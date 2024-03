Pazzi per Shogun? Non è finita qui, a marzo su Disney+ ci si diverte

Per proseguire nel segno della continuità, anche il prossimo marzo targato Disney+ proporrà alcuni dei grandi nomi che negli anni sono stati acquisiti da Disney, lasciando al contempo spazio per delle novità interessanti. A conferma di quanto detto, tra le serie più attese troviamo due titoli che non hanno bisogno di presentazioni, ovvero I Simpson, giunti alla trentaquattresima stagione, ed il ritorno di un'amata serie animata degli anni '90, visto che sta per arrivare X-Men '97, che proverà a proseguire la storia iniziata da X-Men: The Animated Series. Seppur meno blasonata, anche un'altra serie farà il suo ritorno dopo un'ottima prima stagione, ovvero Extraordinary, che col suo primo blocco di episodi, nonostante qualche limite, ci aveva convinti. Ovviamente il prossimo mese arriveranno come da tradizione Disney anche nuove docuserie di spessore, per un marzo molto promettente.



Extraordinary, stagione 2 (6 marzo 2024)

Molti titoli recenti cercano di attingere al mondo dei supereroi proponendo storie di superpoteri di vario tipo, ma come ci si sentirebbe ad essere gli unici normali in un mondo popolato da persone dotate di capacità particolari? Come scrivevamo nella recensione di Extraordinary, Jen (Máiréad Tyers) è la risposta a questa domanda, mettendo in scena la straordinarietà dell'essere delle persone ordinarie, tra debolezze e punti di forza che ci rendono ciò che siamo.

La seconda season della serie di Emma Moran, in arrivo il prossimo mese, ripartirà esattamente da dove si era interrotto il ciclo di episodi precedenti, e potremo dunque seguire Jen nella sua continua ricerca e scoperta di sé stessa, tra nuove rivelazioni e personaggi che continueranno ad impreziosire il racconto.



I Simpson, stagione 34 (6 marzo 2024)

I Simpson rappresentano una di quelle serie iconiche per le quali ogni introduzione suona superflua, ma è innegabile l'evidente calo di qualità che ha caratterizzato le ultime stagioni, risultato abbastanza prevedibile se consideriamo i tanti episodi all'attivo.

Nonostante questo, nel nostro articolo dedicato ai top e flop della stagione 33 dei Simpson vi dicevamo che a dispetto dei tanti problemi dell'ultima season c'era qualche episodio degno di nota che meritava di essere visto, e forse, se guardata in quest'ottica, la serie potrebbe ancora riservare qualche piacevole sorpresa, soprattutto se siete fan di lunga data e non avete mai smesso di seguire la creatura partorita dalla mente di Matt Groening.



X-Men '97, stagione 1 (20 marzo 2024)

X-Men: The Animated Series negli anni '90 era riuscita a conquistarsi un posto nel cuore di molti telespettatori, e ora, a distanza di quasi trent'anni, X-Men '97 intende riprendere la storia da dove si era conclusa, proponendosi come un sequel dell'amata serie animata.

Considerando che gli X-Men entreranno probabilmente anche a far parte del MCU, ci aspettiamo che Disney abbia tenuto in considerazione l'importanza di questo rilancio, che potrebbe far rinascere l'entusiasmo attorno agli X-Men. Replicare il successo ottenuto negli anni '90 è una missione sicuramente difficile, ma considerando il tanto materiale a disposizione siamo fiduciosi sulla buona riuscita di questo sequel.



Le altre serie Disney+ di marzo 2024

Queens - Le regine della natura, stagione 1 (5 marzo 2024)

Angela Bassett fa da narratrice in questa nuova docuserie di National Geographic incentrata sulle leader del mondo animale. Un approfondimento che andrà dunque a focalizzarsi sul mondo animale femminile, soffermandosi in particolare sulla forza di quelle che possiamo definire delle vere e proprie regine del mondo naturale.



Morte e altri dettagli, stagione 1 (5 marzo 2024)

Mandy Patinkin interpreta Rufus Cotesworth, considerato uno dei migliori detective al mondo, e ora chiamato a risolvere un delitto a bordo di una lussuosa nave, in un caso nel quale è coinvolto anche la sua amica Iomgene Scott (Violett Beane), accusata di omicidio. Sulla nave erano presenti personaggi dell'alta società ed in particolare un noto imprenditore che avrebbe dovuto lasciare la sua eredità alla figlia, ed il caso potrebbe rivelarsi molto più complicato del previsto.



Genius: MLN/X, stagione 1 (13 marzo 2024)

Genius di National Geographic è una serie antologica che va ad approfondire personaggi che hanno fatto la storia, ed in questo caso troveremo al centro della nuova stagione Martin Luther King Jr. (Kelvin Harrison Jr.) e Malcolm X (Aaron Pierre). I due hanno sicuramente segnato la storia statunitense, e nel corso di questa nuova stagione di Genius verranno analizzati, mostrandoci il lato umano e politico dei due leader.



Photographer, stagione 1 (19 marzo 2024)

Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi, vincitori di di un Academy Award e di un Emmy Award, cercano di farci vivere il mondo della fotografia dall'interno, tramite uno sguardo inedito che andrà ad approfondire il percorso di alcuni tra i fotografi più iconici di sempre, cercando di tratteggiare la storia di questa splendida arte attraverso i suoi protagonisti, in 6 episodi che sapranno sicuramente appassionare tutti gli amanti del mondo della fotografia.



In Groenlandia con Alex Honnold, stagione 1 (27 marzo 2024)

Alex Honnold (Free Solo) guida un gruppo di scalatori attraverso le pareti ghiacciate della Groenlandia, in una spedizione che oltre a mostrare le loro capacità, metterà a nudo gli effetti del cambiamento climatico, mostrandoci i mutamenti che si stanno abbattendo sul posto.



Nell - Rinnegata, stagione 1 (29 marzo 2024)

Louisa Harland interpreta Nell Jackson, divenuta una delle ricercate più famose dell'Inghilterra del XVIII secolo dopo essere stata incastrata per un omicidio. Nonostante la situazione sia più delicata che mai, Nell troverà l'aiuto di uno spirito magico, Billy Blind (Nick Mohammed), il quale le farà capire che in realtà la sua vita ha in serbo grandi cose per il futuro, per un destino da compiere che Nell non aveva mai neanche potuto immaginare. Nell - Rinnegata è una serie che dovrebbe presentare elementi legati al genere d'azione e avventura fantasy, e questa prima season creata e scritta da Sally Wainwright si articolerà in otto episodi, per quella che è una delle novità più interessanti di marzo.