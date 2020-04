Netflix: tutte le serie TV in uscita a maggio 2020

Le proposte di aprile di Netflix hanno segnato grandi ritorni e nuove produzioni, che hanno confermato l'ottimo stato di salute della piattaforma straming. Dalla conferma del successo de La Casa di Carta (qui la nostra recensione de La Casa di Carta 4), al ritorno di After Life con la seconda stagione, i fan hanno avuto un mese sicuramente di alto livello, che ha visto anche la conclusione dell'incredibile quinta stagione di Better Call Saul (qui la nostra recensione di Better Call Saul 5).



Per quanto riguarda maggio, ci aspettano anche in questo caso nuove produzioni originali, come Hollywood e The Eddy (che vede tra i produttori Damien Chazelle). Eccovi quindi la lista completa delle serie TV in uscita su Netflix a maggio.



Hollywood, stagione 1 (1 maggio 2020)

Il mese si apre con una nuova miniserie curata da Ryan Murphy, autore di serie di successo come Nip/Tuck, Glee e American Horror Story. Hollywood riprenderà le atmosfere del secondo dopoguerra, mettendo in primo piano le vicende di alcuni aspiranti attori e registi, che cercheranno di fare carriera realizzando il loro sogno nella città del cinema.

The Eddy, stagione 1 (8 maggio 2020)

Creata da Jack Thorne, che si è già occupato della recente His Dark Materials, questa nuova serie Netflix vede tra i produttori anche Damien Chazelle, ed è sicuramente tra le più attese di maggio.

La storia ci porterà a respirare le atmosfere Jazz di un locale parigino, con André Holland che interpreterà Elliot Udo, proprietario del club. Vedendo i nomi coinvolti, le aspettative sono sicuramente alte, per una prima stagione che si articolerà in 8 episodi.



Space Force, stagione 1 (29 maggio 2020)

Questa nuova commedia vedrà protagonisti degli appartenenti alle forze armate spaziali statunitensi e saranno presenti nel cast alcuni volti noti al grande pubblico, come John Malkovich (visto di recente in The New Pope), e Steve Carell, conosciuto per aver interpretato Michael Scott nella sitcom The Office .

Saranno presenti anche Ben Schwartz, Diana Silvers e Tawny Newsome. Ci sarà quindi un cast di primo livello, in attesa di avere ulteriori informazioni e altri dettagli su questa nuova serie.



Tutte le altre serie in uscita a maggio 2020 su Netflix

Into the Night, stagione 1 (1 maggio 2020)

Serie belga che vi porterà all'interno di un aereo che viene dirottato mentre sulla terra si sta abbattendo uno strano evento cosmico, che semina distruzione. L'equipaggio, per proteggersi, cercherà di evitare la luce solare, con una tensione crescente che sarà sicuramente parte di questa prima stagione.



Felici o quasi, stagione 1 (1 maggio 2020)

Sebastián è un conduttore radiofonico non molto famoso, che è alle prese con la separazione da quella che ormai è la sua ex moglie, con la quale ha avuto anche due figli. Questa nuova serie andrà a proporvi un racconto che sicuramente sarà in grado di strapparvi qualche sorriso, pur affrontando temi non semplici.



Colony, stagione 3 (2 maggio 2020)

Un futuro distopico nel quale gli abitanti di una cittadina vicino Los Angeles vivono sotto la dittatura dell'Autorità Transitoria Coloniale. Purtroppo per i fan, Colony, a quanto pare, si chiuderà con questa terza stagione, visto che non è più stata rinnovata.



Workin' moms, stagione 4 (6 maggio 2020)

Quattro mamme affrontano la vita post parto insieme e diventano amiche. Ognuna ha le sue passioni e desideri, ma anche difetti diversi che le contraddistinguono. Questa quarta stagione vedrà il ritorno delle protagoniste principali, ovvero: Kate Foster (Catherine Reitman), Anne Carlson (Dani Kind), Frankie Coyne (Juno Rinaldi) e Jenny Matthews (Jessalyn Wanlim).



Dead to me, stagione 2 (8 maggio 2020)

Dead to me (Amiche per la morte), torna con questa seconda stagione, che ci riporterà a seguire l'amicizia tra Jen Harding (Christina Applegate) e Judy Hale (Linda Cardellini). La seconda stagione partirà sicuramente dall'importante rivelazione del finale della prima, che avrà probabilmente un impatto importante sul legame delle due amiche.



Valeria, stagione 1 (8 maggio 2020)

Una nuova serie televisiva spagnola ispirata ai romanzi di Elísabet Benavent, che in Spagna ha catturato l'attenzione di molti lettori. La storia segue le vicende di Valeria, scrittrice in crisi sia per i suoi romanzi che per il rapporto col marito. Le sue tre migliori amiche saranno l'ancora di salvezza per Valeria, che condividerà le sue preoccupazioni con loro.



Trial by Media, stagione 1 (11 maggio 2020)

Una docuserie true crime sull'impatto dei media su alcuni famosi processi giudiziari, e il peso che gli stessi media hanno avuto sui verdetti. Il titolo italiano sarà Processi Mediatici, e la potrete vedere dall'11 maggio.



Skam Italia, stagione 4 (15 maggio 2020)

Torna la serie dedicata alla vita di alcuni studenti romani. Questa volta, il racconto ci porterà nella vita di Sana, una ragazza musulmana che verrà interpretata da Beatrice Bruschi. La serie inizialmente sembrava giunta alla chiusura, con la cancellazione dello show nel 2019, salvo poi essere rinnovata alcuni mesi dopo. Alla sceneggiatura ha collaborato Sumaya Abdel Qader, sociologa, autrice di alcuni libri e praticante musulmana, che sicuramente ha dato il suo contributo nel rendere realistica la storia.



Control Z, stagione 1 (22 maggio 2020)

Serie messicana, nella quale un hacker rivela i segreti di alcuni studenti di una scuola. Creata da García Moreno, Adriana Pelusi e Carlos Quintanilla, metterà in primo piano l'inversione dei ruoli tra bulli e bullizzati a causa delle recenti rivelazioni. Sofia (Ana Valeria Becerril), sarà protagonista in questa vicenda, cercando di fermare l'hacker, e andando a stringere importanti amicizie e relazioni.



Questo mese sembrano esserci diverse proposte interessanti, soprattutto per quanto riguarda le nuove produzioni. Forse non ci saranno titoli con lo stessa portata dei mesi passati, ma sicuramente ci sono i presupposti per poterci appassionare ad alcune new entry. Tra le più interessanti, sicuramente ci sono The Eddy e Space Force, soprattutto considerando i nomi coinvolti. La stessa Hollywood è curata da un autore che ha già mostrato il suo talento con altre serie di successo e sarà interessante vedere quale sarà il risultato. Per quanto riguarda invece i ritorni, Skam Italia farà sicuramente contenti i fan, dopo aver rischiato la cancellazione lo scorso anno.