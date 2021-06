Netflix: tutte le serie da non perdere a luglio 2021

Se il caldo torrido non fa al caso vostro e avete voglia di correre ai ripari, forse Netflix potrebbe regalarvi un'alternativa valida. L'azione senza freni di Sky Rojo torna prepotentemente alla ribalta, mentre ai primi di luglio ci sarà spazio anche per risate ed emozioni targate The Jackal, nella serie italiana Generazione 56k. Infine, tra le serie in arrivo più importanti segnaliamo anche il ritorno di Outer Banks, teen drama che, nonostante i limiti, sembra avere tutto ciò che serve per intrattenere facendoci appassionare ai suoi protagonisti. Come ogni mese, anche questa volta le novità non finiscono qui, visto che sono in arrivo tanti nuovi titoli che arricchiranno il catalogo.



Generazione 56k, Stagione 1 (1 luglio 2021)

Prodotta da Cattleya e realizzata in collaborazione con i The Jackal, Generazione 56K ci porta negli anni '90 quando, come suggerisce il titolo, i modem faticavano a raggiungere velocità che oggi per noi sarebbero risibili. La serie ci riporterà in un periodo nel quale videocassette e walkmann erano all'ordine del giorno, e svilupperà le relazioni tra i vari protagonisti mostrando allo stesso tempo come la nostra quotidianità sia cambiata.

La comedy ideata da Francesco Ebbasta inaugurerà il mese di luglio, e vedrà protagonisti Daniel (Angelo Spagnoletti) e Matilda (Cristina Cappelli). I due si conoscono da tempo e, dopo un periodo di grande amicizia, nascerà anche un legame che si svilupperà mentre il mondo che li circonda continua a cambiare, soprattutto dopo l'avvento di Internet.



Sky Rojo, Stagione 2 (23 luglio 2021)

La serie di Alex Pina, creatore de La Casa di Carta, ritorna su Netflix dopo una prima season che, come scrivevamo nella nostra recensione di Sky Rojo, oscillava tra alti e bassi. Coral, Gina e Wendy saranno nuovamente le figure principali della storia, in un racconto che promette tanto intrattenimento, sebbene a discapito di altre componenti.

Questa seconda season dovrebbe infatti cercare di alzare l'asticella proprio affrontando le varie tematiche in gioco da una prospettiva diversa, ma vista la gestione de La Casa di Carta è probabile che anche questa volta il lato più grottesco della serie possa avere la meglio.



Outer Banks, Stagione 2 (30 luglio 2021)

Nella nostra recensione di Outer Banks avevamo sottolineato come, nonostante i difetti, ci fossero degli ottimi spunti, in un teen drama che, escluse alcune ingenuità, aveva un suo perché. Nella seconda season che si apppresta ad approdare su Netflix, ritroveremo probabilmente John B. (Chase Stokes), ed il suo gruppo di amici formato da Pope (Jonathan Davis), J.J. (Rudy Pankow) e Kiara (Madison Bailey).

I pogue (così si fanno chiamare) negli episodi della precedente stagione si erano resi protagonisti di un'avventura nella quale le emozioni dominavano la scena, e siamo sicuri che anche in questo nuovo ciclo le relazioni tra i personaggi saranno la componente principale, regalando nuovi intrecci, scontri e amicizie.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a luglio 2021

Young Royals, Stagione 1 (1 luglio 2021)

Il principe svedese Wilhelm (Edvin Ryding) è il protagonista di Young Royals, serie ideata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter. La storia principale si sviluppa all'interno del collegio Hillerska, dove l'erede al trono cerca di scoprire se stesso. Il momento di prendere la corona si avvicina, e i dubbi continuano ad assalire il giovane, indeciso sulla strada da seguire.



Legends of Tomorrow, Stagione 5 (1 luglio 2021)

Se nel vostro vocabolario riguardante le serie TV la parola d'ordine è intrattenimento, allora Legends of Tomorrow potrebbe fare al caso vostro. Giunta ormai alla sua quinta stagione, la serie DC/Warner arriva finalmente anche su Netflix, accompagnata da scontri, risate e nuovi villain. Se cercate un prodotto profondo guardate altrove; questo è un titolo che, in compenso, non ha mai fatto mancare divertimento e tanta azione.



Mortale, Stagione 2 (2 luglio 2021)

La serie francese Mortale arriva alla sua seconda stagione, nella quale ritroveremo gli adolescenti Sofiane (Carl Malapa) e Victor (Nemo Schiffman), pronti a tutto per riscattare la morte del fratello di Sofiane. I due sono dotati di incredibili poteri derivanti da un patto fatto col demone Obé, ma per farli attivare devono essere vicini. Ideata da Frédéric Garcia e diretta da Édouard Salier e Simon Astier, Mortale ha riscosso grazie alla prima season un discreto seguito, e per questo Netflix ha deciso di rinnovarla. Riuscirà questa seconda parte a catturare nuovamente il pubblico?



All Mine, Stagione 1 (4 luglio 2021)

K-drama diretto da Lee Na-jung nel quale verremo proiettati nell'alta società, dove seguiremo due donne pronte a tutto per riuscire a scavare nella loro stessa identità, affrontando i pregiudizi che permeano il loro mondo. Seo Hi-soo (Lee Bo-young) e Jung Seo-hyun (Kim Seo-hyung) sono i volti principali di All Mine, in un titolo nel quale elementi del genere thriller e drammatico si mescoleranno per rafforzare un racconto che si prospetta carico di tensione.



We The People - Alla Scoperta Della Democrazia Americana, Stagione 1 (4 luglio 2021)

Grandi artisti come Adam lambert, Janelle Monae, H.E.R e Brandy Carlile si mettono a disposizione per insegnare le basi del senso civico, attraverso canzoni che possano ispirare i più piccoli.



La Guerra Dei Vicini, Stagione 1 (7 luglio 2021)

Ci sono quartieri che vediamo soltanto in cartolina, dove le famiglie benestanti viovono immerse nella quiete e nella sicurezza tra comfort di ogni tipo. O almeno così vengono solitamente dipinte le zone più eleganti, per una apparente perfezione che sembra molto lontana da quella de La Guerra Dei Vicini. Qui infatti impariamo a conoscere due famiglie molto diverse tra loro che, una volta trasferitesi, iniziano a battibeccare dando il via ad una vera e propria guerra. Le conseguenze supereranno le più pessimistiche previsioni, in una comedy che promette scintille.



Pantano, Stagione 2 (7 luglio 2021)

Miniserie polacca ad alta tensione nella quale seguiamo due giornalisti interpretati da Andrzej Seweryn e Dawid Ogrodnik, intenti a svelare i segreti che si celano dietro all'omicidio di una prostituta e un giovane leader politico. Inizialmente sembrava che Pantano fosse stata cancellata, ma a quanto pare Netflix ha deciso di proseguire, accontentando i fan e rinnovandola.



Atypical, Stagione 4 (9 luglio 2021)

La sitcom creata da Robia Rashid giunge alla quarta e ultima season, nella quale dovranno chiudersi le questioni lasciate in sospeso. Ovviamente ritroveremo Sam (Keir Gilchrist), ragazzo affetto da Sindrome di Asperger pronto a reclamare la propria indipendenza, già in parte raggiunta dopo l'arrivo al college nella terza stagione. Intanto, l'apprensiva madre Elsa (Jennifer Jason Leigh) cerca di abituarsi alla sua vita senza i figli, in una serie nella quale le emozioni e la caratterizzazione dei personaggi sono centrali.



Biohacker, Stagione 2 (9 luglio 2021)

Prosegue il racconto distopico Biohacker, che aveva stupito in positivo all' esordio grazie alla sua atmosfera cupa, che in più di un'occasione sembrava richiamare lo stile di Black Mirror. Il biohacking e l'editing genomico sono due delle tematiche più importanti che verranno affrontate in questa season, nella quale ritroveremo Mia (Luna Wedler) che, dopo la rivoluzionaria scoperta avvenuta nella prima stagione, si trova a dover compiere delle scelte importanti che potrebbero cambiare il futuro dell'umanità.



La Cuoca Di Castamar, Stagione 1 (9 luglio 2021)

Basata sull'omonimo romanzo di Fernando J. Múñez, La Cuoca di Castamar ci porta nella Madrid del 1720, dove la cuoca agorafobica Clara Belmonte (Michelle Jenner) inizia a lavorare per i Castamar. Qui prenderanno vita intrecci che vedono Clara e il duca Diego (Roberto Enríquez) protagonisti, ma l'amore dei due dovrà fronteggiare le rigide regole riguardanti le differenti classi sociali.



Virgin River, Stagione 3 (9 luglio 2021)

Nella nostra recensione di Virgin River 2, serie romantica tratta dai romanzi di Robyn Carr, avevamo sottolineato come, nonostante alcuni pregi, importanti i difetti iniziassero a pesare. Infatti, sembra che la seconda season si sia limitata a riproporre alcune idee già viste, mancando di originalità. Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) sarà nuovamente protagonista in questa terza stagione, e dopo il cliffhanger che aveva chiuso il precedente ciclo di episodi siamo curuiosi di scoprire cosa ci aspetterà in questo nuovo capitolo.



The Good Doctor, Stagioni 1-3 (13 luglio 2021)

Basata sull'omonima serie TV sud-coreana Good Doctor, la serie televisiva statunitense creata da David Shore vede protagonista Shaun Murphy (Freddie Highmore), specializzando in chirurgia autistico e con la Sindrome del savant. Questa è una storia che è riuscita nel tempo ad appassionare molti telespettatori, e chi non ha potuto vederla in passato potrà finalmente metterci le mani, visto che saranno rese disponibili le prime 3 stagioni, in attesa di capire se anche la quarta potrà approdare sulla piattaforma.



Non Ho Mai... , Stagione 2 (15 luglio 2021)

Scritta e prodotta da Mindy Kaling, star di The Office e The Mindy Project, Non Ho Mai torna su Netflix dopo una prima season che ha convinto il pubblico riscuotendo un discreto successo. La vicenda principale prende spunto proprio dalla vita di Mindy, e ci porta a seguire una giovane americana di origini indiane, Devi (Maitreyi Ramakrishnan), che si trova a fronteggiare i problemi legati all'adolescenza.



Kingdom: Ashin Of The North, Speciale (23 luglio 2021)

La violenta serie Kingdom, dopo gli ottimi risultati ottenuti, si appresta a dare il benvenuto ad un nuovo capitolo della sua storia, che questa volta sarà espansa da un episodio speciale. Kingdom: Ashin Of The North si preannuncia come un evento imperdibile per i fan della serie, e siamo sicuri che anche questa volta non rimarranno delusi dal risultato finale, mentre vengono poste le basi per l'arrivo di un nuovo personaggio che sarà probabilmente protagonista di questa storia, ovvero Ashin.



Le docuserie e gli show televisivi di luglio

Big Timber - I Taglialegna, Stagione 1 (2 luglio 2021)

A Vancouver seguiamo un gruppo di boscaioli intenti a tagliare e trasportare legname, mentre gli imprevisti, in un lavoro che non permette distrazioni come questo, sono dietro l'angolo.



I Think You Should Leave With Tim Robinson, Stagione 2 (6 luglio 2021)

Gli sketch e le risate torneranno dirompenti come non mai nella seconda season di I Think You Should Leave With Tim Robinson, show esilarante creato da Tim Robinson e Zach Kanin.



Cat People, Stagione 1 (7 luglio 2021)

Quanti di voi si sono immaginati il proprio gatto intento a pianificare il dominio del mondo? Eppure, nonostante questo, l'amore per i nostri felini continua a regnare, ed è proprio questo il sentimento che viene raccontato in Cat People, serie che approfondisce alcuni legami affettivi unici che si instaurano tra diversi gatti e i loro padroni.



I Migliori Amici Dell'uomo, Stagione 2 (7 luglio 2021)

Sempre restando nell'ambito degli animali domestici, se preferite i cani questa docuserie fa per voi, svelando il legame duraturo e solido che si crea tra quelli che sono definiti come i migliori amici dell'uomo e i loro padroni.



Elize Matsunaga: C'era Una Volta Un Crimine, Stagione 1 (8 luglio 2021)

Il caso che sconvolse il Brasile torna alla ribalta in questa docuserie, nella quale verranno svelati i segreti dietro il crimine compiuto da Elize Matsunaga ai danni del ricco marito. Il tutto, sarà inoltre approfondito grazie alla presenza dell'intervista fatta alla stessa Elize.



Lee Su-Geun: The Sense Coach (9 luglio 2021)

Il comico coreano Lee Su-Geun arriva su Netflix pronto per condividere i segreti del suo strabiliante successo. Si dice che un mago non rivela mai il suo trucco, ma evidentemente ci sono delle eccezioni.



Come Diventare Tiranni, Stagione 1 (9 luglio 2021)

Una pratica guida sui requisiti richiesti da chi vuole diventare un vero e proprio tiranno, per una docuserie che andrà ad esplorare i dittatori più noti della storia, analizzandone i comportamenti e tracciandone un profilo esaustivo.



Naomi Osaka, Stagione 1 (13 luglio 2021)

Docuserie che ripercorre la vita della tennista Naomi Osaka, approfondendone le origini culturali e portandoci a scoprire una delle più grandi atlete di sempre, tra grandi traguardi e incredibili successi.



Heist: Rapine Incredibili, Stagione 1 (14 luglio 2021)

I protagonisti di Heist sono persone comuni che organizzano rapine incredibili, e nel farlo riescono quasi a cavarsela. Certamente quel quasi fa la differenza, ma d'altronde questi sono i rischi del mestiere, come capirete nel corso di questa season.