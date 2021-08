Nuove serie TV Sky e Now di settembre 2021: Coyote, Black Monday, Supergirl

Le uscite Netflix di settembre sono sicuramente notevoli, e la concorrenza rischia di restare indietro. Da questo punto di vista, se avete letto la nostra anteprima di Jett saprete che anche su Sky la qualità non manca, anche se forse a livello numerico si potrebbe fare qualcosa in più. Il prossimo mese come successo nei precedenti arriveranno alcune serie HBO interessanti, e soprattutto i fan saranno felici di poter rivedere Britannia e i nuovi attesi episodi. Per quanto riguarda invece gli amanti delle serie DC, da segnalare l'ultima stagione di Supergirl, che andrà a chiudere un percorso che ha alternato luci e ombre. Oltre a questi due titoli, importanti anche gli arrivi di Ridatemi Mia Moglie e La Tamburina (diretta da Park Chan-wook), per un mese all'insegna della varietà e della qualità.



Ridatemi Mia Moglie, stagione 1 (Sky Serie, 13 settembre 2021)

Diretta da Andrea Genovese, la miniserie prodotta da Sky e Colorado Film è un adattamento della pellicola I Want My Wife Back, e vedrà tra i protagonisti Fabio De Luigi (Giovanni), Anita Caprioli (Chiara), Diego Abatantuono e Carla Signoris. La trama ruota attorno alla relazione tra Giovanni e Chiara, sposati da anni ma non molto affiatati.

O almeno questo è quello che crede Chiara, che lascia la casa mentre Giovanni le sta preparando la festa di compleanno. Quest'ultimo, incapace di rendersi conto del logorio del loro rapporto, trova la lettera d'addio gettata nel cestino mentre aspetta la moglie per festeggiare, e cercherà in ogni modo di riconquistarla.

Britannia, stagione 3 (Sky Atlantic, 17 settembre 2021)

Dopo gli eventi del ciclo di episodi precedente, Britannia, che ha saputo unire fantasy e storia, verterà questa volta sul peso lasciato sulle spalle di Cait, destinata ad essere la prescelta. A detta degli autori, la loro creatura ha iniziato a prendere realmente forma soltanto nella seconda season, e per questo quella in arrivo sarà molto importante per la produzione.

Inoltre, la serie ideata da ideata da Jez, Tom Butterworth e James Richardson, vedrà il ritorno del cast della season precedente, ovvero: Eleanor Worthington Cox (Cait), David Morrissey (Aulo Plauzio), , Nikolaj Lie Kaas (Divis), Annabel Scholey (Amena), Mackenzie Crook (Harka), Julian Rhind-Tutt (Phelan) e Zoë Wanamaker (Antedia).

La Tamburina, stagione 1 (LaEffe, 28 settembre 2021)

Spy story che vanta nel cast nomi del calibro di Alexander Skarsgard, Florence Pugh e Michael Shannon, per un racconto ricco di fascino, intrighi e oscuri segreti da scoprire. Diretta dal talentuoso Park Chan-wook, la Tamburina vede la vicenda principale suddivisa in 6 episodi, ed è tratta dal romanzo di John le Carré The Little Drummer Girl. Ambientata nel 1979, questa serie ha come protagonista l'agente dei servizi segreti israeliani Becker, che dovrà infiltrarsi in un gruppo terroristico palestinese prima che sia troppo tardi.

Per fare questo, cercherà di avvalersi dell'aiuto di Charlotte, un'attrice inglese che Becker dovrà cercare di reclutare per portare a termine la rischiosa missione. La tamburina rischia forse di passare sottotraccia, ma visti i nomi coinvolti merita sicuramente la massima attenzione.

Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW a settembre 2021

Coyote, stagione 1 (Sky Investigation, 5 settembre 2021)

Creata da David Graziano, Michael Carnes e Josh Gilbert, Coyote è una nuova serie crime in arrivo su Sky. La vicenda principale vede l'agente Ben Clemens (Michael Chiklis), che per anni ha lavorato nella polizia di frontiera, costretto a collaborare assieme alle persone che nel corso del tempo ha tenuto fuori dagli States. Una situazione complicata che Ben dovrà cercare di superare, perché all'orizzonte sono in agguato pericoli sicuramente più minacciosi. Nel cast troveremo Juan Pablo Raba, Adriana Paz, Kristyan Ferrer, Octavio Pisano, Cynthia McWilliams, Julio Cesar Cedillo, Emy Mena.



Billions, stagione 5, parte 2 (Sky Atlantic, 7 settembre 2021)

Dopo la messa in onda dei primi sette episodi, dal 7 settembre ripartirà la quinta stagione di Billions, e i fan potranno finalmente mettere le mani sui restanti capitoli. Creata da Brian Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin, Billions ci porta nel mondo dell'alta finanza di New York, dove non sono ammessi errori. Tra i protagonisti, ritroveremo Paul Giamatti nei panni di Chuck Rhoades; Damian Lewis come Bobby "Axe" Axelrod; Maggie Siff (Wendy Rhoades); Asia Kate Dillon (Taylor Mason); David Costabile (Mike "Wags" Wagner); Condola Rashad (Kate Sacher) e infine Jeffrey DeMunn nel ruolo di Charles Rhoades Sr. La faida tra Chuck e Axe è nuovamente in primo piano, e non resta che aspettare l'arrivo di questa seconda parte per capire come andrà a finire.



Black Monday, stagione 3 (Sky Atlantic, 7 settembre 2021)

Maurice Monroe (Don Cheadle), Blair Pfaff (Andrew Rannells), Dawn Darcy (Regina Hall) e Keith Shankar (Paul Scheer) si riprendono la scena nella terza stagione di Black Monday, caratterizzata dal disastro finanziario del Lunedì Nero e le conseguenze che seguirono. I quattro sono inevitabilmente legati al crollo del mercato, e la loro scarsa propensione nel fare affari è ormai cosa nota.

Nella seconda stagione avevamo assistito alla fuga di Mo e Keith verso Miami, mentre Dawn si era assunta le sue responsabilità. In questa terza season gli strascichi lasciati dalle loro scellerate azioni saranno ancora ben presenti, e sarà da vedere come la situazione si evolverà.



Gold Digger, stagione 1 (Sky Serie, 8 settembre 2021)

La miniserie britannica creata e scritta da Marnie Dickens è incentrata su Julia Day (Julia Ormond), una donna benestante di 60 anni innamorata del trentenne Benjamin Greene (Ben Barnes). Mentre lei cerca di lasciarsi il passato alle spalle, i figli iniziano a preoccuparsi, vedendo il nuovo amante come una minaccia. Sarà vero amore o l'interesse è per i suoi soldi?



Supergirl, stagione 6 (Premium Action, 9 settembre 2021)

Kara Zor-El (Melissa Benoist) è pronta a tornare, anche se questa sarà l'ultima volta. La sesta stagione è infatti quella conclusiva, e metterà la parola fine ad una serie che negli anni, pur tra alti e bassi, ha potuto fare affidamento su fan che hanno continuato a seguire le avventure della cugina di Superman. Gli autori Greg Berlanti, Ali Adler e Andrew Kreisberg avranno il compito di regalare una degna conclusione, e visti i tanti episodi trascorsi non sarà sicuramente un semplice.



Scene da un Matrimonio, stagione 1 (Sky Atlantic, 20 settembre 2021)

Miniserie targata HBO diretta dal regista israeliano Hagai Levi, che tenta di adattare il film di di Ingmar Bergman seguendo i recenti standard di produzione. Marianne e Johan saranno interpretati da Jessica Chastain e Oscar Isaac, protagonisti della storia incentrata sulla loro relazione. Le tematiche affrontate saranno tante, ma il rischio di crollare sotto i colpi del film di Bergman è alto.

Ovviamente sparare sentenze ora è sbagliato, ma non sarà certamente semplice proiettare la storia ai giorni nostri dovendo reggere l'inevitabile paragone verso il materiale di partenza.



Carter, stagione 1 (Sky Investigation, 21 settembre 2021)

Dopo un crollo in pubblico, l'attore Harley Carter (Jerry O'Connell) cerca di dare una nuova spinta alla sua vita, ma gli amici continuano a vederlo come il persoanggio che interpretava. Così inizia a collaborare a delle indagini vere assieme all'amica, la detective Sam Shaw (Sydney Tamiia Poitier), mentre Carter cercherà di cambiare in meglio la propria vita.



The Sister, stagione 1 (Sky Investigation, 26 settembre 2021)

Thriller psicologico diretto da Niall MacCormick che adatta il suo romanzo intitolato Burial. Protagonista della storia Nathan (Russell Tovey), che dopo aver assistito alla morte di una donna mantiene il segreto per anni assieme a Bob (Bertie Carvel), fino a quando quest'ultima si ripresenta a distanza di anni accompagnata da notizie tutt'altro che positive. Nathan teme quindi che tutta la vita che si è costruito possa andare in frantumi, mentre la tensione regna sovrana.



Transplant, stagione 1 (Sky Serie, 27 settembre 2021)

Bashir Hamed (Hamza Haq) è un medico siriano arrivato a Toronto da rifugiato, ma dopo aver salvato la vita ad un collega la sua carriera sembra imboccare la strada ideale. Il medical drama canadese creato da Joseph Kay è ambientato allo York Memorial Hospital, dove assisteremo non solo alla brillante carriera di Bashir, ma anche alla nascita di amicizie e relazioni all'interno della struttura.