Netflix, le serie TV in streaming a marzo 2022: cosa guardare?

Il ritorno della serie vichinga The Last Kingdom e dell'amata Bridgerton è il punto di partenza per un marzo scoppiettante, nel corso del quale verrà lanciato anche il nuovo show di Alessandro Cattelan. Anche questa volta gli abbonati Netflix potranno aspettarsi numerose novità, tra cacce ai mostri, serie drammatiche e intrecci romantici. Dopo avervi parlato delle uscite Disney+ di marzo 2022 siamo quindi pronti per un nuovo riepilogo legato al prossimo mese, e Netflix sembra avere tutte le intenzioni di contendersi il pubblico con le altre agguerrite piattaforme streaming.



The Last Kingdom, Stagione 5 (9 marzo 2022)

Lo scontro tra norreni e britannici basato sulla serie di romanzi Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell, si prepara a salutare i fan in questa quinta ed ultima stagione, nella quale non mancheranno sicuramente altre feroci battaglie e personaggi di spessore. Tra l'altro se avete letto la nostra recensione di Vikings Valhalla e avete voglia di scontri e battaglie brutali, vi consigliamo il nostro speciale dedicato alle migliori serie sui vichinghi, nel quale parlavamo anche di The Last Kingdom.

In questa season finale Uhtred (Alexander Dreymon) dovrà prendere le redini del regno, e prepararsi a fronteggiare il temibile condottiero danese Sigrid. Ci aspettano quindi nuovi scontri e colpi di scena, per una stagione finale molto attesa che dovrà chiudere i conti lasciati in sospeso.



Alessandro Cattelan: Una semplice domanda (18 marzo 2022)

L'ex conduttore di X Factor esordirà su Netflix grazie ad uno show tutto suo, dove diverse celebrità tra le quali Baggio e Sorrentino proveranno a rispondere ad una semplice domanda: come possiamo raggiungere la felicità?

La tematica è stata nel tempo affrontata e approfondita in lungo e in largo, ma sappiamo bene che la realtà è talmente complessa che anche una semplice domanda può trasformarsi in un racconto appassionante e coinvolgente. E per voi cos'è la felicità?



Bridgerton, Stagione 2 (25 marzo 2022)

Come scrivevamo nella nostra recensione di Bridgerton, non lasciatevi ingannare dall'apparente frivolezza della serie, perché già in passato è stata capace di mettere in piedi storie drammatiche coinvolgenti ed emozionanti. Visto l'ottimo risultato raggiunto dalla prima season, una seconda era praticamente scontata, e infatti ora manca poco all'arrivo dei nuovi episodi.

Il drama in costume di Shonda Rhimes approfondirà molto probabilmente la storia della famiglia Sharma, e nel cast troveremo: Simone Ashley (Kate), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Charithra Chandran (Edwina), Nicola Coughlan (Penelope), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton). I fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà loro il futuro, ma quel che è certo è che non sarà semplice replicare il successo del precedente ciclo di episodi, che stupì riuscendo a conquistare rapidamente il pubblico.



Tutte le altre serie Netflix di marzo 2022

Ritmo Selvaggio, Stagione 1 (2 marzo 2022)

La storia di due danzatrici colombiane che si mettono in gioco per raggiungere il successo, intraprendendo però strade insidiose che potrebbero cambiare la loro vita. Tra i registi coinvolti troviamo Rafael Martinez Moreno e Simon Brand, mentre fanno parte del cast Paulina Dávila e Greeicy Rendón.



Mezzanotte A Istanbul, Stagione 1 (3 marzo 2022)

Dopo essere entrata in un hotel storico di Instanbul, una giornalista di nome Esra (Hazal Kaya) si ritrova nel passato, dove potrà intervenire su un evento che potrebbe cambiare la storia della Turchia moderna. Purtroppo per farlo la nostra protagonista dovrà affrontare diversi pericoli, rischiando di restare schiacciata da una vicenda che col passare del tempo assume proporzioni sempre più rilevanti.



Frammenti di lei, Stagione 1 (4 marzo 2022)

Andy Oliver (Bella Heathcote) e sua madre Laura (Toni Collette) vivono in una tranquilla cittadina della Georgia, ma la loro pace viene spezzata quando cadono vittime di un attacco improvviso. Le due decidono di scoprire di più sull'accaduto, ma una serie di eventi inaspettati costringono Andy e Laura a partire per un viaggio nel cuore degli Stati Uniti, nel corso del quale scopriranno dei segreti nascosti legati alla loro famiglia.



Guida Astrologica Per Cuori Infranti, Stagione 2 (8 marzo 2022)

Alice e Tio, interpretati da Claudia Gusmano e Lorenzo Adorni, erano stati protagonisti di una prima stagione nella quale il loro rapporto di amicizia era assolutamente centrale, regalando episodi che al netto dei difetti riuscivano ad intrattenere. Guida Astrologica Per Cuori Infranti al suo debutto si era dimostrata vivace ma anche molto superficiale, e questo nuovo ciclo di episodi dovrà cercare di offrire qualcosa in più, così da poter veramente lasciare il segno.



L'Amore, La Vita e Tutto Il Resto, Stagione 1 (10 marzo 2022)

Serie antologica ambientata in diverse città arabe, nelle quali assistiamo a relazioni di diverso tipo caratterizzate da uno spiccato black humour. Nel corso delle puntate verranno sviluppati intrecci che approfondiranno tematiche legate alla vita di coppia, lasciando spazio anche a scene irriverenti che si alterneranno a spunti di riflessione interessanti e attuali.



Grond, Stagione 1 (17 marzo 2022)

Un giovane imprenditore cerca di cambiare le usanze funebri della comunità marocchina belga, e i risultati saranno sorprendenti. In termini di risparmi e giro d'affari la soluzione trovata dal ragazzo sembra geniale, ma i problemi non tarderanno ad arrivare.



I Mostri Di Cracovia, Stagione 1 (18 marzo 2022)

Diretta dalle registe polacche Kasia Adamik e Olga Chajdas, I Mostri Di Cracovia è stata scritta da Kasia Adamik, Magdalena Lankosz, Anna Sienska e Gaja Grzegorzewska, e ci porta a seguire una donna tormentata dal suo passato e il professore al quale si lega. I due si troveranno a studiare eventi paranormali di vario tipo, e in alcuni casi dovranno lottare contro veri e propri demoni. Questa promettente serie horror-fantasy potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa, e da quel che sappiamo faranno parte del cast Barbara Liberek, Stach Linowski, Andrzej Chyra, Malgorzata Bela, Stanislaw Linowski, Magdalena Kolesnik e Julia Wyszynska.



Confuso e Innamorato, Stagione 1 (18 marzo 2022)

Serie indiana nella quale un ventenne impacciato cerca di trovare la ragazza giusta affidandosi ad un aiuto molto particolare. Infatti il giovane si farà consigliare da un mago immaginario, e i consigli non sempre si riveleranno giusti, rendendo protagonista il ragazzo di situazioni imbarazzanti ed esilaranti.



Light The Night, Stagione 3 (18 marzo 2022)

Scritta da Ryan Tu e diretta da Lien Yi-chi, Light The Night è una serie taiwanese ambientata in un quartiere a luci rosse, dove la quotidianità riserva segreti oscuri e storie pericolose. Tensioni e minacce da svelare saranno all'ordine del giorno, in una terza stagione che cercherà di espandere ulteriormente la storia di Light The Night.



Top Boy, Stagione 2 (18 marzo 2022)

Al centro della scena di Top Boy ritroveremo Dushane (Ashley Walters) e Sully (Kane Robinson), nuovamente alle prese col loro impero legato al narcotraffico nel complesso residenziale di Summerhouse. Come al solito gli episodi saranno ricchi di adrenalina e colpi di scena, in un settore che non permette errori.



Human Resources (18 marzo 2022)

Spinoff di Big Mouth, incentrato su creature di ogni tipo che tra una follia e l'altra intrecciano storie e relazioni. Un luogo di lavoro fuori dall'ordinario e personaggi strampalati saranno i protagonisti, e nel mentre assisteremo al loro particolare metodo lavorativo che adottano per soddisfare i clienti.



Drôle - Comici a Parigi (18 marzo 2022)

Il mondo della Stand-Up è affascinante ma anche molto competitivo, e in questo caso seguiremo alcuni amici che mettono in gioco tutto per farsi conoscere e ottenere finalmente un posto nel cuore del pubblico.



Docuserie e show televisivi

Coinquilini impossibili, Stagione 1 (1 marzo 2022)

Prodotta dalla Blumhouse Television di Jason Blum, Coinquilini impossibili come suggerisce il titolo è una docuserie che va ad esplorare storie bizzarre e violente legate a vicini di casa poco raccomandabili. Se abitate vicino a persone che reputate insopportabili, forse vedendovi questa docuserie capirete che poteva anche andarvi peggio.



Whindersson Nunes: My Own Show! (3 marzo 2022)

Il palco del teatro Amazonas andrà ad ospitare il fantastico Whindersson Nunes, pronto a portare imitazioni e incredibili storie metropolitane al suo pubblico, in una Stand-Up comedy che si prospetta molto interessante.



Agenzia Di Famiglia: Immobili di Lusso, Stagione 2 (3 marzo 2022)

La famiglia Kretz torna su Netflix, mostrando il suo incredibile giro d'affari legato alla loro attività nel settore immobiliare. La Francia e l'estero sono il campo sul quale operano i nostri protagonisti, in un reality che mostrerà abitazioni lussuose all'ultimo grido che vi lasceranno a bocca aperta.



Un paradiso da salvare (3 marzo 2022)

Documentario ambientato nel deserto del Kalahari dove seguiamo gruppi di animali intenti a lottare per la loro sopravvivenza, in un ambiente che col tempo si fa sempre meno adatto alla vita causando una vera e propria ecatombe. Nonostante questo, la natura ci ha abituati ad improvvisi lampi di speranza anche negli habitat più impensabili, e questo documentario cercherà di far luce su questo ciclo di vita e morte.



Making Fun - Immaginazione al Comando, Stagione 1 (4 marzo 2022)

L'esperto creatore Jimmy DiResta è pronto a portare l'immaginazione di alcuni bambini nella realtà, costruendo invenzioni che daranno vita alle loro fantasie. L'indole creativa di Jimmy darà luce a creazioni di ogni tipo, in una serie che è un vero e proprio inno alla creatività.



Ne Rimarrà Solo 1: Gara Di Improvvisazione Tragicomica, Stagione 1 (8 marzo 2022)

Dei comici si sfidano a suon di battute, ma soltanto i migliori potranno restare, mentre gli altri verranno eliminati uno dopo l'altro, per una risata che li seppellirà.



Taylor Tomlinson: Look At You, Stagione 1 (8 marzo 2022)

Stand-Up comedy nella quale Taylor parla delle sue difficoltà e di come ha deciso di affrontarle, in un percorso che tra una battuta e l'altra porta a fare riflessioni importanti su tematiche legate alla nostra società.



Queer Eye: Germania, Stagione 1 (9 marzo 2022)

Cinque esperti di moda, bellezza e salute aiutano le persone cercando di seguirle nella loro voglia di cambiare, dando suggerimenti che non si limiteranno ad un mero cambio estetico, ma cercheranno di andare in profondità provando a migliorare la vita dei partecipanti al programma.



I Diari Di Andy Warhol (9 marzo 2022)

I sentimenti, le paure e i sogni di Andy Warhol sono al centro di questa docuserie, nel corso della quale verranno rivelati incredibili retroscena legati all'artista. Il materiale di partenza dal quale il titolo ha preso ispirazioni sono le rivelazioni che Warhol fece dopo essere stato ferito nel 1968, in un percorso che i fan del personaggio non possono perdersi.



Formula 1: Drive to Survive, Stagione 4 (11 marzo 2022)

Una delle stagioni di Formula 1 più emozionanti degli ultimi anni si mostrerà in tutto il suo splendore su Netflix, in un dietro le quinte che ci porta a vivere retroscena, filmati inediti e discussioni dei team più famosi, analizzando l'ultimo anno di una delle competizioni più seguite nel mondo.



La vita dopo la morte - Con Tyler Henry, Stagione 1 (11 marzo 2022)

Il medium Tyler Henry è protagonista di un racconto intimo nel quale cerca di chiudere col proprio passato, indagando sulle radici della sua famiglia trattando anche temi delicati e molto personali.



Catherine Cohen: The Twist...? She's Gorgeous, Stagione 1 (15 marzo 2022)

Stand-Up comedy musicale che vede Catherine Cohen cantare di storie folli e intrecci amorosi, in uno spettacolo imperdibile per i fan dell'artista che promette di suonare una melodia malinconica ma anche avvincente.



Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi (16 marzo 2022)

Una celebre chef vegana vede la sua vita andare a rotoli dopo aver sposato un uomo che promette un obiettivo alquanto particolare: rendere immortale il suo cane. Ovviamente la promessa nasconde ambizioni di tutt'altro tipo, dimostrando come anche l'amore possa diventare una copertura per frodi e inganni.



3 Toneladas: La Grande Rapina Alla Banca Centrale Del Brasile, Stagione 1 (16 marzo 2022)

Docuserie che va ad analizzare la rapina del 2005 avvenuta a Fortaleza in Brasile, in un furto storico che si trascinò dietro polemiche e gravi conseguenze.



Young, Famous & African, Stagione 1 (18 marzo 2022)

Flirt, litigi e divertimento sfrenato saranno gli elementi cardine di questo reality, nel quale i partecipanti non si daranno limiti lasciandosi trasportare dalle emozioni.



Johnny Hallyday: una leggenda del rock (29 marzo 2022)

La leggenda del rock francese Johnny Hallyday viene approfondita in questa docuserie che andrà a ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera, svelando importanti dietro le quinte relativi alla sua vita.