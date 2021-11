Netflix, tutte le serie TV da non perdere a dicembre 2021

Se il mese appena trascorso ci ha regalato delle autentiche perle come confermato dalla nostra recensione di Arcane, a dicembre Netflix è pronta per un Natale di spessore, che vede un attesissimo ritorno. La seconda stagione di The Witcher infatti è in arrivo, e tutti i fan non vedono l'ora di scoprire cosa potrà riservarci questa nuova avventura di Geralt.



Se invece il fantasy non è il genere che fa per voi ci sono comunque molte alternative, a partire da La Casa di Carta, che andrà a chiudersi dopo aver conquistato un'ampia fetta di pubblico. Infine per gli amanti di Karate Kid è giunto anche il momento di Cobra Kai 4, che promette di essere più esplosiva che mai. Oltre a questi tre titoli di grande richiamo ci sarà spazio per tante altre serie e, tra i viaggi spaziali di Lost in Space 3 e i supereroi di Titans, ci aspettano delle vacanze ricche di storie incredibili.



La Casa Di Carta, Stagione 5 - Parte 2 (3 dicembre 2021)

Come ribadito anche nella nostra recensione de La Casa di Carta 5 Parte 1, in questa quinta e forse ultima stagione le scene d'azione sono presenti in modo massiccio, tra fughe, scontri e situazioni intricate. Ormai la strada tracciata dal creatore Alex Pina è chiara, e la volontà di intrattenere è assolutamente centrale, anche a discapito di altri aspetti.

La banda sembra essere pronta per il gran finale, e questo dicembre potremo finalmente esprimere il nostro giudizio su una serie che è riuscita a conquistare buona parte del pubblico. Dopo anni di alti e bassi la conclusione è vicina, sperando di trovarci davanti ad un finale col botto che possa farci salutare i protagonisti in modo convincente.



The Witcher, Stagione 2 (17 dicembre 2021)

Il grande successo della prima stagione di The Witcher aveva già posto le basi per un seguito, e dopo un'attesa che sembrava interminabile possiamo finalmente tornare a seguire le vicende di Geralt di Rivia (Henry Cavill). Come scrivevamo nella recensione di The Witcher nel primo ciclo di episodi la direzione della showrunner aveva convinto soprattutto dal punto di vista della narrazione che traeva spunto dai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Per quanto riguarda invece la messa in scena c'erano stati indubbiamente alti e bassi, ma è qui che la seconda season potrebbe nuovamente stupire, e la nostra anteprima di The Witcher 2 sembrau andare in questa direzione. Se infatti sulla bontà della storia non ci sono molti dubbi, il successo della prima season ha sicuramente influito in modo positivo sui nuovi episodi, e siamo sicuri che anche dal punto di vista visivo e della CGI ci sarà un passo avanti. Il nostro consiglio è quindi di tenervi liberi per il 17 dicembre, quando potremo rituffarci in una nuova avventura al fianco di Geralt.



Cobra Kai, Stagione 4 (31 dicembre 2021)

Qualche pugno in meno e un lato da teen drama più marcato hanno reso la terza stagione di Cobra Kai meno esplosiva delle precedenti, ma la quarta season è in arrivo, pronta a smentirci grazie a nuove amicizie e rivalità intervallate da immancabili rimandi alla saga di Karate Kid.

Questa volta probabilmente assisteremo ad un'epica resa dei conti finale che potrebbe chiudere il cerchio p protagonisti, ed è lecito aspettarsi anche qualche gradito ritorno, come il confermato Terry Silver (Thomas Ian Griffith), che i fan hanno conosciuto in Karate Kid 3 come antagonista principale. Ormai manca poco, e chissà se ci saranno altre chicche in serbo per gli appassionati del franchise.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a dicembre 2021

Lost In Space, Stagione 3 (1 dicembre 2021)

L'esplorazione spaziale è da sempre una delle tematiche più affascinanti che nel tempo ha ispirato una miriade di libri, serie e film, diventando il perno di veri e propri classici. Lost in Space cerca d'infilarsi all'interno di questo filone fantascientifico, ma dopo due stagioni nella media ora è chiamato a fare il salto definitivo. La season precedente era afflitta da diverse ingenuità riguardanti la scrittura, e dei passi in avanti in questo aspetto potrebbero portare la serie su tutto un altro livello. Per quanto riguarda la trama, la famiglia Robinson questa volta è bloccata su un pianeta oceanico senza il proprio robot, e soltanto restando uniti i nostri protagonisti possono sperare di superare le nuove minacce. Riuscirà Lost in Space 3 a fare il definitivo salto di qualità?



Archer, Stagione 12 (1 dicembre 2021)

Creata da Adam Reed, Archer è una serie animata statunitense che nel tempo ha vinto numerosi premi, e anche per questo è riuscita a continuare il suo percorso convincendo critica e pubblico. Per quanto riguarda la trama, Archer torna a fare la spia dopo essersi ripreso dal coma, ma questa volta si troverà davanti un mondo diverso da quello che ricordava, in una dodicesima stagione che siamo sicuri sfoggerà nuovamente lo stile e l'umorismo caratteristici dello show.



The 100, Stagione 7 (1 dicembre 2021)

L'ultimo capitolo della serie distopica di Jason Rothenberg basata sui romanzi di Kass Morgan è in arrivo su Netflix, promettendo scintille e un finale degno del viaggio al quale abbiamo assistito. Dopo il cliffhanger che aveva chiuso la season precedente ora ci aspettano delle conseguenze importanti, in un'escalation di tensione che potrebbe risolversi in un ampio conflitto. I fan non vedono l'ora di capire come potrà concludersi The 100, e fortunatamente manca poco per scoprirlo.



New Amsterdam, Stagione 2 (1 dicembre 2021)

Il medical drama che vede Ryan Eggold nei panni del dottor Max Goodwin si appresta a tornare su Netflix dopo essere andato in onda sui canali Mediaset. La quotidianità e le relazioni che si instaurano in corsia saranno nuovamente il perno della serie, e le capacità del nostro dottore saranno messe a dura prova.



Coyotes, Stagione 1 (2 dicembre 2021)

Miniserie belga che vede dei campeggiatori alle prese con uno scoperta che potrebbe cambiare la loro vita. Il gruppo trova dei diamanti nel bosco, e l'amicizia che li lega verrà messa in discussione, mentre l'inaspettato tesoro nasconde delle insidie importanti. I proprietari dei diamanti sono infatti intenzionati a riprenderli, e quella che sembrava un'innocua escursione potrebbe presto trasformarsi in una caccia all'uomo.



Jurassic World: Nuove Avventure, Stagione 4 (3 dicembre 2021)

I giovani protagonisti di questa serie animata saranno nuovamente inseguiti da dinosauri e pericoli di ogni tipo dopo l'approdo su una nuova isola. In questa quarta season ci sarà quindi una nuova ambientazione e nuovi dinosauri, oltre a vecchi nemici come lo Spinosaurus che faranno il loro ritorno.



Titans, Stagione 3 (8 dicembre 2021)

I prodotti seriali DC ci hanno abituati ad alti e bassi che non sempre si sono conclusi nel migliore dei modi, e anche Titans deve sicuramente trovare ancora la sua vera dimensione. Le prime due stagioni non erano inferiori ad altre dedicate a supereroi di varia natura, ma purtroppo non riuscivano a brillare. Dal punto di vista della narrazione e della messa in scena ci sono quindi ampi margini di miglioramento, e questa terza season avrà il compito di alzare l'asticella. Il nemico sarà Red Hood, e vedendo i giudizi dati dalla stampa estera (dove la terza stagione si è già conclusa) sembra che la strada imboccata sia quella giusta. Aspettiamoci azione, divertimento e colpi di scena. Dall'8 dicembre anche noi potremo dire la nostra, sperando di poter confermare la bontà del progetto.



The Sinner, Stagione 3 (9 dicembre 2021)

Nella terza season della serie antologica prodotta da Jessica Biel, in seguito ad un incidente automobilistico il detective Ambrose (Bill Pullman) sarà costretto a trasferirsi lontano da casa, ma nonostante questo il suo lavoro non gli darà certamente tregua. All'orizzonte c'è un nuovo intricato caso, e Ambrose sarà chiamato a fare appello a tutte le risorse disponibili per venirne a capo.



Aranyak, Stagione 1 (10 dicembre 2021)

Serie thriller indiana nella quale due poliziotti indagano su un omicidio misterioso, scovando misteri e segreti. Il crimine sembra portare a diversi sospetti e i due, nonostante lo scarso feeling, sveleranno una cospirazione ben più grande, che li porterà ad una verità ancora più scomoda ed oscura.



How To Ruin Christmas, Stagione 2 (10 dicembre 2021)

La scapestrata Tumi, dopo aver rischiato di rovinare il matrimonio della sorella nella stagione precedente, torna in scena e anche questa volta il Natale non sarà dei più comuni. La serie sudafricana How To Ruin Christmas sembra pronta a farvi vivere nuovamente un Natale molto particolare tra piccoli incidenti e simpatici siparietti.



Inspector Koo, Stagione 1 (11 dicembre 2021)

K-drama incentrato su Koo Kyung-Yi (Lee Young-Ae), detective privato di 40 anni che cerca di smascherare un pericoloso serial killer. Grazie alle sue incredibili capacità, Koo si è sempre dimostrata all'altezza della situazione, ma questa volta la sfida che si troverà davanti la metterà a dura prova.



Elite - Storie Brevi: Phillipe Caye Felipe, Stagione 1 (15 dicembre 2021) / Elite - Storie Brevi: Samuel Omar, Stagione 1 (20 dicembre 2021) / Elite - Storie Brevi: Patrick, stagione 1 (23 dicembre 2021)

Dopo la prima serie di corti che hanno anticipato la quarta stagione di Elite, ora i fan possono esultare per l'arrivo di nuovi capitoli dedicati ad alcuni dei protagonisti della serie madre, certificando il successo del precedente ciclo che ci ha aiutati a conoscere meglio alcuni dei personaggi.



Decoupled - Divorziare, Stagione 1 (17 dicembre 2021)

Uno scrittore e la moglie imprenditrice mettono in scena la loro quotidianità fatta di battibecchi, dispetti e l'imminente divorzio, in una serie indiana che promette di intrattenere e divertire.



È Successo a Oslo, Stagione 1 (19 dicembre 2021)

Degli ostaggi in mano all'ISIS e una situazione diplomatica incandescente sono gli ingredienti di questa nuova serie norvegese, nella quale la tensione è palpabile e caratterizza l'intera narrazione.



Emily In Paris, Stagione 2 (22 dicembre 2021)

Creata da Darren Star, Emily In Paris ci porta a seguire Emily Cooper, trasferitasi per lavoro da Chicago a Parigi. La prima stagione sapeva intrattenere, ma c'erano anche dei difetti piuttosto evidenti che speriamo siano stati sistemati nei nuovi episodi, mentre ci prepariamo per tornare in una Parigi che promette di essere più viva che mai.



The Silent Sea, Stagione 1 (24 dicembre 2021)

Thriller fantascientifico sudcoreano nel quale un gruppo di astronauti è chiamato ad affrontare un viaggio verso la luna per recuperare un importante campione, fondamentale per la Terra che sta velocemente morendo, in una base lunare abbandonata. Non sono quindi ammessi errori, poiché il tempo a disposizione inizia a scarseggiare. Nel cast saranno presenti anche due attori di Squid Game che i fan hanno identificato nella locandina, ovvero Gong Yoo e Heo Sung-tae. Un indizio per il successo?



Anxious People, Stagione 1 (29 dicembre 2021)

Commedia drammatica svedese basata sul romanzo di Fredrik Backman che vede come protagonista un rapinatore non molto scaltro che prende in ostaggio otto persone durante un'Open House. Sul luogo arrivano due poliziotti (anche loro non molto sul pezzo) che trovano l'appartamento vuoto, e il caso inizia ad assumere una dimensione inaspettata. Gli ostaggi sembrano condividere un mistero comune che li lega, mentre nel corso di questo esilarante racconto i pezzi del puzzle faticano ad incastrarsi.



Kitz, Stagione 1 (30 dicembre 2021)

Dopo la tragica morte del fratello, la diciannovenne Lisi va a Monaco e inizia a frequentare ambienti nei quali il lusso sfrenato e le feste private sono all'ordine del giorno. Una volta giunta in un resort sciistico, Lisi scoprirà però il vero volto che si cela dietro a questi eventi, e la situazione prenderà una piega molto più cupa e oscura.



Stay Close, Stagione 1 (31 dicembre 2021)

Ispirata al romanzo di Harlan Coben, Stay Close è una nuova miniserie britannica che ha come protagonisti Megan (Cush Jumbo), Ray (Richard Armitage) e Broome (James Nesbitt), i quali sembrano condurre una vita piuttosto agiata. I tre però nascondono una realtà molto meno scoppiettante e sincera, mentre i loro segreti saranno svelati nel corso di questa prima stagione.



Le docuserie e gli show televisivi di dicembre

Exploring The Snow: Capitolo Finale (3 dicembre 2021)

Forse non avranno una slitta volante guidata da renne magiche, ma il gruppo protagonista di Exploring the Snow ha deciso comunque di viaggiare da un lato all'altro del mondo su una motoslitta, passando dai paesaggi innevati del Giappone ai meravigliosi ghiacciai norvegesi.



Voir, Stagione 1 (6 dicembre 2021)

Prodotta da David Fincher, Voir è un'ambiziosa docuserie che cerca di raccontare il cinema attraverso una raccolta di visual essay da 10/30 minuti incentrati su aspetti diversi. Un progetto sicuramente non semplice che però potenzialmente può ottenere risultati sorprendenti, in un viaggio che speriamo possa lasciare il segno distinguendosi dalla maggior parte dei prodotti usciti negli ultimi anni.



Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) (7 dicembre 2021)

Stand-up comedy che mette sotto i riflettori il talento di Nicole Byer che ci farà ridere e riflettere parlando di se stessa e di come ha affrontato la pandemia, in un racconto senza freni nel quale la comica non si risparmierà.



Carolin Kebekus: The Last Christmas Special (8 dicembre 2021)

Non tutti vedono il Natale allo stesso modo, e Carolin Kebekus ci porta a vivere la sua particolare atmosfera natalizia fatta di sbornie e odiosi calendari dell'avvento, in una stand-up comedy che potrebbe darvi alcuni spunti interessanti in vista delle prossime festività.



E' O Amor: La Famiglia Camargo, Stagione 1 (9 dicembre 2021)

Zezé di Camargo e la figlia Wanessa saranno i protagonisti di questo reality, in un inno alla famiglia che mostra la loro vita tra amici e parenti.



Questi Ruggenti Anni Venti, Stagione 1 (10 dicembre 2021)

Un gruppo di giovani cerca di vivere la propria vita al meglio prima di affrontare le responsabilità legate all'essere adulti, in un reality di formazione ambientato ad Austin in Texas.



The Hungry And The Hairy, Stagione 1 (11 dicembre 2021)

Rain e Ro Hong-chul ci portano a scoprire la Corea in un viaggio in moto che attraversa la cultura e i luoghi più rilevanti della zona, tra panorami incantevoli e cibi squisiti.



Russell Howard: Lubricant (14 dicembre 2021)

Il comico Russel Howard è pronto a far luce sulla sua vita nel corso della pandemia, tra risate e momenti di riflessione legati ad una situazione che ci è piombata addosso in modo totalmente inaspettato.



Selling Tampa, Stagione 1 (15 dicembre 2021)

Allure Reality, agenzia immobiliare di lusso gestita da sole donne, si mostra in questo reality nel quale assistiamo ad una vita fatta di tanti doveri ma anche di numerosi piaceri.



Stories Of A Generation - Con Papa Francesco, Stagione 1 (25 dicembre 2021)

Docuserie ispirata al libro di Papa Francesco "Stories of a Generation con Papa Francesco" che racconta l'incredibile vita di alcuni ultrasettantenni, mettendo a disposizione di tutti la saggezza e la ricchezza di queste persone.



Sulla Scena del Delitto: Il Killer Di Times Square, Stagione 1 (29 dicembre 2021)

Dopo il grande successo di Cecil Hotel, Sulla Scena del Delitto va ad esplorare un nuovo misterioso caso del passato, seguendo le indagini e le tracce legate ai fatti del periodo.



Queer Eye, Stagione 6 (31 dicembre 2021)

Sei star della comunità LGBTQ+ cercano di aiutare i partecipanti di questo reality nel raggiungere i propri obiettivi, mettendo a disposizione tutte le loro capacità e conoscenze.