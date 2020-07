Netflix: tutte le serie in uscita ad agosto 2020

Dopo esserci lasciati alle spalle un mese all'insegna del fantasy, con Warrior Nun (della quale potete leggere la nostra recensione di Warrior Nun) e Cursed (qui le nostre impressioni sui primi cinque episodi di Cursed), agosto vedrà il ritorno di Lucifer, con l'attesa quinta stagione. Importante anche l'arrivo della terza stagione di The Rain e della quarta di 3%, che chiuderanno rispettivamente le due serie. Sarà interessante anche l'approdo su Netflix di It's Okay To Not Be Okay, che all'estero ha ricevuto diverse lodi e potrebbe rivelarsi un titolo di qualità. Come avrete capito, sicuramente ci sarà un'offerta ricca, in grado di ripagare la fiducia degli abbonati, con titoli di generi diversi e alcuni importanti addii. Per darvi un'idea di quello che ci aspetterà, eccovi una lista di tutte le serie in uscita su Netflix ad agosto.



The Rain, stagione 3 (6 agosto 2020)

Arriva la terza e ultima stagione di The Rain, con il suo mondo post apocalittico stravolto dalla pioggia che ha decimato la popolazione. Un atto finale suddiviso in 6 capitoli, che si spera possa lasciare una conclusione soddisfacente, per quella che è stata la prima serie danese prodotta da Netflix. Confermato anche il cast delle precedenti stagioni, con Lucas Lynggaard Tønnesen nei panni di Rasmus, Alba August (Simone), Mikkel Følsgaard (Martin), Lukas Løkken (Patrick), Sonny Lindberg (Jean) e Johannes Bah Kuhnke (Sten).



It's Okay To Not Be Okay, stagione 1 (16 agosto 2020)

Una serie romantica sudcoreana che vede l'incontro tra una scrittrice asociale e un operatore sanitario. I due, imparando a conoscersi, riusciranno a superare le proprie difficoltà. Le valutazioni di chi ha avuto la possibilità di vederla sono molto positive e potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa, con una storia che promette di essere profonda e coinvolgente.



Lucifer, stagione 5 - parte 1 (21 agosto 2020)

Per la gioia dei fan, arrivano i primi otto episodi della quinta stagione di Lucifer, inizialmente prevista per maggio, e poi posticipata a causa dell'emergenza Covid. Dopo aver rischiato la cancellazione, ora sembra che ci siano anche le basi per una sesta stagione, anche se manca ancora la conferma di Netflix. Per il momento, non resta che attendere questi nuovi episodi, che dovrebbero svelare alcuni segreti nascosti che coinvolgeranno i protagonisti, con l'addio di alcuni personaggi molto amati.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad agosto 2020

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs Il Reverendo, stagione 1 (5 agosto 2020)

Lo speciale interattivo legato alla serie Unbreakable Kimmy Schmidt, arriva finalmente anche in Italia, dopo il ritardo causato dall'emergenza sanitaria che aveva bloccato il doppiaggio. Un sollievo per i fan della serie che non avevano trovato il titolo il 12 maggio, data inizialmente prevista per l'uscita. Un finale interattivo che coinvolge lo spettatore, e che vede la partecipazione del cast principale della serie. Tra gli attori, da segnalare anche la presenza di Daniel Radcliffe.



Gotham, stagione 5 (1 agosto 2020)

Dopo la messa in onda sui canali Mediaset Premium, arriva anche su Netflix la quinta ed ultima stagione di Gotham, con la cittadina in preda alla criminalità e il giovane Bruce Wayne pronto a fare la sua parte, in un percorso che lo porterà a diventare l'eroe che tutti conosciamo.



Alto Mare, stagione 3 (7 agosto 2020)

Anche per Alto Mare si tratta della stagione conclusiva. Questo dopo che, inizialmente, sembrava dovesse esserci un'ulteriore quarta stagione, poi cancellata. La serie vedrà sempre al centro del racconto la storia di due sorelle che scoprono i segreti della propria famiglia, con alcune rivelazioni che cambieranno la loro vita.



The New Legends Of Monkey, stagione 2 (7 agosto 2020)

Ispirata al romanzo cinese Journey to the West e al drama giapponese Monkey, torna The New Legends Of Monkey con la sua seconda stagione. Continueremo quindi a seguire l'avventura di Tripitaka (interpretata da Luciane Buchanan), nel suo viaggio per liberare il mondo dalla minaccia demoniaca.



Greenleaf, stagione 5 (12 agosto 2020)

La quinta sarà l'ultima stagione di Greenleaf, che chiuderà la storia della famiglia protagonista. Un mystery/drama che, soprattutto con le sue prime stagioni, era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, non riuscendo però a mantenere alte le aspettative nel corso degli ultimi anni.



Dirty John, stagione 2 (14 agosto 2020)

Serie televisiva antologica statunitense scritta e creata da Alexandra Cunningham, ispirata all'omonimo podcast di Christopher Goffard, che tornerà su Netflix con una seconda stagione incentrata su dei nuovi protagionisti. Questa volta, la vicenda principale sarà basata sulla relazione conflittuale tra Betty Broderick e il suo ex marito, in un ciclo di episodi nei quali la tensione sicuramente non mancherà.



La Rapina Del Secolo, stagione 1 (14 agosto 2020)

Ispirata alla rapina avvenuta in Colombia nel 1994, La Rapina Del Secolo è una nuova serie colombiana che, seguendo la scia del successo de La Casa di Carta, cercherà di mettere in scena un evento realmente accaduto. Nel cast, troviamo Andrés Parra, Marcela Benjumea, Christian Tappan e Waldo Urrego, per una serie che potrebbe far felici gli amanti del genere.



3%, stagione 4 (14 agosto 2020)

La serie televisiva brasiliana 3% si concluderà con questa quarta stagione, che dovrà quindi chiudere il cerchio della narrazione. Un thriller fantascientifico nel quale vediamo un mondo spietato, dove solo il 3% della popolazione può godere di una vita agiata all'interno dell'Offshore, con tutti gli altri costretti a convivere con dolore e sacrifici nell'Entroterra (Inland), dove anche cibo e acqua scarseggiano. L'unica ancora di salvezza è un test che, se passato con successo, può portare a vivere nell'Offshore, in un mondo disegnato per pochi eletti.



Show televisivi e docuserie

L'atterraggio Perfetto, stagione 1 (1 agosto 2020)

Seguiremo il trasferimento della giovane ginnasta Jenny Cortez e della sua famiglia da Miami a Toronto, dove sarà aperto un centro ginnico gestito dai familiari. Un trasloco che avrà sicuramente delle ripercussioni sulla loro vita e in particolare su Jenny.



Selling Sunset, stagione 3 (7 agosto 2020)

Gli agenti del gruppo Oppenheim vendono lussuosi appartamenti a Los Angeles ma, come in molti ambienti lavorativi, le relazioni tra colleghi sono sicuramente importanti. Vedremo quindi sia i rapporti tra gli agenti, che il loro lavoro incentrato su appartamenti da sogno in grado di lasciare a bocca aperta.



Dark Polo Gang - La Serie, stagione 1 (14 agosto 2020)

Una docuserie in 12 episodi che andrà ad esplorare il dietro le quinte di quattro giovani che sono riusciti ad emergere nel panorama della trap italiana. Inizialmente uscita su Timvision, ora questa prima stagione approda anche su Netflix, per la felicità dei fan.