non è sicuramente da prendere come esempio. Seguiremo infatti due amici d'infanzia che una volta abbandonata la carriera scolastica entrano nel mondo del narcotraffico, diventando dei boss criminali.



Car Masters - Dalla Ruggine Alla Gloria, Stagione 3 (4 agosto 2021)

Quando ricostruire auto e furgoni diventa un'arte, il team del Gotham Garage risponde presente, rimettendo in carreggiata veicoli apparentemente fuori uso e rivendendoli a cifre esorbitanti. Perchè svendere qualcosa di rotto è semplice, ma ricavare un diamante dagli scarti è per pochi.



In Cucina Con Paris, Stagione 1 (4 agosto 2021)

Paris Hilton negli anni ha ricoperto i ruoli più disparati, dimostrando una capacità fuori dal comune di reinventarsi stando sempre al centro dei riflettori. Proprio per questo era solo questione di tempo prima che anche l'ambito culinario non venisse travolto da Paris, che in questa nuova serie si mette alla prova in cucina tra ricette tradizionali e piatti innovativi, mentre il suo look dominerà inevitabilmente la scena.



Untold: Rissa in Nba, Stagione 1 (10 agosto 2021)

Una docuserie che analizza gli sciagurati eventi di una partita di NBA del 2004, nel corso della quale si scatenò una rissa che coinvolse giocatori e tifosi, per uno dei capitoli più oscuri dello sport.



Bake Squad - Squadra Pasticcieri, Stagione 1 (11 agosto 2021)

Se la vostra autostima ha subito un'impennata dopo aver realizzato con successo qualche ricetta online, forse è bene che stiate alla larga da Bake Squad. Questa nuova serie vede infatti dei pasticcieri professionisti pronti a darsi battaglia nel realizzare dessert incredibili, per una competizione tutta da gustare che vi lascerà l'acquolina in bocca.



Lokillo: Nada Es Igual (12 agosto 2021)

Il comico colombiano Lokillo Florez si prepara ad approdare su Netflix accompagnato da canzoni e battute che giocano sui problemi legati alla pandemia, trasformando un evento tragico in uno show che vi strapperà sicuramente qualche risata.



Al Passo con i Kardashian, Stagione 5 (17 agosto 2021)

Tenere il passo dei Kardashian non è semplice, ma i fan potranno tentare di farlo seguendo la quinta stagione della serie, in arrivo il prossimo mese. Seiete pronti per un nuovo capitolo di una delle famiglie più famose d'America?



Comedy Premium League, Stagione 1 (20 agosto 2021)

Vi siete mai chiesti se esiste un campionato della comicità? Sia che la risposta sia affermativa o negativa, sappiate che Netflix ha deciso di darvi una risposta inquivocabile. Comedy Premium League vede infatti competere diversi intrattenitori indiani intenti ad accaparrarsi il titolo di miglior comico, cercando di far morire dal ridere (speriamo non in modo letterale) gli spettatori.



Scintille Di Gioia, Stagione 1 (31 agosto 2021)

Reality nel quale Marie Kondo non si limiterà a sistemare qualche casa o giardino, ma sarà pronta a rimettere in sesto un'intera città. Un'impresa impossibile? Lo scopriremo soltanto nel corso di questa prima season.