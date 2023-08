Netflix, un settembre ricco di serie: c'è anche Sex Education!

Disincanto è il termine che potrebbe riassumere l'animo degli estimatori di Matt Groening, visto che negli ultimi anni tra i tanti alti ci sono stati anche momenti in cui le sue opere non sempre hanno mantenuto una qualità soddisfacente. Nonostante ciò, prendendo proprio Disincanto come esempio, questa è una serie animata che è riuscita a riscattarsi, e visto che sta per arrivare su Netflix la quinta ed ultima season, c'è molta attesa per vedere se gli autori riusciranno a chiudere in bellezza un titolo che non era partito nel migliore dei modi.



Se invece non siete interessati alle serie animate e amate le rom-com, allora il settembre targato Netflix non vi deluderà, visto che arriveranno le nuove stagioni di Virgin River e Sex Education. Quelle appena citate sono ovviamente soltanto una piccola parte delle tante uscite previste per il prossimo mese, e per questo vi invitiamo a continaure a leggere per scoprire cosa potrete gustarvi su Netflix a partire da settembre.



Disincanto, stagione 5 (1 settembre 2023)

Dopo qualche scivolone ed i crescenti dubbi che iniziavano ad avvilupparsi intorno ai titoli di Matt Groening, Disincanto si è ripresa alla grande nell'ultima tornata di episodi, e ora si prepara per tornare in una nuova promettente stagione che potrebbe confermare un rinnovato stato di grazia della vena creativa del suo autore.

Come scrivevamo nella recensione di Disincanto 4, la creatura di Matt Groening era infatti riuscita a sgombrare il campo dai dubbi che avevano offuscato i precedenti cicli di episodi, lasciando spazio ad una storia più introspettiva capace di approfondire i vari protagonisti. Per quanto riguarda i nuovi capitoli, ciò che ci aspettiamo è una conferma dei passi in avanti compiuti, così da spazzare via in modo definitivo le critiche che avevano colpito le prime stagioni, soprattutto considerando che questa sarà l'ultima season, ed è quindi necessaria una degna chiusura per un titolo che ha espresso il suo potenziale soltanto a tratti.



Virgin River, stagione 5 (7 settembre 2023)

Come sottolineavamo nella recensione di Virgin River 3, stereotipi, errori del passato che si ripresentavano, ed una narrazione poco avvincente, caratterizzavano una serie che non ci aveva convinti. Nonostante questo, il successo di pubblico è sicuramente innegabile, ed eccoci dunque al quinto ciclo di episodi.

Gli abitanti della piccolo cittadina di Virgin River torneranno ad essere protagonisti in questa quinta stagione, mentre gli attori principali della precedente season torneranno ad interpretare i rispettivi personaggi. Nello specifico, Alexandra Breckenridge vestirà i panni dell'ostetrica Melinda Mel Monroe, e Martin Henderson riprenderà il ruolo di Jack Sheridan. Nuovi tradimenti, e rivelazioni legate anche al finale della quarta season saranno centrali nel corso dei nuovi episodi, per una serie che nonostante i difetti decide di proseguire su di un percorso ben preciso che le ha permesso di ottenere un ottimo successo.



Sex Education, stagione 4 (21 settembre 2023)

Fatta eccezione per un finale un po' sbrigativo, nella recensione di Sex Education 3 ci dicevamo soddisfatti del risultato raggiunto dalla serie, grazie ad una terza season capace di divertire ed affrontare tematiche importanti senza appesantire la narrazione, ed una scrittura tanto semplice quanto efficace.

Anche i passi avanti fatti sul piano della caratterizzazione dei protagonsiti sono evidenti, e per questo non vediamo l'ora di conoscere il resto del percorso dei personaggi principali. Considerando che uno dei cambiamenti più importanti della nuova season riguarderà il cambio della scuola, possiamo aspettarci diverse novità significative, oltre ad una continua evoluzione dei personaggi che abbiamo imparato ad amare nel corso delle precedenti stagioni.



Tutte le altre serie Netflix di settembre 2023

DC's Legends Of Tomorrow, stagione 7 (1 settembre 2023)

Nuove avventure e nemici da sconfiggere attendono gli eroi di DC's Legends Of Tomorrow, serie che negli anni è stata in grado di ritagliarsi un suo spazio grazie soprattutto ad un approccio più leggero e scanzonato rispetto ad altre opere della scuderia DC. Inoltre, vi ricordiamo che quella che sarà messa a disposizione è l'ultima stagione del titolo, e se avete seguito i precedenti capitoli ora potrete finalmente vedere come si conclude questa incredibile avventura.



Braccialetti Rossi, stagioni 2-3 (4 settembre 2023)

Tratta dall'omonimo libro del 2008, Braccialetti Rossi ci porta a seguire alcuni giovani costretti a vivere in una struttura ospedaliera a causa della loro condizione di salute, per un titolo diretto da Giacomo Campiotti che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico. Su Netflix approderanno la seconda e la terza stagione, le quali sono caratterizzate da alcuni cambiamenti e new entry. Se amate la serie vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata alla nostra intervista al cast di Braccialetti Rossi, così da poter riassaporare le atmosfere della serie in attesa degli episodi che verranno aggiunti al catalogo Netflix.



6ixtynin9 - La Serie, stagione 1 (6 settembre 2023)

Serie basata sul film omonimo del 1999, 6ixtynin9 vede la partecipazione, tra gli altri, di Davika Hoorne, Amornaek Micheli e Apivich Rintapoln. Come protagonista della vicenda principale troviamo Toom (Davika Hoorne), una donna che vede la sua vita sconvolta dall'arrivo di un misterioso pacco lasciato davanti alla porta di casa sua. Infatti, il misterioso scatolone contiene un'importante somma in denaro, e la donna dovrà decidere cosa fare, soprattutto considerando che qualcuno potrebbe darle la caccia.



Infamia, stagione 1 (6 settembre 2023)

Le tradizioni della famiglia Rom dalla quale proviene la nostra protagonista le impongono una vita che deve rispettare determinate regole e limiti, ma la ragazza ha un sogno nel cassetto, e farà di tutto per diventare una star dell'Hip-hop, in una serie di stampo drammatico in arrivo il prossimo 6 settembre.



Tahir's House, stagione 1 (6 settembre 2023)

Una famiglia proprietaria di un piccolo negozio vuole tentare il grande salto per tenere testa alle migliori imprese del paese, ma tra il dire ed il fare c'è un abisso, e i problemi non tarderanno ad arrivare.



La mia prediletta, stagione 1 (7 settembre 2023)

Una donna riesce a fuggire dopo una lunga prigionia, ed un caso irrisolto legato ad una persona scomparsa 13 anni prima torna a galla accendendo i riflettori del mondo su una verità sconvolgente.



Top Boy, stagione 3 (7 settembre 2023)

Dushane (Ashley Walters), Sully (Kane Robinson) e gli amati personaggi delle stagioni precedenti torneranno per la terza ed ultima season di Top Boy riportandoci tra le strade dell'East London. La scalata al potere di Dushane e Sully sta dunque per concludersi dopo averci fatto conoscere il malfamato Summerhouse, quartiere nel quale conducono i loro traffici illeciti. Walters, Robinson, Simbi Ajikawo, Jasmine Jobson, Saffron Hocking, Araloyin Oshunremi, Barry Keoghan e Brian Gleeson saranno parte del cast, per una serie che si preparare a salutare definitivamente i suoi fan.



Il tempo per noi, stagione 1 (8 settembre 2023)

Dopo aver perso il compagno, una donna trova il modo di viaggiare nel tempo, ma una volta tornata nel 1998 ecco che le sembra di rivedere il marito nel volto di un uomo, e la sua vita non sarà più la stessa. Il tempo per noi è un k-drama diretto da Kim Jin Won, e promette di regalare una storia di grande impatto emotivo che andrà ad esplorare il cuore e la mente dei suoi protagonisti.



In Fiamme, stagione 1 (8 settembre 2023)

Thriller drammatico scritto da Laura Sarmiento incentrato sulla misteriosa morte di Pedro (José Manuel Poga), poliziotto trovato carbonizzato in un'auto vicino Barcellona. Dopo alcune indagini iniziali, la morte di Pedro diviene sempre più difficile da decifrare, visto che la vita privata dell'uomo lo vedeva immischiato in una serie di relazioni complicate ed oscure legate ad altri due poliziotti a lui vicini, ovvero la fidanzata Rosa (Úrsula Corberó, conosciuta ai più per la sua interpretazione ne La Casa di Carta) e l'ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutiérrez). Col passare del tempo il caso si fa sempre più complesso, in una serie che sembra avere le carte in regola per stupire.



Le mille vite di Bernard Tapie, stagione 1 (13 settembre 2023)

Biopic ispirato alla figura del controverso Bernard Tapie, una persona qualunque che riuscì a raggiungere una grande popolarità ed un successo travolgente. Olivier Demangel e Tristan Séguéla sono i creatori della serie, per un titolo che cerca di ritrarre un volto simbolico della Francia degli anni '80 e '90.



Le Vedove del Giovedi, stagione 1 (14 settembre 2023)

Thriller drammatico ispirato all'omonimo libro della scrittrice argentina Claudia Pineiro, che in questo caso occupa anche il ruolo di regista e sceneggiatrice. Per quanto riguarda la vicenda principale, questa è ambientata a Buenos Aires, dove Teresa, abituata ad una vita di lusso in uno dei quartieri più eleganti della città vede la propria vita stravolta dopo la morte di alcuni amici e del marito. Lo sfarzo e la perfezione del quartiere si trasformeranno velocemente in un luogo caratterizzato da storie oscure e segreti, mentre la tensione sarà sempre più una costante della vita della protagonista.



Di4ri, stagione 2 -parte 1 (15 settembre 2023)

Come scrivevamo nella nostra recensione di Di4ri, la prima season soffriva una scrittura ed un comparto tecnico incapaci di far fare il salto di qualità alla serie, anche se tra le note positive trovavamo un cast promettente che in questa seconda stagione potrebbe sbocciare definitivamente. Le prime cotte e le amicizie del periodo preadolescenziali saranno probabilmente anche al centro dei nuovi episodi, e la nostra speranza è che questa volta la scrittura si dimostri più matura rispetto al passato, regalando magari qualche sorpresa positiva.



Miseducation, stagione 1 (15 settembre 2023)

Dopo un'umiliazione subita in pubblico, un'influencer decide di frequentare l'università di una piccola cittadina, cercando di ritrovare se stessa lontana dai riflettori e dal caos della città.



Surviving Summer - Un'estate Travolgente, stagione 2 (15 settembre 2023)

Dopo essere stata espulsa da una scuola di New York, una giovane adolescente decide di andare in Australia, dove la sua vita cambierà radicalmente portandola ad immergersi in esperienze che prima neanche immaginava.



Docuserie e show televisivi

The Wolf - Non farti ingannare da lei, stagione 1 (3 settembre 2023)

Dieci persone cercano di intrecciare una relazione, ma all'interno del gruppo si nasconde una sabotatrice che tenterà di ingannare i concorrenti seducendoli e poi abbandonandoli.



Selling The Oc, stagione 2 (8 settembre 2023)

L'Oppenheim Group si espande, e nei nuovi episodi ci mostrerà nuove lussuose strutture che si affacceranno sull'oceano e lasceranno a bocca aperta i clienti.



Glow Up, stagione 5 (12 settembre 2023)

Aspiranti truccatori si sfidano, in uno show di Stacey Dooley nel quale soltanto i più creativi arriveranno fino in fondo.



Inside The World's Toughest Prisons, stagione 7 (15 settembre 2023)

Una finestra su alcune delle prigioni più dure del mondo, tra agenti intransigenti e condizioni di vita al limite.



Encounters: : L'industria degli Ufo, stagione 1 (27 settembre 2023)

Nonostante le tante piste false, gli UFO sono ancora un argomento in grado di attrarre tantissime attenzioni, e questa miniserie cercherà di ricostruire alcuni degli avvistamenti più significativi per portarci in viaggio verso altri mondi.