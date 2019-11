Netflix: tutte le serie TV in uscita a dicembre 2019, top 3 e lista

Nel mese di Natale, Netflix porta con sè una vagonata di regali seriali, ma Babbo Nataflix pensa che il suo pubblico sia stato particolarmente buono perchè ha riservato l'ultimo mese dell'anno per dare inizio ad una serie davvero molto attesa. Parliamo ovviamente di The Witcher, adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski: tuttavia, dicembre 2019 ci porterà sotto l'albero una quantità smisurata di nuovi prodotti: analizziamo, quindi, tutte le serie TV in arrivo nei prossimi 30 giorni per gli abbonati alla piattaforma streaming americana.



V Wars (5 dicembre)



Tra le novità assolute c'è sicuramente V Wars, dal 5 dicembre, serie che unirà il tema della pandemia con quello del. Due amici si trovano a dover fronteggiare un virus che trasforma le persone in vampiri.

Si trovano dalle parti opposte delle barricate, in un clima di guerra tra umani e non morti. Nel cast c'è Ian Somerhalder, piuttosto a suo agio con temi vampirici e fantastici avendo partecipato a The Vampire Diaries e Lost.



The Witcher (20 dicembre)



Lo strigo più famoso del Continente si appresta a fare il suo esordio tra i torrenti digitali del servizio on demand, pronto a bissare i successi letterari e videoludici. Natale arriverà quindi qualche giorno prima del normale per i fan della saga di Andrzej Sapkowski, il 20 dicembre è il giorno scelto per dare inizio alla saga fantasy più attesa dai tempi di

Nel cast Henry Cavill (Geralt di Rivia), Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer). Ma non temete: sebbene l'arrivo di The Witcher possa offuscare il resto delle uscite decembrine, Netflix provvederà a fornire ai propri abbonati, nel mese di Natale, altre serie originali di qualità.



Lost in Space (24 dicembre)

Arriva la seconda stagione di Lost in Space. Dal 24 dicembre: torna la famiglia Robinson, ancora a spasso per lo spazio, senza alcuna indicazione su quale sia la via di casa.

Stavolta l'astronave si è schiantata su di un pianeta ostile ed i Robinson dovranno combattere per la propria vita.



Tutte le serie TV in arrivo su Netflix a dicembre 2019



In definitiva, ecco i regali di Natale di Netflix:: dal 2 dicembre, serie comedy creata da Tracy Bitterolf e sciluppata da Pamela Eells O'Connell. La trama ruota attorno ad una miliardaria diciannovenne Kaylie Konrad (Bryana Salaz) che riceve una condanna ai servizi sociali, cioè a condurre il Club Wilderness in una scuola media locale.: dal 4 dicembre, arriva una teen serie giapponese, in cui un genio del tennis adolescente deve destreggiarsi tra la vita scolastica ed il suo essere un esempio per tutti. Tratto dal noto manga di Takeshi Konomi.: dal 5 dicembre. Non potevano mancare le serie natalizie. Stanca delle continue discussioni sul suo status sentimentale Johanne (Ida Elise Brich), cerca un fidanzato che l'accompagni alla cena di Natale, ha ventiquattro giorni di tempo per riuscirci.: dal 6 dicembre i fan della serie sequel degli Amici di Papà, potranno ammirare i primi 9 episodi, i restanti verranno pubblicati nel corso del 2020. DJ (Candace Cameron) è vedova, madre di tre figli che deve crescere da soli. Per fortuna, a darle una mano ci sono la sorella Stephanie e l'amica Kimmy, che si trasferiscono da lei.: dal 6 dicembre. Torna la serie brasiliana che racconta l'impresa di tre medici per vaccinare gli abitanti di un villaggio nel Pantanal contro il virus Zika. Il villaggio è un misto di segreti e misteri, il leader è una sorta di guaritore.: dal 6 dicembre. Da Taiwan arriva la prima stagione di una serie che narra la vita della figlia di un boss della malavita, la quale, in disaccordo con il genitore, inizia un'attività di bodyguard di una famosa attrice.: dal 6 dicembre. Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) è un'infermiera, inviata nella cittadina californiana di Virgin River. Qui dovrà abituarsi ad una vita non così semplice come credeva.- Soundtrack - stagione, 1dal 18 dicembre. La musica è il collante della serie musical di Joshua Safran (Gossip Girl, Quantico), composta da dieci episodi ed ambientata a Losa Angeles, racconterà le storie d'amore di un gruppo di persone molto eterogeneo.: dal 19 dicembre. Dalla Francia arriva una serie di quattro episodi che si chiede: Cosa fareste se la vostra storia d'amore finita avesse una seconda possibilità? Questa domanda è posta a Vincent Dauda (Gaspard Ulliel), il quale, ancora triste per la fine della sua relazione con Louise (Freya Mavor), riceve un pacchetto dai misteriosi poteri che gli permette di rivivere il suo tempo con lei, li saprà usare per riconquistarla?: dal 19 dicembre. Arrivano i nuovi episodi della serie polacca che narra la storia di Aleksandra Serafin (Marta Nieradkiewicz), la quale torna nel suo paese natale di Lodz ed assiste ad un crimine cui la polizia non dà peso. Si mette, suo malgrado, ad investigare e riceve l'aiuto di una comunità virtuale di detective.: dopo un Natale mangereccio, ci sarà tempo per qualche brivido con la seconda stagione di You. Il 26 dicembre continueranno le peripezie ossessive e maniache di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley (Gossip Girl) ed il suo amore tossico per Guinevere Beck, interpretata da Elizabeth Lail.: il 30 dicembre inizieranno i nuovi episodi di Alexa &Katie, la sit-com che adolescenziale con protagoniste Paris Berlec ed Isabel May.: dall'Olanda, giusto in tempo per il countdown per il nuovo anno, il 31 dicembre, arrivano i primi otto episodi di Ares, serie horror. Rosa entra a far parte di una società segreta che, scoprirà, ha le radici nei degreti diabolici della storia olandese.: sempre a San Silvestro inizia un'altra serie dche viene dalla terra dei Tulipani, El Vecino, basta sui fumetti di Santiago Garcia, ironizza sul tema super eroi.: otto episodi, per una produzione brasiliana che racconta la storia di cinque adolescenti che si trovano coinvolti in eventi sovrannaturali che li connettono con il 1908. Dal 31 dicembre.: il 31 dicembre il pubblico pitrà immergersi in mistiche atmosfere turche. In Anatolia, rovistando tra rovine, un archeologo scopre un collegamento con una pittrice e decide di indagare.Infine, a dicembre arriva anche un episodio speciale della Famiglia Mc Kellan () e, miniserie che racconta il Natale di tre sorelle in tre momenti della loro vita.