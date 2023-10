Le nuove serie Amazon Prime Video: un ottobre 2023 fiacco?

Col passare del tempo Amazon Prime Video si è guadagnata sempre più spazio e consensi, e se avete letto la nostra anteprima di Gen-V, sembra che anche questo nuovo titolo sia un'ulteriore conferma della qualità dei progetti realizzati dalla piattaforma streaming di Amazon. Come gli abbonati ormai sanno, Prime Video non è però soltanto serie televisive e film, ma lascia spazio anche a diversi show televisivi, tra i quali anche titoli italiani come LOL e Prova Prova Sa Sa, e sarà proprio quest'ultimo a fare il suo ritorno il prossimo mese, quando cercherà di farci ridere grazie ai nuovi partecipanti dello show.



Tornando invece alle serie TV, anche qui c'è spazio per un nuovo titolo italiano, ovvero Everybody Loves Diamonds, incentrata sulla rapina compiuta nel 2003 da Leonardo Notarbartolo. Per quanto riguarda invece i titoli internazionali, il ritorno di Upload è tra i più attesi, soprattutto considerando la buona riuscita della seconda season; mentre Bosch: Legacy dovrà confermarsi all'altezza di una prima stagione di grande livello, che speriamo possa trovare continuità nei nuovi episodi.



Everybody Loves Diamonds, stagione 1 (13 settembre 2023)

Scritta da Stefano Bises, Michele Astori, Bernando Pellegrini e Giulio Carrieri, e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, Everybody Loves Diamonds è una nuova serie italiana che trae ispirazione da uno dei furti più eclatanti degli ultimi decenni, ovvero il Colpo di Anversa del 2003, ricordato per l'incredibile quantità di diamanti che vennero rubati per mano di Leonardo Notarbartolo, il quale riuscì, assieme ad alcuni complici, a superare la sicurezza dell'Antwerp Diamond Centre.

Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli, Rupert Everett e Malcolm McDowell faranno parte del cast, in una serie che cercherà di ricostruire l'incredibile vicenda. In particolare, seguiremo Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart) ed il suo piano che gli permise di aggirare dei sistema di sorveglianza sofisticati, ed il modo in cui il gruppo (molto meno organizzato di quanto si possa pensare) fu scoperto, per una storia vera che se non fosse realmente accaduta sarebbe difficile anche solo da pensare.



Upload, stagione 3 (13 settembre 2023)

Siamo nel 2033, e ogni persona ha la possibilità di effettuare un upload del proprio Io nel momento della morte in un mondo virtuale chiamate Lakeview, potendo così continuare a vivere anche dopo l'eventuale decesso. Nathan Brown (Robbie Amell) è uno sviluppatore che sembra condurre una vita perfetta, ma dopo essere stato coinvolto in un grave incidente, "carica" se stesso su Lakeview, come suggeritogli anche dalla compagna Ingrid (Allegra Edwards).

Una volta sul posto, però, Nathan si renderà velocemente conto del fatto che nonostante la possibilità di comunicare col mondo esterno, la perfezione del suddetto mondo virtuale è soltanto di facciata. Come scritto nella recensione di Upload, le premesse della serie erano sicuramente interessanti, ma il risultato finale, purtroppo, non si rivelò all'altezza, per una comedy fantascientifica che nel cercare di far sorridere finiva per svilire gli elementi che la componevano. Fortunatamente, come evidenziato nella recensione di Upload 2, la serie non solo è riuscita ad evolversi e migliorare la prima season, ma ha anche posto delle ottime basi per la terza stagione che è ora in arrivo. Da quanto trapelato, i nuovi episodi dovrebbero continuare ad esplorare la storia di Nora (Andy Allo) e Nathan, mentre all'orizzonte sembra emergere una nuova minaccia che potrebbe porre fine a milioni di vite. Riuscirà Upload a mantenere la rotta tracciata nella season precedente?



Bosch: Legacy, stagione 2 (20 settembre 2023)

Presentata come spinoff della serie Bosch, Bosch: Legacy ha in realtà dimostrato di essere molto di più, e questa seconda stagione dovrà cercare di sviluppare le solide fondamenta del capitolo precedente, soprattutto dopo i colpi di scena che avevano lasciato i fan col fiato sospeso al termine degli ultimi episodi.

Nella recensione di Bosch: Legacy sottolineavamo i tanti aspetti positivi del titolo, a partire da una sceneggiatura solida e avvincente che rendeva il racconto assolutamente appassionante. Passando ai nuovi capitoli, al centro di Bosch: Legacy 2 dovrebbe esserci il rapimento di Maddie, oltre alle accuse mosse al fratello di Harry, per una vicenda che promette di essere nuovamente scoppiettante e ricca di risvolti imprevisti.



Prova Prova Sa Sa, stagione 2 (26 settembre 2023)

Nella recensione di Prova Prova Sa Sa avevamo espresso qualche perplessità sul format adottato nella prima season, la quale, nonostante la presenza di alcuni grandi comici italiani, faceva ridere soltanto a tratti. Per chi non avesse visto i precedenti episodi, lo show vede Frank Matano impegnato a proporre alcune sfide ai partecipanti, mentre quest'ultimi, improvvisando, dovranno mettere in piedi degli sketch comici.

Considerando che nonostante le loro abilità i componenti dello show non sono dei veri e propri improvvisatori di professione, Prova Prova Sa Sa si era dimostrato come un titolo molto altalenante, tra risate genuine e alcune trovate poco riuscite. La suddetta formula dovrebbe restare invariata anche nei nuovi episodi, anche se in questo caso cambiano alcuni dei nomi in gioco, visto che saranno presenti: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi, Francesco Arienzo. Visto che il format sarà più o meno lo stesso, restano dei dubbi sulla buona riuscita del progetto, anche se senza dubbio non mancheranno le risate, che in fin dei conti sono il cuore e l'obiettivo dello show.