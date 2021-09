Tutte le novità Sky e NOW in arrivo ad ottobre 2021

Se la concorrenza è più agguerrita che mai, come dimostrato anche dalla nostra recensione di Midnight Mass, Sky cerca di correre ai ripari rispondendo per le rime. In questo senso ad ottobre ci aspettano diverse novità, e anche se per quanto riguarda la quantità potrebbe essere necessario fare qualche passo in più, ci sono alcuni titoli molto interessanti. Da Belgravia, che sembra richiamare le atmosfere della fantastica Downton Abbey, a Tell Me a Story, che promette di farci rivivere le fiabe più conosciute in un modo completamente diverso. Come sempre il nostro consiglio è quindi di restare sull'attenti, perché potrebbe nascondersi qualche gemma in grado di rubare la scena.



Tell Me A Story, stagione 1 (Sky Serie, 3 ottobre 2021)

Prendete alcune delle fiabe più amate di sempre, trasformatele in oscuri thriller psicologici ed ecco che otterrete Tell Me a Story. La serie antologica ideata da Kevin Williamson e basata sulla serie messicana Érase una vez è ambientata nella New York dei giorni nostri, ed è qui che nel corso della prima stagione I tre porcellini, Hänsel e Gretel e Cappuccetto Rosso vengono reinterpretate.

Un progetto caratterizzato da premesse affascinanti, che però in patria ha riscosso giudizi contrastanti. Nonostante questo è andata in onda anche una seconda stagione, che per il momento non sappiamo se arriverà anche da noi. Ormai manca poco all'arrivo della prima season, che siamo ansiosi di testare con mano.



Belgravia, stagione 1 (Sky Serie, 6 ottobre 2021)

Adattamento dell'omonimo romanzo romanzo del 2016 di Julian Fellowes, Belgravia ci porta nell'800, e più nello specifico dà il via alle danze col ballo della duchessa di Richmond che ebbe luogo a Bruxelles. L'evento precedette la battaglia di Quatre-Bras e quella di Waterloo, e la serie ci porterà negli ambienti di corte prima di questi importanti scontri.

Considerando quello che la Fellowes ha realizzato portando alla luce Downton Abbey, le aspettative per Belgravia sono tante, e siamo sicuri che anche qui ritroveremo atmosfere e intrecci simili. Infine, nel cast troviamo Philip Glenister, Tamsin Greig, Richard Goulding, Emily Reid, Alice Eve, Paul Ritter, Saskia Reeves, Bronagh Gallagher, Tom Wilkinson, Harriet Walter, Jeremy Neumark Jones, James Fleet, Diana Hardcastle, Adam James, Tara Fitzgerald, Ella Purnell, e Serena Evans.



Cobra - Unità Anticrisi, stagione 2 (Sky Atlantic, 19 ottobre 2021)

Torna il thriller politico con protagonista Robert Sutherland (Robert Carlyle), in una seconda stagione che dovrà cercare di mantenere la tensione che aleggiava nella prima tornata di episodi. Come scrivevamo nella nostra recensione di Cobra - Unità Anticrisi, il lato politico del titolo finiva inevitabilmente per schiacciare il resto, ma nonostante questo c'erano alcuni spunti molto interessanti.

In questa seconda season, da quel che è trapelato, dovrebbe esserci un nemico nascosto apparentemente invisibile che sta cercando di continuare a seminare il caos, e ormai appare evidente che il governo non potrà abbassare la guardia neanche questa volta. Riuscirà Cobra a limare i difetti degli episodi precedenti ?



Tutte le altre serie Sky e NOW di ottobre 2021

The Equalizer, Stagione 1(Sky Investigation, 1 ottobre 2021)

La serie reboot di Un giustiziere a New York arriva anche in Italia, portandoci a seguire Robyn McCall (Queen Latifah). Come i fan del titolo avranno notato, rispetto agli anni '80 la novità riguarda la protagonista femminile, che in questo caso interpreta una madre che dopo un passato in una compagnia paramilitare ora cerca di fare giustizia al di fuori del circuito legale. Robyn vista la sua esperienza ha sicuramente le carte in regola per far luce dove lo stato non arriva, ma i problemi non tarderanno a sopraggiungere. Negli USA The Equalizer ha riscosso un buon successo di pubblico, e nonostante alcune critiche è stata rinnovata per una seconda stagione che probabilmente arriverà in futuro anche da noi.



Animal Kingdom, stagione 5 (Premium Crime, 8 ottobre 2021)

Pope (Shawn Hatosy), Craig (Ben Robson), Deran (Jake Weary) e J (Finn Cole) fanno il loro ritorno in questa quinta stagione nella quale le conseguenze riguardo la morte di Smurf saranno importanti. Per chi non lo sapesse, la serie è basata sull'omonimo film australiano del 2010 diretto da David Michôd, che stupì la critica. Anche qui le vicende criminali della famiglia sono centrali, e siamo curiosi di scoprire cosa avranno in serbo per noi i nuovi episodi.



The Son - Il Figlio, stagione 1 (Sky Atlantic, 15 ottobre 2021)

Serie western andata in onda tra il 2017 ed il 2019 nella quale seguiamo Eli McCullough (Pierce Brosnan), entrato nell'industria petrolifera e ora minacciato su più fronti. Al suo fianco ci sarà la famiglia, mentre nel corso della stagione scopriremo anche dei dettagli importanti sul suo passato, in una storia che unirà il fascino dell'ambientazione scelta, ad un racconto avvincente ricco di intrighi. Creata e sviluppata da Meyer, Brian McGreevy, e Lee Shipman, The Son è basata sull'omonimo romanzo di Philipp Meyer, e arriverà su Sky Atlantic a partire dal 15 ottobre.



American Crime Story: Impeachment, stagione 3 (Fox, 19 ottobre 2021)

La serie antologica di Ryan Murphy ritorna andando ad esplorare un importante caso riguardante gli States, ovvero lo scandalo che coinvolse Monica Lewinsky e Bill Clinton. Quest'ultimo è stato il primo presidente ad essere accusato di impeachment dopo oltre un secolo, e verrà approfondita la crisi politica che lo colpì e le pesanti ripercussioni del caso. Per quanto riguarda il cast, troviamo Beanie Feldstein nei panni di Monica Lewinsky, mentre Clive Owen sarà Bill Clinton.



American Rust, stagione 1 (Sky Atlantic, 25 ottobre 2021)

Tratto dal romanzo di Philipp Meyer, American Rust è un family drama che esplora il lato oscuro del sogno americano e la crisi che ha colpito gli USA negli ultimi anni. Jeff Daniels e Maura Tierney saranno gli interpreti principali, mentre la trama vedrà il capo della polizia Dale Harris davanti ad una scelta complicata, visto che il figlio della compagna è stato protagonista di un crimine che il poliziotto non sa come gestire. Il tutto sarà legato alla crisi della classe media americana, in un racconto che va ad unire la situazione del tessuto sociale statunitense all'intreccio principale.



Mcdonald & Dodds, stagione 1 (Sky Investigation, 26 ottobre 2021)

Crime drama britannico incentrato su due detective interpretati da Tala Gouveia e Jason Watkins. La coppia sarà chiamata a risolvere casi intricati e oscuri, mentre la loro amicizia crescerà nel corso di questa prima season. Ci sarà quindi spazio per alcuni siparietti tra i due uniti alla tensione generata dai vari casi, per una miniserie composta soltanto da due episodi.



Darkness: Those Who Kill, stagione 1 (Sky Investigation, 28 ottobre 2021)

Thriller danese creato da Ina Bruhn che ruota attorno alla scomparsa della giovane Julie Vinding (Alvilda Lyneborg Lassen) dopo una festa a Copenhagen. Nonostante il caso venga archiviato, il detective Jan Michelson (Kenneth M. Christensen) continua la sua indagine, e dopo la scoperta di altri episodi simili capisce che dietro potrebbe esserci un serial killer. Darkness: Those Who Kill è un reboot della serie omonima del 2001 creata da Elsebeth Egholm, e vanta per il momento due stagioni, regalando una storia ricca di colpi scena e intrecci.



Mrs. Fletcher, stagione 1 (Sky Atlantic, 30 ottobre 2021)

Miniserie ideata da Tom Perrotta che nel 2017 scrisse anche l'omonimo romanzo, Mrs. Fletcher ha come protagonista Eve Fletcher, interpretata da Kathryn Hahn. Eve è divorziata e dopo che suo figlio è andato al college resta sola a casa, e per questo inizia a cercare di colmare il vuoto lasciandosi trasportare da nuove relazioni e amicizie che la porteranno a scoprire dei lati nascosti di se stessa.



The Victim, stagione 1 (Sky Investigation, 31 ottobre 2021)

Anna Dean (Kelly Macdonald) perde il figlio che resta vittima di un misterioso assassinio, e per vendicarsi, sicura della colpevolezza di Craig Myers (James Harkness), posta online immagini e indirizzo di quest'ultimo, che a sua volta resta vittima di feroci attacchi. Myers è un padre di famiglia, e dopo le accuse si trova costretto a ricostruirsi la sua reputazione, mentre le indagini andranno avanti portando a galla nuove piste e verità. The Victim è una miniserie che si articola in 4 episodi, e rivelerà un intreccio complesso e stratificato che riserverà sicuramente degli importanti colpi di scena.



Surrealestate, stagione 1 (Sky Serie, 31 ottobre 2021)

Un agente immobiliare e un team di specialisti portano avanti indagini e analisi su alcune case infestate, in una storia nella quale i fenomeni paranormali sono una costante. Il gruppo è pronto a spingersi dove altri non oserebbero mai, ma il pericolo è dietro l'angolo, e l'oscurità è sempre in agguato. Surrealestate è stata creata da George Olson, e potrebbe avere le carte in regola per stupire e far provare qualche brivido lungo la schiena.