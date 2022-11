Un novembre 2022 ricco per le serie Amazon Prime Video!

Se le serie Netflix di novembre non vi hanno convinti, sul fronte opposto Amazon punterà molto su prodotti italiani di successo, oltre ad alcune novità molto interessanti, tra le quali spicca il western The English, che vede anche la partecipazione di Emily Blunt. Per gli appassionati dell'universo DC, arriveranno invece l'apprezzata Young Justice, e Batman: The Brave And The Bold, due serie animate di spessore che, se amate il genere, vi conquisteranno sicuramente.



Inoltre, il prossimo mese ci sarà spazio per alcuni titoli italiani come Camera Cafè, Celebrity Hunted, e I Cesaroni, che nel tempo hanno saputo conquistare il pubblico nostrano. Infine, per completare la ricca offerta Prime Video di novembre, troviamo il nuovo show tutto da ridere di Frank Matano Prova Prova Sa Sa, che siamo certi sarà in grado di farvi passare delle piacevoli serate in compagnia di alcuni grandi comici italiani.



Young Justice, stagione 1 (1 novembre 2022)

Dei giovani supereroi sono chiamati a dimostrare il loro talento per poter far parte della Lega della Giustizia, in una serie animata creata da Brandon Vietti e Greg Weisman, che sin dalla sua uscita è stata apprezzata da pubblico e critica. I protagonisti, tra una sfida e l'altra, dovranno anche cercare di risolvere i problemi legati alla loro vita privata, tra drammi tipici dell'adolescenza, e responsabilità fin troppo pesanti per la loro età.

Infine, vi ricordiamo che Young Justice è composta da 4 stagioni, e chissà se in futuro Amazon provvederà ad aggiungerle tutte al catalogo, per un titolo imperdibile per ogni fan del genere.



Prova Prova Sa Sa, stagione 1 (2 novembre 2022)

Basato sullo show americano "Whose Line Is It Anyway?", Prova Prova Sa Sa è un comedy show ideato e diretto da Frank Matano, nel quale l'improvvisazione è il cuore di tutto, ed i protagonisti vedranno il loro talento comico messo a dura prova.

Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario ed Aurora Leone cercheranno di prendersi la scena, tra sketch e sfide che verranno proposte dallo stesso Matano, il quale, al termine di ogni puntata, decreterà un vincitore.



The English, stagione 1 (11 novembre 2022)

Western drammatico diretto e scritto da Hugo Blick, che vede protagonisti Emily Blunt nei panni di Cornelia Locke, e Chaske Spencer nel ruolo di Eli Whipp. Per quanto riguarda la vicenda principale, questa ci porta nel Wyoming del 1890, dove una donna aristocratica inglese cerca vendetta per la morte del figlio.

Dopo aver incontrato un uomo appartenente alla Pawnee Nation, la nostra protagonista scoprirà che non è l'unica ad avere quel tipo di obiettivo, e i due, uniti da una tragedia simile, si aiuteranno per raggiungere il loro obiettivo.



Celebrity Hunted - Caccia All'uomo, stagione 3 (17 novembre 2022)

Nella recensione di Celebrity Hunted lodavamo la capacità della serie di intrattenere, grazie sia alla presenza di tante celebrità, che ad un meccanismo narrativo in grado di riuscire a creare la giusta atmosfera.

In questa terza season, parteciperanno Luca Argentero, Cristina Marino, Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Katia Follesa, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Rkomi ed Irama, e come accaduto nelle passate edizioni, quest'ultimi dovranno cercare di raggiungere il punto d‘estrazione stabilito senza essere catturati da investigatori professionisti che daranno loro la caccia, per uno show che punta a sfruttare una formula che si è dimostrata vincente.



Tutte le altre serie Prime Video di novembre 2022

Camera Cafè, stagione 6 (1 novembre 2022)

La sitcom italiana ispirata alla serie francese Caméra Café, ci porta a seguire le pause lavorative dei dipendenti di un'azienda, che a turno, davanti alla macchinetta del caffè, ci raccontano spezzoni delle loro vite e del loro lavoro tra gag, e personaggi col tempo divenuti iconici. Dal prossimo mese, su Amazon arriverà la sesta e ultima stagione di Camera Cafè, andata in onda nel 2017, che chiuderà le disavventure del duo formato da Luca Nervi, interpretato da Luca Bizzarri, e Paolo Bitta, interpretato da Paolo Kessisoglum, come al solito accompagnati dai loro strampalati colleghi.



Batman: The Brave And The Bold, stagione 1 (1 novembre 2022)

Serie animata statunitense creata da James Tucker e Michael Jelenic, che trae ispirazione dall'omonima serie a fumetti DC, nella quale seguiamo Batman intento a colpire alcuni pericolosi criminali. Una caratteristica di questo titolo, è che l'uomo pipistrello in ogni episodio sarà affiancato da eroi diversi, che lo aiuteranno nel suo compito di proteggere la città da ogni minaccia.



La Cuna Del Dembow, stagione 1 - Parte 2 (1 novembre 2022)

Docuserie che ripercorre le origini ed il successo del movimento musicale nato tra le strade della Repubblica Dominicana, per un sound riconoscibile ed unico, che è riuscito a superare i confini nazionali. Tra gli intervistati, nel corso dei vari episodi partecipano diversi artisti appartenenti al suddetto movimento, ovvero Rochy RD, Farruko, Chimbala, Kiko el Crazy, Bulin 47 e La Materialista.



I Cesaroni, stagioni 1-6 (3 novembre 2022)

Due ex fidanzati si incotrano dopo 20 anni, e quando Giulio Cesaroni e Lucia Liguori si rendono conto che il loro amore non è svanito, decidono di trasferirsi, insieme ai figli nella casa di Giulio. La convivenza forzata tra i figli dei due creerà diversi intrecci, per una serie italiana che riuscì a conquistare il pubblico grazie ai suoi indimenticabili personaggi.



El Presidente: Il Gioco Della Corruzione, stagione 2 (4 novembre 2022)

Lo scandalo del FIFA Gate che scosse il mondo calcistico rivive attraverso l'umorismo di El Presidente, parodia che si prende gioco del noto organismo calcistico. La scalata al potere di Sergio Jadue prosegue in questa seconda season, che dimostra come la realtà, delle volte, riesca a superare persino la fantasia, in una serie creata da Pablo Larraín, che vede la partecipazione alla scrittura e alla regia di Armando Bo.



La Fine Dell'amor, stagione 1 (4 novembre 2022)

Tamara (Lali Espósito) è una femminista convinta, pronta a tutto per combattere in nome dei suoi ideali, ma il passato che credeva di essersi lasciata alle spalle ritornerà a far parte della sua vita, nel bene, e nel male.



Breathe - Nell'ombra, stagione 2 (9 novembre 2022)

Sequel della serie TV indiana antologica Breathe, Nell'Ombra ruoterà attorno ad una domanda che aveva caratterizzato anche la precedente stagione, ovvero: "Fino a che punto saresti disposto a spingerti per proteggere le persone che ami?". Infatti, pur essendo una serie antologica, Breathe, cambiando personaggi ed ambientazione, proporrà una vicenda principale simile alla season precedente, e vedrà un padre pronto a tutto per salvare la figlia rapita, in una storia ricca di tensione.



Mammals, stagione 1 (11 novembre 2022)

Uno chef stellato conduce una vita quasi perfetta facendo ciò che ama, ma improvvisamente una scioccante rivelazione legata alla moglie cambierà completamente il suo futuro. Infatti, sembra che la donna abbia nascosto alcuni importanti segreti, e tra i due nulla sarà più come prima.



A Squarciagola, stagione 1 (11 novembre 2022)

Quattro amiche e la loro insegnante di canto mettono in piedi una cover band di successo, ma una brutta discussione le divide per anni, fino a quando non emerge la possibilità di farle riunire. Le donne, però, conducono vite caotiche e hanno diversi problemi personali da risolvere, e riunire la band non sarà affatto semplice.