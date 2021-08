Nuove serie Netflix di settembre 2021: è il mese de La Casa di Carta 5

I tanti fan de La Casa di Carta possono finalmente esultare, visto che a partire dal 3 settembre potranno guardare l'attesa stagione finale. La serie spagnola non sarà però l'unica a salutarci, visto che anche Lucifer si avvicina alla conclusione, proponendoci un capitolo conclusivo che i fan sperano possa confermarsi sui buoni livelli visti nell'ultima season. E se fino ad ora ci siamo concentrati sul ritorno di due grandi titoli, vi consigliamo di tenere a mente anche le tante new entry che si apprestano a sbarcare su Netflix, tra le quali spicca sicuramente Midnight Mass, la quale ha alle spalle la stessa produzione di Bly Manor e Hill House. Come avrete capito quello che ci aspetta è un mese molto importante, che saluterà due ser di grande rilievo, dando allo stesso tempo il benvenuto a diverse produzioni interessanti che siamo certi accontenteranno gli abbonati.

La Casa di Carta, stagione 5 - Parte 1 (3 settembre 2021)

Ormai siamo giunti al capolinea, La Casa di Carta si avvicina alla conclusione, e inevitabilmente verrà chiuso il cerchio di una storia che negli anni ha conquistato il pubblico intrattenendo milioni di persone. Questa quinta e ultima parte porterà alcuni dei protagonisti ad un bivio dal quale sarà impossibile fare ritorno, per una stagione che a detta dell'ideatore Álex Pina sarà epica. La banda, rinchiusa nella banca di Spagna, dovrà vedersela con l'esercito, mentre il Professore (interpretato da Álvaro Morte) si trova per la prima volta senza un piano di fuga, e Sierra (Najwa Nimri) sembra avere la situazione in pugno.

Siamo vicini allo scoppio della tempesta, e in questa season finale non mancheranno scintille e scontri, mentre i fan dovranno salutare i loro amati personaggi, i quali torneranno insieme ai rispettivi interpreti. Infatti, nel cast ritroveremo Itziar Ituño (Lisbona), Úrsula Corberó (Tokio), , Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Luka Peroš (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Belén Cuesta (Manila), e, infine, Rodrigo de la Serna (Palermo). Tutto è pronto per il gran finale, e siamo sicuri che nonostante gli alti e bassi La casa di Carta sarà nuovamente sotto i riflettori. Infine, per chi se la fosse persa, vi consigliamo di rileggere la nostra recensione de La Casa di Carta 4, nella quale vi dicevamo la nostra su questa amata serie.

Lucifer, stagione finale (10 settembre 2021)

Se siete in lutto per la fine de La Casa di Carta e amate Lucifer, allora forse dovrete iniziare a prepararvi, perché la sesta sarà l'ultima stagione del nostro diavolo preferito. Nella recensione di Lucifer 5, Parte 2 avevamo sottolineato l'ottimo risultato raggiunto dalla serie, capace d'intrattenere operando scelte stilistiche interessanti e curando lo sviluppo dei protagonisti.

Certo c'era qualche sbavatura, ma la crescita di Lucifer è ragguardevole sotto diversi aspetti, e anche per questo la sesta season è sicuramente una delle uscite più attese del prossimo mese. Per quanto riguarda il cast, saranno presenti: Tom Ellis (nuovamente nei panni di Lucifer), Lauren German (Chloe Decker), DB Woodside (Amendiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen), Aimee Garcia (Ella Lopez), Rachel Harris (Linda Martin) e Scarlett Estevez come Trixie. I volti noti degli episodi precedenti saranno quindi tutti presenti, e Lucifer sembra pronto ad accompagnarci verso la fine del suo incredibile viaggio.

Midnight Mass, stagione 1 (24 settembre 2021)

Dai produttori di The Haunting of Hill House e diretta dal talentuoso Mike Flanagan, Midnight Mass è un viaggio alla scoperta della fede, dell'animo umano e dei lati oscuri che si celano in ognuno di noi. La storia prende vita nell'isola di Crockett Island, dove una piccola comunità vede la propria quotidianità stravolta dopo l'arrivo di un carismatico e giovane prete. Infatti, da quando Padre Paul (Hamish Linklater) è sbarcato, eventi oscuri e inspiegabili hanno iniziato a manifestarsi, facendo crollare le certezze e le abitudini degli abitanti del posto.

Sin dalle prime immagini l'atmosfera sembra tanto cupa quanto curata, e siamo certi che Midnight Mass sarà in grado di gelarvi il sangue facendovi scoprire un intreccio ricco di suspense e terrore. Visti i risultati di Bly Manor e Haunting of Hill House l'hype attorno a questo titolo è tanta, ed è probabile che ci troveremo di fronte ad una serie in grado di spiccare rispetto alle altre. Il potenziale c'è tutto, e non vediamo l'ora d'immergerci nel viaggio verso Crockett Island. Infine, nel cast saranno presenti Zach Gilford, Hamish Linklater, Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michele Trucco.

Tutte le altre serie in arrivo a settembre 2021

Q-Force, stagione 1 (2 settembre 2021)

Creata da Sean Hayes e Michael Schur, Q-Force vede il debutto del primo team di superspie LGBTQ, in una serie animata nella quale assisterete ad episodi ricchi di avventura e azione.



Dive Club - Un Tuffo Nel Mistero, stagione 1 (3 settembre 2021)

Tenn Drama australiano creato da Steve Jaggi nel quale un gruppo di sommozzatori deve fare squadra per ritrovare l'amica scomparsa. Infatti una tempesta improvvisa ha fatto perdere le tracce di una di loro, e soltanto indagando e seguendo gli indizi rimasti il gruppo potrà ritrovare la compagna, in una storia nella quale l'amicizia è una componente fondamentale. Fanno parte del cast Miah Madden, Georgia-May Davis, Aubri Ibrag, Sana'a Shaik, Mercy Cornwall, Joshua Heuston, Alexander Grant, Joseph Spanti, Phoenix Mendoza, Jai Koutre, Veronica Neave, John McNeill, Kate Peters, Tim Ross, Yasmin Kassim.



On The Verge - Al Limite, stagione 1 (7 settembre 2021)

In questa serie creata da Julie Delpy seguiamo una chef, una madre single, un'ereditiera e una donna in cerca di lavoro intente ad affronatare i problemi di tutti i giorni pochi anni prima dello scoppio della pandemia. Nel cast, oltre alla partecipazione diretta della stessa Julie Delpy, troviamo Elisabeth Shue, Sarah Jones, Alexia Landeau, Mathieu Demy, Troy Garity, Timm Sharp e Giovanni Ribisi.



Kid Cosmic, stagione 2 (7 settembre 2021)

Dopo una prima stagione convincente, Kid Cosmic irromperà nuovamente su Netflix accompagnata dalla sua banda di stravaganti supereroi. Come scrivevamo nella recensione di Kid Cosmic, il primo ciclo di episodi non solo intratteneva, ma affrontava temi importanti unendo il tutto ad uno stile unico e frenetico. Craig McCraken, creatore de Le Superchicche, ha fatto nuovamente centro, e questa seconda season dovrà cercare di alzare l'asticella per diventare un punto di riferimento per altre produzioni del genere.



Into the Night, stagione 2 (8 settembre 2021)

La serie belga ritorna per portarci nuovamente in un mondo colpito da un misterioso cataclisma solare, tornando a seguire dei passeggeri di un aereo, pronti a tutto per sopravvivere.

Ritroveremo quindi i protagonisti della season precedente, ovvero: Pauline Etienne (Sylvie), Laurent Capelluto (Mathieu), Nabil Mallat (Osman), Stefano Cassetti (Terenzio), Jan Bijvoet (Rik), Astrid Whettnall (Gabrielle), Vincent Londen (Horst), Regina Bikkinina (Zara), Alba Gaïa Bellugi (Ines), Bebetida Sadjo (Laura), Mehmet Kurtulus (Ayaz) e Ksawery Szlenkier (Jakub). Riuscirà questa seconda stagione a confermare le sensazioni positive avute nel precedente ciclo di episodi?



He-Man And The Masters Of The Universe, stagione 1 (16 settembre 2021)

Dopo il debutto di qualche settimana fa della nuova serie di He-Man, ora Jeff Matsuda e Susan Corbin si occuperanno come produttori di un nuovo titolo dedicato all'eroe. Questa volta il target sono i più piccoli, ed è chiaro l'intento di Netflix e della produzione di avvicinare quante più persone possibili al franchise. Vedremo come gli autori riusciranno a modellare il materiale originale, dopo che già la serie madre ha diviso il pubblico tra apprezzamenti e critiche.



Sex Education, stagione 3 (17 settembre 2021)

Dopo la pausa forzata causata dal COVID, Sex Education torna accompagnata dai suoi volti più noti, riportandoci a seguire Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) ed Eric (Ncuti Gatwa) all'interno dell' istituto Moordale. Tra le new entry segnaliamo Cal (Dua Saleh), queer che andrà a scontrarsi con Hope; Anna (Indra Ovè), la madre adottiva di Elsie; Peter Groff (Jason Isaacs) fratello maggiore del padre di Adam, e infine Hope (Jemima Kirke), preside della scuola. Oltre a tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nelle stagioni precedenti, ritroveremo anche tematiche e intrecci che saranno familiari ai fan, i quali potranno finalmente mettere le mani su una terza stagione che si è fatta attendere per diverso tempo.



Squid Game, stagione 1 (17 settembre 2021)

Un nuovo titolo coreano sta per arrivare su Netflix, ma questa volta non ci sarà molto spazio per intrecci amorosi o relazioni tossiche, visto che in palio c'è la salvezza dei protagonisti. Ki-Hoon (Lee Jung-Jae) è stato da poco licenziato, e in una vita che sembra andare a rotoli l'unica luce è rappresentata da un gioco di sopravvivenza che mette in palio ben 45,6 miliardi di dollari.

Sang-Woo (Park Hae-Soo), amico d'infanzia di Ki-hoon, gode invece di un titolo di studio importante, ma dopo alcuni problemi relativi al suo impiego decide di partecipare assieme all'amico al terribile gioco, e la loro scelta li metterà davanti ad un percorso denso di pericoli. Dai video rilasciati in rete sembra che la violenza e l'adrenalina saranno parte integrante del racconto, in una competizione spietata e senza freni.



Dear White People, stagione 4 (22 settembre 2021)

La serie che vede al timone Justin Simien e Yvette Lee Bowser torna per l'ultima volta su Netflix, in un capitolo conclusivo nel quale rivedremo tutti i principali protagonisti. Nel cast, sono confermati Marque Richardson (Reggie), Logan Browning (Samantha), Ashley Blaine Featherson (Joelle), Brandon P. Bell (Troy), Antoinette Robertson (Coco), DeRon Horton (Lion) e John Patrick Amedori (Gabe). Questa quarta season riproporrà le tematiche principali che hanno caratterizzato la serie, seguendo studenti universitari che affrontano pregiudizi e ingiustizie in una società che non è perfetta come sembra. Ovviamente la natura da comedy di Dear White People affronterà il tutto armata di una buona dose d'ironia, cercando di regalare allo stesso tempo un finale convincente.



Blood & Water, stagione 2 (24 settembre 2021)

Il titolo sudafricano di Nosipho Dumisa tornerà il 24 settembre, e ci porterà a scoprire le conseguenze del confronto avvenuto tra Puleng (Ama Qamata) e Fikile (Khosi Ngema). I quesiti lasciati in sospeso troveranno quindi delle risposte, mentre nuovi inaspettati eventi influenzeranno il corso di questa seconda tornata di episodi.



Rapinatori - La Serie, stagione 1 (24 settembre 2021)

Adattamento in sei episodi del film omonimo di Julien Leclercq, Rapinatori vede protagonisti due ladri molto diversi tra loro che dovranno collaborare per sopravvivere ad una faida tra due gruppi di narcotrafficanti. Medhi e Liana dovranno superare quindi le proprie divergenze, perché il rischio di rimetterci la vita è sempre più alto.



Love 101, stagione 2 (30 settembre 2021)

Eda (Alina Boz), Osman (Selahattin Pasali), Sinan (Mert Yaziochoglu) e Kerem (Kubilay Aka) sono i protagonisti di Love 101, serie turca che fa partire la sua storia nel 1998 prima di arrivare ai giorni nostri. La vicenda principale vede il gruppo di adolescenti pronti a proteggere il posto dell'insegnate Burcu (Pinar Deniz), unica persona ad averli difesi dall'espulsione da scuola. Nonostante il loro piano, non tutto va come programmato, e scopriremo soltanto in questa seconda parte come si risolverà la loro intricata situazione.



Luna Park, stagione 1 (30 settembre 2021)

La Roma degli Anni '60 è il luogo nel quale nasce la storia di Luna Park, incentrata sull'incontro tra Nora (Simona Tabasco), che è una giostraia, e Rosa (Lia Grieco), appartenente ad una famiglia benestante. Le due scoprono di avere molte cose in comune, e le rispettive famiglie si incontreranno scoprendo segreti sul loro passato, restando pronte a disegnare un nuovo inizio.

Luna Park è una serie italiana diretta da Leonardo D'Agostini e Anna Negri, ed è un adattamento de La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante. Dopo il successo de L'Amica Geniale, la curiosità attorno a questo titolo è tanta, e le premesse per un racconto interessante ci sono sicuramente tutte. I sei episodi di questa prima season arriveranno soltanto alla fine del prossimo mese, e la nostra speranza è che l'attesa possa essere ripagata.

Le docuserie e gli show televisivi di settembre

Vita da Cowboy, stagione 1 (1 settembre 2021)

Se guardando Yellowstone vi è venuta voglia di cambiare vita e diventare dei cowboy, allora forse prima è meglio che diate un'occhiata anche a Vita da Cowboy. Dale Brisby, molto attivo sui social, tenta di tenere in vita tradizioni e usi di questa particolare scelta di vita, e avrà le redini dello show mostrandoci cosa significa essere dei veri cowboy.



Turning Point - L'11 Settembre e la Guerra al Terrorismo, stagione 1 (1 settembre 2021)

Docuserie che va dalla nascita di Al-Qaida negli anni '80 all'attacco terroristico dell'11 settembre, ripercorrendo una vicenda che purtroppo è rimasta scritta nel sangue.



Countdown Inspiration 4 Mission To Space, stagione 1 (6 settembre 2021)

Diretta da Jason Hehir, autore di The Last Dance, questa docuserie andrà a ripercorrere il viaggio di Inspiration4 e del suo equipaggio civile, svelando i dettagli del progetto SpaceX e approfondendo la vita dei partecipanti.

Un punto di vista unico che farà luce su un progetto che ha catturato l'attenzione del mondo intero.



The Circle, stagione 3 (8 settembre 2021)

Reality nel quale i vari concorrenti restano isolati in appartamenti vicini ma separati, senza potersi incontrare e potendo utilizzare solamente il social The Circle per comunicare tra loro.



Metal Shop Masters - Sfida a Ferro e Fuoco, stagione 1 (10 settembre 2021)

L'acciaio temprato modellato da veri e propri artisti per creare opere incredibili e mozzafiato. Una serie di creazioni fantastiche che mettono in mostra talento, passione e duro lavoro.



Crime Stories: Detective in India, stagione 1 (13 settembre 2021)

Uno spaccato sulle complesse indagini portate avanti dalla polizia di Bangalore, costretta a lavorare su un terreno molto scivoloso pieno di insidie.



Le Case Vacanza più Incredibili del Mondo, stagione 2 (14 settembre 2021)

Tre viaggiatori valutano case vacanza da sogno tenendo in considerazioni diversi fattori, tra i quali il budget. Siete pronti a fare le valigie?



Scuola di Sopravvivenza: Sfida al Gelo, stagione 1 (14 settembre 2021)

Avventura interattiva nella quale dopo un incidente aereo dovrete guidare Bear Grylls a ritrovare il pilota, sopravvivendo ad una sfida tra i ghiacci non indifferente.



Nailed It!, stagione 6 (15 settembre 2021)

Se siete maestri nel replicare il dolce della nonna o la ricetta segreta di famiglia, allora forse potreste partecipare a Nailed It, dove pasticcieri dilettanti si cimentano in una sfida all'ultimo dessert.



Too Hot to Handle America Latina (15 settembre 2021)

Un gruppo di single dell'America Latina dovranno restare in astinenza dall'avere rapporti senza cadere nelle tante tentazioni che avranno davanti.

In palio ben 100.000 dollari, pronti ad essere messi a disposizione del vincitore.



Al Passo con i Kardashian, stagione 6 (17 settembre 2021)

Come successo negli ultimi mesi Netflix continua ad aggiungere nuove stagioni di Al Passo con i Kardashian, accontentando i fan che potranno intrattenersi nel seguire la famiglia più famosa d'America.