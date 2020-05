Netflix: tutte le serie TV da guardare a giugno 2020

Netflix continua ad investire sul suo catalogo, con proposte originali di ottimo livello. Infatti solo il mese scorso ci siamo lasciati alle spalle le prime stagioni dell'ottima Hollywood (qui la recensione di Hollywood) e di The Eddy (qui la recensione di The Eddy). Il mese di giugno sarà dominato dall'uscita della quarta stagione di Tredici, mentre per i nostalgici si appresta a sbarcare sulla piattaforma anche Jack Bauer, insieme a tutte le stagioni di 24, la serie cult che ha appassionato milioni di spettatori e soddisfatto la critica. Eccovi quindi la nostra guida a tutte le serie in arrivo su Netflix il prossimo mese. Fidatevi, non vi faranno rimpiangere il rinnovo dell'abbonamento.



Tredici, stagione 4 ( 5 giugno 2020)

Torna una delle serie più attese del catalogo Netflix, con una quarta stagione che vedrà i protagonisti alle prese con l'ultimo anno di liceo, dopo le scoperte fatte nella stagione precedente. Scoperte che inevitabilmente condizioneranno gli eventi di questi nuovi episodi e il destino dei protagonisti. Sarà interessante vedere come proseguirà la trama, dopo gli alti e bassi degli ultimi episodi.

Curon, stagione 1 (10 giugno 2020)

Un supernatural drama tutto italiano, tra leggende e realtà, nel quale avranno un ruolo importante sia la componente drammatica che quella paranormale. Diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci, la serie mette al centro del racconto il ritorno di Anna (Valeria Bilello) a Curon, sua città natale; un piccolo comune dell'Alto Adige, famoso per il campanile che spunta dal lago artificiale di Resia.

Un viaggio nel quale sarà accompagnata dai figli gemelli Mauro (Federico Russo) e Daria (Margherita Morchio) che, dopo la scomparsa della madre, saranno costretti ad una disperata ricerca che li condurrà in un viaggio pieno d'insidie, che svelerà i segreti dietro l'apparente tranquillità della cittadina.



Estate di Morte, stagione 1 (12 giugno 2020)

Basata sul romanzo dello scrittore Harlan Coben, il titolo originale della serie polacca diretta da Leszek Dawid e Bartosz Konopka è The Woods. Un thriller diviso in sei parti, con due diverse linee temporali.

Infatti una parte della storia è ambientata nel 1994, l'altra nel 2019. Il protagonista della storia sarà Pawel Kopinski, procuratore di Varsavia che, dopo la scomparsa della sorella per cause misteriose, ritrova la speranza in seguito alla sparizione di un'altra persona, che evidenzia un collegamento tra i due crimini, portando alla luce una traccia da seguire.



Tutte le altre serie in uscita a giugno 2020 su Netflix

Legends of Tomorrow, stagione 4 (1 giugno 2020)

Arriva anche su Netflix la quarta stagione della banda di supereroi capitanata dal viaggiatore del tempo Rip Hunter. Creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg, la serie fa della sua vena comica il punto di forza rispetto ad altri prodotti DC, riuscendo a regalare diverse ore d'intrattenimento.



Le Amiche di Mamma, stagione 5 - Parte 2 (2 giugno 2020)

Prosegue con la seconda parte della quinta e ultima stagione la sitcom statunitense Le Amiche di Mamma (Fuller House). Siamo quindi vicini alla conclusione della serie, che si lega alla precedente Gli Amici di Papà, uscita a fine anni '80. Gli episodi seguono le vicende della famiglia Tanner, ed sono ambientati a San Francisco. Per quanto riguarda la critica, le recensioni, soprattutto riguardo la prima stagione, hanno evidenziato diversi problemi, per un prodotto che però è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, giungendo al traguardo di questa quinta stagione.



Mi Senti?, stagione 1 (4 giugno 2020)

Una commedia drammatica nella quale veniamo portati dentro la vita quotidiana di Ada, Fabiola e Carolanne, amiche di lunga data che, nonostante le differenze, si aiutano per cercare di superare gli ostacoli che la vita mette loro davanti.



New Girl, stagione 7 (9 giugno 2020)

Dopo la messa in onda su Sky, sbarca su Netflix la settima stagione di New Girl. Una stagione che, come potete leggere nella nostra recensione di New Girl 7, conclude la serie arrivando al traguardo con qualche affanno di troppo, confermando la difficoltà della maggior parte delle serie comedy di arrivare alla conclusione mantenendo la brillantezza delle prime stagioni.



Reality Z, stagione 1 (10 giugno 2020)

Una nuova serie brasiliana tra commedia e horror, dove alcuni concorrenti di un reality si trovano alle prese con un'orda di zombie che assalta la casa nella quale si svolge lo show. La serie si divide in cinque episodi, ed è diretta da Cláudio Torres. Considerando le premesse, vedremo come Reality Z riuscirà a distinguersi dagli altri prodotti a tema zombie, riuscendo magari a proporre qualcosa d'innovativo.



Mr. Iglesias, stagione 2 (17 giugno 2020)

La comedy con Gabriel Iglesias torna con questa seconda stagione, con l'insegnante Mr. Iglesias di nuovo alle prese con i suoi alunni, cercando sempre di tirar fuori il meglio da loro. Degli studenti intelligenti ma introversi, che avranno quindi bisogno del supporto del professore per mostrare le loro capacità.



The Order, stagione 2 (18 giugno 2020)

Dopo il successo della prima stagione, ecco il ritorno di The Order, serie che mescola con efficacia gli elementi chiave dei teen drama con quelli del genere soprannaturale. La trama vede come protagonista Jack Morton (Jake Manley), iscritto all'Ordine Ermetico della Rosa Blu, dove viene insegnata la magia. Qui scoprirà i segreti nascosti dell'organizzazione, tra conflitti, magia e mostri.



La Cosa più Bella, stagione 2 (19 giugno 2020)

Torna questa produzione originale brasiliana con la sua seconda stagione dopo gli importanti eventi della prima, che condizioneranno inevitabilmente i nuovi episodi. La serie ci porta a scoprire la nascita della Bossa Nova attraverso gli occhi di Maria Luiza (Maria Casadevall), Lígia (Fernanda Vasconcellos), Adelia (Patricia Dejesus) e Theresa (Mel Lisboa), che lotteranno per far valere le loro idee.



The Politician, stagione 2 (19 giugno 2020)

La serie comedy/drama creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, e Ian Brennan, vede ogni stagione incentrata su una campagna elettorale diversa. Il protagonista è Payton Hobart (Ben Platt), giovane ambizioso che un giorno vorrebbe arrivare alla Casa Bianca. Questa nuova stagione ripartirà dal trasferimento di Payton al college a New York, con una nuova stagione politica ai nastri di partenza.



Suits, stagione 8 - Parte 2 (21 giugno 2020)

Dopo essere stata trasmessa sui canali Mediaset Premium, la seconda parte dell'ottava stagione di Suits arriva finalmente su Netflix. La serie legal drama statunitense creata da Aaron Korsh, che ha visto tra i protagonisti anche Meghan Markle, ha ormai una sua base stabile di fan che gli ha permesso di proseguire, considerando che è in cantiere anche una nona stagione. Suits ha ricevuto diverse recensioni positive in questa tornata, a conferma della bontà del progetto.



24, stagioni 1-8 (24 giugno 2020)

Il catalogo Netflix continua ad arricchirsi di serie storiche, con l'inserimento di tutte le otto stagioni di 24. La serie, che vede come protagonista Jack Bauer (Kiefer Sutherland), agente dell'unità anti-terrorismo di Los Angeles, è caratterizzata dalla peculiare scelta di dividere lo schermo per mostrare lo svolgimento degli eventi in tempo reale, seguendo più personaggi allo stesso tempo. Ne consegue che ogni episodio rappresenti un'ora di un singolo giorno (con le stagioni composte da 24 episodi). La serie ha ottenuto un grande successo diventando un punto di riferimento, facendo nascere spinoff e prodotti legati al franchise.



Show televisivi e docuserie

Al passo con i Kardashian, stagione 1, 2 (1 giugno 2020)

Reality televisivo statunitense che segue la vita della famiglia Kardashian. Negli USA è uno dei programmi televisivi più visti in assoluto ed è giunto alla sua diciassettesima edizione, nonostante le pesanti critiche ricevute, che non ne hanno però intaccato la popolarità.



Married to Medecine, stagione 1 (1 giugno 2020)

Altro reality televisivo statunitense, questa volta incentrato sulla comunità sanitaria di Atlanta. Nello specifico, seguiremo la vita di 4 dottoresse e alcune mogli di altri medici, vedendo come la loro quotidianità sia divisa tra carriera, famiglia e amicizie.



Sotto Coperta (1 giugno 2020)

Reality che vede protagonista l'equipaggio di uno yacht di lusso che naviga nei mari Caraibici, tra storie d'amore e problemi di varia natura lungo il percorso.



The Real Housewives of Atlanta (1 giugno 2020)

Un gruppo di casalinghe residenti ad Atlanta sono al centro di questo reality, nel quale vediamo la loro lussuosa quotidianità, tra piccoli e grandi problemi.



The Real Housewives of Beverly Hills (1 giugno 2020)

Come per la precedente, anche qui entriamo nella vita agiata di alcune tra le donne più influenti di Beverly Hills, mostrandoci le peculiarità della loro comunità.



The Titan Games, stagione 1 (1 giugno 2020)

Lo show creato da Dwayne Johnson arriva su Netflix con la sua prima stagione. Il tema degli episodi è la volontà di mostrare come dentro ognuno di noi si nasconda un potenziale nascosto e questo avviene con una competizione che testa tanto le abilità fisiche, quanto quelle mentali.



Top Chef (1 giugno 2020)

Reality nel quale alcuni chef si sfidano tra loro, con concorrenti che vengono eliminati in ogni puntata, fino all'ambita finale.



Queer Eye, stagione 5 (5 giugno 2020)

Cinque persone che aiutano la comunità di Atlanta, cercando di migliorare lo stile di vita delle persone. Dal vestiario al supporto morale, nel tentativo di agevolare la vita di chi viene aiutato.



Lenox Hill, stagione 1 (10 giugno 2020)

Docuserie incentrata sul lavoro di quattro medici all'interno del Lenox Hill Hospital di New York.



Dating Around, stagione 2 (12 giugno 2020)

Sei persone single alla ricerca dell'anima gemella attraverso degli appuntamenti al buio. Appuntamenti che, in caso di successo, potrebbero riservare un secondo incontro.



Floor is Lava, stagione 1 (19 giugno 2020)

Alcune squadre gareggiano in una competizione che vede come obiettivo quello di non toccare il suolo, come se questo fosse lava, saltando quindi da un oggetto all'altro.



Bebè: viaggio nel primo anno di vita, stagione 2 (19 giugno 2020)

Altra docuserie nella quale viene esplorata la capacità dei bambini nel primo anno di vita di assorbire ciò che li circonda.



Come avrete notato, Netflix non si è adagiata sugli allori, e l'offerta del catalogo continua ad ampliarsi, offrendo sempre più contenuti di generi diversi ed internazionali, dimostrando la volontà dell'azienda di tenersi stretta i suoi abbonati, nonostante l'accanita competizione con le altre piattaforme streaming.