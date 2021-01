Netflix: tutte le serie in uscita a febbraio 2021

Nella nostra recensione di Bridgerton, vi avevamo parlato di una serie che, sotto diversi aspetti, ci aveva sorpresi, ed il conseguente successo che l'ha consacrata non ha fatto che rafforzare il legame tra il pubblico e Netflix. Un legame che trova i suoi punti di forza in un catalogo che, di mese in mese, accoglie decine di nuovi titoli, pronti a soddisfare gli abbonati. E se a gennaio, come avrete letto nella nostra recensione di Lupin, c'è stato spazio per una serie importante che sta continuando a far parlare di sé, per quanto riguarda il mese prossimo il discorso potrebbe cambiare, con l'arrivo di nuovi titoli meno noti che tenteranno di farsi strada come accaduto per Bridgerton.



L'estate in cui imparammo a volare, Stagione 1 (3 febbraio 2021)

Tratta dal romanzo Firefly Lane, scritto da Kristin Hannah, L'estate in cui imparammo a volare seguirà molto probabilmente le vicende della controparte cartacea, con l'amicizia costruita negli anni tra Kate (interpretata da Sarah Chalke) e Tully (Katherine Heigl), che sarà il perno dell'intera serie. Il loro è un legame diverso dagli altri, che percorre un'intera vita e ha portato le protagoniste a vivere una miriade di avventure, partendo dai tempi della scuola per arrivare all'età adulta.

I fan del romanzo possono quindi già iniziare ad assaporare questa prima stagione, visto che l'attesa sta per finire, con l'arrivo su Netflix previsto per il 3 febbraio. Nel cast, saranno presenti anche: Ben Lawson, Ali Skovbye, Roan Curtis, Yael Yurman, e Beau Garrett.



Città Invisibile, Stagione 1 (5 febbraio 2021)

Carlos Saldanha, regista de L'era Glaciale 2 e 3, e dei film d'animazione Rio e Ferdinand, si appresta a fare il suo debutto nel mondo seriale con Città Invisibile. La serie andrà ad esplorare il patrimonio folkloristico brasiliano, tra leggende e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

La storia vedrà infatti l'investigatore ambientalista interpretato da Marco Pigossi, alle prese con una vicenda che si rivelerà ben più grande rispetto a quanto inizialmente pronosticato. Il nostro protagonista si troverà quindi in mezzo ad una lotta tra il nostro mondo e quello invisibile, per un fantasy che si preannuncia interessante sotto diversi punti di vista.



Tribes Of Europa, Stagione 1 (19 febbraio 2021)

Dopo l'ottima Dark, una nuova produzione tedesca fa il suo debutto su Netflix: Tribes of Europa. Ambientata nel 2074, questa serie vede come protagonisti tre fratelli che cercano di salvare il destino dell'Europa, dopo che una catastrofe globale l'ha ridotta ad un'insieme di microstati in lotta tra loro.

Kiano, Liv e Elija, interpretati da Emilio Sakraya, Henriette Confurius e David Ali Rashed, sono quindi i protagonisti di questa nuova serie di stampo post apocalittico, che si spera riesca a distinguersi dalle altre appartenenti al genere. Questa prima stagione sarà composta da sei episodi, che verranno messi a disposizione in blocco il giorno dell'uscita.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a febbraio 2021

Kid Cosmic, Stagione 1 (2 febbraio 2021)

Un giovane ragazzino sogna di diventare un eroe e un evento inaspettato gli darà la possibilità di realizzare il suo sogno. Infatti, il nostro intrepido protagonista entrerà in contatto con delle particolari pietre cosmiche del potere, che lo porteranno a difendere la terra dalle minacce in arrivo. Questa nuova serie animata in arrivo dagli States è creata da Craig McCracken e promette di intrattenere con il suo esplosivo mix di comicità e azione.



H - Helena, Stagione 2 (5 febbraio 2021)

Potremo presto tornare a vivere la Barcellona degli anni '60, con la seconda stagione di Helena. Interpretata da Adriana Ugarte, Helena, protagonista della serie, continua la sua scalata nel mondo del crimine, dopo aver conquistato la fiducia e l'amore del boss. Nello specifico, seguiamo le vicende riguardanti lo spaccio di eroina in una Barcellona diversa da quella che tutti conosciamo. Il crime-drama creato da Verónica Fernández, per quanto riguarda il cast, vede la partecipazione, tra gli altri, di: Eduardo Noriega, Javier Rey, Marc Martínez, e Ingrid Rubio.



Run On, Stagione 1 (11 febbraio 2021)

K-Drama diretto da Lee Jae Hoon e scritto da Park Shi Hyun, Run On segue la relazione che lega Ki Seon-gyeom (interpretato da Im Si-wan), e Oh Mi-joo (Shin Se-kyung). Il primo è un ex atleta della nazionale che è stato costretto a lasciare il professionismo e sta cercando di reinventarsi come agente, mentre Oh Mi-joo lavora nel mondo della traduzione (nello specifico, si occupa della creazione dei sottotitoli). I due, pur appartenendo a mondi diversi, daranno il via ad un rapporto che, col passare degli episodi, diventa sempre più forte e importante, diventando centrale nella narrazione.



Capitani, Stagione 1 (11 febbrario 2021)

Direttamente da Lussemburgo, ecco arrivare una nuova serie crime, con protagonista il detective Luc Capitani. Quest'ultimo, inviato in un paese in campagna, dovrà adattarsi ad una comunità che non conosce, cercando al tempo stesso di risolvere un misterioso omicidio che vede coinvolta una giovane ragazza. Luc Schiltz, Sophie Mousel, Désirée Nosbusch, Stefan Weinert e Marc Limpach fanno parte del cast di questa prima stagione, che vede Thierry Faber come showrunner.



The Crew, Stagione 1 (15 febbraio 2021)

Nuova sitcom in arrivo su Netflix con protagonista Kevin James, comico molto apprezzato negli States. James interpreterà il leader di una squadra NASCAR, alle prese con alcuni problemi dovuti al cambio di proprietario. Infatti, il team è passato nelle mani della figlia dell'ex boss e quest'ultima vuole modernizzare la squadra ai danni dei vecchi membri, mentre Kevin cercherà di difendere la propria posizione e i suoi colleghi.



Dietro i suoi occhi, Stagione 1 (17 febbraio 2021)

Seguendo il romanzo omonimo di Sarah Pienborough, Dietro i suoi occhi ci porterà a seguire le vicende riguardanti il matrimonio tra David (Tom Bateman) e Adele (Eve Hewson), minacciato dalla comparsa dell'affascinante Louise (Simona Brown). Quest'ultima si renderà presto conto che David non è come sembra e che dietro la sua unione con Adele si celano segreti oscuri che mettono in pericolo i protagonisti della vicenda.



Ginny & Georgia, Stagione 1 (24 febbraio 2021)

Debra J. Fisher sarà la showrunner di Ginny and Georgia, serie che dalle premesse strizza l'occhio a Una Mamma per Amica, visto che in questo caso le protagoniste saranno la quindicenne Ginny Miller (Antonia Gentry) e sua madre Georgia (Brianne Howey). Quest'ultima, dopo una vita fatta di continui spostamenti, vuole stabilirsi nel New England, ma i fantasmi del passato continueranno a perseguitarla. Il rapporto tra madre e figlia che sarà sicuramente centrale e si svilupperà nel corso di questa prima stagione.



Show televisivi e docuserie

Tiffany Haddish Presents: They Ready, Stagione 2 (2 febbraio 2021)

Sei comici scelti da Tiffany Haddish che si esibiranno in show di 15-20 minuti, cercando di intrattenere il pubblico e catturare la luce dei riflettori. Una stand-up comedy che aveva convinto già in passato con la prima stagione, che aveva fatto guadagnare allo show una nomination agli Emmy.



Sulla scena del Delitto: Il caso del Cecil Hotel, Stagione 1 (10 febbraio 2021)

Il Cecil Hotel, già noto per altri casi particolari, diventa protagonista nella vicenda riguardante la scomparsa di Elisa Lam. Seguiremo quindi le indagini, con questa nuova docuserie incentrata su un caso che fece molto clamore.



Le ricette al forno di chef Nadiya, Stagione 1 (12 febbraio 2021)

Nadiya Hussain è la protagonista di questo show, nel quale ci mostra alcuni piatti tanto deliziosi quanto veloci da preparare, adatti a chi, per il poco tempo a disposizione, si trova spesso a dover fronteggiare pranzi e cene a colpi di cibi già preparati.



Funerali in stile Bernard, Stagione 1 (12 febbraio 2021)

Un reality nel quale seguiremo un'azienda che si occupa di servizi funebri low budget, mentre Bernard, il proprietario, cercher di aiutare le famiglie a superare il lutto e dire addio ai propri cari.