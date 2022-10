Un novembre 2022 ricchissimo per le serie TV Netflix: torna The Crown

A novembre arriveranno su Netflix tante serie di grande importanza, per un mese che sembra essere assolutamente imperdibile. Da 1899, realizzata dai creatori di Dark, alla quinta attesissima stagione di The Crown, incentrata sugli eventi riguardanti la Corona inglese negli anni '90, il prossimo novembre promette scintille, e se eravate dubbiosi per il rinnovo dell'abbonamento, forse i tanti tioli in arrivo potrebbero farvi cambiare idea.



Oltre alle serie sopracitate, arriveranno anche Mercoledì, che avrà come protagonista la giovane Mercoledì Addams interpretata da Jenna Ortega, e le nuove stagioni di Warrior Nun e Manifest. Riguardo Manifest, inoltre, da sottolineare che questa sarà la stagione finale, e dunque, anche per questo motivo, sarà assolutamente imperdibile per chi ha seguito le season precedenti. Come di consueto, i titoli citati poc'anzi sono soltanto una minima parte di ciò che vedremo arrivare sulla piattaforma, visto che è previsto l'inserimento nel catalogo di una marea di nuove interessanti proposte.



Manifest, stagione 4 - Parte 1 (4 novembre 2022)

Nel nostro speciale dedicato a Manifest, vi parlavamo dei tragici effetti del volo 828 che aveva fatto sparire nel nulla i suoi passeggeri per più di 5 anni. Quest'ultimi, una volta a terra, si rendono conto che mentre loro erano sull'aereo, il tempo sulla terraferma era andato avanti, così come molti dei loro cari, i quali si erano rasseganti alla morte dei passeggeri.

L'enigmatico mistero che circonda la vicenda principale è senza dubbio uno degli elementi fondanti del fascino di Manifest, che nel tempo ha ottenuto un ottimo successo. Inizialmente Manifest sembrava dovesse concludersi dopo la terza season, ma grazie al passaggio a Netflix, ecco che finalmente sta per arrivare l'attesa quarta stagione, che probabilmente sarà anche l'ultima.



The Crown, stagione 5 (9 novembre 2022)

Come scrivevamo nella recensione di The Crown 4, la serie è ormai una certezza su tutti i fronti, e anche per questo la quinta season sarà senza dubbio uno dei titoli più attesi del prossimo mese. Dopo aver approfondito le politiche britanniche degli anni '80, e introdotto la figura di Lady D., nel corso dei nuovi episodi dovrebbero essere narrati gli eventi che portarono al divorzio tra Carlo e Diana, in un periodo che si rivelò alquanto difficile per la Corona.

Considerando il salto temporale, era scontato che il cast sarebbe stato rinnovato, e difatti troviamo Imelda Stauton nei panni di Elisabetta II, Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana, e Domic West come Carlo. Ovviamente l'attesa per questa quinta season è tanta, ma vista la grande cura riposta nel ciclo di episodi precedente, non abbiamo dubbi sul fatto che The Crown saprà nuovamente ripagare le attese.



1899, stagione 1 (17 novembre 2022)

Dai creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese, ecco arrivare 1899, nuova attesissima serie Netflix. Da quel che sappiamo, i protagonisti della vicenda principale saranno i passeggeri della nave Kerberos, che nel mezzo di una traversata nell'Oceano Atlantico, si ritrovano davanti ad un mistero apparentemente irrisolvibile legato ad un'altra nave, la Prometheus, il cui equipaggio è scomparso.

Anche in questo caso, possiamo dunque aspettarci una storia intricata ricca di colpi di scena, in un'atmosfera horror che sicuramente non farà mancare una buona dose di tensione ed adrenalina. Infine, per quanto riguarda il cast, troviamo Emily Beecham, Lucas Lynggard Tonnesen, Miguel Bernardeau, Andreas Pietschmann, Mathilde Ollivier, Maciej Musial, e Alexandre Wilaume.



Mercoledì, stagione 1 (23 novembre 2022)

Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, si prepara a debuttare in uno show dove sarà protagonista, e considerando i tanti spunti che la particolare Famiglia Addams ha sempre regalato, c'è sicuramente curiosità per capire come Netflix ha deciso di sfruttare questo celebre personaggio. Ad alzare ulteriormente le aspettative, ci pensa al presenza di nomi del calibro di Tim Burton (alla regia), e del duo ideatore di Smallville, composto da Alfred Gough e Miles Millar.

Da quel che è trapelato della trama, sappiamo che Mercoledì frequenta la Nevermore Academy dove tenta di comprendere i suoi poteri psichici, e dopo una serie di misteriosi omicidi nella cittadina, la giovane proverà a scoprire l'autore dei delitti, portando avanti allo stesso tempo una ricerca sulle radici della sua stessa famiglia. Per quanto riguarda gli altri membri della famiglia, Morticia Addams è interpretata da Catherine Zeta Jones, Gomez Addams sarà portato in scena da Luis Guzmán, Fred Armisen sarà lo Zio Fester, e infine, Isaac Ordonez sarà Pugsley Addams.



Warrior Nun, stagione 2 (10 novembre 2022)

Nella recensione di Warrior Nun sottolineavamo come, dopo una partenza non molto entusiasmane, la serie fosse in grado di prendere in mano la situazione, regalando un finale divertente e spiazzante.

Questa seconda season dovrà ripartire proprio dagli eventi lasciati in sospeso, mostrando le conseguenze di quanto accaduto sul finale di stagione precedente. Ovviamente ritroveremo Alba Baptista nel ruolo della guerriera Ava, così come le altre suore guerriere, pronte a mettere a ferro e fuoco il mondo demoniaco. Riuscirà Warrior Nun a mostrare lo spirito guerriero già intravisto nelle scene d'azione della prima season?



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a novembre 2022

Young Royals, stagione 2 (1 novembre 2022)

Dopo una prima stagione nella quale avevamo seguito l'ingresso in una prestigiosa scuola del principe Wilhelm (Edvin Ryding), ora, nei nuovi episodi in arrivo, saranno sicuramente approfonditi intrecci riguardanti amicizie e relazioni del protagonista, in un nuovo anno scolastico tutto da scoprire.



Blockbuster, stagione 1 (3 novembre 2022)

Comedy creata e diretta da Vanessa Ramos, ambientata all'interno di un negozio appartenente alla catena Blockbuster, dove impareremo a conoscere i dipendenti, tra imprevisti e disavventure di ogni tipo.



The Fabulous, stagione 1 (4 novembre 2022)

K-drama incentrato su quattro amici che tentano di sfondare nel mondo della moda, tra eventi, relazioni, e sogni. Il settore, però, si rivela essere anche un ambiente nel quale c'è un'aspra competitività, e la strada per il successo sarà ricca di sfide ed ostacoli da superare.



Uno Di Noi Sta Mentendo, stagione 2 (16 novembre 2022)

Questa serie non partiva certamente col favore dei pronostici, visto che, ad un primo sguardo, sembrava l'ennesimo teen drama sviluppato tra cliché e personaggi poco interessanti. Per fortuna, la prima stagione riuscì a dimostrare il contrario, regalandoci un ottimo debutto che ci aveva convinti, stupendo per la sua capacità di trattare tematiche di grande importanza. Come scrivevamo nella recensione di Uno Di Noi Sta Mentendo, i problemi reali e attuali che i quattro protagonisti affrontano, risultano essere credibili e ben strutturati, e per questo c'è sicuramente molta curiosità attorno a questa seconda stagione, che avrà il compito di confermare quanto di buono abbiamo visto in precedenza.



Dead To Me - Amiche Per La Morte, stagione 3 (17 novembre 2022)

Dopo la morte del marito, Jen (Christina Applegate) riesce a riprendere in mano la sua vita anche grazie alla splendida amicizia che la lega a Judy (Linda Cardellini). Dopo la diffidenza iniziale, le due sono ormai amiche inseparabili, e come scrivevamo nella recensione di Dead to Me 2, la commedia nera di Netflix era riuscita a convincerci grazie al riuscito mix di umorismo e serietà che aveva contraddistinto i vari episodi, per un titiolo che ora dovrà confermarsi in questa terza season.



Elite, stagione 6 (18 novembre 2022)

La serie creata da Carlos Montero e Darío Madrona è pronta a tornare, dopo un finale di stagione scoppiettante che aveva chiuso la season precedente, lasciando diversi interrogativi in attesa di risposta. Manu Rios (Patrick), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencia), Diego Martín (Benjamin), Valentina Zenere (Isadora), e André Lamoglia (Ivan) sono gli attori confermati per i nuovi episodi, per una serie che pur dividendo il pubblico, è riuscita a conquistarsi un posto importante all'interno del catalogo.



Reign Supreme, stagione 1 (18 novembre 2022)

La nascita del movimento Hip-Hop francese degli anni ‘80, raccontata attraverso gli occhi di alcuni giovani rapper protagonisti della vicenda principale, sarà al centro della narrazione di Reign Supreme, tra musica, battaglie sociali, e voglia di emergere.



Somebody, stagione 1 (18 novembre 2022)

Serie sudcoreana diretta da Jung Ji-woo, e scritta da Han Ji-wan, nella quale seguiamo una sviluppatrice di software che assieme ai colleghi si ritrova immischiata in una rete criminale. Infatti, alcuni delitti recenti sembrano collegati all'app di incontri realizzata dalla donna, e capire chi c'è dietro a tutto non sarà sicuramente un'impresa da poco.



First Love, stagione 1 (24 novembre 2022)

Serie drammatica giapponese incentrata su di una coppia che, dopo una travolgente passione che li aveva uniti, ora si trova a vivere un'età adulta priva di stimoli, come se la scintilla di un tempo fosse ormai spenta. First Love tenterà di unire tematiche attuali ad un intreccio ricco di riflessioni, ma considerando l'agguerrita concorrenza il rischio di non riuscire a distinguersi è molto alto.



Docuserie e show televisivi

Killer Sally, stagione 1 (2 novembre 2022)

Il matrimonio di una famosa coppia di bodybuilder finisce in tragedia il giorno di San Valentino, per una terribile storia che verrà ripercorsa nel corso di questa miniserie.



Panayotis Pascot: Presque (3 novembre 2022)

Il comico Panayotis Pascot racconta la sua vita sentimentale in questa stand-up comedy, tra disavventure, gioie e problemi di coppia.



Buying Beverly Hills, stagione 1 (4 novembre 2022)

La The Agency possiede alcune tra le proprietà più lussuose di Beverly Hills, ma non mancano anche i problemi finanziari, come scopriremo in questa miniserie.



Orgasm Inc.: Il Caso One Taste (5 novembre 2022)

La particolare meditazione orgasmica proposta da un'azienda di wellness ottiene rapidamente fama, ma, allo stesso tempo, iniziano a fiocccare accuse e rivelazioni inquietanti.



Neal Brennan: Blocks (8 novembre 2022)

Neal Brennan si apre al pubblico parlando dei problemi e disagi che ha vissuto nel corso della sua vita, in un racconto dal sapore autentico che non può che emozionare.



Fifa: Tutte Le Rivelazioni, stagione 1 (9 novembre 2022)

Scandali, lotte di potere, e politica, sono gli elementi alla base di questa docuserie che analizzerà la Fifa, uno degli organi calcistici più importanti. Gli eventi che ne hanno plasmato il ruolo all'interno del calcio saranno probabilmente un elemento portante della narrazione, tra rivelazioni, ipotesi e video riguardanti ciò che si nasconde dietro a questa associazione.



Lo Stato Dell'alabama Contro Brittany Smith (10 novembre 2022)

Dopo aver ucciso il suo aggressore, una donna fa appello alla legge "stand your ground" dell'Alabama, in un documentario straziante di grande impatto.



Zac Efron: Con I Piedi Per Terra, stagione 2 (11 novembre 2022)

L'attore Zac Efron, in compagnia dell'esperto di benessere Darin Olien, viaggia in giro per il mondo per scoprire e testare stili di vita sani che possano cambiare la vita di tutti i giorni di ogni persona, tra luoghi affascinanti, e pratiche alternative che regalano diversi spunti interessanti.



Is That Black Enough For You?!? (11 novembre 2022)

Elvis Mitchell analizza il contributo degli afroamericani al cinema degli anni '70, portando una prospettiva diversa su alcuni grandi successi di quel periodo.



L'antica Apocalisse, stagione 1 (11 novembre 2022)

Il giornalista Graham Hancock ha un ambizioso obiettivo: dimostrare l'esistenza di civiltà sconosciute scomparse nel periodo dell'era glaciale. Per raggiungere il suo scopo, Graham viaggerà in diverse zone del mondo, anche se raccogliere prove è un'impresa di non poco conto, e la strada per la verità sembra essere in salita.



Johanna Nordstrom: Ring Polisen (15 novembre 2022)

Stand-up comedy nella quale la celebre comica e podcaster Johanna Nordstrom parla di alcune sue avventure personali, tra le quali qualche scappatella non proprio memorabile.



Run For The Money, stagione 1 (15 novembre 2022)

Concorrenti famosi tentano di fuggire alla cattura, mentre alcuni cacciatori vestiti di nero danno loro la caccia, in un reality nel corso del quale il premio in denaro crescerà col passare del tempo.



In Her Hands (16 novembre 2022)

Zarifa Ghafari, la più giovane sindaca dell'Afghanistan, si batte per i diritti e per l'istruzione dei più giovani, in una situazione difficile che la mette costantemente a dura prova. La sua lotta e determinazione saranno centrali nella narrazione di In Her Hands, documentario che tenta di far luce sulla storia di una donna dotata di grande coraggio, pronta a tutto pur di a far sentire la sua voce.



Racionais Mc's: Dalle Strade Di San Paolo Al Mondo (16 novembre 2022)

La loro musica, ed un messaggio chiaro e forte, sono i segni che contraddistinguono il gruppo Hip Hop Racionais Mc's, in grado di superare i confini brasiliani, e far sentire la propria voce in ogni zona del mondo.



I Am Vanessa Gullen (17 novembre 2022)

Vanessa Gullen venne trovata morta all'interno di una base americana, ma i genitori nel tempo non hanno mollato, e la verità ha iniziato a venir fuori, per un documentario di grande importanza, che dà spazio ad una terribile vicenda.



Trevor Noah: I Wish You Would (22 novembre 2022)

Il comico Trevor Noah parla di alcune esperienze personali, e di alcuni esperimenti fatti in prima persona, come provare a parlare un discutibile tedesco, oppure ordinare piatti indiani in Scozia, per una Stand-up comedy che vi farà passare 90 minuti di risate e divertimento.



Snack Vs. Chef, stagione 1 (30 novembre 2022)

Dodici chef si sfidano per tentare di ricreare alcuni degli snack più iconici di sempre, per un premio in palio che oltre all'onore, prevede un ricco bottino in denaro.